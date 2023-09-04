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Перелік придатних до мобілізації категорій громадян розширився - набув чинності наказ Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

україна,мобілізація

Міністерство оборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Дзеркало тижня. 

Зазначається, що в  Україні розширили перелік осіб, які можуть бути призвані на службу до війська за мобілізацією, а також спростили вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме у десантно-штурмових військах та морській піхоті в особливий період.

Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства оборони України, що набув чинності 25 серпня. Йдеться про Наказ МО №490 від 18 серпня, яким затверджені Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу (ВЛК) в Збройних Силах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО сьогодні врегулює питання мобілізації обмежено придатних, - Данілов

За інформацією Ukrainian Military Pages, одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК тепер має ухвалити постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженим Указом Президента від 10 грудня 2008 року № 1153 та Інструкцією про організацію виконання Положення (наказ МОУ від 10 квітня 2009 року № 170).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нема потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, - Резніков

Відтепер за "спірними" статтями придатними визнаватимуть усіх, включно з:

  • 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-в – безсимптомний ВІЛ;
  • 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • 14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;
  • 17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
  • 21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
  • 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Крім того, спрощено вимоги до здоров'я для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після війни Україна відмовиться від призову. Основою оборони стане професійна армія, створимо два компоненти резерву, - Шмигаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+62
голвне,що "квартал" і досі непридатний
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03.09.2023 20:20
+50
Косих, хромих, усіх на фронт!
За родіну! За зєлю!
Окрім багатих і бариг,
усі ми ляжемо у землю…
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03.09.2023 20:19
+42
Взагалі то, це повноцінна диверсія, а ті хто це прийняли є військові злочинці. Це не лізе ні в які рамки просто.
Звичайна утилізація.
А з приводу ВІЛ і надання допомоги при пораненні, ризики зараження. Немає слів.
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03.09.2023 20:32
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а где-то сказали что их отправят на передовую? что вы сс*те раньше времени?
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04.09.2023 20:12 Відповісти
Во-первых, жил бы ты в этой стране, ты бы знал, что без подготовки на передовую не отправ... упс.
Во-вторых, когда их все таки отправят, а их отправляют, как отправляют диабетиков, наркоманов, алкашей и тд - уже будет поздно, и такой человек будучи ранненным будет просто обречен на смерть, потому что никто не рискнет в полевых нестерильных условиях ему помогать.
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04.09.2023 20:35 Відповісти
он несет риск, если помогающий сам ранен. Что бывает не всегда. Не истерите
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04.09.2023 20:38 Відповісти
Никто на фронте в полевых условиях не будет вспоминать кто кому несет риски, и насколько ранен или нет. Не несите ерунду, а лучше поспрашивайте с какой "охотой" помогают раненным аватарам.

Повезло вам что вы далеко. А вот у меня война ЗДЕСЬ.
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04.09.2023 20:55 Відповісти
Зараз мене проклянуть, назвуть "ботом", "консервою ФСБ", тощо, але щось примушує зробити деякі неприємні висновки
- втрати....значні. Це я так обережно висловлююсь. І схоже їх співвідношення з рашистськими зовсім не 1 до 7 як це кажуть деякі "експерти". І це уже питання до військового керівництва. але зазначу, це питання потрібно задати після війни, бо як би не хотілось, але зараз почати піднімати його - грати на руку Путлєру і Ко. але потім задати ці питання вкрай необхідно.
- влада схоже продовжує чинний курс мобілізації - служити мають сіряки, а еліти гріти пузо на Мальдівах.
- з мобілізацією, схоже теж .... не надто чудово. Уже немає кого брати (в рамках згаданого уже курсу, звісно).
- проблем нові мобілізовані додадуть, в першу чергу командирам і медслужбі. В бригадах будуть дуже "раді" поповненню з згаданими в постанові хворими.
- передбачаю, що це лише початок, коли маси проковтнуть це, то списки розширять і далі. До яких меж?
Ну і один з можливих висновків - хто хотів, уже купив "індульгенцію". Високорентабельний бізнес почав буксувати. Може це спосіб розширити коло "клієнтів"?
P.S. З жахом думаю про фізичний і особливо психологічний стан тих хто уже 550+ днів на фронті. Може перелічені в цьому наказі, де-факто уже набагато здоровіші від них? Може і так.
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03.09.2023 22:56 Відповісти
Більшість з тих хто перерахований в цьому рішенні уже і так відправляються на фронт, просто комісії ставлять усім їмпридатний. Тепер лікарям прикрили одне місце від відповідальності, адже нічого придумувати вже не треба.
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03.09.2023 23:21 Відповісти
А де Ви писали коментарі до 23.07.23?
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03.09.2023 23:22 Відповісти
Я звісно міг би щось розказати про 03.04.2019, але відповім прямо, в мене є інший профіль на цензорі - абсолютно неанонімний, зареєстрований десь з кінця 2016. З якого я і писав донедавна, аж поки якесь *** не прийшло в мій фейсбук (анонімно) і не почало там погрожувати мені, родині і друзям. Не сподобалась йому бачте моя критика в адресу Арестовича. Після того, я і зареєструвався заново і пишу коментарі. А нинішній нік - Семен Непийпиво, це така собі гра слів, вкрай тісно пов'язана з моїм справжнім ім'ям, хто мене знає, той миттєво здогадається.
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03.09.2023 23:42 Відповісти
Непийвода?
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04.09.2023 02:12 Відповісти
Череззаборногузадерищенко.
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04.09.2023 10:10 Відповісти
Видел этим летом много военных-фронтовиков, которые уже 1,5 года воюют: очень крепкие мужчины в хорошо подогнанной чистой форме;

выглядят замечательно даже те, кто ходит по городу с перебитыми руками в чёрных фиксаторах с металлическими спицами...
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04.09.2023 09:58 Відповісти
Бо в перший рядах шли добровольці, резервисти. Які займалися спортом, або мали бойовий досвід з 2014. Які відчували сили і бажання воювати. А наразі вже пошли за мобілізацією пересічні, які такі, як наше суспільсво насправді. Різні є. У тому числі хворі люди, пияки, інваліди, морально слабі, невитримані, невротики і психопати.
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04.09.2023 12:57 Відповісти
Понимаете в чем дело. Дело в том что российская армия больше украинской. И Украинская в наступе, и намерена и дальше наступать..

Давайте по сравниваем силы сторон:

Хочу подчеркнуть тем кто
постоянно говорит Да как же так в Украине миллион триста под ружьём, а людей все время забирают военкоматы чтобы
воевали... ну и так далее. Но надо иметь всё время преимущество. Объясняю почему. Потому что мы вынуждены
вести оборону как государство самым невыгодным из всех возможных условий мы с 5-6 своей территории окружены
противником. Беларусская граница-тысяча километров. Сухопутная граница с Россией 2500 насколько я помню там 2 800 (в прочем сейчас это не важно)
вся морская и еще Приднестровье. У нас единственный участок Это от западного
фланга приднестровской границы до стыка польско-украинской белорусского кордона - Вот он как бы не нуждается в наличии
войск большом поэтому мы имеем 1300 миллион триста под ружьем. Российская
армия всего 500 + различные чвк около 75 тыс. + войска ЛДНР это еще 50 тыс. на наших территориях. Но россия имеет за пределами нашей территории еще войска. + Беларусская армия в боевой готовности.
И мы вынуждены держать исходя из местности войска размазанные равномерно,
вместо чтобы концентрировать. Это противоречит основному принципу военного дела концентрации усилий поэтому единомоменто на фронте у нас отнюдь не
миллион триста. И как бы и удается создавать локальное превосходство, а по артиллерии они до сих пор сохраняют превосходство. На любом участке гораздо меньше. И по снарядам.
Поэтому вопросы, но если там превосходство значит туда и туда и перебросить войска и как можно больше артиллерии - это ответ, очень простой.
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04.09.2023 11:38 Відповісти
Якщо ці питання завадавати "після війни" задавати їх вже не буде кому. Жінки в цій країні - це підставка під мужика, унтерменши, які ні в кого і нічого питати не будуть, так що на них не сподівайтесь.
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04.09.2023 12:48 Відповісти
В якій в цій країні? в Україні завжди був здебільшого матріархат, чоловіки бігають навколо жінок.
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04.09.2023 12:58 Відповісти
В цій авторитарній безправній небезпечній сраці, що до зеленського називалась Україною
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04.09.2023 13:10 Відповісти
Будемо воювати до талого! За Зеленського, за офшори, за кордони 91 року! Уррряяяяя!
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03.09.2023 22:56 Відповісти
Перелогинься. Україна - не Магадан.
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04.09.2023 10:19 Відповісти
Точно. Україна це УКНДР.
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04.09.2023 12:55 Відповісти
Я в 2019 писав заяву, що відмовляюся проходити мед комісію, скарги на здоров'я не маю , і все, в автобус і на полігон
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03.09.2023 23:03 Відповісти
Veselij Soldat

@VeselijSoldat

·



В ответ

@censor_net

Особливо мені подобається мобілізація ВІЛ інфікованих. Що робити медикам? Ризикувати підхопити ВІЛ рятуючи життя пораненому, чи спочатку робити тести на ВІЛ, гепатит та на ще щось і з вірогідністю 99% за цей час поранений помре. Отак Дов...йби одним наказом вб'ють тисячи поранених
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03.09.2023 23:04 Відповісти
медки в перчатках работают. Для тех кто в танке
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03.09.2023 23:34 Відповісти
Да только Вы забыли про иглы уколы капельницы где врач может случайно уколоть себя этим в боевых условиях когда не условий времени нет
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03.09.2023 23:40 Відповісти
а не в боевых условиях врач себя не может проколоть?
какая трогательная забота о врачах
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04.09.2023 00:12 Відповісти
Першу допомогу надають інші військові, а не медики
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04.09.2023 12:50 Відповісти
Доведеться брати на озброєння досвід "вагнерів" - червоний браслет "ВІЛ" , жовтий - "гепатит". І нічого, воювали, як би хто не намагався над ними глузувати, система давала ефективність.
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04.09.2023 09:08 Відповісти
Немає чого над вагнером глузувати, вони дуже добре воюють. В них система.
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04.09.2023 12:59 Відповісти
Чому на фронт не беруть строковиків?
20-25 років це самий підходящий вік для армії, фронту бо фізичні дані в такому віці в гарній кондиції.
Але ж пхають на фронт в віці 50+, коли реально важко фізично людині.
Навіть хворих кидають в окопи.
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03.09.2023 23:16 Відповісти
Тобто дискримінація по віку.
Тих, кому 40+ не жалко, їх багато, їх можна нищити.
А молодих здоровенних лбів мало.
Хай собі сидять по кабаках, бухають та відпочивають.
Війна їх не стосується.
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04.09.2023 00:02 Відповісти
Тобі ж цілком очевидно, що 40+ і думаєш ти виключно про свою сраку. Хай їбуть, тільки не мене, так?
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04.09.2023 12:51 Відповісти
Є універсальне, магічне заклинання від ТЦК та воєнкомів....записуйте...
"Я ВАМ НІЧЄҐО НЄ ДОЛЖЄН, Я ДОЛЖЄН ТОЛЬКА СВАІМ РАДІТЄЛЯМ"....

Дуже дієве заклинання, а головне допомагає....Знаю чувака, якого 4 рази це заклинання виручало.... А потім навіть політиком став, відомим на весь Світ.... Другим Черчелем його тепер називають😁😁✌️
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03.09.2023 23:39 Відповісти
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03.09.2023 23:50 Відповісти
Злочинці. Мобілізаційний ресурс в Україні 22 мільйони, це абсолютний. Очевидно що немає ніякої потреби гнати на фронт хворих, що це найгірший варіант поповнення і значна частина їх ляже навіть не від кулі, а просто від нестачи ліків та надмірних для хворої людини навантажень. Хто буде доставляти ліки на передову тим же хворим на ВІЛ? Наступним кроком буде мобілізація пенсіонерів, адже вони не є економічно активними. Людожери.
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04.09.2023 00:26 Відповісти
Провокатор )
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04.09.2023 01:03 Відповісти
Тому що ти з Німеччини всіх посилаєш воювати. Це навіть не смішно)
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04.09.2023 02:42 Відповісти
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04.09.2023 01:45 Відповісти
рано чи піздно так і буде. Поки у суспільства є запит на безкінечу повномаштабну війну драконівська мобілізація буде продовжуватись........
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04.09.2023 10:41 Відповісти
Iди *****, бiосмiття! З`їбалося до Нiмеччини, як остання криса, а зараз знущається над людьми в Українi? Я тобi ще раз кажу - пiшов *****! Якийсь, мабуть, синочок провладного ********. Такi загони якщо будуть - то почнеться справжня громадянська вiйна! Дуже кривава! I переможе народ, як це було завжди в iсторiї усiх країн свiту.
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04.09.2023 11:34 Відповісти
Напевно, я все ж таки буду валити з цієї країни дураків
***********
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04.09.2023 01:51 Відповісти
Сложно сказать за картину в целом ю Но именно по офицерскому составу служит процентов 10-15 . То есть еще призывать и призывать... К сожалению большинство прячется ))) Пенсионеры мвд то же в подполье ... А кто все таки пришел большинство с справками ... Я так понимаю больше все таки эти дополнения для таких которые порешали себе болячки !!! Вечером особенно в пятницу субботу множество абсолютно здоровых и молодых нормально отдыхают и вообще не заморачиватся войной
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04.09.2023 05:14 Відповісти
Вважається що на тотальну війну максимум держави можуть виставити 10% населення. Інші повинні їх забезпечувати. Для України це 4 млн. Тобто і після цього буде ваше "Вечером особенно в пятницу субботу множество абсолютно здоровых и молодых нормально отдыхают и вообще не заморачиватся войной".
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04.09.2023 12:41 Відповісти
Для України - це 2 мільйони. Жінки - це тумбочки/берегині, а не населення. Не беріть їх в рахунок
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04.09.2023 13:12 Відповісти
если брать кадровых офицеров, то после 25-35 лет службы в 45-55 идти на войну у большинства нет сил и здоровья, разве что на вспомогательные посады типа какого-нибудь инженера или помощника заместителя, на командные боевые посады в большинстве случаев нереально, но есть, конечно, исключения. помоложе наверное могут
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04.09.2023 17:25 Відповісти
народ давно обурюється, що одні воюють, а інші качаються і бухають
так ось, качаються і бухають в першу чергу люди з системи органів влади
в другу чергу чоловіки віком до 27 років
нагадаю, що єврейчик досі не підписав закон, за яким мобілізують вік 27-25, я вже мовчу про молодших 25
і справа тут не в тому, що зелена шобла переживає за генофонд нації, вони просто гарно ознайомлені з рейтингами, згідно яких, Зельцман має найбільшу підтримку серед пенсіонерів, телевізорних кашолок і дурачків до 27
весь сюр в тому, що дії влади визначає не здоровий глузд, а рейнтинги
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04.09.2023 07:32 Відповісти
Вірусні гепатити. ВІЛ.
Божевільні.
Що це таке ????
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04.09.2023 09:04 Відповісти
Це наслідки " хоть паржом " та " зробимо їх разом " , от і зробили ......
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04.09.2023 12:36 Відповісти
Вірусні гепатити. ВІЛ.
Божевільні.
Що це таке ????
Стосовно ВІЛ пропоную прочитати ось це,і зрозумієте,що ВІЛ,це брехня. СПИД - обман мирового масштаба!!!
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07.09.2023 19:25 Відповісти
Cлужити в ЗСУ в наш час це великий привілей. Досить скиглити, фронт все вилікує.
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04.09.2023 09:11 Відповісти
Так зрозумів , що ти у ремісії ? ((
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04.09.2023 12:37 Відповісти
Вже почнуть і психічних людей призивати
А психічній людині можна давати зброю? .
Здорова людина не витримує а психічна на фронті тільки шкоди наробить
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04.09.2023 09:24 Відповісти
утилізація слабких.... Це природній відбір називається, іншої логічної причини такого вибору особисто я не знаходжу.......
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04.09.2023 10:51 Відповісти
Це ***** називається. Почитай, що таке природній добір і не неси *****
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04.09.2023 13:13 Відповісти
вкрай їбанулись чи шо? руzню копіюєм?
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04.09.2023 09:27 Відповісти
Тампонирование раны носителя ВИЧ или гепатита,когда кровь фонтаном бьёт,ну а психически нездоровый человек с оружием и б/к -это просто полный....
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04.09.2023 09:40 Відповісти
призывной возраст в порядок приведите к 18-45, 45+ не могут воевать, при этом по всем городам молодые мордовороты сидят по кафе, паркам, пьют, многие цепляются к прохожим, которые не могут дать сдачи. так вот тех 45+, кто не может дать сдачи хулиганам в силу возраста, как раз и пытаются призвать, что б они воевали со 2 армией мира
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04.09.2023 10:25 Відповісти
Аби свою драгоцінну сраку прикрити, на інших - *******. Як там життя після 45, Міхаїл?
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04.09.2023 12:34 Відповісти
Скоро і ти побачиш, ще ніхто віку не минув)
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04.09.2023 13:00 Відповісти
Не побачу. Я тепер теж придатний
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04.09.2023 13:14 Відповісти
дело не в моей сраке, а в том, что всему свое время
в США основная призывная база на случай войны 18-25, начинают с 20 летних по жребию
в Испании 18-53 при продолжительности жизни мужчин 80, у нас 63 продолжительность и призыв до 60

из 45-65 можно было бы сформировать трудовые батальоны для помощи армии, которые бы занимались, к примеру, строительством заграждений, плетением сетей, питанием, производством дронов и другой техники, другими работами, везде, где не требуется хорошее здоровья и быстрая реакция, как на передовой

это было бы справедливо
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04.09.2023 14:27 Відповісти
желающие 45+, кто чувствует в себе силы - конечно пусть идут
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04.09.2023 22:48 Відповісти
Мих. Іллар.
Згоден. На 100'
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08.09.2023 18:55 Відповісти
Зробимо їх вмєстє!
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04.09.2023 10:43 Відповісти
Польская сторона начала выдавать Киеву уехавших с украинской территории мужчин. Такая информация представлена в статье агентства Rzeczpospolita.
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04.09.2023 11:19 Відповісти
Не почала. Прочитай статтю, а потім коментуй її
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04.09.2023 12:06 Відповісти
Нуахулє якщо здорові скінчилися? Залишились одні туберкульозніки, ВІЧ інфіковані та всякі психопати.
Уявляю як вам там страшно на гражданці жити. 15 мільйонів мужицького полу і всі інваліди.
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04.09.2023 11:46 Відповісти
Ты не быкуй,воды с одной бутылки хлебнёшь в окопе с побратимом,а через пол-года если выживешь под обстрелами-"двинешь кони" от цирроза печени,ты главное не удивляйся,когда пожелтеешь как лимон и живот раздует как у бегемота,а так-да,всё нормально будет.
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04.09.2023 12:01 Відповісти
Зубоскалиш? Ну радій, радій. Здохнемо всі і тебе з собою потягнемо, не сумнівайся
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04.09.2023 12:07 Відповісти
Мабуть на фронті п*здець повний,( чому не варто дивуватися , враховуючи путінських агентов на чолі с Зеленським), або навмисно кошмарять населення , щоб пропіхнути якийсь "мінськ-2" - сдачу українських територій.👈
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04.09.2023 12:03 Відповісти
Станісе! А ось об'єктивно якщо реально подумати, при Мінську-1 мільйонам простих цивільних українців жилося краще чи гірше ніж зараз? Я не тролю просто питаю, це дуже болюче питання і не хочеться щоб було "миші плакали-давились але продовжували їсти кактус". Я за Зеленського голосував, проте розумію, що Порох був не самий поганий президентом і не можна ділити усе тільки на чорне та біле.....
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04.09.2023 14:26 Відповісти
Втрати 1 к 7, твьордо і чьотко! Хто не вірить - той зрадник!
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04.09.2023 12:59 Відповісти
Рада дебіли, це відверта диверсія, а як мають інші здорові люди воювати поряд з людьми хворими на віл, гепатит, туберкульоз, вони також повинні заразитись...
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04.09.2023 16:04 Відповісти
А що не так. В магазинах всі здорові, на війноньку всі до одного хворі, нічого страшного там всіх вилікуємо, а як ні то сім'ї не будуть мучитись по догляду.
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06.09.2023 08:11 Відповісти
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