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Бельгия предоставит Украине ракеты "земля-воздух" Sea Sparrow, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бельгия намерена передать Украине 8 ракет "земля-воздух" Sea Sparrow, выкупленных у Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание L'Echo.
Стоимость каждой ракеты оценивается в около 7 тысяч евро.
Пока неизвестно с какой платформы будут использоваться ракеты, но, как отмечалось ранее, Украина и Польша проводят работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из состава ЗРК "Бук".
Топ комментарии
+11 Анатолий К 65c6a92d
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+10 Чайка Київ
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Потрібно не менше 30 км.
19 км, це збивати літаки прямо у себе над головою.
Ну й то що?!
ВІЙНУ такими засобами НЕ ВИГРАТИ!
А по висоті 20+ км.
Так що, ці ракети - НЕДОбук.
Для знищення Крейсеру "Москва" вистачило лише дві ракети. Тому лише ваша прутня "ніочьом".
ваш московський гумор зрозуміти неможливо, тим паче, що крейсер москва вже давно не існує. А приклад з москвою лише свідчить про те, що не треба було мати багато ракет задля його знищення. Себто маючи в наявності 8 ракет RIM-7 можна успішно знищіти співставну кількість ворожих об'єктів, для ураження яких вона призначена. І в Україні RIM-7 далеко не 8, як вам там хибно здаєтсья.
RiM-7 - це ракета ППО, ідіот.
москву вже давно затопили , дурень. Радше піди проспися. І не звєзді про "8 ракєт", бо ти тупо не можеш знати, скільки їх є насправді.