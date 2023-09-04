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За тиждень ЗСУ ліквідували майже 8 тисяч окупантів, - Military Media Center

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Сили оборони України за минулий тиждень з 28.08 по 03.09 знищили 3810 росіян та три танкових батальйони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Так за тиждень ЗСУ знищили: 

  • особовий склад - 3810 (умовно 8 батальйонів);
  • танки - 80 (умовно 3 танкових батальйони);
  • бойові броньовані машини - 101 (умовно 3 мотострілецьких батальйони);
  • артилерійські установки - 186 (умовно 10 артилерійських дивізіонів);
  • ракети - 32.

Зазначається, що у одному батальойні приблизно 500 людей; у 1 танковому зазвичай 31 танк; у 1 мотострілецькому - 34 машини; а до складу артилерійського дивізіону входять 18 гармат.

Також читайте: Минулої доби підрозділи ВМС знищили 7 окупантів, 27 квадрокоптерів і ворожий катер. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+7
Так 8 тисяч ліквідували чи 4 тисячі ?
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04.09.2023 20:52
+6
Мне одному кажется что это бред в стили рашасми?
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04.09.2023 21:00
+4
В назві помилка - не 8 тис. орків а 8 батальонів орків. Слава ЗСУ!
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04.09.2023 21:10
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все!Шановний ЦН більше не буду (поки що)- не баньте БДЛСК
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04.09.2023 20:53 Відповісти
Так 8 тисяч ліквідували чи 4 тисячі ?
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04.09.2023 20:52 Відповісти
мабуть хотіли про майже 8 батальйонів
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04.09.2023 20:55 Відповісти
Тепер можна порахувати скільки українців загинуло при тому що в росіян багато снарядів до сих пір, досить багато використовують авіацію і дрони і зрозуміють ура патріоти, що все дуже важко дається. Дарма приховали втрати. Люди починають думати, що все дуже легко дається.
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04.09.2023 20:59 Відповісти
Мне одному кажется что это бред в стили рашасми?
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04.09.2023 21:00 Відповісти
ні звичайно, просто до брехні всі звикли і не хочеться зв'язуватися.
Нехай брешуть.
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04.09.2023 21:03 Відповісти
8 тис. чи 3,8 тис.?
В редакції сьогодні корпоратив?
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04.09.2023 21:10 Відповісти
Сьогодні? Та кожен день ляпи. Іспанський сором.
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04.09.2023 21:22 Відповісти
В назві помилка - не 8 тис. орків а 8 батальонів орків. Слава ЗСУ!
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04.09.2023 21:10 Відповісти
Писати 3 чи 8 тисяч вбили? Це ж москалі - пиши 20 тисяч , чого їх жаліти....
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04.09.2023 21:14 Відповісти
Слава богу заяву подал, но на сей день главного яичника по манипуляциям цыфрами еще никто не переплюнул. Чьо прикопались к ЦН?
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04.09.2023 21:44 Відповісти
Стесняюсь спросить. погоняло переводится, типо, гусень рем? В MTV-мать.
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04.09.2023 21:48 Відповісти
як кому на душу ляже
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04.09.2023 21:50 Відповісти
Конечно же есть варианты, если не связано с воркшопом...
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04.09.2023 22:03 Відповісти
Здається в правильному напрямку думаєте)
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04.09.2023 22:12 Відповісти
Вже САТ РАМ
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04.09.2023 22:14 Відповісти
та не томите , неужели рам на лыжи стал?
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04.09.2023 22:19 Відповісти
tps://ru.wikipedia.org/wiki/Сат
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04.09.2023 22:23 Відповісти
Что производит фирма CAT?



Caterpillar Inc. caterpillar.com (англ.) Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах.
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04.09.2023 22:48 Відповісти
Фу-ты, ну-ты... кошачья память ... выпасаете привилегированных пользователей.
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04.09.2023 22:56 Відповісти
Ну да, как можно было сразу не догадаться...
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04.09.2023 23:16 Відповісти
Ето сколько в тоннах? Переработать на тушонку и отправить африканским мальшикам страдающим от голода.
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04.09.2023 21:26 Відповісти
От по арті це дуже круто.Бо саме по арті у орків мега проблеми.Якщо танки і інше лайно вони ще тягають то с артою в них біда ,і випуск теж проблема.Вони самі це признавали і признають что арта це дупа.Хто б що не казв але навіть їх запасом металолом закінчується.Все що з 50 х зберігалося і кидалося теж закінчується.А те що вони можуть випускати в рік (танки і інше)розбивається тут за 3 неділі.
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04.09.2023 21:43 Відповісти
Шойгу: вчера на Работинском направлении ВСУ потеряли 6 танков, на Бахмутском - тоже 6 танков, итого за вчерашний день 11 танков.

https://twitter.com/i/status/1698712484008358001
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04.09.2023 21:45 Відповісти
і один космічний корабель.Все що городить рашка не варто і звуку.Ми і без них розуміємо про втрати.
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04.09.2023 21:57 Відповісти
Что-то мне кажется, что Шойгу все больше становится похожим на Кола Бельды. Сейчас как вскачет в оленью упряжку и унесется в тундру, поднимая снежную пыль. Он оленей так же считает наверное (ковыряясь во рту зубочисткой): "Так, сегодня на Ханты-Мансийском направлении волки задрали 15 оленей. На Ямало-Ненецком направлении волки совместно с медведями и песцами задрали 25 оленей. Итого после продолжительных боев геройской смертью пало 125 оленей. Награждаем всех Ладой-Калиной и путевкой в санаторий "Что ж я маленьким не сдох"
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04.09.2023 22:43 Відповісти
Похоже ГРУ провели спецоперацию и переманили Коношенкова, теперь он работает в Украине
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04.09.2023 22:03 Відповісти
В Украине изначально был свой конашенко из 95-го квартала, это абдристович. Который вдруг забыл что в составе шапито-95 он переодевался в бабу чтоб смешить публику, и стал считать себя великим лектором-предсказателем.
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04.09.2023 22:19 Відповісти
Так тримати! Чого їх жаліти.
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04.09.2023 22:37 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но Military Media Center - что это за "великий" источник с 8К подпищеков, да ещё и в телеграмме?0_о
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05.09.2023 00:20 Відповісти
Пока что в реалии мы видим как солдаты ЗСУ берут пленных, дают им сигареты, ухаживают за ними как за детьми, про маму спрашивают. Видео с дохлыми свино-сабаками МАЛО, там единицы. Поэтому если честно не надо ВРАТЬ про 8 тысяч. Если 800 хотя бы .... и то вряд ли.
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05.09.2023 11:25 Відповісти
а может ты киев за три дня возмёшь, свинособака?Если так мало потерь у кацапов, почему они не в Киеве?
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30.10.2023 22:20 Відповісти
 
 