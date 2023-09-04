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До "Армії відновлення" долучилися майже 50 тисяч українців. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
До "Армії відновлення" долучилися 49 927 українців із 19 областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби зайнятості.
За інформацією держслужби, станом на 4 вересня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, участь у суспільно корисних роботах взяли 49 927 українців із 19 областей.
Найбільше направлень на роботу було видано у Харківській (9 502), Полтавській (7 461), Донецькій (5 845), Київській (5 413) та Чернігівській (5 365) областях.
На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямовано вже 305 млн грн.
Топ коментарі
+14 Максим Харламов 203d9da8
показати весь коментар04.09.2023 18:27
+10 Евгений Дюков 567db7e6
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+9 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар04.09.2023 18:41
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Будь ласка, зачекайте...
Включить мизк й вимикніть емоції . Усе , що руйнують орки требо відновлювати не потім колись , а зараз , бо десь людям требо жити , щось їсти й пити !
Ах да, мыться, стричься, бриться - роскошь.
Это только раз в неделю, по воскресеньям.
Коммуналку вообще не платить. Если отрежут - живёшь как в пещере.
P.S. если что, это не попытка навести негатив. Мне просто жаль людей, которые вынуждены продавать свой физический труд за 150 евро... .
До речі , там ніде не написанно, що требо знов будувати дорогу на Чонгра , або стадіон у Донецьку ...
Але ось дуже доцільне питання -- в кого будинок ********* зруйнували ось де йому жити ?!
Десь під"їзди до військового об"єкта -- що нехай так й буде ?!
А фронт , де нібито "потрібнійше" він без логистики -- повний нуль ... В цьому й різниця між Україною й оркостаном (***********) , що українці в логістиці в 10-20 разів завжди були крайщі .
Тому й женуть орків зі всюди !
Так сама казали про волонтерів -- вони ж теж ні тільки не мають оплату , а й свої гроші витрачають ...
Ви забуваєте , що тут мова йде про безробітних . Що Ви знали ., що в багатьох країнах з рівнєм ВВП в разів 5 висшим ніж в Україні до 24 лютого 2022 року існує система соціальних робіт для unemployeds. Й троцький це робив як більшовик й хтось з його однопартійців грабував чужий хліб , розтрілював у підвалах усіх "хто без документів" . Тобто методи там були насильницьки й покарання за відмову -- одна й це розтріл , а аж ніяк не економічними . Тобто це класичний приклад передергування фактів . А ось ідею "соціальних робіт" як раз вигадав й вжив її вперше Франклін Рузвельт ... Тобто , різниця суттєва . Й тут за відмову просто тупо знімають з регістрації у службі зайнятості . Тобто , якщо в тебе є альтернатива -- хто тебе заборонить !
Почуйте уважно -- йде тотальна війна за існування держави й це повна деградація особистоті , коли одні воюють й ризикують своїм життя кожен день . Живуть в нелюдських умовах -- особливо в зимку й в сирому окопі . Хтось волонтеріть , Хтось працює сидить на кухні й хфілосовствує на рахунок чи можно безробітних долучати до соціальних робіт
Й ключове на відміну від таких як ти я не голосовав а ні за фофіка , а ні за Пєтю -- бо усім було відомо , що обидва були за компрадорську прихватизацію державного майна . Просто Пєтя більш освітчений й розумний . А я голосував за Юлю саме тому , що вона проти того, що б українську землю скупили б олігархи й іноземні латіфундисти . А йще я на відміну від вас вже давно зрозумів , що паханат з усякими никим необраними мертветчуками , балогами , льовочкинами , ложкиними й єрмаками -- ось причина корупції й безладу в Україні . Тобто я за ліквідацію будь яких прояв презитенської форми . Я за парламентаризм . А ось Пєтя може й був би крайщим за фофіка в ситуації тотальної війни (хоча не факт , що йому більше допомагали б) . Але за 5 років правління так й не скасував мерзотну мажоритарку . Хоча саме через неї ібукович в 2012 програвши вибори проукраїнський коаліції , але йще більше захопив владу . А Пєтя змінив птеродактеля , але зміни системи зробив космітичні . Й він йще був проти Антикорупційного суду й він вселяко цей процесс гальмував , через то й НАБУ перетворилася в симулякр ... з нулювою output ...
Але навіть у комуняк , хто й в софкоїді вчився добре може переконатися , що й в них був приблизно точний погляд на таке поняття як національність . Й це не більше ніж 150 років тому . До цього , ну хто тоді Пилипа Орлика в 18 столітті міг рахувати неукраїнцем . А Марко Вовчок хто її віднесе не до україських письменників . А як тоді бути з козацкими родами як : Жидкевичі , Авраменки , Давіденки , Левицькі ?! Людина приймала православну віру , проходила тест козацький й він вже свій козак . До речі була у певних старших на початку 17 сторіччя душе комедна хазарська теорія походження -- хоча саме правителі хазар (тобто й знатні вояки) були відомо ким за походженням ... тобто по вашій термінології по крові .
Йще років так 100 могли вживати термін "брати по вірі" ... Брат по крові це вживаля неосвітченими людьми виключно до сімейних зв"язків . Й до речі монархи саме так визначали своїх "братів" .
Тобто московицький сцар Микола був кузеном короля Англії кинг-Джоржа . Й держви іменували по родах : Стюарти , Вінздори , Османи , Валуа , Габзбурги , Бурбони -- усе це ніякого стосунку не мають а ні к етносам , а ні тим більше к "національності" -- виключно к нік-нейму родів !
Може й були до нацистів їх учителя -- різні расисткі течії суцільного бидла , бо вже в кінці 19 століття було очевидно, що кров мабуть єдиний біологічний матеріал гомо-сапієнса , яка для усі не тільки умовних етносів , а для різних рас вона однакова на 99% .
Тому в жодній країні де лідери не були неуками (як гітлер, рьом , гімлер , гебельс) не було поняття нація й національність через т.з. кров .
А ні блескучий професор Антоніо ди Селазар , а ні освітчений генерал Франциско Франко, а ні колишній вчитель й соціаліст , колишній журналіст Беніто Мусоліні не визнавали й осміювали расові закони гітлера . Бо добре розуміли , що ніяких "чистих націй" не існує ... тим більше рас .
А ******** біологія (а точнійше - генетика) не знайшла жодного об"єднуючого народи хоча б до 75% ... гена . Жіночих взагалом - 0% . А чоловічих може тільки що островні Ірландці вони мають 78% одну гаплагрупу . А у німців це 38% західноєвропейської гаплогрупи , а йще 38% східноєвропейскої . Й по генам їм поляки й чехи не меньш близкі ніж британці ... Тобто мовні відмінності вони різні з геними ... Ось у українців гаплогрупи R1a1 (я маркери не приводжу , що заплутатися) тільки 52% у поляків 57% . Тай навіть 60% це з точки зору математичного модулювання є ніщо . Я вже не кажу , що ніхто не міряє відсотки по містах , бо в містах ця б цифра була десь так 30% максимум . Це й по німцях так само . Математика разом з генетикою абсолютно доводить , що сьогодня не існує ніякого об"єднання "по крові" (тобто по генам) - виключно політично етнічно й культурне єднання ...
Так що -- й націоналізм сьогдні можливий в інтелектуальному середовищі виключно політичний . А точнійше -- національний егоцентризм !
Була йще одна держава , яка як й нацисти дуже турбувалася , як Ви виразилися "кроввю" (тобто етнічним походженням), що у паспорті в свідомстві про народження була графа "національність" в яку вносилося щось непристойне , бо будь де вільному світі людина сама визначає до якої етнічної групи себе віднести .
Але вона не дуже відрізнялася по ідеалогії від нацизму . В тому числі й по ідеям достаньо расистким , хоча декларативно вона себе ідентефікувала як
"пролетарський інтернаціоналізм" . А по суті займалася сортуванням народів , штучною організацією міжетнічних й міжрелігійних конфліків .
А головне - актами геноцида по національним ознакам . Й це в першу чергу Голодомор , але й не тільки : була теорія "народів-зрадників" до яких віднесли й кримли (крим. татар) й чеченців , й турків месхетинців . Готувалась акція проти іудеїв теж , але сраліна отруїли своєчастно . Й ця держава по кількості знищенних через імперський расисзм тобто шовінізм ще більший злочинець ніж нацисти . Й дуже погано, що вільний світ й досі відмовляється дорівняти більшовизм по факту його злочиної практики до нацизму .
Встречаются 2 начальника:
Слыш, ты своим зарплату выплачиваешь? - Нет. - И я нет. А они все равно на работу ходят? - Ходят. - И мои ходят! Слыш, может вход платный сделаем?
что люди идут чтобы хотя бы прокормится
ЗеліМао портрет.
У четвер рибний день - ще хвостик оселедця.
К примеру, на содержание одного российского военнопленного
Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно.