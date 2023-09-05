В РФ заявили об сбитии дронов, которые "пытались атаковать Москву"

В России заявили, что ночью 5 сентября Москву пытались атаковать БПЛА, их сбили над Калужской, Московской, Тверской областями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.

"5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Калужской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Позже было сообщено о сбитии беспилотного летательного аппарата над Московской областью и перехват еще одного беспилотника над Тверской областью.

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В свою очередь мэр Москвы Собянин заявил, что беспилотники пытались совершить атаку на Москву.

"По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий", - написал он.

Позже он написал: "Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы".

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