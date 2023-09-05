Бельгія надасть Україні ракети "земля-повітря" Sea Sparrow, - ЗМІ

Бельгія має намір передати Україні 8 ракет "земля-повітря" Sea Sparrow, викуплених у Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання L'Echo.

Вартість кожної ракети оцінюють у близько 7 тисяч євро.

Наразі невідомо з якої платформи використовуватимуться ракети, але, як зазначалось раніше, Україна та Польща проводять роботи по інтеграції Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 зі складу ЗРК "Бук".

Також читайте: Транш на 500 млн євро для України в рамках Європейського фонду миру досі блокується, - Боррель