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Греция продлила действие временной защиты для украинцев еще на 6 месяцев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Решение о продлении временной защиты для украинских беженцев принял министр миграции и убежища Греции Димитрис Кайридис.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ekathimerini.com.
Предыдущий шестимесячный срок действия статуса истек 4 сентября.
Теперь беженцы из Украины смогут воспользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года.
Для украинцев, которые ищут убежище в этой стране, на сайте Министерства миграции и убежища работает информационный портал. Информация доступна на украинском, английском и греческом языках.
Греция предоставила убежище 25 тысячам беженцев от войны в Украине. Беженцы имеют доступ к государственной медицине и образованию, а также право на временное жилье в пункте приема в Синтики.
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Якщо б їх власників змусили це припинити, то на пітьмі швидко б настала економічна катастрофа, а з тим і війна проти України і Світу припинилась би.
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