За неделю ВСУ ликвидировали почти 8 тысяч оккупантов, - Military Media Center

Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 28.08 по 03.09 уничтожили 3810 россиян и три танковых батальона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

Так за неделю ВСУ уничтожили:

личный состав - 3810 (условно 8 батальонов);

танки - 80 (условно 3 танковых батальона);

боевые бронированные машины - 101 (условно 3 мотострелковых батальона);

артиллерийские установки - 186 (условно 10 артиллерийских дивизионов);

ракеты - 32.

Отмечается, что в одном батальоне примерно 500 человек; в 1 танковом обычно 31 танк; в 1 мотострелковом - 34 машины; а в состав артиллерийского дивизиона входят 18 орудий.

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