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Новости За рубежом
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беспилотник (2101) Москва (3006) Собянин (56) Минобороны РФ (804)

В РФ заявили об сбитии дронов, которые "пытались атаковать Москву"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

москва

В России заявили, что ночью 5 сентября Москву пытались атаковать БПЛА, их сбили над Калужской, Московской, Тверской областями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.

"5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Калужской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Позже было сообщено о сбитии беспилотного летательного аппарата над Московской областью и перехват еще одного беспилотника над Тверской областью.

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В свою очередь мэр Москвы Собянин заявил, что беспилотники пытались совершить атаку на Москву.

"По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий", - написал он.

Позже он написал: "Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы".

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Топ комментарии
+4
та ті косоногі і курносоглазі прикокошені по 11250 дронів збивають тільки за світовий день...
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05.09.2023 09:03
+4
Мамбит доскву
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05.09.2023 09:26
+3
Чергова порція кацапських казочок.
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05.09.2023 08:59
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Чергова порція кацапських казочок.
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05.09.2023 08:59 Ответить
Та нехай кайфують, побутовий об'єкт таки зачепило, а значить не має спокою в мордорі
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05.09.2023 09:00 Ответить
А може й не побутовий.. Може й не просто зачепило.. Важливо, шо ту подію неможна було замовчати.
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05.09.2023 09:17 Ответить
та ті косоногі і курносоглазі прикокошені по 11250 дронів збивають тільки за світовий день...
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05.09.2023 09:03 Ответить
Кацапи скоро і путіна зіб'ють коли той в черговий раз птахів у вирій поведе.
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05.09.2023 09:17 Ответить
Бункери не літають
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05.09.2023 09:19 Ответить
Хто дамбіт маасковская болота?
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05.09.2023 09:19 Ответить
Мамбит доскву
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05.09.2023 09:26 Ответить
Так в пськові теж збили, правда літаками))
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05.09.2023 09:20 Ответить
"Терористична атака київського режиму", ось воно як!
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05.09.2023 09:23 Ответить
Так "киевский режим" ещё 24-26 февраля 2022 был окружён и разгромлен. Говношенков па телевизиру говорил.

Это какой-то другой режим...
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05.09.2023 09:27 Ответить
Такими регулярними атаками можна змусити ворога стягувати ППО до москви і тим самим послабити ППО на фронті
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05.09.2023 09:40 Ответить
Неизвестные террористы сегодня опять уничтожили наши мирные дроны, стремящиеся прекратить войну.
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05.09.2023 11:18 Ответить
Пресс-генерал уже неоднократно сообщал, что ВСУ полностью уничтожено и опасности не представляет! А отстреливаются в окопах последние несколько чернокожих наемников и бандеровцев-националистов.
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05.09.2023 14:44 Ответить
 
 