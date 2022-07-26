Чому Корбана позбавили українського громадянства? ВIДЕО

Очільник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан хотів в'їхати до України, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, громадянина, який народжений в Україні, позбавили статусу громадянина України.

"Вспереч, до речі, статі Конституції, яка прямо забороняє позбавлення статусу громадянина. Позбавляти заборонено. А для припинення громадянства є підстави, які залежать від судових рішень", - пояснив журналіст.

Бутусов нагадав, що Корбан з 24 лютого був призначений керівником штабу оборони Дніпра.

"Його призначив на цю нову посаду голова ОВА Резніченко. Тобто він не був якимось самопроголошеним "отаманом". І він виконував завдання президента України Володимир Зеленського. Тому що Резніченко входить до президентської вертикалі. В цьому статусі ніяких претензій не було. Ба більше, в травні цього року міністр оборони нагородив Корбана медаллю за сприяння Збройним Силам", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Олег Кулініч. Що відомо про ексначальника управління СБУ, якого підозрюють у держзраді? ВIДЕО