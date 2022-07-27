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ОП відмовився надати копії указів Зеленського про позбавлення громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана. ДОКУМЕНТ

Офіс Президента засекретив укази Володимира Зеленського, якими нібито позбавлено громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.

Про це йдеться у відповіді Офісу на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що неопубліковані укази президента №502 і №503 стосуються припинення громадянства України та прийняття до громадянства України. Папери містять конфіденційну інформацію щодо зазначених у них осіб, при цьому "відомостей щодо згоди цих осіб на її поширення немає".

"Конфіденційна інформація згідно зі статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відноситься до інформації з обмеженим доступом", - йдеться у відповіді на запит.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому Корбана позбавили українського громадянства? ВIДЕО

Окрім цього, в Офісі Президента вважають, що поширення інформації, яка міститься в указах, може завдати шкоди правам та законним інтересам осіб, а відомості щодо суспільного інтересу в отриманні запитуваної інформації відсутні.

ОП відмовився надати копії указів Зеленського про позбавлення громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана 01

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також читайте: Новий лист Спартц Байдену: генпрокурор від Єрмака може саботувати роботу САП, Корбана позбавили громадянства без процедури

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Коломойський Ігор (3122) Корбан Геннадій (189) Рабінович Вадим (198) наказ (445) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+53
ОПГ Зеленського.....
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27.07.2022 14:53
+50
А ще вони засекретили що дєрьмак шпіон і його папа теж шпіон. Але це ж всі знають. Тупо, але правду, яку всі знають неможливо засекретити. Прийдеться відповідати і не перед кишеньковим прокурором зі свинською мордою.
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27.07.2022 14:58
+41
Тому що цей указ був незаконним. Корбан виграе любий суд.
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27.07.2022 14:54
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27.07.2022 14:53 Відповісти
А ще вони засекретили що дєрьмак шпіон і його папа теж шпіон. Але це ж всі знають. Тупо, але правду, яку всі знають неможливо засекретити. Прийдеться відповідати і не перед кишеньковим прокурором зі свинською мордою.
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27.07.2022 14:58 Відповісти
На офіційний запит ЗМІ, відмова від секретарі...
Від людей які не є навіть держслужбовцями.
А по конституції, ОП взагалі незаконна структура.
І воно, млять вирішу долю країни..
Найгірше, що президент дозволяє це робити.
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27.07.2022 15:12 Відповісти
Мізробіліцєразом.
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27.07.2022 14:58 Відповісти
( как говорят в Одессе ) - Я вас умоляю - ОНИ ВСЕ СВОИ ЛЮДИ ....
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27.07.2022 19:41 Відповісти
ОПГ Зеленського.....
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27.07.2022 14:53 Відповісти
двічі судимий єнакіївський карний злочинець братка Яник, був досить пристойним і законослухняним громадянином у порівнянні з цим вульгарним Кагалом відморозків..

Все в порівнянні...
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27.07.2022 15:10 Відповісти
він гопник і сцикун
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28.07.2022 08:09 Відповісти
Ермака
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27.07.2022 15:14 Відповісти
Дійсно - ОПГ Єрмака, де Зеленський слухняно виконує роль президента України
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27.07.2022 16:28 Відповісти
Цікаво, а за що й чім Він Його тримає, що Воно таке слухняне? 😊
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27.07.2022 18:28 Відповісти
Точніше:

"Дійсно - ОПГ Єрмака, де актор Зеленський слухняно грає роль президента України"

Бо виконувати роль президента - потрібні належні знання та вміння вчитися, а не фальшивий диплом юриста.
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27.07.2022 18:45 Відповісти
Як би не війна, 90%, моня вже був би десь недалеко від яника
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27.07.2022 15:14 Відповісти
Тому що цей указ був незаконним. Корбан виграе любий суд.
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27.07.2022 14:54 Відповісти
логічним на місці Корбана було б швидке надання такої згоди та запит на оприлюднення...
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27.07.2022 14:57 Відповісти
А на місці зелі- здати дєрьмака і цим врятувати своє життя. Але тут логіки не буде, тіки нищити зрадників.
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27.07.2022 15:01 Відповісти
І далі було б таке -

Корбан: Даю згоду на оприлюдння. Оприлюднюйте!!
ОП: Указ стосується не тільки Корбана, там перелік осіб. Інші особи згоди не давали. Не оприлюднемо!
Логіка: Замалюйте усіх інших осіб окрім Корбана чорним, як американці роблять, й оприлюдюйте!
ОП: ...
ОП: (звуки виштовхування у медіапростір)
Безугла: Вимагаю негайного...
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27.07.2022 15:22 Відповісти
100500%
І не тільки Корбан.
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27.07.2022 14:58 Відповісти
Якщо він без паспорту кудись в'їде.
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27.07.2022 18:21 Відповісти
Якщо без паспорту кудись в'їде.
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27.07.2022 18:29 Відповісти
цікаво чи до кремля відправили?
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27.07.2022 14:54 Відповісти
Записочник абрамович нарочним повіз
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27.07.2022 15:14 Відповісти
Пока у власти шут гороховый, он же главный агент кремля, толку не будет!!!!!
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27.07.2022 14:56 Відповісти
"інформація щодо суспільног інтересу в її отриманні відсутня"... ню-ню... швиденько ви навчилися вважати свої інтереси суспільними... оприлюдніть на сайті президента петицію про бажання отримати "цю інформацію" - почуєте...
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27.07.2022 14:56 Відповісти
Це ж треба! Засекретили власну тупу недолугість.
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27.07.2022 14:57 Відповісти
ніхто не бажає визнати власну тупість
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28.07.2022 08:10 Відповісти
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27.07.2022 14:58 Відповісти
зебіли на чолі з Найвеличнівшивим сцяться, бо відповідати по-дорослому не звикли..
и это - военная тайна и неначаси..
кароче, вечером Верховному шото напишут и оно шото прочитает по телевизору, в "спокойной ночи малыши" ******** новын, для оставшихся от 73% лохов
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27.07.2022 14:59 Відповісти
Хм, під таким "соусом", можна опонентів... розстрілювати.
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27.07.2022 15:00 Відповісти
Надалі буде...
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27.07.2022 18:32 Відповісти
Побег Портнова тоже секретная инфа. Короче, теперь любое такое событие - секретная инфа.
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27.07.2022 15:00 Відповісти
а потім виявиться, що коломойського не було в указі про припинення громадянства України, а роман абрамович отримав українське громадянство (на громадян України санкції не накладають), а чому б і ні?
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27.07.2022 15:00 Відповісти
Як це не накладають, а РНБО наклала, здається на контрабандистів...
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27.07.2022 16:37 Відповісти
Ви там в Опі зовсім пустились берегів чи як???
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27.07.2022 15:02 Відповісти
Ні! Нам просто всё до дупи! 🤪
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27.07.2022 18:33 Відповісти
просто прелєсно...а тепер і в ЄСПЧ можна..маю надію, що штрафи на керівництво України накладуть..на кожного причетного особисто, а не на бюджет..
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27.07.2022 15:02 Відповісти
Якби ж то
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27.07.2022 15:18 Відповісти
відомості щодо суспільного інтересу в отриманні запитуваної інформації відсутні. Блд, зовсім нікого не цікавить. Цікаво , кому подарували громадянство.
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27.07.2022 15:03 Відповісти
... згоди цих осіб на поширення цієї інформації немає.
========================================
Який вишуканий цинізм в стилі ******** пропагандонів Лошаді і Піськова.
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27.07.2022 15:04 Відповісти
паскуди одного розливу
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28.07.2022 08:12 Відповісти
в самый раз вытащить из коморки мертыйчука с компроматом на петю плебс ждет
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27.07.2022 15:05 Відповісти
карлики коли отримують владу починають мститися усьому світу за своє життя і впиватись владою.

Це була ще одна з 1000 причин не голосувати за цю маріонетку, АЛЕ мудрий і простий нарід
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27.07.2022 15:06 Відповісти
Цікава ідея... Може додати ростовий ценз при балотуванні?
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27.07.2022 15:45 Відповісти
они там в ОПе все юрысты или через одного???
шоумены вошли в роль диктаторов и полубохов ???
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27.07.2022 15:07 Відповісти
Зе-******** клали на все і на всіх великий та товстий.

"Я вам нічєґо нє должен." (с)
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27.07.2022 15:08 Відповісти
Бути громадянином це секретна інфа? ЗЕлене кодло пробило дно!
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27.07.2022 15:13 Відповісти
а шо ж молчит наш самый гуманный суд в мире? с какого х#я такой беспредел вдруг стал "обмеженным доступом". и , кстати, сколько наворовали бубочка с єрьмакъом за время войны?
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27.07.2022 15:14 Відповісти
Зеля, если они уже не граждане Украины то оприлюднення какой информации и кому может навредить. Я так понимаю что закон о закрытой информации о личных данных особы касается только граждан Украины. Причём здесь граждане Израиля или Кипра, они ведь к нашей стране больше отношения не имеют? Что то ОП опять пересичному лохторату лапшу на уши вешает… прямо дежавю какое то!!!
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27.07.2022 15:17 Відповісти
Игорь Валерьевич вложил в избирательную компанию ZeБуратины ФСБ ..5 ярдов долларов. А Зе лишил его гражданства...в эту туфту поверил даже путлер...и Байден со мной...
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27.07.2022 15:17 Відповісти
Республіка ZE...
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27.07.2022 15:23 Відповісти
Укази протизаконні, тому й сцять…
Але на довічне бубочка й так вже давно напрацював…
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27.07.2022 15:23 Відповісти
А може той указ не існує зовсім? Може то хотєлкі ермака? Якщо сам Корбан попросить цей указ опублікувати - теж відмовляться? Бачу нашу влада зовсім вже забула приклад януковича .
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27.07.2022 15:24 Відповісти
Зелура точно хотів би перед виборами зменшити популяцію виборців на 25%, мав би підтримку мінімум 98%. Ці "реформатори" ще зроблять, що і суди будуть виносили вироки в такому режимі без права оскарження.
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27.07.2022 15:27 Відповісти
Укази не таємні, підпадають під дію Закону "Про доступ до публічної інформації", тому ОПа, як розпорядник такої інформації, зобов'язана безперешкодно і безкоштовно надати копію даного акту в 5-денний строк на вимогу особи, якої він стосується, або її представника відповідно до п.1 ч.3 ст.10 даного Закону. При цьому відповідна вимога повинна бути правильно оформлена і містити даніі про найменування, номер і дату указу ПУ.
Якщо особі буде відмовлено з будь-яких причин у наданні копії указу, як публічної інформації, що містить відомості про неї, то подальші дії із захисту прав можуть бути наступними:
1. Вказана вище відмова є підставою для задоволення адміністративним судом клопотання позивача про витребування копії указу як доказу у справі за позовом цієї особи після подання позовної заяви. Клопотання має міститист в тексті позовної заяви.
2. До подання позовної заяви таке клопотання суд відхилить.
3. Предмет позову визначає територіальну підсудність і є по суті вимогою про визнання неправомірним і скасування спірного указу ПУ.
4. Підстави даного позову можуть бути змінені (доповнені) після ознайомлення позивача зі змістом спірного указу ПУ.
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27.07.2022 15:35 Відповісти
Тепер хай скаже своє справедливе слово український суд -- найгуманніший суд у світі!
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27.07.2022 18:18 Відповісти
Що заважало вимарати особисті дані (крім тих, що і так є у відкритих джерелах) і залишити текст самого наказу?

Нічого. ОПЗЄ тупо шифрує свою протиправну діяльність.
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27.07.2022 15:44 Відповісти
Цікаво. На запит Конгресу чи Госдепа США ОПЗЄ також борзо відповість?
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27.07.2022 15:46 Відповісти
Виктория Спартц хотела спасти ЗелеМойское кодло...но не судьба...спасать будут другие...
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27.07.2022 15:55 Відповісти
Задоволені,зе-дебіли? Чи вам пох... як завжди?
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27.07.2022 16:13 Відповісти
Церковь Свидетелей Покращення
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27.07.2022 16:33 Відповісти
А так можно было?😨
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27.07.2022 16:43 Відповісти
Похвастаться на весь мир и засекретить - это, м

А как это прокомментировать ?
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27.07.2022 16:49 Відповісти
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27.07.2022 17:33 Відповісти
Та дійсно!
Який тут може вже бути суспільний інтерес?
Ну згарантив Гарант в черговий раз Конституцію, й що?
Це ж уже - буденні справи.
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27.07.2022 18:16 Відповісти
"Нові українці"не побажали бути разом з Коломойским, і приплатили сіамцям. шас Агрогнида буде в Лондон вручати паспорти новим українцям, друзям Путіна. А сума відкату там ого го. Не дарма Агрогнида зникла, розвозить гроші по шейхам.
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27.07.2022 19:49 Відповісти
Нехай особи без громадянства нададуть свою згоду на публікацію цих даних. ПОДИВИМОСЬ, ЩО ОФІС НА ЦЕЙ РАЗ ПРИДУМАЄ.
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06.09.2022 19:20 Відповісти
 
 