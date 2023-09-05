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Греция продлила действие временной защиты для украинцев еще на 6 месяцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

беженцы

Решение о продлении временной защиты для украинских беженцев принял министр миграции и убежища Греции Димитрис Кайридис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ekathimerini.com.

Предыдущий шестимесячный срок действия статуса истек 4 сентября.

Теперь беженцы из Украины смогут воспользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года.

Для украинцев, которые ищут убежище в этой стране, на сайте Министерства миграции и убежища работает информационный портал. Информация доступна на украинском, английском и греческом языках.

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Греция предоставила убежище 25 тысячам беженцев от войны в Украине. Беженцы имеют доступ к государственной медицине и образованию, а также право на временное жилье в пункте приема в Синтики.
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Грецькі нафтотанкери здійснюють перевезення більше 40% всіх обсягів експорту нафти з пітьми на світові ринки.
Якщо б їх власників змусили це припинити, то на пітьмі швидко б настала економічна катастрофа, а з тим і війна проти України і Світу припинилась би.
Інфографіка - тут.
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05.09.2023 12:44 Ответить
Печалька
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05.09.2023 13:58 Ответить
 
 