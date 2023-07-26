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Повідомлено про підозру у держзраді екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу, - ДБР

рабинович

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - наголошують у Бюро.

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Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова.

Автор: 

Рабінович Вадим (198) державна зрада (1685) ДБР (3488) підозра (767)


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Топ коментарі
+37
Нагадаю, що Рабинович і Мураєв постійно на медведчуківських каналах кілька років боролися проти Пороха....і от вони виявилися ворогами України...як цікаво...
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26.07.2023 11:13
+30
Тому йому підозру і оголосили. Зате на тєлємарахвоні сенсація.
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26.07.2023 11:15
+23
Так тих хто с'****,а шуфріч-недоторканий?
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26.07.2023 11:14
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виродились, нарешті. Не минуло і ... та де там, вже півтора року, 17 місяців третьої світової...
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26.07.2023 14:08 Відповісти
Это все дети израилевы.
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26.07.2023 14:42 Відповісти
а коли Зеленському підозру ?
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26.07.2023 14:49 Відповісти
А коли повідомлять Шуфричу і Бойку? чи вони вже перефарбувались в "зелень" і "порішали"?
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26.07.2023 14:52 Відповісти
Згадав старого анекдота:
- Рабиновичу, сідайте.
- Спасибі - я вже.
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26.07.2023 15:03 Відповісти
Та невже?! Тільки зараз?! Пізно вже, дорогенькі-його в Україні вже давно немає!
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26.07.2023 17:16 Відповісти
Ееее. Єврей єврею.. Ой, не те. Ворон ворону око не виклює, але для марафону проканає.
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27.07.2023 00:25 Відповісти
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