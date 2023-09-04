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Бельгия (330) ракеты (2738) пособие (590)

Бельгия предоставит Украине ракеты "земля-воздух" Sea Sparrow, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

sea,sparrow

Бельгия намерена передать Украине 8 ракет "земля-воздух" Sea Sparrow, выкупленных у Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание L'Echo.

Стоимость каждой ракеты оценивается в около 7 тысяч евро.

Пока неизвестно с какой платформы будут использоваться ракеты, но, как отмечалось ранее, Украина и Польша проводят работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из состава ЗРК "Бук".

Смотрите: Эстония отправит украинским спасателям машину для разминирования. ФОТО
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Топ комментарии
+11
Якщо укрїнців не задовольняють ракети Sea Sparrow, які для нихвикупила Белігія, то хай у Володі Боневтіка попросять наші ракети "Бистрий Беня" чи "смішний Зеля".
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04.09.2023 21:01
+10
Круто.
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04.09.2023 20:17
+10
Щиро дякуємо, друзі.
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04.09.2023 20:38
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Круто.
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04.09.2023 20:17 Ответить
Что то вы с цифрами напутали там. Бухаете?
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04.09.2023 20:24 Ответить
Хочете долучитися?
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04.09.2023 20:30 Ответить
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04.09.2023 21:05 Ответить
...мабуть,це експериментальна партія.Хоча,точна кількість-це не Ваші і не наші проблеми,нехай кацапня їх рахує при отриманні.
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04.09.2023 20:47 Ответить
Копіпастери не те що плутати не вміють, вони думати не здатні.
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04.09.2023 22:04 Ответить
Допомога чайними ложками
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04.09.2023 20:28 Ответить
Для Бельгії мабуть це щонайменше столова ложка. Адже ракети вони мабуть викупили саме для України. Викупили у Німеччини.
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04.09.2023 20:32 Ответить
не подобається, не їжте.
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05.09.2023 08:20 Ответить
Множте на 10
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04.09.2023 20:28 Ответить
на 4 крилаті ракети вистачить а може і на більше - хоч мало але в тему
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04.09.2023 20:29 Ответить
Вартість ракети Sea Sparrow ну ніяк не 7 тисяч ))) А згідно уточнення - *всього* 165 ) Та й не може ракета зі швидкістю близько 4 Маха і призначенням для захисту від протикорабельних ракет коштувати так дешево, як написано в пості. Варто краще працювати з матеріалом який розміщується...
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04.09.2023 20:34 Ответить
Прочитав в оригіналі. Німці списують останній корабель, який використовував ці ракети, тому, дійсно, так дешево і так мало.
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04.09.2023 20:48 Ответить
Все одно ракети з такими показниками не можуть коштувати так дешево ), які б кораблі і де не списувались ))) І ще - Sea Sparrow є у модифікованих варіантах навіть до ... Буку ))) Тому прочитане Вами джерело якесь дивнувате - з огляду приміром на таку установку як ЗРК RIM-7 Sea Sparrow. Що може розміщуватись далеко не на одному типі кораблів ) і не лише кораблів )

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06.09.2023 21:39 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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04.09.2023 20:38 Ответить
Ракеты лишними не бывают....ну а нащет кол-ва,кто ж вам правду скажет
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04.09.2023 20:40 Ответить
Sea Sparrow, дальність 19 км - ні о чому!
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04.09.2023 20:51 Ответить
Краще б Джека Горобця дали на допомогу у Чорному морі!
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04.09.2023 20:55 Ответить
Тоді вже одразу Кракена
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05.09.2023 10:06 Ответить
Якщо укрїнців не задовольняють ракети Sea Sparrow, які для нихвикупила Белігія, то хай у Володі Боневтіка попросять наші ракети "Бистрий Беня" чи "смішний Зеля".
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04.09.2023 21:01 Ответить
Вы хотите в прифронтовой полосе поставить Пэтриот? Там он долго не проживет. А эти ракеты будут отлично сбивать вертолеты и самолеты.
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04.09.2023 21:17 Ответить
Навіть для "прифронтовій полосі" 19 км мало.
Потрібно не менше 30 км.
19 км, це збивати літаки прямо у себе над головою.
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04.09.2023 21:46 Ответить
Как у вас 19 км мало, когда вот в этой теме, ребята воюют с дальностью ЗРК 5 км.
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04.09.2023 22:13 Ответить
А в іншій темі саперними лопатками воюють.
Ну й то що?!
ВІЙНУ такими засобами НЕ ВИГРАТИ!
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04.09.2023 22:49 Ответить
ну ти і ідіот(((
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05.09.2023 08:36 Ответить
Не вистачає розуму на аргументи - пішли у хід тупі лайки.
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05.09.2023 09:45 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3441411/ekipaj_zrk_strila10_zneshkodyv_vorojyyi_rozviduvalnyyi_dron_supercam_video
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04.09.2023 22:14 Ответить
Это зенитная ракета.
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04.09.2023 21:38 Ответить
"Дякую" КО, а то я не знав!
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04.09.2023 21:47 Ответить
Мінімальна дальність пострілу - 1,5 км, максимальна - 20-30 км, висота ураження - від 6 м до 15 240 м.
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04.09.2023 20:58 Ответить
І запускаються з модифікованого БУКа. Що вирішує питання нестачі ракет до них, з чим стикнулис ще взимку.
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04.09.2023 21:08 Ответить
"Бук" це 30-50 км дальність.
А по висоті 20+ км.
Так що, ці ракети - НЕДОбук.
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04.09.2023 21:51 Ответить
8 ракет ни о чем, но спасибо
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05.09.2023 00:35 Ответить
"8 ракет ни о чем"
Для знищення Крейсеру "Москва" вистачило лише дві ракети. Тому лише ваша прутня "ніочьом".
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05.09.2023 08:27 Ответить
Радиус 1-30км. О чем вы бредите, какая москва?
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06.09.2023 10:05 Ответить
"вы бредите"
ваш московський гумор зрозуміти неможливо, тим паче, що крейсер москва вже давно не існує. А приклад з москвою лише свідчить про те, що не треба було мати багато ракет задля його знищення. Себто маючи в наявності 8 ракет RIM-7 можна успішно знищіти співставну кількість ворожих об'єктів, для ураження яких вона призначена. І в Україні RIM-7 далеко не 8, як вам там хибно здаєтсья.
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11.09.2023 16:17 Ответить
москву потопили украинской ракетой и далеко не с радиусом 1-30км, хватит бредить.
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11.09.2023 16:56 Ответить
"москву потопили "
RiM-7 - це ракета ППО, ідіот.
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13.09.2023 00:26 Ответить
Идиот, так это же ты собрался москву топить восьмью ракетами ППО с радиусом 30км
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13.09.2023 07:21 Ответить
"москву топить"
москву вже давно затопили , дурень. Радше піди проспися. І не звєзді про "8 ракєт", бо ти тупо не можеш знати, скільки їх є насправді.
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20.09.2023 05:45 Ответить
тупень я тебя цитирую, что же ты такой альтернативно развитый
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20.09.2023 11:51 Ответить
 
 