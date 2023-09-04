ВР може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років
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Представник президента у ВР Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, згідно з яким чоловіки, які здобувають другу освіту після 30 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації. Ті, хто "навчаються у послідовних видах освіти", матимуть право на відстрочку й надалі.
Про це він розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Отримав інформацію від Міністерства освіти і науки: станом на 2019-2021 роки студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. чоловік. У 2022 році таких студентів стало 106 тисяч. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", - зазначив Веніславський.
За його словами, деякі виші відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам із уже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації. Іноді абітурієнти вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.
Веніславський повідомив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації навчання в університеті.
"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - пояснив депутат.
Веніславський розраховує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що питання доцільності отримання чоловіками призовного віку другої або третьої вищої освіти вирішуватиме МОН.
Будь ласка, зачекайте...
В 65 статті норма прописана призивати до лав і мобілізації в ЗАКОНИЙ спосіб ! ТЦК сп яким чином має право це робити якщо вони по закону не існують?
Це збіговискьо паплюжать конституцію як хочуть.Примають якісь незаконні постанови .
Щас все побегут по 5 высших образований покупать
Затем объявят шо транссвеститов не берут-медики на операциях подзаработают
П.С.
Тьфу, это я вам про вчерашний сон.....
Первым или вторым номером ?
а здобути іншу освіту щоб знайти роботу то хер громадянам
йдіть усі на війну вмирайте за корупціонерів, за віли в іспанії
1. не пересмикуйте;
2. ви хочете, щоб служили 50++ з купою набутих болячок (практично були "м'ясом", через поганий фізичний стан), тоді, як здорові сидять по кабаках, або у спортзалах;
3. а дехто дійсно завів третю дитину, щоб не попасти під мобілізацію, але це набагато краще, аніж іти здобувати другу освіту в Університет "ім. Поплавського"
Тут питання в іншому - люди, які отримають другу вищу, не порушують закон, не дають хабарі і не підробляють документи. До того ж, закон не має зворотньої сили в часі, то як вони хочуть відмінити відсрочку тим, хто вже поступив?
Я не найкращої думки про дві вищі освіти. Назагал це просто куплені дипломи економістів чи юристів. Подивіться на депутатів, які були медиками чи філологами, а стали юристами-недоюристами.
І так, друга вища виключно платна тоді, коли перша була безкоштовна. Якщо першу освіту ви отримували за контрактом, то на другу маєте право поступати на безкоштовне навчання...
Ну а щодо призиву аспірантів - це справді перебор, бо їх навіть у Другу світову совєти часто не призивали. Аспіранти - це науковці і їх в сотні разів менше, ніж студентів. От по своєму факультету суджу - у нас було мабуть сумарно 300+ студентів на курсі (усіх відділень), а місць в аспірантурі було 10...
Відносно ІТшників. Та тепер у ІТ гребуть усіх (без знання математики, навіть не вищої, і без логічного мислення). Спочатку туди брали математиків та фізиків, які вміли програмувати (хоч часто не тими мовами), потім почали брати гуманітаріїв з вищою освітою, а тепер беруть мало не після школи (принаймі так було до повномасштабного вторгнення).
Чому селянин має йти служити, а той хто вирішив здобути другу вищу освіту, або після вищої професійно-технічну не має йти. Може б фізику піти вчитись на сантехніка або маляра, які заробляють значно більше. Та і селянин може піти вчитись на штукатура. Хто тоді служити буде?
Те, що студентів наразі не рухають правильно. Але чому не мають рухати того, хто є студентом вдруге-втретє-вчетверте?
Виходить так: людина, яка незадоволена своїм фахом і роботою та вчиться чомусь іншому не має йти у ЗСУ; а людина, яка знайшла себе з першого разу, або немає можливості вчитися, бо має годувати дітей, має йти служити. ДЕ ЛОГІКА?
А стосовно тих, хто "знову студент", є чудовий спосіб перевірити їх прагнення до освіти - просто зробіть обов'язковим вступ за ЗНО/НМТ на другу/третю освіту навіть на контракт - і бажаючі пропетляти за бабки відсіються!
Стосовно аспірантів - я б їх узагалі не чіпав! Вони майже всі там віком за 30 і цей закон позбавить відсрочки навіть тих, хто вступив у 2020-2021 роках (в аспірантурі 4 роки навчаються). Та й мало їх на фоні загальної кількості студентів - менше 5000 на всю Україну мабуть.
Я не прихильник "слуг", але ніби показували статистику, наскільки збільшилась кількість "знову студент". От тому і прикривають ту лазівку. А для своїх "слуги" залишають, і то не одну.
Это какой-то гребаный стыд, а не гуманизм....
І по дітям - якщо офіційна зарплата менше 100 тисяч, то для дітей краще, щоб батько був на фронті!