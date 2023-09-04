Скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів: У Раді зареєстровано законопроєкт
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Раді пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації. Зокрема, йдеться про тих, хто здобуває другу вищу освіту.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт 9672 зареєстровано у Верховній Раді.
Так, у порівняльній таблиці зазначається, що під мобілізацію не підпадатимуть: "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".
Також не підпадатимуть під мобілізацію "наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".
У пояснювальній записці зазначено, що статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, зберігається відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації.
"З початком повномасштабної агресії зазначена правова норма опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації використана значною кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, і вступили у 2022, 20223 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень. ...
Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав і свобод громадян України, у тому числі і права на освіту військовозобов’язаним, яким держава вже забезпечила реалізацію права на освіту, а також компрометує систему освіти в Україні перед Українським народом і міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Ознаки правової держави:
Верховенство права в усіх сферах суспільного життя
Пріоритет міжнародних законів над національними
Поділ державної влади на три гілки
Високий рівень забезпеченості прав і свобод людини
Взаємна відповідальність держави та особи
Підконтрольність держави суспільству
Рівність людини та держави перед законом
Висока правова культура
"Зараз в Верховній Раді є спеціальний закон для екстрадиції інших категорій, зокрема й ухилянтів від мобілізації. Це, зокрема, така сама покараність за подібний злочин за кордоном".
Цей дебіл хоче переписати закордонні закони? Від фахівців - "Якщо злочин містить лише порушення військового обов'язку - екстрадиція НЕ застосовується".
Це жах, люди, кого ви навибирали?
пам'ятаєте про ракетника? осиновий кілок і срібні кулі зможуть врятувати країну.
Якщо психів можна, то чого зєлька досі не там???
Це було просто питання часу, така лазійка згідно закону для тих хто не ФОП без касового апарату і не може купити білий квиток за 10 тисяч доларів.
Тим паче минулого року зРада дозволило отримувати другу професійну освіту за бюджетні кошти, коледжи, ПТУ, бо тоді казали країні потрібні будуть люди технічних професій.
https://amp.censor.net/ua/news/3348894/vr_dozvolyla_otrymuvaty_drugu_proftehosvitu_bezoplatno
Звідси і та кількість 30+ хто вчився умовно у свій час на економіста, а зараз на програміста.
Взагалі зробіть кожному по поясу шахіда та пустить на Кремль, все одно помирати в цьому концтаборі, кацапи не вб'ють ракетами, так на фронті снід підхватиш, або калекою нікому непотрібним з пенсію в 2000 тисячі.
Тобто гроші армії не потрібні? Достатньо вірити і розмовляти українською, так і переможемо?
І аспірантів не так багато - їх може всього пару тисяч на всю Україну! Аспіранти - це науковці вже, а не студенти...
Навіщо плісняві освічені люди? Вони логічно мислят. Їм краще мати тупу отару, яка свято вірить зЕбілмарафону- раєвській (мосійчук).
Не нравится? Ну тогда вперёд к заморозке по текущей линиию.
Без "Мінська" кацапи літом дійшли б вже до Полтави, бо Захід не знав що Україна воює проти кацапів, для Заходу більше було схоже на "внутрішні розборки" і сценарій Грузії 2008 року повторився би коли кацапи дійшли до Тбілісі за декілька днів. Порох молодець, кебека варить,
бо загнав Кацапію під відповідальність перед політиками Заходу за свої дії.
Як нах здача Крима ? 70 чи 80 % бійців ЗСУ перейшли на сторону кацапів бо були місцеві і Турчинов не віддав наказ щоб стріляти по своїх в Криму, які ше вчора були в ЗСУ, МВС, СБУ, бо цей наказ все одно б не виконали.
Без Мінських домовленостей окрім вбивства українців кацапи вже спокійно могли зайти в Київ літом - восени 2014 го, бо мали на те сили і можливості, так що херню не треба писати про Мінські домовленості - Меркель і Оланд зробили все щоб звязати руки путіну і де він і міг далі воювати це на Донбасі, а не по всій Україні як 24 лютого 2022.
Кацапи живуть війною - це їх стиль життя. Вони скуповують і вербують уряди сусіднії країн, так було з часів рідораса Петра першого.
Ті народи які непокоряються знищуються кремлем як горці на Кавказі вже 300 років.
тормозоврежимов - иногда слушает профессионалов, а не только корешей-собутыльников-"партнеров". да и зафигачить полномасштабную войну, даже кацапами на ровном месте не так просто (вот нихрена не делать по обороне 8 лет - влегкую, да). вон от "Вагнера" как обосрался (и было с чего). а в те времена кацапы хоть немного "болотную" помнили и сотни тысяч трупов "на повторить" вряд ли бы сходу проглотили. если бы Хйло начал сразу с Киева, а не Крыма, "помощь легитимному" и все дела был бы конечно таежный союз, ссср-2.0 и т.п. (да и даже просто подождать и через полгода всех перекупить влегкую - тоже было бы). но поскольку Хйло - х*йло и любит трупы, то получили что получили, так что не надо его переоценивать (но и недооценивать тоже не надо). сейчас конечный результат очевиден, имхо, если конечно не будет очередной мировой жопы в головах.
ДЛЯ Зе ВЛАДИ ГОЛОВНЕ НЕ ПЕРЕМОГА, А ТРИМАТИ У СТРАХУ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ