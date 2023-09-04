За неделю ВСУ ликвидировали почти 8 тысяч оккупантов, - Military Media Center
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 28.08 по 03.09 уничтожили 3810 россиян и три танковых батальона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
Так за неделю ВСУ уничтожили:
- личный состав - 3810 (условно 8 батальонов);
- танки - 80 (условно 3 танковых батальона);
- боевые бронированные машины - 101 (условно 3 мотострелковых батальона);
- артиллерийские установки - 186 (условно 10 артиллерийских дивизионов);
- ракеты - 32.
Отмечается, что в одном батальоне примерно 500 человек; в 1 танковом обычно 31 танк; в 1 мотострелковом - 34 машины; а в состав артиллерийского дивизиона входят 18 орудий.
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