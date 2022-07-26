Олег Кулініч. Що відомо про ексначальника управління СБУ, якого підозрюють у держзраді? ВIДЕО
Ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч доклав усіх зусиль, щоб у Києві якомога пізніше дізналися про напад з території окупованого півострова.
Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Відомо, що слідство встановило факти роботи Кулініча та Сівковича на росіян, починаючи щонайменше з червня 2019 року. Обидва зрадники входили в злочинну організацію, створену під кураторством начальника 9-го (Українського) управління Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби федеральної служби безпеки РФ Ігоря Чумакова. Завданням фігурантів було забезпечення розвідувально-підривної діяльності проти України - зокрема, Кулініч та Сівкович передавали Росії відомості, що становлять державну таємницю, впливали на кадрові призначення та управлінські рішення в СБУ", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, слідство також встановило, що о 1-й годині ночі 24 лютого Кулініч був попереджений контррозвідкою про те, що вторгнення почнеться в найближчі години.
"Також йому була передана шифровка для Києва. Однак Кулініч абсолютно нічого не зробив, щобільше, доклав усіх зусиль, щоб у Києві якомога пізніше дізналися про напад. Тому наступ російських окупантів з боку Криму став несподіванкою для Збройних Сил України, і окупанти змогли досить швидко захопити частину південних регіонів країни", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.
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https://twitter.com/i/status/1551842871162150913
але не на часі бо він зайнятий відосиками 😠
ЦРУ та МІ6 кажуть про напад..
А тут якесь чмо на годину затримало доповідь про напад-і від цього сдали Херсон та пів запоріжжя???
А може то дєрмак зі своєю шоблою сдав??
Або контррозвідники абсолютні дурні, або настільки хитрі, що подали донесення через явного ворожого агента знаючи ,що він їх не передасть керівництву країни.
Це схоже більше на операцію прикриття - типу зеленський з опою не винуваті. виниватий гад кулініч
ГУР МО, СЗР, прикордонна розвідка взагалі не бачили, що на виході з Криму декілька днів стоять колони техніки у кількості багато сотень одиниць?
Дуже цікава "історія". Хтось даже може повірити..
А шас Ермак периодически подпаливает дымовуху, шо бы не был виден его зад. А тут еще терки с Абрамовичем. Один из столпов башни ОКО, попавший под санкции, также хочет стать сефардом как Ромчик, видать Ермак таки дал (или вскоре даст) им гражданство. Ведь он управляющий президентом и только он.
Юрий все правильно делает,что не дает заширмовать предательство и предателей. Для них быть на свету это же самоубийство.