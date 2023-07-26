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Сообщено о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу, - ГБР

рабинович

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации добиваться своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отмечают в Бюро.

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Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, сейчас он прячется за границей.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева.

Рабинович Вадим (246) государственная измена (1539) ГБР (2985) подозрение (490)


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Топ комментарии
+37
Нагадаю, що Рабинович і Мураєв постійно на медведчуківських каналах кілька років боролися проти Пороха....і от вони виявилися ворогами України...як цікаво...
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26.07.2023 11:13
+30
Тому йому підозру і оголосили. Зате на тєлємарахвоні сенсація.
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26.07.2023 11:15
+23
Так тих хто с'****,а шуфріч-недоторканий?
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26.07.2023 11:14
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виродились, нарешті. Не минуло і ... та де там, вже півтора року, 17 місяців третьої світової...
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26.07.2023 14:08 Ответить
Это все дети израилевы.
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26.07.2023 14:42 Ответить
а коли Зеленському підозру ?
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26.07.2023 14:49 Ответить
А коли повідомлять Шуфричу і Бойку? чи вони вже перефарбувались в "зелень" і "порішали"?
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26.07.2023 14:52 Ответить
Згадав старого анекдота:
- Рабиновичу, сідайте.
- Спасибі - я вже.
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26.07.2023 15:03 Ответить
Та невже?! Тільки зараз?! Пізно вже, дорогенькі-його в Україні вже давно немає!
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26.07.2023 17:16 Ответить
Ееее. Єврей єврею.. Ой, не те. Ворон ворону око не виклює, але для марафону проканає.
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27.07.2023 00:25 Ответить
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