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ВР (11731) призов (383) мобілізація (1458) Веніславський (217)

ВР може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

веніславський,федір

Представник президента у ВР Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, згідно з яким чоловіки, які здобувають другу освіту після 30 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації. Ті, хто "навчаються у послідовних видах освіти", матимуть право на відстрочку й надалі.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Отримав інформацію від Міністерства освіти і науки: станом на 2019-2021 роки студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. чоловік. У 2022 році таких студентів стало 106 тисяч. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", - зазначив Веніславський.

За його словами, деякі виші відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам із уже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації. Іноді абітурієнти вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.

Також читайте: Нема потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, - Резніков

Веніславський повідомив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації навчання в університеті.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - пояснив депутат.

Веніславський розраховує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО сьогодні врегулює питання мобілізації обмежено придатних, - Данілов

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що питання доцільності отримання чоловіками призовного віку другої або третьої вищої освіти вирішуватиме МОН. 
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Топ коментарі
+37
А супер актори "95 кварталу" призивні чи ні? Таке враження, ща на них Конституція України не розповсюджується. Десятий рік війни, а жоден сепарактор не призивався до війська.
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03.09.2023 19:37
+29
Це стосуватиметься можновладців та їхніх діточок, "успішних і красивих" чи тільки ніщєбродів?
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03.09.2023 19:36
+28
Та вже всіх мобілізуйте і Конституцію одразу спаліть
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03.09.2023 19:36
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Немає закону і про ТЦК СП. виходить по 17 статті незаконні збройні формування неутворені законом по 19 всі держоргани ,установи і службовці повинні діяти в рамках конституції і закону.як ТЦК можуть діяти по закону якщо їх не існує.Хто дав право їм на облік персональних даних,хто дав право видавати документи державного зразка.Вони себе вписали в новий війсльковий облік і наділили правами яких для них не існує.А по факту мають право тільки по догову наймати в ТЦК віськовий а не ніяких не формування ЗСУ.Назвіть країну де заборонено виїджати за кордон .Навіть в Сирії країна яка давно в війні ніхто до такого не додумався.
В 65 статті норма прописана призивати до лав і мобілізації в ЗАКОНИЙ спосіб ! ТЦК сп яким чином має право це робити якщо вони по закону не існують?
Це збіговискьо паплюжать конституцію як хочуть.Примають якісь незаконні постанови .
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03.09.2023 21:04 Відповісти
У цього збіговиська єдина мета: звільнити від українців українську землю і знищити українську націю. На всі Конституції їм похрін.
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03.09.2023 22:06 Відповісти
Ну только ж военкомату харчеваться.
Щас все побегут по 5 высших образований покупать
Затем объявят шо транссвеститов не берут-медики на операциях подзаработают
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03.09.2023 20:23 Відповісти
Завтра преЗедент выдаст Указ про срочную мобилизацию: - детей министров, депутатов всех уровней, работников прокуратуры, полиции, сбу, бэб, госпредприятий, налоговой, госаудитслужбы и других контролирующих органов... - все на фронт!
П.С.
Тьфу, это я вам про вчерашний сон.....
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03.09.2023 20:43 Відповісти
Конституцію порвали на туалетний папір і повісиди в биральнях верховнохї ради...
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03.09.2023 20:52 Відповісти
Вона в них там давно вже висить!
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03.09.2023 21:06 Відповісти
Ви мені поясніть одне, а в нас була відстрочка на другу освіту взагалі? Наскільки я пам'ятаю ні.
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03.09.2023 21:01 Відповісти
Вони мають на увазі, коли їхні діти пересидять війну та вивчаться за кордоном, то потім приїдуть управляти українськими неучами та дерибанити бюджет як ї батьки
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03.09.2023 21:04 Відповісти
Главное зеков берегут, даже ***** поступил умнее, отправил воевать заключенных, а у нас с высшим образованием на фронт, а зеков берегут
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03.09.2023 21:11 Відповісти
А ты бы хотел служить в одном расчете с зэком!?
Первым или вторым номером ?
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03.09.2023 21:14 Відповісти
Думаю, какие-то категории зеков могут воевать
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03.09.2023 21:20 Відповісти
Ахах... Помню, мой товарищ рассказывал, когда уезжал с третьей группой инвалидности, женой и ребенком, как он во время проверки документов общался с пограничницей, которая сказала: дальше "гайки" закрутят только больше... . Что-то знала.
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03.09.2023 21:18 Відповісти
Так та пагранічніца нормально "інвалідів" навипускала за американські купюри. Тому розуміє масштаби пісдєца на кордонах.
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03.09.2023 21:58 Відповісти
Он реально с инвалидностью с детства... И, кстати, теперь он подподал бы под мобилизацию, по новому закону, хотя он еле ходит. У него "жирок" на вторую-третью степень от гормональной терапии и лейкемия в стадии нестойкой ремиссии. Грустно это всё.
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03.09.2023 22:36 Відповісти
Скільки можна топтатися по Конституції? Зелені тварі, ви вже спаліть її.
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03.09.2023 21:34 Відповісти
Якщо у чоловіка дві вищі освіти, то пішовши на третю - буде відстрочка?😁
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03.09.2023 21:54 Відповісти
Не "переспівуйт" Коломойського з його громадянствами
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04.09.2023 02:32 Відповісти
После 30 лет пора уже делать своё Главное дело в жизни, а не получать второе-третье высшее образование.
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04.09.2023 09:30 Відповісти
Одно другому не мешает.
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04.09.2023 20:43 Відповісти
Що там ******і розказують про наші втрати?
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03.09.2023 22:06 Відповісти
Коли нацполіцаї та держслужбовці підуть на фронт?
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03.09.2023 22:09 Відповісти
многодетные ссыкуны пусть идут на фронт защищать своих же детей.
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03.09.2023 22:28 Відповісти
я уже давно на войне и очень ******** защищать ссыкунов.
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03.09.2023 23:23 Відповісти
витрачати податки людей на барабани, золоті яйця і іншу херню то значить норм

а здобути іншу освіту щоб знайти роботу то хер громадянам

йдіть усі на війну вмирайте за корупціонерів, за віли в іспанії
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03.09.2023 23:48 Відповісти
"Друга" вища - нонсенс. А після 30 той поготів.
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03.09.2023 23:56 Відповісти
Чому? Знаю людей-гуманітаріїв, які ще кілька років тому здобули другу вищу в ІТ, змінили роботу і добре заробляють...
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04.09.2023 01:30 Відповісти
По логіці Веніславського виходить, що якщо хтось мав 2 дітей, а під час війни зробив третього, то він також ухилянт?
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04.09.2023 01:33 Відповісти
Я дуже поганої думки про Веніславського, але:

1. не пересмикуйте;
2. ви хочете, щоб служили 50++ з купою набутих болячок (практично були "м'ясом", через поганий фізичний стан), тоді, як здорові сидять по кабаках, або у спортзалах;
3. а дехто дійсно завів третю дитину, щоб не попасти під мобілізацію, але це набагато краще, аніж іти здобувати другу освіту в Університет "ім. Поплавського"
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04.09.2023 02:46 Відповісти
Я якраз "з купою набутих болячок". Я тільки ЗА те, щоб призивали фізично здорових. Але ті, що у спортзалах і ті, що на парах другу вищу отримують (бо для відсрочки треба сидіти на парах, заочка не підходить) - не факт, що одні й ті ж люди.
Тут питання в іншому - люди, які отримають другу вищу, не порушують закон, не дають хабарі і не підробляють документи. До того ж, закон не має зворотньої сили в часі, то як вони хочуть відмінити відсрочку тим, хто вже поступив?
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04.09.2023 09:46 Відповісти
Я був свідком, як призвали людину, що поступала у аспірантуру з аргументацією, що зараз війна, яка аспірантура. А для здобуваючих другу-третю освіту - не війна? Це для першої освіти потрібні якісь бали, або платити. А за другу - просто плати (іхто не дивиться, чи ти здатний стати спеціалістом). Прекрасний, недорогий спосіб уникнути мобілізації.

Я не найкращої думки про дві вищі освіти. Назагал це просто куплені дипломи економістів чи юристів. Подивіться на депутатів, які були медиками чи філологами, а стали юристами-недоюристами.
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04.09.2023 23:39 Відповісти
Причому тут депутати? Купа людей зараз іде на другу вищу на ІТ-спеціальності тупо, щоб заробляти більше...
І так, друга вища виключно платна тоді, коли перша була безкоштовна. Якщо першу освіту ви отримували за контрактом, то на другу маєте право поступати на безкоштовне навчання...
Ну а щодо призиву аспірантів - це справді перебор, бо їх навіть у Другу світову совєти часто не призивали. Аспіранти - це науковці і їх в сотні разів менше, ніж студентів. От по своєму факультету суджу - у нас було мабуть сумарно 300+ студентів на курсі (усіх відділень), а місць в аспірантурі було 10...
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04.09.2023 23:49 Відповісти
Я говорив не про аспіранта, а про того, хто подав документи і мав поступати в аспірантуру. Чому той, що поступає не має мати відтермінування, а аспірант має. А вже як не поступив, тоді відтермінування має скасовуватись.

Відносно ІТшників. Та тепер у ІТ гребуть усіх (без знання математики, навіть не вищої, і без логічного мислення). Спочатку туди брали математиків та фізиків, які вміли програмувати (хоч часто не тими мовами), потім почали брати гуманітаріїв з вищою освітою, а тепер беруть мало не після школи (принаймі так було до повномасштабного вторгнення).

Чому селянин має йти служити, а той хто вирішив здобути другу вищу освіту, або після вищої професійно-технічну не має йти. Може б фізику піти вчитись на сантехніка або маляра, які заробляють значно більше. Та і селянин може піти вчитись на штукатура. Хто тоді служити буде?
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05.09.2023 14:57 Відповісти
Чому ви думаєте, що селяни не можуть отримати вищу освіту? У мене купа родичів і знайомих з села мають дипломи - вчителі, лікарі, бухгалтери, є інженер...
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05.09.2023 18:48 Відповісти
Ви приписуєте мені те, що я не говорив, бо зациклені на свому (вибачте на слові). Де я казав, що селяни не можуть вивчитися. Я говорив про тих селян, які працюють на землі й їх можуть взяти у ЗСУ. Точно так само призвати можуть і робітника, і людину з вищою освітою. Чим перелічені мною є гіршими, аніж ті, що отримують другу освіту? Що за привілеї такі? Що то за каста "знову студент"?

Те, що студентів наразі не рухають правильно. Але чому не мають рухати того, хто є студентом вдруге-втретє-вчетверте?

Виходить так: людина, яка незадоволена своїм фахом і роботою та вчиться чомусь іншому не має йти у ЗСУ; а людина, яка знайшла себе з першого разу, або немає можливості вчитися, бо має годувати дітей, має йти служити. ДЕ ЛОГІКА?
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06.09.2023 00:17 Відповісти
Дивіться, я вважаю, що в ЗСУ мають іти фізично здорові - незалежно від того, з міста чи села. Перевагу варто надавати тим, хто має хоча б якусь підготовку (служив у армії, був копом, працював у озброєній охороні і тд). А освіта і походження тут не мають значення.
А стосовно тих, хто "знову студент", є чудовий спосіб перевірити їх прагнення до освіти - просто зробіть обов'язковим вступ за ЗНО/НМТ на другу/третю освіту навіть на контракт - і бажаючі пропетляти за бабки відсіються!
Стосовно аспірантів - я б їх узагалі не чіпав! Вони майже всі там віком за 30 і цей закон позбавить відсрочки навіть тих, хто вступив у 2020-2021 роках (в аспірантурі 4 роки навчаються). Та й мало їх на фоні загальної кількості студентів - менше 5000 на всю Україну мабуть.
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06.09.2023 01:06 Відповісти
Ваш спосіб відсіяти тих, хто не здатен нормально здати тести, таки не дає відповіді на моє запитання "де логіка". Припустімо маємо двох мікробіологів з однаковим рівнем підготовки. Один далі хоче за копійки бути мікробіологом (бо йому це цікаво), а другий хоче стати програмістом (бо там більші зарплати). То чому лише перший має йти служити?
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07.09.2023 00:18 Відповісти
Зустрічне питання: а якщо він поступив на програміста не в 2022, а ще у 2021, то чому його мають вважати уклоністом тепер?
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07.09.2023 00:36 Відповісти
Зрозуміло, що тоді така людина не ухилянт. А щодо того, чи він має право на відтермінування не є для мене простим питанням.

Я не прихильник "слуг", але ніби показували статистику, наскільки збільшилась кількість "знову студент". От тому і прикривають ту лазівку. А для своїх "слуги" залишають, і то не одну.
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07.09.2023 01:00 Відповісти
У моей близкой знакомой в марте этого года погиб смертью храбрых в Бахмуте ЕДИНСТВЕННЫЙ сын Даниил, 22-х лет, не успел жениться, не успел порадоваться детям, а ссыкливых кнуров, которые сразу после 24 февраля быстренько заделали своим женам третьего ребенка, освобождают от мобилизации ? !

Это какой-то гребаный стыд, а не гуманизм....
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04.09.2023 09:36 Відповісти
Не треба їм та додаткова освіта, судячи із усього, вони і так вже достатньо розумні!

І по дітям - якщо офіційна зарплата менше 100 тисяч, то для дітей краще, щоб батько був на фронті!
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04.09.2023 10:51 Відповісти
Где полицейские, которые в 40 ушли на пенсию, СБУшники, чиновники с корочками участников 2014-2021 и прочая гордость нашей страны?
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04.09.2023 11:28 Відповісти
Ой как жалко придурков которые решили откосить и вдруг пошли на второе высшее. Да на каждую хитрую жопу найдеться х* с винтом, конченые.
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04.09.2023 12:56 Відповісти
Чесно кажучи - вища освіта буває одна , в нормі після закінчення шкільної освіти. А після 30 років не всі «абітурієнти» можуть згадати табличку множення. П
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12.01.2024 22:33 Відповісти
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