Бельгия предоставит Украине ракеты "земля-воздух" Sea Sparrow, - СМИ

Бельгия намерена передать Украине 8 ракет "земля-воздух" Sea Sparrow, выкупленных у Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание L'Echo.

Стоимость каждой ракеты оценивается в около 7 тысяч евро.

Пока неизвестно с какой платформы будут использоваться ракеты, но, как отмечалось ранее, Украина и Польша проводят работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из состава ЗРК "Бук".

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