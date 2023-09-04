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Скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: У Раді зареєстровано законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

студенти

Раді пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації. Зокрема, йдеться про тих, хто здобуває другу вищу освіту.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт 9672 зареєстровано у Верховній Раді.

Так, у порівняльній таблиці зазначається, що під мобілізацію не підпадатимуть: "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Також не підпадатимуть під мобілізацію "наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".

Скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: У Раді зареєстровано законопроєкт 01
Скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: У Раді зареєстровано законопроєкт 02

Також читайте: ВР може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років

У пояснювальній записці зазначено, що статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, зберігається відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації.

"З початком повномасштабної агресії зазначена правова норма опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022, 20223 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень. ...

Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав і свобод громадян України, у тому числі і права на освіту військовозобов’язаним, яким держава вже забезпечила реалізацію права на освіту, а також компрометує систему освіти в Україні перед Українським народом і міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перелік придатних до мобілізації категорій громадян розширився - набув чинності наказ Міноборони

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
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04.09.2023 15:14
+34
Єдине, що компрометує і деморалізує це три сотні П. Рів у Верховній зраді, які закосили від мобілізації. Чи давав вам на це право народ? Ні.
А також сотні тисяч чиновників верхньої та середньої ланки, які в перших рядах мають бути на передку.

А також бойци нєвідімого фронта - Митники. Славно ловили контрабанду і таможню? Тепер так же славно - штурмуйте Токмак
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04.09.2023 15:16
+33
а можна, щоб воювали ті хто прої..в підготовку до війни?
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04.09.2023 16:03
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Само придумало, чи в методичці написано?
Якщо в Конституції чітко не вказано за розмежування на мирний та військовий час - то ...
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04.09.2023 16:20 Відповісти
Я думаю - это тупой провокатор, не более, или "совковый мозг". Хотя есть разделение на мирное и военное время (я учился в гимназии с уклоном в "Право"). Но ни один закон не может сужать права граждан без изменений в Конституцию. В свою очередь, данные изменения можно внести через референдум. Референдум не может быть проведен в военное время. А уж тем более, когда часть Украинцев вообще не могут в нем поучаствовать.
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04.09.2023 17:55 Відповісти
конституція? яка конституція?
зеленський підтерся конституцією в момент вступу на посаду в 2019-ому році.
в Україні вже нема конституції....
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04.09.2023 16:45 Відповісти
ніщо не вічне, настане час підтератись зеленьським
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04.09.2023 16:54 Відповісти
Ось ознаки ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. Знайдіть хоч одну у нас:

Ознаки правової держави:
Верховенство права в усіх сферах суспільного життя
Пріоритет міжнародних законів над національними
Поділ державної влади на три гілки
Високий рівень забезпеченості прав і свобод людини
Взаємна відповідальність держави та особи
Підконтрольність держави суспільству
Рівність людини та держави перед законом
Висока правова культура
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04.09.2023 16:45 Відповісти
це на жаль не про Україну...
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04.09.2023 21:40 Відповісти
Блин, если его примут, я буду в ох#е... Хотя нет... Я уже)))
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04.09.2023 15:52 Відповісти
Є ще привіт від розумово відсталого малюськи
"Зараз в Верховній Раді є спеціальний закон для екстрадиції інших категорій, зокрема й ухилянтів від мобілізації. Це, зокрема, така сама покараність за подібний злочин за кордоном".

Цей дебіл хоче переписати закордонні закони? Від фахівців - "Якщо злочин містить лише порушення військового обов'язку - екстрадиція НЕ застосовується".
Це жах, люди, кого ви навибирали?
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04.09.2023 15:54 Відповісти
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04.09.2023 16:06 Відповісти
дайте мені 5 млрд. долярів і я буду вже дуже добрим і успішним для себе президентом...
пам'ятаєте про ракетника? осиновий кілок і срібні кулі зможуть врятувати країну.
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04.09.2023 21:45 Відповісти
А ''елітні батальйони'' , оті що по закордонахах дислокуються теж будуть мобілізовані?
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04.09.2023 15:57 Відповісти
Що ж, зі спідозниками, тубіками, психами (так, їх тепер теж призивають) та студентами ми не те що до москви, а й до Берліна дойдемо. Слава СНІДУ! Слава туберкульозу! Слава студентам!

Якщо психів можна, то чого зєлька досі не там???
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04.09.2023 15:59 Відповісти
В КПІ додатковий набір оголосили. Тільки за мотиваційним листом. Вища технічна освіта не потрібна.
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04.09.2023 16:02 Відповісти
А сенс тепер?
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04.09.2023 16:03 Відповісти
Зеков ***** мобилизуйте идиоты. Своих штормов наклепайте с загряд отрядами. Токо говно у кацапов копируете, а нормальную тему хера сала
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04.09.2023 16:02 Відповісти
Пенсіонерів МВС/СБУ/податкової/прокуратури у віці від 45 до 60 років - у них є спецпідготовка і досвід поводження зі зброєю. Десь читав, що їх сумарно десь 1,5 мільйона - навіть якщо половина справді з віковими болячками і дійсно непридатні, то решти вистачить...
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04.09.2023 16:05 Відповісти
цих не мона, ще повбивають, хто ж буде тоді владу захищати від народу?
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04.09.2023 21:47 Відповісти
Я про пенсіонерів мвс, у нас ж їм можна ледь не в 40 років вийти на пенсію...
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04.09.2023 21:54 Відповісти
А чому 30 років? Бо цифра кругла. Мабуть такого пояснення для кіноманів відомого серіалу буде достатньо.
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04.09.2023 16:03 Відповісти
Шо тепер магістрів не буде,одні бакалаврики?
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04.09.2023 16:18 Відповісти
це "подарунок" молодим виборцям,які в 19 році внесли зелене посміховисько на вершину влади в Україні,хавайТЕ і не подавитесь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2023 21:50 Відповісти
Магістратура це послідовна освіта вище бакалавра. А аспірантура після магістра. Тільки ось в аспірантурі такі розцінки, що потрапили туди зможуть далеко не всі охочі.
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05.09.2023 00:26 Відповісти
Це приймуть 100%. Втрат немає, контрнаступ йде за планом, воювати в довгу обов'язково переможемо, а хто не хоче помирати за нову Південну Корею та найвеличнішого Кон Чен Ий той вороже іпсо, кацап, бот, підкреслити.

Це було просто питання часу, така лазійка згідно закону для тих хто не ФОП без касового апарату і не може купити білий квиток за 10 тисяч доларів.

Тим паче минулого року зРада дозволило отримувати другу професійну освіту за бюджетні кошти, коледжи, ПТУ, бо тоді казали країні потрібні будуть люди технічних професій.

https://amp.censor.net/ua/news/3348894/vr_dozvolyla_otrymuvaty_drugu_proftehosvitu_bezoplatno

Звідси і та кількість 30+ хто вчився умовно у свій час на економіста, а зараз на програміста.

Взагалі зробіть кожному по поясу шахіда та пустить на Кремль, все одно помирати в цьому концтаборі, кацапи не вб'ють ракетами, так на фронті снід підхватиш, або калекою нікому непотрібним з пенсію в 2000 тисячі.
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04.09.2023 16:20 Відповісти
Доречі якщо хтось не знає, але при вступі до навчального закладу потрібен документ з тцк, для неповнолітніх приписне, а для дорослих військовий квиток. І це обов'язкова умова вступу, минулого року усіх студентів наказом МОН зобов'язали стати на військовий облік, навіть неповнолітніх а хто не стане того на відрахування. Тому ті хто отримує другу освіту як мінімум були в тцк.
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04.09.2023 17:38 Відповісти
Були, але тоді мали право на відстрочку.
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04.09.2023 22:33 Відповісти
Можливо минуло року було так, бо я не пам'ятаю коли саме був той наказ щоб усі студенти стали на військовій облік, зокрема неповнолітні за кордоном, можливо воно навіть не у вересні було, але цього року спочатку тцк, а потім тільки після зарахування відділ кадрів передає списки до тцк. Відстрочка для студентів по процедурі схожа на бронь на підприємстві.
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05.09.2023 00:16 Відповісти
Гугл каже що той наказ взагалі у травні цього року був, тому так, минулого року ті хто отримував другу освіту, спочатку отримали відстрочку. Цього навчального року процедура інша.
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05.09.2023 00:19 Відповісти
Здається мені що з усіма здобутками хтось піде не в верховну раду і президенти а в в'язницю.
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04.09.2023 16:26 Відповісти
Нажаль в цій країні всі підуть по тихому в ліс послами, як Резніков, це його прощальний подарунок про СНІД та гепатит позитивних
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04.09.2023 16:37 Відповісти
Окрім суддів, прокурорів, поліціянтів, ще є військові пенси які навіть відбули АТО зараз не рвуться застосовувати набутий досвід.
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04.09.2023 16:27 Відповісти
Влада зробила все плюс з допомогою ТЦК щоб суспільство набрало неймовірної напруги і недовіри.Ба більше вони роблять все щоб ця недовіра і рівень негативу ріс с кожнем днем не виправляючи помилки.
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04.09.2023 16:31 Відповісти
так вони це - цілеспрямовано роБлять, шоб потім "сайтісь пасірідінє"!!!! Типу: не хочете воювати - давайті дагаваріваца!!
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04.09.2023 17:35 Відповісти
НЕЗАМЕТНО ПОД ЛОЗУНГИ ПОДОШЛИ К КРЕПОСТНОМУ ПРАВУ ПРОСТО ПРИТРУСИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИМИ ЛОЗУНГАМИ А ОСТАЛОСЬ ВСЕ ТОЖЕ ПАНАМ ВСЕ КРІПАКАМ ...... ВМЕСТО ТОГО ЧТОБ МОТИВИРОВАТЬ ПОМОГАТЬ ВОИНАМ СДЕЛАЛИ ЛАГЕРЬ ЗАКРИТОГО РЕЖИМА ОУКНЕТСЯ ВСЕ ЄТО ВАМ ГНИЛЬ
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04.09.2023 16:39 Відповісти
Ота куїта про педпрацівників існує у законі ще з 2019-го. Тільки є одне "але" - нема зворотного руху.
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04.09.2023 16:41 Відповісти
В Польше 131 госуниверситет. В Украине 520. И еще 144 частных. Зачем такая прорва ? Хотя без диплома на кассу в маркет уже не берут.
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04.09.2023 16:48 Відповісти
Ну так, за словами Данілова втрати наші мізерні, а хто не згодний той куплений ворогом, навіть світові видання, тільки з якого дива пресують чоловіче населення, якщо солдати безсмертні.
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04.09.2023 16:48 Відповісти
через пару месяцев и для всех студентов могут
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04.09.2023 16:54 Відповісти
це Голобородько та його кагал шле черговий "привіт" з далекого 2019 року всім тим, хто тоді "устал ат вайни", устал від Армії.Мови.Віри. та хто наобирав того, хто хотів "просто пєрєстать стрєлять" та "дагаваріцца с путіним пасрєдінє"...
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04.09.2023 16:55 Відповісти
Ну при Петіному воєнному стані кордони не закривали... Власне, він для мене взагалі непомітно пройшов.
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04.09.2023 17:54 Відповісти
Петя виявився меньшим комуністом ніж зелене, але це не робить його якоюсь кращою альтернативою
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04.09.2023 17:56 Відповісти
ти що головою вдарилось, зелений тариф це винахід клюєва при овочу. а що з євробляхами тебе не влаштовує?
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04.09.2023 17:59 Відповісти
та такі ж як ти й наобирали нам всім "канєц епохі бєднасті" (це ж твої свобода, добробут.гроші) а раніше, такі, як ти обирали "покращення життя вже сьогодні" у вигляді донецького бандюгана, а до цього такі як ти голосували за комуняк, коли вони тобі парєбрік та лавочки за два дня до виборів фарбували та гречку нахаляву розносили. І такі, як ти вже ніколи не проспляться, бо ви кішечно-полосниє курви, яких, разом з москалотой у 2019 вивертало від Армії.Мови.Віри, хоча саме це є основоє будь-якої держави і зараз наші хлопці в окопаз не за твій "добробут та гроші" гинуть, а саме за Армію.Мову.Віру. бо без них не буде всього іншого, в тому числі й добробуту, але такі, як ти, зелена ватна тролятина, цього ніколи не вдуплять, вам аби гроші та харчі хороші, а як назівається країна чи вулиця вам "какаяразніца"...
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04.09.2023 18:03 Відповісти
За зелю я ніколи не голосував. Ватний троль якраз ти. Який твій рецепт окрім Армію.Мову.Віру?
Тобто гроші армії не потрібні? Достатньо вірити і розмовляти українською, так і переможемо?
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04.09.2023 18:20 Відповісти
вот поэтому и разбегаются во все стороны
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04.09.2023 17:44 Відповісти
Перестаньте скиглити, на фронт так на фронт. Чи ви чимось кращі за тих, хто віддав своє життя та здоровья в боях за Україну. Будьте чоловіками, не ганбіться перед дітьми та жінками. Бо пройде час, і за все спитають.
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04.09.2023 17:46 Відповісти
Ось це так пшикнув в калюжку, де купити такі рожеві окуляри?
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04.09.2023 18:42 Відповісти
Тож він з окопа пише.....
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04.09.2023 19:17 Відповісти
Я все чекаю інтерв'ю з набережної Ялти, мене ці новини не цікавлять
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04.09.2023 17:47 Відповісти
Ну ок, студенти після 30 - це типу підозріло, а аспіранти чим не вгодили? В аспірантуру БІЛЬШІСТЬ іде після 30, одразу після універу туди йдуть ОДИНИЦІ!
І аспірантів не так багато - їх може всього пару тисяч на всю Україну! Аспіранти - це науковці вже, а не студенти...
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04.09.2023 17:51 Відповісти
Маєє бути, як в мордорі.
Навіщо плісняві освічені люди? Вони логічно мислят. Їм краще мати тупу отару, яка свято вірить зЕбілмарафону- раєвській (мосійчук).
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04.09.2023 18:13 Відповісти
А де скасування для всіх в опі,вру, 95го лайна і для здриснувшиих сбу/прокуратури/поліції в перші дні з 24го із прикордонних районів/областей?!
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04.09.2023 18:48 Відповісти
опять старшее поколение ущемляют по возрастному признаку
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04.09.2023 18:00 Відповісти
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04.09.2023 18:10 Відповісти
Яке моральне право мають закликати та примушувати вмирати простих українців всілякі Данілови, Рєзнікови, Порошенки і Ко, які своїх синочків та родичів сховали по закордонах???
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04.09.2023 19:20 Відповісти
дискримінація абітурієнтів за віком це пряме порушення конституційних прав громадянина,що до другої чи третьої вищої то можливе обмеження але якщо людина здобуває її вперше це неприпустиме обмеження.
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04.09.2023 19:32 Відповісти
правильно! всіх треба грести у окопи! Чого це їх повинні захищати?
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04.09.2023 20:52 Відповісти
Проффєсорів побільшає
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04.09.2023 19:33 Відповісти
Бідними та дурними легше керувати. Раби є раби. Як не крути аивесб час обирали собі правителів, які жили за їх рахунок та будували систему комплексного управління бидлом
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04.09.2023 21:10 Відповісти
Про які права мова ? Немає в нікого ніяких прав - окрім права сильного . Хто виборює свої права - то й і має.
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04.09.2023 22:05 Відповісти
А вы думали, что выход на границы 91 года(или хотя бы 23 февраля) будет лёгким без дополнительных мобилизаций? Нет и близко...

Не нравится? Ну тогда вперёд к заморозке по текущей линиию.
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04.09.2023 22:13 Відповісти
Заморозке? Заморозка это очередной "Минск", убеждён что больше такой трюк не пройдёт, Порошенко просто фартануло.
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05.09.2023 00:41 Відповісти
Шо ти блд морозиш ?
Без "Мінська" кацапи літом дійшли б вже до Полтави, бо Захід не знав що Україна воює проти кацапів, для Заходу більше було схоже на "внутрішні розборки" і сценарій Грузії 2008 року повторився би коли кацапи дійшли до Тбілісі за декілька днів. Порох молодець, кебека варить,
бо загнав Кацапію під відповідальність перед політиками Заходу за свої дії.
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05.09.2023 01:16 Відповісти
возможно, но, как видим, все 8 лет "подготовки" про*бали и все равно доехали до полной мобилизации (согласно Конституции) и полномасштабной войны с не такой уж и мощной помощью "запада", про*баными арсеналами и т.п. А Хйло в отличие от нас 8 лет учил кацапов стрелять, тренировался в Сирии, делал ракеты, покупал микросхемы, зарабатывал миллиарды, зомбировал население, засылал диверсантов и т.д. и т.п. спокойно убивая - ежедневно - украинцев, несмотря ни на какие "Мински". Так что сдать Крым конечно (на то время), наверное, было правильное решение, как минимум - моральное (если не было реальных средств, массовой готовности стрелять и понимания сути кацапни и Хйла). а вот мобилизация, военное положение, защита донецка-луганска вместо "ато" сразу после оккупации Крыма должна бы была быть. но наверное тоже хотели "сойтись посередине", а то ж бизнесы и недвижимость у тогдашних "слуг" народа тоже на кацапстане были неплохие, да и привыкли к попилам\порешаловам, а не войне, всякие Шуфричи вещали все 8 лет как все хорошо (и до сих пор не в тюряге, видимо менты\сбу\ктотамеще были слишком заняты доением бабла с мирного населения а не защиты оного от колаборантов).
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05.09.2023 03:04 Відповісти
Яка защіта Донецька і Луганська, боєздатної армії було пару тисяч бійців, все інше ставленики маскви розігнали і розграбували. Все що було боєздатного це добробати МВС.
Як нах здача Крима ? 70 чи 80 % бійців ЗСУ перейшли на сторону кацапів бо були місцеві і Турчинов не віддав наказ щоб стріляти по своїх в Криму, які ше вчора були в ЗСУ, МВС, СБУ, бо цей наказ все одно б не виконали.
Без Мінських домовленостей окрім вбивства українців кацапи вже спокійно могли зайти в Київ літом - восени 2014 го, бо мали на те сили і можливості, так що херню не треба писати про Мінські домовленості - Меркель і Оланд зробили все щоб звязати руки путіну і де він і міг далі воювати це на Донбасі, а не по всій Україні як 24 лютого 2022.
Кацапи живуть війною - це їх стиль життя. Вони скуповують і вербують уряди сусіднії країн, так було з часів рідораса Петра першого.
Ті народи які непокоряються знищуються кремлем як горці на Кавказі вже 300 років.
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05.09.2023 12:29 Відповісти
ну, мог бы - попер бы. помнится, Хйло "танковые клинья" рисовало где-то в те года, но ему видимо популярно объяснили что по чем. там все же есть соображающие люди (хоть и работают на е*аната и военнного преступника), и тот - в отличие от "наших" ручных тормозов режимов - иногда слушает профессионалов, а не только корешей-собутыльников-"партнеров". да и зафигачить полномасштабную войну, даже кацапами на ровном месте не так просто (вот нихрена не делать по обороне 8 лет - влегкую, да). вон от "Вагнера" как обосрался (и было с чего). а в те времена кацапы хоть немного "болотную" помнили и сотни тысяч трупов "на повторить" вряд ли бы сходу проглотили. если бы Хйло начал сразу с Киева, а не Крыма, "помощь легитимному" и все дела был бы конечно таежный союз, ссср-2.0 и т.п. (да и даже просто подождать и через полгода всех перекупить влегкую - тоже было бы). но поскольку Хйло - х*йло и любит трупы, то получили что получили, так что не надо его переоценивать (но и недооценивать тоже не надо). сейчас конечный результат очевиден, имхо, если конечно не будет очередной мировой жопы в головах.
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05.09.2023 18:28 Відповісти
Тобі кажуть що ***** не зайшов в Україну бо Захід зацікавився ситуацієй, а ситуацію створили дипломати Пороха, а ти за свою платівку знову.
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05.09.2023 22:30 Відповісти
если ситуация это "минский договорняк" -1, -2, то это ситуация прям так себе. чтобы голова не болела у разных европах и сша, типа, все ок, глав-партнер по оон и магате немного с соседями поругались, но что-то там решают. а там и мобилизацию не надо проводить и оборонку нормально ставить, можно делать то, зачем пришли, правда, народ все равно стреляли как кроликов, на фоне, и линию соприкосновения двигали в одну сторону, но то конечно было где-то далеко, давно и неправда.
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06.09.2023 00:17 Відповісти
Скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: У Раді зареєстровано законопроєкт Джерело: https://censor.net/ua/n3441323

ДЛЯ Зе ВЛАДИ ГОЛОВНЕ НЕ ПЕРЕМОГА, А ТРИМАТИ У СТРАХУ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ
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05.09.2023 01:13 Відповісти
Набридло читати про щоденні. Покращення життя в Україні. Як видалити профіль на цензорі?
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05.09.2023 06:03 Відповісти
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