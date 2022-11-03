УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3539 відвідувачів онлайн
Новини
3 642 13
ВР (14832) депутат (1756) мандат (146) Рабінович (198) Васильковський Ігор (5)

Рада достроково припинила повноваження нардепів Рабіновича та Васильковського

рабінович,васильковський

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) та Ігорь Васильковський (Слуга народу) втратили мандати через позбавлення громадянства.

Таке рішення парламент ухвалив на пленарному засіданні в четвер, 3 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

За постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Васильковського віддали свої голоси 294 народні обранці. Голосів "проти" немає, один депутат утримався.

За постанову про припинення депутатських повноважень Вадима Рабіновича проголосували 304 члени парламенту. Один з депутатів групи "За майбутнє" проголосував проти, один позафракційний - утримався.

Також читайте: ОП відмовився надати копії указів Зеленського про позбавлення громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана. ДОКУМЕНТ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
03.11.2022 14:32
+12
Рабінович , наразі , в Ізраілі проживає і непогано почувається з накраденим баблом в нашій краіні !!
показати весь коментар
03.11.2022 14:20
+9
ОПЗЖ і слуги уроди - одна банда 😠
показати весь коментар
03.11.2022 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а медведчук?
показати весь коментар
03.11.2022 14:16 Відповісти
и чьто, их таки приняли в Израиле?
показати весь коментар
03.11.2022 14:18 Відповісти
Рабінович , наразі , в Ізраілі проживає і непогано почувається з накраденим баблом в нашій краіні !!
показати весь коментар
03.11.2022 14:20 Відповісти
Ему 69 лет, для него все границы открыты
показати весь коментар
03.11.2022 14:24 Відповісти
всім нардепам по ордену
хряку, героя....
показати весь коментар
03.11.2022 14:18 Відповісти
ОПЗЖ і слуги уроди - одна банда 😠
показати весь коментар
03.11.2022 14:18 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 14:32 Відповісти
Логічно
показати весь коментар
03.11.2022 14:35 Відповісти
Это жа чистай вады антисемитизьм!
показати весь коментар
03.11.2022 14:47 Відповісти
По ходу в Ізраїлі як і в Монако моє кілька бригад сформувати з наших втікачів
показати весь коментар
03.11.2022 14:52 Відповісти
Рабінович це кончена почвара... таких требв денацифікувати.
показати весь коментар
03.11.2022 15:21 Відповісти
а ківи, медведчуки, шуфричі, бужанські, дубінськи, дейнеги.... ..... ...ще отримують забезпечення від України?!
показати весь коментар
03.11.2022 16:21 Відповісти
І це все? Нехай живе у спокої і гадить із-за кордону, як коля «бімба»азіров? Таких гнид треба судити і до кіньця їхнього життя вони не повинні вільно себе почувати будь де!
показати весь коментар
03.11.2022 19:50 Відповісти
 
 