Сообщено о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу, - ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, депутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.
"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству Российской Федерации добиваться своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отмечают в Бюро.
Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации следствия, сейчас он прячется за границей.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева.
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- Рабиновичу, сідайте.
- Спасибі - я вже.