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Новости Война в Украине
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Украина модернизирует противокорабельные ракеты "Нептун" для поражения российских наземных целей, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракеты,нептун

Украина адаптирует противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" для ударов по наземным целям на большие расстояния.

Об этом пишет Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

К таким выводам пришли западные эксперты после того, как Украина применила свое "абсолютно современное" оружие в Крыму.

Анонимный представитель украинского оборонного ведомства в интервью The War Zone сообщил, что Украина использовала модернизированную версию своей ракеты "Нептун" и атака "была на 100% осуществлена ею".

По словам заместителя директора проекта "Противоракетная оборона" Центра стратегических и международных исследований Яна Уильямса, "в идеальном мире для наземных миссий не применяют современные противокорабельные ракеты, специально разработанные для того, чтобы топить тяжелобронированные военные корабли в море".

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Но, по словам Уильямса, поскольку Украина испытывает реальный дефицит систем для нанесения ударов в глубоком тылу, Киев использует эти ракеты.

"Украина не имеет доступа к американской системе тактических баллистических ракет ATACMS или крылатой ракеты дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства. И Вашингтон, и Берлин отказались предоставить Украине эти системы, несмотря на то, что Лондон и Париж в начале этого года передали Украине англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow или SCALP", - отметил он.

Уильямс добавил, что Украина адаптируется и использует то, чем располагает, но это не должно рассматриваться как долгосрочное решение для ударов на большие расстояния.

Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил, занимающийся исследованиями в области обороны, Сидхарт Каушал сообщил, что удар по мысу Тарханкут на западе Крыма в конце прошлого месяца "доказал, что Украина может использовать "Нептун" в режиме наземной атаки, что "ставит под угрозу российские объекты в ранее безопасных тыловых районах".

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Он отметил, что поражение относительно небольшой цели, которая может перехватывать воздушные угрозы, такие как С-400, свидетельствует о том, что у Украины есть высококачественная разведка и что наземные ударные ракеты "Нептун" могут скрываться за препятствиями, чтобы приблизиться незамеченными для РФ.

Это также намекает на то, что "Нептун" может использовать контрмеры против обнаружения или использоваться в сочетании с оборудованием для установки помех, добавил Каушал.

"Все это указывает на достаточно сложную координацию возможностей украинцев, хотя есть много неизвестных факторов. Одним из вероятных отличий между наземной версией "Нептуна" и противокорабельной будет система наведения", - уточнил он.

Эксперты затрудняются судить о том, сколько ракет "Нептун" может иметь в своем арсенале Украина, но вряд ли это будет большой запас. По словам Каушаля, даже в мирное время этот тип оружия трудно производить массово, и Россия приложила немало усилий, чтобы нанести удар по военно-промышленной базе Украины.

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Топ комментарии
+17
Прошло 4 года, как "мудрий нарiд" просрал эти ракеты вместе с парашным кодлом, осевшим в *ОПе по заданию Ху#ла. Теперь придётся ещё 4 года выковыривать их из-под асфальта. А когда будет многострадальный "Сапсан" для ударов по мааацквабаду- пока вообще неясно.
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05.09.2023 09:11
+14
Це потрібно було робити ще 4 роки назад, коли випробовування пройшли але ми готувалися до шашликів та клали асфальт.
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05.09.2023 09:09
+7
Вставай, козаче, до світанку
Та клич "гостей" ти до "сніданку"!

Звари куліш з димком вогненний,
Підкинь їм "поросят" смажених,

А на додачу, зверху, трохи,
Сипни свинцевого гороху!
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05.09.2023 09:15
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от сказати за асфальт, в який кловани чуть було тей Нептун і не поховали, чи ну його в квартал?
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05.09.2023 09:07 Ответить
Ну так !!! На асфальті можна непогано прібарахлитися різні ще наволочі ...
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05.09.2023 09:16 Ответить
Головне є прецедент, тепер в глибокому тилу ворога всі удари КР будемо списувати на модернізовані Нептуни, а інакше це не ми ))
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05.09.2023 09:07 Ответить
Головне, що Є вже НАША далекобійна ракета, для запуску якої не потрібні авіаносії чи морські пускові! При чому за бойовими характеристиками на сьогодні (системи керування та наведення, пошук та вибір цілі, бойова частина, пальне, маневр під час польоту, тактика польоту, дальність ураження цілі) - просто ляля та кошмар для кацапів.
Ніхєра кацапи із нею зробити не взмозі , що доведено знищенням на Тарханкуті (відкрита місцевість на десятки км, відкрите море на сотні км, с-400 розміщений на верхніх точках місцевості, при чому схований у складках місцевосці із нерівним рельєфом - дуже складна та небезпечна ціль).
Відмова Заходу у наданні ЗСУ Atacams, Taurus, Tomahawk стимулювала нашу оборонку, нарешті змусила військово-політичне керівництво зачухатися та забезпечила для кацапів сюрприз
Наразі ЗСУ потребує сотні Нептунів, Сапсанів (Грім-2), Вільха-М та інших подібних смаколиків.
Слава ЗСУ!
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05.09.2023 09:55 Ответить
Вони як коти не підходять ближче відстані витягнутої руки 😂

Ховаються за Кримом 😕
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05.09.2023 09:22 Ответить
То якщо люди зашугали котів. Якшо вони не лякані, то вони підходять і на руки лізуть.
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05.09.2023 10:46 Ответить
Це потрібно було робити ще 4 роки назад, коли випробовування пройшли але ми готувалися до шашликів та клали асфальт.
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05.09.2023 09:09 Ответить
This needs to be done more 10 years ago
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05.09.2023 09:20 Ответить
Хомчак в 2020 р. відмовився купувати українські Хаймарси - Вільху, бо вона бачте дорога, коштувала 120 тис. у.е.
Ракета до Хаймарса коштує 160 тис. у.е. 😕
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05.09.2023 09:25 Ответить
Хомчак ще та паскуда, жодного патрона не закупив для ЗСУ.
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05.09.2023 10:11 Ответить
Прошло 4 года, как "мудрий нарiд" просрал эти ракеты вместе с парашным кодлом, осевшим в *ОПе по заданию Ху#ла. Теперь придётся ещё 4 года выковыривать их из-под асфальта. А когда будет многострадальный "Сапсан" для ударов по мааацквабаду- пока вообще неясно.
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05.09.2023 09:11 Ответить
Тоді теж дуже смішно було...

5 вересня 2004 року кандидат на посаду президента Віктор Ющенко припинив президентську кампанію. Він почав скаржитись на нудоту, головні і шлункові болі. В австрійській клініці Rudolfinerhaus Ющенку діагностували гострий панкреатит з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами.
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05.09.2023 09:18 Ответить
Добре що ти сам зізнався ,Віктор Федорович )
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05.09.2023 10:49 Ответить
Виктор Андреевич тогда был доверчивый как дитя, а его охрана- полные лохи.
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05.09.2023 12:59 Ответить
Немного о Дерьмаке. https://www.bbc.com/russian/news-65628270

Весной 2021 года, когда на границе с Украиной начали концентрироваться десятки тысяч российских солдат, Ермак получил от Зеленского новое поручение: подготовить его очную встречу с Владимиром Путиным. Зеленский тогда предлагал встретиться в любой точке Донбасса, Путин приглашал Зеленского в Москву, Ермак должен был организовать встречу на условиях, которые бы подходили обеим сторонам. Как мы уже знаем сегодня, ему это не удалось. А тогда, вплоть до последнего момента, Ермак синхронно со всеми представителями украинских властей оценивал вероятность полномасштабного вторжения российских войск сдержанно. "Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, этого не произойдет", - сказал он в интервью РБК-Украина в декабре 2021 года.
Последний предвоенный контакт Андрея Ермака с Дмитрием Козаком состоялся ровно за две недели до вторжения - 10 февраля 2022 года. По итогам телефонных переговоров Ермак сообщил о прогрессе: стороны якобы договорились разблокировать работу трехсторонней контактной группы и продолжить диалог. В следующий раз они поговорят уже утром в день нападения, 24 февраля. "Андрей Ермак посмотрел на звонящий мобильный телефон. Это был Кремль… По его словам, поначалу он не мог взять себя в руки. Телефон зазвонил один раз, потом еще. Он ответил. Он услышал хриплый голос Дмитрия Козака. Козак сказал, что украинцам пора сдаваться. Ермак выругался и повесил трубку", - описывает этот разговор Washington Post.
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05.09.2023 16:40 Ответить
Ключевое здесь подчёркнуто. Он доложился Козаку, что всё, что он смог, он уже сделал, и больше в ближайшее время сделать не сможет, после чего (в этот же день) Ху#лом было принято решение о вторжении 22 февраля, которое позже сдвинулось на 2 дня. Изначально 23 февраля парашей планировалось "отмечать" уже в Киеве.
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05.09.2023 16:43 Ответить
Необхідність призводить до винаходів.
Відчай призводить до ідей.
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05.09.2023 09:12 Ответить
схоже, шо знову обдурили дєрьмака на чотирі кулака. тепер він взнав і прикаже своїй маріонетці заборонити тратити гроші, які можна їхній шоблі просто красти, на модернізацію та виробництво власної зброї.
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05.09.2023 09:13 Ответить
Вставай, козаче, до світанку
Та клич "гостей" ти до "сніданку"!

Звари куліш з димком вогненний,
Підкинь їм "поросят" смажених,

А на додачу, зверху, трохи,
Сипни свинцевого гороху!
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05.09.2023 09:15 Ответить
Скільки шкоди завдають язикаті хвеськи,які в погоні за хайпом ляпають язиками.Який такий анонімний представник оборонного відомства України роздає інтерв'ю?Для чого виносити на загал військову таємницю?Щоб "смажена новина" вийшла?Про наслідки хтось думає?
Чи нічого не навчив хайп з "анонсом" контрнаступу,коли з кожної праски про це кричали.І що?Дали кацапам час і мету-замінуватися і побудувати оборону.Тепер патякають про ракети.Для чого?Щоб кацапня зміцнювала свою ППО?
Це справжній злочин,під час війни розголошувати такі факти
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05.09.2023 09:20 Ответить
Чи є наша нова крилата ракета чи ні, але її характеристики тепер знають всі:

зроблена на базі Нептуна, головка самонаведення - оптична.

Допатякались 👿
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05.09.2023 09:31 Ответить
А коментаторам не вгодиш: спочатку "де наші ракети" вищали, тепер знов незадоволені.
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05.09.2023 09:33 Ответить
Для них головне у кожній новині, це - зрада, вони саме заради цього тут сидять.
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05.09.2023 11:23 Ответить
Новина в майбутньому часі є маніпуляцією, а не новиною.
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05.09.2023 09:43 Ответить
Тобто, коли нещодавно Данілов показував відосік ніби то із запуском "нової ракетної розробки вітчизняного ВПК" та на фоні цього пафосно заявляв про "ракетну програму преЗЕдента", то Данілов чудово розумів, що каже про РК Нептун, фінансування якого з 2019 було припинено тим самим преЗЕдентом. Схоже хуцпа це і є ідеологія цієї аморальної шобли, яка спочатку блокує та саботує ракетні програми, які були розпочаті за попередників, а тепер не кліпнувши оком піаряться на фоні тих ракет, виробництво яких самі ж саботували, даючи зайвий привід кремлівському ***** розпочати широкомасштабне вторгнення ...
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05.09.2023 11:58 Ответить
Так тобі як краще-що Нептуни почали виробляти, чи щоб їх було заморожено ?
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05.09.2023 13:07 Ответить
Мені краще, щоб українські Нептуни, Вільхи, Стугни, Богдани, українські дрони, танки з 2019 вже були на бойовому чергуванні у наших ЗСУ, але так сталося, що "слуга кремля" та його офісна шобла декілька років саботувала виробництво цих видів озброєння, починаючи з дня свого приходу до влади. А тепер я хочу, щоб мерзота, яка роками саботувала виробництво Нептунів та іншої української зброї не брехала таким, як ти "какімразніцам", по єдіному шмарафону, про те, що це ніби то їхнє "досягнення"...
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05.09.2023 14:39 Ответить
Зрадоботе, я за пороха голосував, а не за зе, так що "какуюразніцу" засунь собі сам куди-небудь. Я про те, що уймися вже, раз почали випускати ракети. А то ракети закатали у асфальт-у тебе зрада, почали випускати-теж зрада.
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05.09.2023 18:37 Ответить
Нарешті почали випускати ракети це добре, але не треба пафосно вішати локшину піплу про "ракетні програми преЗЕдента", як це робить Данілов, бо всі "ракетні програми преЗЕдента" давно під товстим шаром асфальту, як би це зараз не звучало банально. А якщо це ракета Нептун, то нащо ці дешеві фінти вухами? Так і скажіть народу, що це модернізований Нептун, як це робить американська Newsweek чи може офісно-преЗЕдентський самопіар не дозволяє вголос вимовити цю "порохоботську" назву - Нептун??? А щодо того, що ти за "зе" не голосував, так зараз майже всі так кажуть, хоча ще 4 роки тому хіба що собі на лоб "я за ЗЕ" не ліпили...
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05.09.2023 19:24 Ответить
це не є доконаним фактом, та ракета засекречена, тож, поки що це все гадання на кавовій гущі та водіння вилами по воді.
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05.09.2023 14:44 Ответить
 
 