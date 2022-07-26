Чому президент звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника РНБО? ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ, журналіст Юрій Бутусов заявив, що Демченка також усунуто з посади начальника комітету з розвідки при президенті.

Про це він розповів у відео на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський на річницю Вагнергейту звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, якого сам Зеленський відчайдушно захищав від мого питання на пресконференції. Ціна призначення російського агента у владу стала страшною. Так, правда про Демченка, про якого я так багато писав та казав, почала визнаватись на п'ятий місяць війни.

Президент Зеленський звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченка - одну з найскандальніших осіб у своєму оточенні, відкритого проросійського політика, співавтора Харківських угод про здачу Крима, першого заступника міністра МЗС часів Януковича. Одночасно, за даними Цензор.НЕТ, Демченко усунутий з посади начальника комітету з розвідки при президенті. В нього було дві посади, і вплив Демченка пояснювався саме тим, що він офіційно контролював усю діяльність українських спецслужб", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Прессекретар Зеленського Никифоров заявив, що звільнення Демченка пов'язане зі станом його здоров'я.

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