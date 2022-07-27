ОП відмовився надати копії указів Зеленського про позбавлення громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана. ДОКУМЕНТ

Офіс Президента засекретив укази Володимира Зеленського, якими нібито позбавлено громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це йдеться у відповіді Офісу на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що неопубліковані укази президента №502 і №503 стосуються припинення громадянства України та прийняття до громадянства України. Папери містять конфіденційну інформацію щодо зазначених у них осіб, при цьому "відомостей щодо згоди цих осіб на її поширення немає".

"Конфіденційна інформація згідно зі статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відноситься до інформації з обмеженим доступом", - йдеться у відповіді на запит.

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Окрім цього, в Офісі Президента вважають, що поширення інформації, яка міститься в указах, може завдати шкоди правам та законним інтересам осіб, а відомості щодо суспільного інтересу в отриманні запитуваної інформації відсутні.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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