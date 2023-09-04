К "Армії відновлення" присоединились почти 50 тысяч украинцев. ИНФОГРАФИКА

К "Армії відновлення" присоединились 49 927 украинцев из 19 областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы занятости.

По информации госслужбы, по состоянию на 4 сентября 2023 года, начиная с 1 октября прошлого года, участие в общественно полезных работах приняли 49 927 украинцев из 19 областей.

Больше всего направлений на работу было выдано в Харьковской (9 502), Полтавской (7 461), Донецкой (5 845), Киевской (5 413) и Черниговской (5 365) областях.

На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах направлено уже 305 млн грн.

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