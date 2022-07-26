Олег Кулініч. Що відомо про ексначальника управління СБУ, якого підозрюють у держзраді? ВIДЕО

Ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч доклав усіх зусиль, щоб у Києві якомога пізніше дізналися про напад з території окупованого півострова.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Відомо, що слідство встановило факти роботи Кулініча та Сівковича на росіян, починаючи щонайменше з червня 2019 року. Обидва зрадники входили в злочинну організацію, створену під кураторством начальника 9-го (Українського) управління Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби федеральної служби безпеки РФ Ігоря Чумакова. Завданням фігурантів було забезпечення розвідувально-підривної діяльності проти України - зокрема, Кулініч та Сівкович передавали Росії відомості, що становлять державну таємницю, впливали на кадрові призначення та управлінські рішення в СБУ", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, слідство також встановило, що о 1-й годині ночі 24 лютого Кулініч був попереджений контррозвідкою про те, що вторгнення почнеться в найближчі години.

"Також йому була передана шифровка для Києва. Однак Кулініч абсолютно нічого не зробив, щобільше, доклав усіх зусиль, щоб у Києві якомога пізніше дізналися про напад. Тому наступ російських окупантів з боку Криму став несподіванкою для Збройних Сил України, і окупанти змогли досить швидко захопити частину південних регіонів країни", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

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