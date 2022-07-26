Почему президент уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя СНБО? ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов заявил, что Демченко также отстранен от должности начальника комитета по разведке при президенте.

Об этом он рассказал в видео на YouTube-канале "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский на годовщину Вагнергейта уволил с должности заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого сам Зеленский отчаянно защищал от моего вопроса на пресс-конференции. Цена назначения российского агента во власть стала страшной. Да, правда о Демченко, о котором я так много писал и говорил, начала признаваться на пятый месяц войны.

Президент Зеленский уволил с должности заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко - одного из самых скандальных лиц в своем окружении, открытого пророссийского политика, соавтора Харьковских соглашений о сдаче Крыма, первого замминистра МИД времен Януковича. Одновременно, по данным Цензор.НЕТ, Демченко отстранен от должности начальника комитета по разведке при президенте. У него было две должности и влияние Демченко объяснялось именно тем, что он официально контролировал всю деятельность украинских спецслужб", - отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, что увольнение Демченко связано с состоянием его здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об увольнении Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, их просто отстранили, - ОП