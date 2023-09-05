РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10722 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия
4 141 61
МВД (9224) Рабинович (245) розыск (804)

Экс-нардеп ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

рабинович

Бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича объявили в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел.

Отмечено, что Рабинович - "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023, место – не указано.

Также читайте: Сообщено о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу, - ГБР

Экс-нардеп ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск 01

Напомним, 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее ГБР сообщило ему о подозрении в государственной измене.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Як втечуть Бойко з Шуфричем - то їх також оголосять. А поки, з 14-го року, жоден впливовий риг не посаджений та не знищений.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:52
+23
Головне, неочікувано то як!
показать весь комментарий
05.09.2023 13:47
+22
Опа! Как внєзапно і головне вчасно
показать весь комментарий
05.09.2023 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опа! Как внєзапно і головне вчасно
показать весь комментарий
05.09.2023 13:46 Ответить
Головне, неочікувано то як!
показать весь комментарий
05.09.2023 13:47 Ответить
Ага. То шоб він невстиг сховатися мабуть.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:50 Ответить
Знайдуть ?...
показать весь комментарий
05.09.2023 15:55 Ответить
Опомнилась пи...а, когда ночь прошла.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:52 Ответить
Директор проросійської партії капітуляції «За гарне жидтя» хавер Рабінович, має прізвисько в КДБ «Жолудь». Під час виборчих перегонів на міських білбордах Вадим обіцяв своїм виборцям знизити наполовину вартість газу, забезпечити пересiчним громадянам «комфорт» і стабільність, та закінчити війну до нового, 2021 року. У свій час ним зацікавилася Генпрокуратура, але з приходом на Банкову Уряду «95 кагалу» ізраїльтянин придбав надійний «дах» від свого земляка з Кривого Рогу. Яким потрібно бути інфантом і наївним громадянином, щоб повірити передвиборчій брехні, двічі судимого рецидивіста і авантюриста, громадянина Ізраїлю, що він додасть всі свої сили і можливості, що дні, які залишились до його смерті, він витратить, щоб привести Україну до благоденства і процвітання. Як ви думаєте, де зараз перебуває брехун? Правильно! У Ерець Ізраїлі, а Ієрусалім злочинців та вбивць не видає.
показать весь комментарий
05.09.2023 19:17 Ответить
не прошло и 3 года....
показать весь комментарий
05.09.2023 13:48 Ответить
"Вставай страна огромная!" (С) )
показать весь комментарий
05.09.2023 13:49 Ответить
Як втечуть Бойко з Шуфричем - то їх також оголосять. А поки, з 14-го року, жоден впливовий риг не посаджений та не знищений.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:52 Ответить
так риги ригам братья і товаріщі
показать весь комментарий
05.09.2023 14:35 Ответить
Зе - риги близнюки, браття.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:58 Ответить
За цей час Рабінович переробив паспорт,носа,купив 5 перук ,пришив шкірку на ******,одягнув футболку з Бандерою...і доведи тепер,що він Рабінович!
показать весь комментарий
05.09.2023 13:53 Ответить
І доведи тепер, "кто каму Рабіновічь"!
показать весь комментарий
05.09.2023 14:00 Ответить
І двох років не пройшло...
показать весь комментарий
05.09.2023 13:55 Ответить
Прикармливают публику всякой мелкой ху@ней типа Рабиновича, Швондера и тп - мы, типа, боремся с врагами государства - а настоящие предатели на свободе жируют в Монако и тырят миллиардами на оборонке.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:57 Ответить
якби у монако, але ні, всі вони на банковій.
показать весь комментарий
05.09.2023 17:05 Ответить
ищите его где-нибудь на улице Рабиновича в Тель-Авиве. Он где-то там.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:57 Ответить
Ви мені просто поясніть, як за таку сволоту можна було голосувати? Він не знеба впав в верховну раду.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:58 Ответить
А вони годосували не за рабіновича.
Вони голосували за гречку, за нову лавочку біля під'їзду... І ще "за расію" і "протів біндєр с Западной".
показать весь комментарий
05.09.2023 14:09 Ответить
Рабіновіч "лозанувся", а Розенблату всі звинувачення в корупції "як з гуся вода" і сотні мільйонів від МО на нелітаючі дрони для ЗСУ.....
показать весь комментарий
05.09.2023 13:59 Ответить
дали півтора місяця на збори і в розшук.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:00 Ответить
Влада клоунів...., як же неочікувано він втік..
показать весь комментарий
05.09.2023 14:01 Ответить
нагадайте при якій владі ця потвора маючи паспорт Ізраїлю стала депутатом ?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:39 Ответить
Пхахахаха.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:04 Ответить
Чому не оголосять в розшук диверсанта гетьманцева?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:04 Ответить
Спочатку дали можливість виїхати, а потім стали шукати! От молодці наші правоохоронці! Влада просто зеномінальна! Так вже 4 роки…Терпимо, бо війна, але чаша вже повна
показать весь комментарий
05.09.2023 14:06 Ответить
гонтарєву у лондон зеленський відпустив?

зеленський лише мавпує попередника.

а ми дозволяємо голосуючи за -енків та -енських замість голосувати за народ.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:10 Ответить
А що з Гонтарєвой не так? Беню нах послала?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:05 Ответить
нехай заїде на території України на один день і взнаєте що не так.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:12 Ответить
Любити ви рєбуси. Не знаєте, то не знаєте. Нащо щоки надувати?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:40 Ответить
спочатку спіймали потім розтаможили. фотканулись на пам'ять і сказали ''до зустрічі'' в іудєї дарагой
показать весь комментарий
05.09.2023 14:38 Ответить
.. азохен вэй і танкі нашІ бІстрІ....

- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!

ШАПІТО БЛД!!
показать весь комментарий
05.09.2023 14:12 Ответить
Ой, да шо ви гаваґітє?

А не можна було цього старого обрізаного вилупка затримати, поки він не з'їбався?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:14 Ответить
хвашізм нє прайдьот!
показать весь комментарий
05.09.2023 14:15 Ответить
Інформація ні про що. Ну рабіновіч,ну у розшук...і що далі? Мало таких зараз у розшуку чорну ікру на хліб намазує?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:17 Ответить
в кончі-заспі
показать весь комментарий
05.09.2023 14:40 Ответить
Це така особлива чисто українська, національна забава, з початку відпускаємо, а потім розшукуємо. Всі зайняті ділом.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:22 Ответить
Відчувається, рішуча рука баканова та генпрокурора!!
Це ж тільки > 1,5 року пройшло після його польотів на московію за інструкціями до ***** та патрушева!! Як тепер воно переживе таку СТРАШНУ звістку в московії…
Ось так і «захищають» привладні Україну, а на Бахмуті, Українці ЩОХВИЛИНИ РЕАГУЮТЬ на ворога з московії!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
05.09.2023 14:23 Ответить
Живим або мертвим, яка там винагорода? Інакше це все мусорська херня.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:24 Ответить
за чьтооо?!!!
показать весь комментарий
05.09.2023 14:27 Ответить
у бойка спитайте де він?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:33 Ответить
а де бойко у кого спитати
показать весь комментарий
05.09.2023 14:41 Ответить
Рабінович - лох!
Треба, як Шурма ховатися в ОПі....
показать весь комментарий
05.09.2023 14:34 Ответить
Ви б бачили, що зараз верзе цей рабінович на ютуб-каналі VAIKRA. Людина, яка продала свою країну ворогу ще читає релігійні проповіді. Точно що проповідник сатани
показать весь комментарий
05.09.2023 14:51 Ответить
Вони ще Кобзона в розшук би оголосили.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:52 Ответить
действительно внезапно
показать весь комментарий
05.09.2023 14:54 Ответить
Не голосував в раді разом з "труною народу"?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:55 Ответить
Вибори скоро... Шукають аби балотувався на наступний строк в ВР?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:56 Ответить
ищи в поле ветра ну в полях израиля
показать весь комментарий
05.09.2023 14:58 Ответить
І де ж це він «сховався» - оце так справжня загадка!
показать весь комментарий
05.09.2023 15:04 Ответить
Ой Вей!))) Це для 75 процентів дебілів?)))
показать весь комментарий
05.09.2023 15:06 Ответить
Дали втекти, а потім почали шукати - спортивна риболовля!
показать весь комментарий
05.09.2023 15:09 Ответить
а хіба МО у фірми рабіновіча не закупляє дрони?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:42 Ответить
Какать он хотел на это всё....
показать весь комментарий
05.09.2023 16:00 Ответить
Веселий геволт зе-шапіто продовжується....Вадік сидить в Ізраїлі,його партайгеноссе по ОПЗЖ Льовочкін навіть розкопав де у Вадіка там вілла,адресу встановив....Але СБУ ім.Кулініча буде шукати Рабіновіча...
показать весь комментарий
05.09.2023 16:02 Ответить
І будєт екстрадиція?
показать весь комментарий
05.09.2023 17:37 Ответить
"Слуги" спочатку дли всім своїм братам ОПЗЖ втекти, а потім за справедливість. Шахраї є шахраї. Головне, що нарід вірить.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:06 Ответить
Вот представляете как ржёт пол Израиля с этой комедухи от даты 26 июля 2023г? И дирижирует этим рэготом сам вадик гадик! Оно чмо прохиндеское зазвучало ещё по первой статье в 1978г в Харькове, а потом ещё раз позже и срок получил и сидел и под дурку косил и выкосил. В архивах всё есть. Ну а после 1991 пошла вода в хату ему подобным и по сей день.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:21 Ответить
А хіба його минулого року не позбавили громадянства? А тепер у розшук? Якась комедія!
показать весь комментарий
06.09.2023 08:26 Ответить
 
 