За тиждень ЗСУ ліквідували майже 8 тисяч окупантів, - Military Media Center
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Сили оборони України за минулий тиждень з 28.08 по 03.09 знищили 3810 росіян та три танкових батальйони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
Так за тиждень ЗСУ знищили:
- особовий склад - 3810 (умовно 8 батальйонів);
- танки - 80 (умовно 3 танкових батальйони);
- бойові броньовані машини - 101 (умовно 3 мотострілецьких батальйони);
- артилерійські установки - 186 (умовно 10 артилерійських дивізіонів);
- ракети - 32.
Зазначається, що у одному батальойні приблизно 500 людей; у 1 танковому зазвичай 31 танк; у 1 мотострілецькому - 34 машини; а до складу артилерійського дивізіону входять 18 гармат.
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+7 Sam Johns acf8c570
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+6 Odessa_1232
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+4 Ира Крошенко b7daed95
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