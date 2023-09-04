Перелік придатних до мобілізації категорій громадян розширився - набув чинності наказ Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство оборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Дзеркало тижня.
Зазначається, що в Україні розширили перелік осіб, які можуть бути призвані на службу до війська за мобілізацією, а також спростили вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме у десантно-штурмових військах та морській піхоті в особливий період.
Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства оборони України, що набув чинності 25 серпня. Йдеться про Наказ МО №490 від 18 серпня, яким затверджені Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу (ВЛК) в Збройних Силах України.
За інформацією Ukrainian Military Pages, одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК тепер має ухвалити постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.
Порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженим Указом Президента від 10 грудня 2008 року № 1153 та Інструкцією про організацію виконання Положення (наказ МОУ від 10 квітня 2009 року № 170).
Відтепер за "спірними" статтями придатними визнаватимуть усіх, включно з:
- 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
- 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- 5-в – безсимптомний ВІЛ;
- 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- 14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;
- 17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
- 21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
- 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.
Крім того, спрощено вимоги до здоров'я для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.
Будь ласка, зачекайте...
Во-вторых, когда их все таки отправят, а их отправляют, как отправляют диабетиков, наркоманов, алкашей и тд - уже будет поздно, и такой человек будучи ранненным будет просто обречен на смерть, потому что никто не рискнет в полевых нестерильных условиях ему помогать.
Повезло вам что вы далеко. А вот у меня война ЗДЕСЬ.
- втрати....значні. Це я так обережно висловлююсь. І схоже їх співвідношення з рашистськими зовсім не 1 до 7 як це кажуть деякі "експерти". І це уже питання до військового керівництва. але зазначу, це питання потрібно задати після війни, бо як би не хотілось, але зараз почати піднімати його - грати на руку Путлєру і Ко. але потім задати ці питання вкрай необхідно.
- влада схоже продовжує чинний курс мобілізації - служити мають сіряки, а еліти гріти пузо на Мальдівах.
- з мобілізацією, схоже теж .... не надто чудово. Уже немає кого брати (в рамках згаданого уже курсу, звісно).
- проблем нові мобілізовані додадуть, в першу чергу командирам і медслужбі. В бригадах будуть дуже "раді" поповненню з згаданими в постанові хворими.
- передбачаю, що це лише початок, коли маси проковтнуть це, то списки розширять і далі. До яких меж?
Ну і один з можливих висновків - хто хотів, уже купив "індульгенцію". Високорентабельний бізнес почав буксувати. Може це спосіб розширити коло "клієнтів"?
P.S. З жахом думаю про фізичний і особливо психологічний стан тих хто уже 550+ днів на фронті. Може перелічені в цьому наказі, де-факто уже набагато здоровіші від них? Може і так.
выглядят замечательно даже те, кто ходит по городу с перебитыми руками в чёрных фиксаторах с металлическими спицами...
Давайте по сравниваем силы сторон:
Хочу подчеркнуть тем кто
постоянно говорит Да как же так в Украине миллион триста под ружьём, а людей все время забирают военкоматы чтобы
воевали... ну и так далее. Но надо иметь всё время преимущество. Объясняю почему. Потому что мы вынуждены
вести оборону как государство самым невыгодным из всех возможных условий мы с 5-6 своей территории окружены
противником. Беларусская граница-тысяча километров. Сухопутная граница с Россией 2500 насколько я помню там 2 800 (в прочем сейчас это не важно)
вся морская и еще Приднестровье. У нас единственный участок Это от западного
фланга приднестровской границы до стыка польско-украинской белорусского кордона - Вот он как бы не нуждается в наличии
войск большом поэтому мы имеем 1300 миллион триста под ружьем. Российская
армия всего 500 + различные чвк около 75 тыс. + войска ЛДНР это еще 50 тыс. на наших территориях. Но россия имеет за пределами нашей территории еще войска. + Беларусская армия в боевой готовности.
И мы вынуждены держать исходя из местности войска размазанные равномерно,
вместо чтобы концентрировать. Это противоречит основному принципу военного дела концентрации усилий поэтому единомоменто на фронте у нас отнюдь не
миллион триста. И как бы и удается создавать локальное превосходство, а по артиллерии они до сих пор сохраняют превосходство. На любом участке гораздо меньше. И по снарядам.
Поэтому вопросы, но если там превосходство значит туда и туда и перебросить войска и как можно больше артиллерии - это ответ, очень простой.
@VeselijSoldat
·
В ответ
@censor_net
Особливо мені подобається мобілізація ВІЛ інфікованих. Що робити медикам? Ризикувати підхопити ВІЛ рятуючи життя пораненому, чи спочатку робити тести на ВІЛ, гепатит та на ще щось і з вірогідністю 99% за цей час поранений помре. Отак Дов...йби одним наказом вб'ють тисячи поранених
какая трогательная забота о врачах
20-25 років це самий підходящий вік для армії, фронту бо фізичні дані в такому віці в гарній кондиції.
Але ж пхають на фронт в віці 50+, коли реально важко фізично людині.
Навіть хворих кидають в окопи.
Тих, кому 40+ не жалко, їх багато, їх можна нищити.
А молодих здоровенних лбів мало.
Хай собі сидять по кабаках, бухають та відпочивають.
Війна їх не стосується.
"Я ВАМ НІЧЄҐО НЄ ДОЛЖЄН, Я ДОЛЖЄН ТОЛЬКА СВАІМ РАДІТЄЛЯМ"....
Дуже дієве заклинання, а головне допомагає....Знаю чувака, якого 4 рази це заклинання виручало.... А потім навіть політиком став, відомим на весь Світ.... Другим Черчелем його тепер називають😁😁✌️
***********
так ось, качаються і бухають в першу чергу люди з системи органів влади
в другу чергу чоловіки віком до 27 років
нагадаю, що єврейчик досі не підписав закон, за яким мобілізують вік 27-25, я вже мовчу про молодших 25
і справа тут не в тому, що зелена шобла переживає за генофонд нації, вони просто гарно ознайомлені з рейтингами, згідно яких, Зельцман має найбільшу підтримку серед пенсіонерів, телевізорних кашолок і дурачків до 27
весь сюр в тому, що дії влади визначає не здоровий глузд, а рейнтинги
Божевільні.
Що це таке ????
Божевільні.
Що це таке ????
Стосовно ВІЛ пропоную прочитати ось це,і зрозумієте,що ВІЛ,це брехня. СПИД - обман мирового масштаба!!!
А психічній людині можна давати зброю? .
Здорова людина не витримує а психічна на фронті тільки шкоди наробить
в США основная призывная база на случай войны 18-25, начинают с 20 летних по жребию
в Испании 18-53 при продолжительности жизни мужчин 80, у нас 63 продолжительность и призыв до 60
из 45-65 можно было бы сформировать трудовые батальоны для помощи армии, которые бы занимались, к примеру, строительством заграждений, плетением сетей, питанием, производством дронов и другой техники, другими работами, везде, где не требуется хорошее здоровья и быстрая реакция, как на передовой
это было бы справедливо
Згоден. На 100'
Уявляю як вам там страшно на гражданці жити. 15 мільйонів мужицького полу і всі інваліди.