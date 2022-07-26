Чому президент звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника РНБО? ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ, журналіст Юрій Бутусов заявив, що Демченка також усунуто з посади начальника комітету з розвідки при президенті.
Про це він розповів у відео на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський на річницю Вагнергейту звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, якого сам Зеленський відчайдушно захищав від мого питання на пресконференції. Ціна призначення російського агента у владу стала страшною. Так, правда про Демченка, про якого я так багато писав та казав, почала визнаватись на п'ятий місяць війни.
Президент Зеленський звільнив з посади заступника секретаря РНБО Руслана Демченка - одну з найскандальніших осіб у своєму оточенні, відкритого проросійського політика, співавтора Харківських угод про здачу Крима, першого заступника міністра МЗС часів Януковича. Одночасно, за даними Цензор.НЕТ, Демченко усунутий з посади начальника комітету з розвідки при президенті. В нього було дві посади, і вплив Демченка пояснювався саме тим, що він офіційно контролював усю діяльність українських спецслужб", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.
Прессекретар Зеленського Никифоров заявив, що звільнення Демченка пов'язане зі станом його здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У скандально відомої "Слуги Народу" Галини Третьякової було проведено обшук
Аналіз інтернет-трафіку її телефону показав постійні контакти із російськими абонентами 😠
І тут відмазали.
Знаю пару випадків по Дніпру до яких причетні відомі "захисники Дніпра", від не розпіарених волонтерів, по селам у зоні бойових дій Барвінківського району, але в цю тему дуже небезпечно влазити.
Це як в тему гральних залів чи то "казино" часів авакова.
Діяла заборона, але на кожному розі по 2-3 гральних залів, поряд ломбарди та всілякі "швидкогроші".
За словами волонтера-психолога 80% клієнтів там були атовці з ПТРС.
Але все це впритул не помічали ані реформована поліція, ні всілякі прокуратури, ні місцева влада, ні журналісти.
Тому що пхатися туди було вкрай небезпечно бо крутилися величезні гроші.
До речі існує ще небезпечніша тема - чорна трансплатологія.
Сюди ніхто не попхається точно і будуть кепкувати, вісміювати кожного хто спробує підняти цю тему.
Це у кращому випадку.
Нагадаю вам і Бутусову, що саме за часів Порошенка і проводились ті спецоперації, коли у кацапів викупали справні ( Бутусов) запчастини для озброєння наших військ, тим самим понижувалась боєздатність ворога ( Бутусов).
Пам'ятаєте, як дружно риги з націоналістами волали "Свинарчуки Порошенка" і бігли голосувати "за кого угодно", як веліло *****.
Тому у зриві спецоперацій та вбивствах тисяч українців винні ті, хто на догоду *****-бабломойському та своїм лідерам, які не вийшли в другий тур, голосували пАприколу, хуженебудет, какаяразніца, протиПорошенка.
а от ЗЕлені курви почали волати що два хлопця з ОборонПрому ЗА ТИСЯЧІ відремонтованих танків нажили собі 2 (два) БМВ
та про ці два БМВ, на які заробив собі син оборон-прому розповіли точно в день перед виборами, скоріше в ночь
й скоти, абсолютно безмозглі скоти розцінили що дві дві бехи за такий стремний бізнес - це забагато, що Порошенко "наживаеться на війні", хоча заробила їх компанія сини начальника оборонпрому, яка наладила той стремний бізнес з воровщини необхідних запчастин з Параші
й скот, абслютний скот та бидло - подивившись на ті два зароблені БМВ
пішов з ранку голосувати ЗА ВАТНОГО ЖИДА з російским паспортом, НАРКОМАНА, чотирежди уклоніста від армії, вора який вкрав 47 мільонів доларів з Приват Банку, який придбав по своему російскому паспорту квартиру в Криму після 2014-го року
як нормальні, розумово повноцінні люди після цього повинні відноситися до відвертого скота "Порошенко наживаеться на війні"?
А сволочі ті, хто голосував по приколу і ті, хто Абіделсья і не пішов голосувати, даючи беніному малоросу можливість отримати перемогу.
Ви ладні посадити безвинних, та віддати вляду "комуУгодно", влаштувати експеремент над собою та країною (дайте еще 100 дней), аби не визнавати, що *****-бабломойський, зі своїм лайносеріалом та журнашлюхами, розвели вас, як лохів.
Хто ще з неполітиків має повчитися на наших життях?
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/25/novyna/polityka/demchenka-zvilneno-posady-pershoho-zastupnyka-sekretarya-rnbo www.slovoidilo.ua/2022/07/25/novyna/polityka/demchenka-zvilneno-posady-pershoho-zastupnyka-sekretarya-rnbo
П.С. Зеленський ну просто від душі відірвав, так Демченко йому любий.
Слишком разные величины.
Сейчас бы многие предпочли жить при Порошенко, когда война была только на части Донбаса. А остальная Украина жила и развивалась, люди работали и имели крышу над головой. Экономика потихоньку подростала.
А до чего Украина докатилась при ZЕ? К войне и разрухе
я бачу вже третього ГенПрокурора, я бачу слідчу групу у 300 слідчих
та бачу результат їх роботи
- вбив брата - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
- підробив школьний атестат - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
- вкрав та вивіз з України колекцію картин - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
- проїхав на трамваї без квитка - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
- на якомусь званому прийомі з'їв чийто борщ - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
що ще вкрав Порошенко?
не гайте марно часу - повідомляйте в Генпрокуратуру
мільон доларів за кожне повідомлення, що саме вкрав Порошенко - видається на руки відразу!
Да не звільнять его надо на "заслуженный отдых", а судить за измену с большим сроком
Но, как говорится "своих не бросают"?
Колись для цього народу може дійде що спиратися і обирати потрібно серед ідейних українських націоналістів, що побували на війні та Майданах.
Не дійде? - тоді цей народ буде знищений повністю, а перед цим обоссан іншими народами
Важко було відстоювати інтереси українства в ті часи, коли ти не сидиш у парткомі, а в колгоспі годуєш свиней
У такому випадку не стану перед свинями бісер метати і повторю свій комент
"Це точно.
Нагадаю вам і Бутусову, що саме за часів Порошенка і проводились ті спецоперації, коли у кацапів викупали справні ( Бутусов) запчастини для озброєння наших військ, тим самим понижувалась боєздатність ворога ( Бутусов).
Пам'ятаєте, як дружно риги з націоналістами волали "Свинарчуки Порошенка" і бігли голосувати "за кого угодно", як веліло *****.
Тому у зриві спецоперацій та вбивствах тисяч українців винні ті, хто на догоду *****-бабломойському та своїм лідерам, які не вийшли в другий тур, голосували пАприколу, хуженебудет, какаяразніца, протиПорошенка."
@danylyuk_maryna
·
https://twitter.com/danylyuk_maryna/status/1551599575454081024 19 ч
Пеньковий стрибунець Подоляк про звільнення Демченка: «За особистими обставинами, пов'язаними з важким станом здоров'я, пан Демченко не зможе виконувати свою роботу, оскільки потребує лікування». Якби Демченко був бабою, можна було б придумати, що він вагітний.
Когда это всё начало затихать, на наших новинах (по-моему Freeдом) один ведущий спросил у какого-то эксперта, что он слышал о том, как Абрамович предложил Зеленскому: не хочет ли он написать путину записку, так как собирался ехать в Москву к путину. Зеленский написал, запечатал в конверт и передал Абрамовичу. Последний передал конверт с запиской Путину, тот распечатал, а там было одно слово "*****". Путин разъярился и сказал: "Передай ему, что я его уничтожу!"
Эксперт ничего об этом не слышал, и больше никто на тв об этом не упоминал.
Так вот. Анализируя сейчас эту ситуацию в контексте засилья агентов кремля во власти, предположу, что с 2019 года Зеленский, видимо, делал всё, чтобы умиротворить путина, т.к. собирался за год закончить войну. В качестве умиротворения назначил кучу его агентов во властные структуры, включая СБУ.
Отсюда и уверенность, что войны не будет. Ну не может же путин обмануть!
А когда это не помогло, и война началась, то Зеленский не стал сразу увольнять агентов (неначасі), чтобы не спалиться самому. Но сейчас со скрипом, идя навстречу требованиям США (не пойдешь тут: обрежут поставки!) пытается что-то делать, но тихо: "по состоянию здоровья".
И главное! Молчит!