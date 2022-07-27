ОП відмовився надати копії указів Зеленського про позбавлення громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана. ДОКУМЕНТ
Офіс Президента засекретив укази Володимира Зеленського, якими нібито позбавлено громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та голови штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана.
Про це йдеться у відповіді Офісу на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.
У документі зазначається, що неопубліковані укази президента №502 і №503 стосуються припинення громадянства України та прийняття до громадянства України. Папери містять конфіденційну інформацію щодо зазначених у них осіб, при цьому "відомостей щодо згоди цих осіб на її поширення немає".
"Конфіденційна інформація згідно зі статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відноситься до інформації з обмеженим доступом", - йдеться у відповіді на запит.
Окрім цього, в Офісі Президента вважають, що поширення інформації, яка міститься в указах, може завдати шкоди правам та законним інтересам осіб, а відомості щодо суспільного інтересу в отриманні запитуваної інформації відсутні.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
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Від людей які не є навіть держслужбовцями.
А по конституції, ОП взагалі незаконна структура.
І воно, млять вирішу долю країни..
Найгірше, що президент дозволяє це робити.
Все в порівнянні...
"Дійсно - ОПГ Єрмака, де актор Зеленський слухняно грає роль президента України"
Бо виконувати роль президента - потрібні належні знання та вміння вчитися, а не фальшивий диплом юриста.
Корбан: Даю згоду на оприлюдння. Оприлюднюйте!!
ОП: Указ стосується не тільки Корбана, там перелік осіб. Інші особи згоди не давали. Не оприлюднемо!
Логіка: Замалюйте усіх інших осіб окрім Корбана чорним, як американці роблять, й оприлюдюйте!
ОП: ...
ОП: (звуки виштовхування у медіапростір)
Безугла: Вимагаю негайного...
І не тільки Корбан.
и это - военная тайна и неначаси..
кароче, вечером Верховному шото напишут и оно шото прочитает по телевизору, в "спокойной ночи малыши" ******** новын, для оставшихся от 73% лохов
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Який вишуканий цинізм в стилі ******** пропагандонів Лошаді і Піськова.
Це була ще одна з 1000 причин не голосувати за цю маріонетку, АЛЕ мудрий і простий нарід
шоумены вошли в роль диктаторов и полубохов ???
"Я вам нічєґо нє должен." (с)
Але на довічне бубочка й так вже давно напрацював…
Якщо особі буде відмовлено з будь-яких причин у наданні копії указу, як публічної інформації, що містить відомості про неї, то подальші дії із захисту прав можуть бути наступними:
1. Вказана вище відмова є підставою для задоволення адміністративним судом клопотання позивача про витребування копії указу як доказу у справі за позовом цієї особи після подання позовної заяви. Клопотання має міститист в тексті позовної заяви.
2. До подання позовної заяви таке клопотання суд відхилить.
3. Предмет позову визначає територіальну підсудність і є по суті вимогою про визнання неправомірним і скасування спірного указу ПУ.
4. Підстави даного позову можуть бути змінені (доповнені) після ознайомлення позивача зі змістом спірного указу ПУ.
Нічого. ОПЗЄ тупо шифрує свою протиправну діяльність.
А как это прокомментировать ?
Який тут може вже бути суспільний інтерес?
Ну згарантив Гарант в черговий раз Конституцію, й що?
Це ж уже - буденні справи.