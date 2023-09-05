Экс-нардеп ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск
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Бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича объявили в розыск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел.
Отмечено, что Рабинович - "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Датой его исчезновения указано 26 июля 2023, место – не указано.
Напомним, 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее ГБР сообщило ему о подозрении в государственной измене.
Топ комментарии
+28 San Sanych 7e46af89
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+22 Грицько Добрий
показать весь комментарий05.09.2023 13:46
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Пожалуйста, подождите...
Вони голосували за гречку, за нову лавочку біля під'їзду... І ще "за расію" і "протів біндєр с Западной".
зеленський лише мавпує попередника.
а ми дозволяємо голосуючи за -енків та -енських замість голосувати за народ.
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
ШАПІТО БЛД!!
А не можна було цього старого обрізаного вилупка затримати, поки він не з'їбався?
Це ж тільки > 1,5 року пройшло після його польотів на московію за інструкціями до ***** та патрушева!! Як тепер воно переживе таку СТРАШНУ звістку в московії…
Ось так і «захищають» привладні Україну, а на Бахмуті, Українці ЩОХВИЛИНИ РЕАГУЮТЬ на ворога з московії!
Слава Україні!!
Треба, як Шурма ховатися в ОПі....