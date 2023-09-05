Украина модернизирует противокорабельные ракеты "Нептун" для поражения российских наземных целей, - СМИ
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Украина адаптирует противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" для ударов по наземным целям на большие расстояния.
Об этом пишет Newsweek, передает Цензор.НЕТ.
К таким выводам пришли западные эксперты после того, как Украина применила свое "абсолютно современное" оружие в Крыму.
Анонимный представитель украинского оборонного ведомства в интервью The War Zone сообщил, что Украина использовала модернизированную версию своей ракеты "Нептун" и атака "была на 100% осуществлена ею".
По словам заместителя директора проекта "Противоракетная оборона" Центра стратегических и международных исследований Яна Уильямса, "в идеальном мире для наземных миссий не применяют современные противокорабельные ракеты, специально разработанные для того, чтобы топить тяжелобронированные военные корабли в море".
Но, по словам Уильямса, поскольку Украина испытывает реальный дефицит систем для нанесения ударов в глубоком тылу, Киев использует эти ракеты.
"Украина не имеет доступа к американской системе тактических баллистических ракет ATACMS или крылатой ракеты дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства. И Вашингтон, и Берлин отказались предоставить Украине эти системы, несмотря на то, что Лондон и Париж в начале этого года передали Украине англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow или SCALP", - отметил он.
Уильямс добавил, что Украина адаптируется и использует то, чем располагает, но это не должно рассматриваться как долгосрочное решение для ударов на большие расстояния.
Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил, занимающийся исследованиями в области обороны, Сидхарт Каушал сообщил, что удар по мысу Тарханкут на западе Крыма в конце прошлого месяца "доказал, что Украина может использовать "Нептун" в режиме наземной атаки, что "ставит под угрозу российские объекты в ранее безопасных тыловых районах".
Он отметил, что поражение относительно небольшой цели, которая может перехватывать воздушные угрозы, такие как С-400, свидетельствует о том, что у Украины есть высококачественная разведка и что наземные ударные ракеты "Нептун" могут скрываться за препятствиями, чтобы приблизиться незамеченными для РФ.
Это также намекает на то, что "Нептун" может использовать контрмеры против обнаружения или использоваться в сочетании с оборудованием для установки помех, добавил Каушал.
"Все это указывает на достаточно сложную координацию возможностей украинцев, хотя есть много неизвестных факторов. Одним из вероятных отличий между наземной версией "Нептуна" и противокорабельной будет система наведения", - уточнил он.
Эксперты затрудняются судить о том, сколько ракет "Нептун" может иметь в своем арсенале Украина, но вряд ли это будет большой запас. По словам Каушаля, даже в мирное время этот тип оружия трудно производить массово, и Россия приложила немало усилий, чтобы нанести удар по военно-промышленной базе Украины.
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Ніхєра кацапи із нею зробити не взмозі , що доведено знищенням на Тарханкуті (відкрита місцевість на десятки км, відкрите море на сотні км, с-400 розміщений на верхніх точках місцевості, при чому схований у складках місцевосці із нерівним рельєфом - дуже складна та небезпечна ціль).
Відмова Заходу у наданні ЗСУ Atacams, Taurus, Tomahawk стимулювала нашу оборонку, нарешті змусила військово-політичне керівництво зачухатися та забезпечила для кацапів сюрприз
Наразі ЗСУ потребує сотні Нептунів, Сапсанів (Грім-2), Вільха-М та інших подібних смаколиків.
Слава ЗСУ!
Ховаються за Кримом 😕
Ракета до Хаймарса коштує 160 тис. у.е. 😕
5 вересня 2004 року кандидат на посаду президента Віктор Ющенко припинив президентську кампанію. Він почав скаржитись на нудоту, головні і шлункові болі. В австрійській клініці Rudolfinerhaus Ющенку діагностували гострий панкреатит з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами.
Весной 2021 года, когда на границе с Украиной начали концентрироваться десятки тысяч российских солдат, Ермак получил от Зеленского новое поручение: подготовить его очную встречу с Владимиром Путиным. Зеленский тогда предлагал встретиться в любой точке Донбасса, Путин приглашал Зеленского в Москву, Ермак должен был организовать встречу на условиях, которые бы подходили обеим сторонам. Как мы уже знаем сегодня, ему это не удалось. А тогда, вплоть до последнего момента, Ермак синхронно со всеми представителями украинских властей оценивал вероятность полномасштабного вторжения российских войск сдержанно. "Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, этого не произойдет", - сказал он в интервью РБК-Украина в декабре 2021 года.
Последний предвоенный контакт Андрея Ермака с Дмитрием Козаком состоялся ровно за две недели до вторжения - 10 февраля 2022 года. По итогам телефонных переговоров Ермак сообщил о прогрессе: стороны якобы договорились разблокировать работу трехсторонней контактной группы и продолжить диалог. В следующий раз они поговорят уже утром в день нападения, 24 февраля. "Андрей Ермак посмотрел на звонящий мобильный телефон. Это был Кремль… По его словам, поначалу он не мог взять себя в руки. Телефон зазвонил один раз, потом еще. Он ответил. Он услышал хриплый голос Дмитрия Козака. Козак сказал, что украинцам пора сдаваться. Ермак выругался и повесил трубку", - описывает этот разговор Washington Post.
Відчай призводить до ідей.
Та клич "гостей" ти до "сніданку"!
Звари куліш з димком вогненний,
Підкинь їм "поросят" смажених,
А на додачу, зверху, трохи,
Сипни свинцевого гороху!
Чи нічого не навчив хайп з "анонсом" контрнаступу,коли з кожної праски про це кричали.І що?Дали кацапам час і мету-замінуватися і побудувати оборону.Тепер патякають про ракети.Для чого?Щоб кацапня зміцнювала свою ППО?
Це справжній злочин,під час війни розголошувати такі факти
зроблена на базі Нептуна, головка самонаведення - оптична.
Допатякались 👿