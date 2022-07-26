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Почему президент уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя СНБО? ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ, журналист Юрий Бутусов заявил, что Демченко также отстранен от должности начальника комитета по разведке при президенте.

Об этом он рассказал в видео на YouTube-канале "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский на годовщину Вагнергейта уволил с должности заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого сам Зеленский отчаянно защищал от моего вопроса на пресс-конференции. Цена назначения российского агента во власть стала страшной. Да, правда о Демченко, о котором я так много писал и говорил, начала признаваться на пятый месяц войны.

Президент Зеленский уволил с должности заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко - одного из самых скандальных лиц в своем окружении, открытого пророссийского политика, соавтора Харьковских соглашений о сдаче Крыма, первого замминистра МИД времен Януковича. Одновременно, по данным Цензор.НЕТ, Демченко отстранен от должности начальника комитета по разведке при президенте. У него было две должности и влияние Демченко объяснялось именно тем, что он официально контролировал всю деятельность украинских спецслужб", - отметил главный редактор Цензор.НЕТ.

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, что увольнение Демченко связано с состоянием его здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Об увольнении Венедиктовой и Баканова речь пока не идет, их просто отстранили, - ОП

увольнение (2679) Бутусов Юрий (4367) Демченко Руслан (39)


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Топ комментарии
+38
Краще спитати чому він його призначив
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26.07.2022 13:24
+20
Прессекретар Зеленського Никифоров заявив, що пов'язане зі станом його здоров'я. Джерело:
І тут відмазали.
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26.07.2022 13:25
+19
І чого не звільнив крису дєрьмака?
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26.07.2022 13:40
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Краще спитати чому він його призначив
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26.07.2022 13:24 Ответить
І чого не звільнив крису дєрьмака?
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26.07.2022 13:40 Ответить
‼️‼️Ще одна кацапська шпигунка зі "слуг народу" (невідомо якого) - недолуга свиня Третьякова
У скандально відомої "Слуги Народу" Галини Третьякової було проведено обшук
Аналіз інтернет-трафіку її телефону показав постійні контакти із російськими абонентами 😠
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27.07.2022 02:08 Ответить
Якраз це питань не викликає. 99% призначень вороги України
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26.07.2022 14:03 Ответить
Прессекретар Зеленського Никифоров заявив, що пов'язане зі станом його здоров'я. Джерело:
І тут відмазали.
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26.07.2022 13:25 Ответить
Пф, попытка стрелочничеством найти козла отпущения... Сработает?
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26.07.2022 13:25 Ответить
Сутенер 👹КРОВАТИ В БОРДЕЛЕ ПОМЕНЯЛ Проштрафившимся гнидам не жарко и не холодно‼️
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26.07.2022 14:15 Ответить
зє повинен за все це відповісти.Яке воно гидке.
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26.07.2022 13:28 Ответить
Не пиши дурниць. Ніхто на Цензорі не підрив Буданова. Якраз на Цензорі писали про зв'язки Буданова із бандитом в МВС.
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26.07.2022 13:54 Ответить
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26.07.2022 14:25 Ответить
200 вагонів гуманітарки вкрала Злата Некрасова в Запоріжжі яку прикривають з офіса президента. Якщо ви думаєте що людям на запоріжжжі є що їсти то ви помиляєтесь. Це величезна сума і об'єм, всі про це знають. І ви кажете нам не треба контроль?
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26.07.2022 13:40 Ответить
Питання по гуманітарці мало хто піднімає, "неначасі".
Знаю пару випадків по Дніпру до яких причетні відомі "захисники Дніпра", від не розпіарених волонтерів, по селам у зоні бойових дій Барвінківського району, але в цю тему дуже небезпечно влазити.
Це як в тему гральних залів чи то "казино" часів авакова.
Діяла заборона, але на кожному розі по 2-3 гральних залів, поряд ломбарди та всілякі "швидкогроші".
За словами волонтера-психолога 80% клієнтів там були атовці з ПТРС.
Але все це впритул не помічали ані реформована поліція, ні всілякі прокуратури, ні місцева влада, ні журналісти.
Тому що пхатися туди було вкрай небезпечно бо крутилися величезні гроші.
До речі існує ще небезпечніша тема - чорна трансплатологія.
Сюди ніхто не попхається точно і будуть кепкувати, вісміювати кожного хто спробує підняти цю тему.
Це у кращому випадку.
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26.07.2022 14:03 Ответить
Це точно.
Нагадаю вам і Бутусову, що саме за часів Порошенка і проводились ті спецоперації, коли у кацапів викупали справні ( Бутусов) запчастини для озброєння наших військ, тим самим понижувалась боєздатність ворога ( Бутусов).
Пам'ятаєте, як дружно риги з націоналістами волали "Свинарчуки Порошенка" і бігли голосувати "за кого угодно", як веліло *****.
Тому у зриві спецоперацій та вбивствах тисяч українців винні ті, хто на догоду *****-бабломойському та своїм лідерам, які не вийшли в другий тур, голосували пАприколу, хуженебудет, какаяразніца, протиПорошенка.
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26.07.2022 14:14 Ответить
Вы уже достали с этим Петей, я за Зелёного не голосовал, при ком Демченко назначили (слушайте текст Бутусова), что Петя сволочь, что ЗЕ сволочь, думаю на одних нарах сидеть будут.
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26.07.2022 14:30 Ответить
може Петя й сволоч, але він через УкрОборонПром НАЛАГОДИВ поставку до України дефецтних зачастин для ремонта нашої техніки
а от ЗЕлені курви почали волати що два хлопця з ОборонПрому ЗА ТИСЯЧІ відремонтованих танків нажили собі 2 (два) БМВ

та про ці два БМВ, на які заробив собі син оборон-прому розповіли точно в день перед виборами, скоріше в ночь

й скоти, абсолютно безмозглі скоти розцінили що дві дві бехи за такий стремний бізнес - це забагато, що Порошенко "наживаеться на війні", хоча заробила їх компанія сини начальника оборонпрому, яка наладила той стремний бізнес з воровщини необхідних запчастин з Параші

й скот, абслютний скот та бидло - подивившись на ті два зароблені БМВ
пішов з ранку голосувати ЗА ВАТНОГО ЖИДА з російским паспортом, НАРКОМАНА, чотирежди уклоніста від армії, вора який вкрав 47 мільонів доларів з Приват Банку, який придбав по своему російскому паспорту квартиру в Криму після 2014-го року

як нормальні, розумово повноцінні люди після цього повинні відноситися до відвертого скота "Порошенко наживаеться на війні"?
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26.07.2022 14:51 Ответить
Це ви дістали звалюючи все до купи. Тому і пишу для вас та для Бутусова, який прямо перед виборами розганяв зраду зі Свинарчуками, які клістрони для українського ППО діставали.
А сволочі ті, хто голосував по приколу і ті, хто Абіделсья і не пішов голосувати, даючи беніному малоросу можливість отримати перемогу.
Ви ладні посадити безвинних, та віддати вляду "комуУгодно", влаштувати експеремент над собою та країною (дайте еще 100 дней), аби не визнавати, що *****-бабломойський, зі своїм лайносеріалом та журнашлюхами, розвели вас, як лохів.
Хто ще з неполітиків має повчитися на наших життях?
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26.07.2022 14:56 Ответить
💯
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26.07.2022 19:10 Ответить
Дуже потрібна для Президентів України фігура, працював на Януковича, Порошенка, Зеленського, просто якесь "переходящєє красноє знамя": "2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Демченка своїм радником. У липні 2019 року Демченко став радником вже Володимира Зеленського. 16 червня 2020-го Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО.
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/25/novyna/polityka/demchenka-zvilneno-posady-pershoho-zastupnyka-sekretarya-rnbo www.slovoidilo.ua/2022/07/25/novyna/polityka/demchenka-zvilneno-posady-pershoho-zastupnyka-sekretarya-rnbo

П.С. Зеленський ну просто від душі відірвав, так Демченко йому любий.
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26.07.2022 13:48 Ответить
Ну так правильно, що звільнив а не посадив. Бо тому ще треба втекти в роїсію. І приховати те, що наслідив. Також зеля прикриває дружка арахамію, і жопи єрмака з татаровим.
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26.07.2022 13:57 Ответить
Володимир , не примазывай ZЕ к Порошенко.

Слишком разные величины.

Сейчас бы многие предпочли жить при Порошенко, когда война была только на части Донбаса. А остальная Украина жила и развивалась, люди работали и имели крышу над головой. Экономика потихоньку подростала.

А до чего Украина докатилась при ZЕ? К войне и разрухе
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26.07.2022 13:57 Ответить
а можна подивитися перелік ЩО САМЕ вкрав Порошенко?
я бачу вже третього ГенПрокурора, я бачу слідчу групу у 300 слідчих

та бачу результат їх роботи
- вбив брата - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
- підробив школьний атестат - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
- вкрав та вивіз з України колекцію картин - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
- проїхав на трамваї без квитка - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося
- на якомусь званому прийомі з'їв чийто борщ - слідчі дії велись три роки - не підтвердилося

що ще вкрав Порошенко?
не гайте марно часу - повідомляйте в Генпрокуратуру
мільон доларів за кожне повідомлення, що саме вкрав Порошенко - видається на руки відразу!
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26.07.2022 14:57 Ответить
президент звільнив Руслана Демченка

Да не звільнять его надо на "заслуженный отдых", а судить за измену с большим сроком

Но, как говорится "своих не бросают"?
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26.07.2022 13:59 Ответить
все вірно і Порошенко і Зеленський максимально вводили російську агентуру у владу України і через це загинули десятки тисяч їхніх виборців та непричетних.

Колись для цього народу може дійде що спиратися і обирати потрібно серед ідейних українських націоналістів, що побували на війні та Майданах.

Не дійде? - тоді цей народ буде знищений повністю, а перед цим обоссан іншими народами
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26.07.2022 14:00 Ответить
На превеликий жаль у ідейних немає коштів на купівлю масмедійників, ботоферм, політиків.
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26.07.2022 14:07 Ответить
Все правильно, для этого думать надо, а не только туда есть и память иметь. Был комунякой- вон с пляжа(пожизненно- Фарион), партия регионов- нахер с пляжа (пожизненно, Петя- если кто не помнит, отец основатель) и т.д.
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26.07.2022 14:41 Ответить
якби українці не йшли працювати заради постів, кар'єр та прикриттів до комуністичної партії (як Фаріон), то слідів українства вже не залишилося б.

Важко було відстоювати інтереси українства в ті часи, коли ти не сидиш у парткомі, а в колгоспі годуєш свиней
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26.07.2022 15:08 Ответить
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26.07.2022 16:48 Ответить
Це що, нова метода, постити, отримувати відповідь, яка вам не до вподоби, видаляти і постити свої лайновкиди далі? Чи ви постите і під ніком "а
У такому випадку не стану перед свинями бісер метати і повторю свій комент
"Це точно.
Нагадаю вам і Бутусову, що саме за часів Порошенка і проводились ті спецоперації, коли у кацапів викупали справні ( Бутусов) запчастини для озброєння наших військ, тим самим понижувалась боєздатність ворога ( Бутусов).
Пам'ятаєте, як дружно риги з націоналістами волали "Свинарчуки Порошенка" і бігли голосувати "за кого угодно", як веліло *****.
Тому у зриві спецоперацій та вбивствах тисяч українців винні ті, хто на догоду *****-бабломойському та своїм лідерам, які не вийшли в другий тур, голосували пАприколу, хуженебудет, какаяразніца, протиПорошенка."
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26.07.2022 16:25 Ответить
Боневтік здає своїх спільників щоб відвернути увагу від себе.
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26.07.2022 14:06 Ответить
Сам Бог не знає, що твориться в думках і голові Зеленька
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26.07.2022 14:06 Ответить
У Мережі з'явилася інформація про те, що у голови партії "Голос" Кіри Рудик при виїзді за кордон відібрала закордонний паспорт громадянина України через наявність у неї громадянства США.
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26.07.2022 14:11 Ответить
Вона спростувала цей фейк. Вона пребуває у відрядженні від ВР. Випадок вилучення паспорту в неї був - але це було давним давно, через припинення терміну дії саме того вилуученого закордоного паспорту.
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26.07.2022 14:26 Ответить
Знищити падло! Бажано разом з єрмаком та татаровим.
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26.07.2022 14:14 Ответить
а чого Порох його призначив радником в 2014-му році? Хіба він не знав, що він був люстрований і що лобіював підписання Харківських угод?
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26.07.2022 14:18 Ответить
Демченко, між іншим, був овощем призначений заступником Пороха, коли Порох ще десь з місяць здавав справи і посаду міністра МЗС Грищенку (лютий-березень 2010р.). Люстрований за цю посаду???? - ну, можливо. Але в Президента Порошенка він був просто радником на безоплатній основі, а не керівником комітету розвідки в штатному розпису офісу Zе з відповідною зарплатою.
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26.07.2022 14:33 Ответить
Maryna Danylyuk-Yarmolaeva

@danylyuk_maryna

·

https://twitter.com/danylyuk_maryna/status/1551599575454081024 19 ч

Пеньковий стрибунець Подоляк про звільнення Демченка: «За особистими обставинами, пов'язаними з важким станом здоров'я, пан Демченко не зможе виконувати свою роботу, оскільки потребує лікування». Якби Демченко був бабою, можна було б придумати, що він вагітний.
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26.07.2022 14:46 Ответить
просто хтось хотів бути творцем ТрО тому і вставляв палки
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26.07.2022 14:52 Ответить
Такі ствердження треба довести. Має бути розслідування. А інакше це просто слова. Я добре пам´ятаю конференцію. Вважаю поведінку Бутусова на ній неприйнятною. Це не було дострйно .
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26.07.2022 15:05 Ответить
Видно, Демченко насморк підхватив! Добре хоч не понос...
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26.07.2022 16:04 Ответить
бубочка його звільнив тому що Дема - лайно собаче. Тим більше не ЗАлене.
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26.07.2022 16:28 Ответить
После первых переговоров с рашистами о прекращении войны всплыл Абрамович. Все недоумевали: кто это и почему Зеленский пытается замолвить за него слово о снятии санкций?
Когда это всё начало затихать, на наших новинах (по-моему Freeдом) один ведущий спросил у какого-то эксперта, что он слышал о том, как Абрамович предложил Зеленскому: не хочет ли он написать путину записку, так как собирался ехать в Москву к путину. Зеленский написал, запечатал в конверт и передал Абрамовичу. Последний передал конверт с запиской Путину, тот распечатал, а там было одно слово "*****". Путин разъярился и сказал: "Передай ему, что я его уничтожу!"
Эксперт ничего об этом не слышал, и больше никто на тв об этом не упоминал.
Так вот. Анализируя сейчас эту ситуацию в контексте засилья агентов кремля во власти, предположу, что с 2019 года Зеленский, видимо, делал всё, чтобы умиротворить путина, т.к. собирался за год закончить войну. В качестве умиротворения назначил кучу его агентов во властные структуры, включая СБУ.
Отсюда и уверенность, что войны не будет. Ну не может же путин обмануть!
А когда это не помогло, и война началась, то Зеленский не стал сразу увольнять агентов (неначасі), чтобы не спалиться самому. Но сейчас со скрипом, идя навстречу требованиям США (не пойдешь тут: обрежут поставки!) пытается что-то делать, но тихо: "по состоянию здоровья".
И главное! Молчит!
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26.07.2022 16:54 Ответить
просто, Зеленский пытается замести следы своей деструктивной деятельности, когда стало ясно, что все потуги сдать страну врагу напрасны и провалены.
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26.07.2022 17:28 Ответить
Якщо б здоров"ядозволяло.то Зе і далі тримав цю проросійську гидоту в керівниках розвіки і спецслужб? Проросійських в колі президента багато. Знайде заміну як не на цю, так на іншу важливу для рашки посаду.
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26.07.2022 19:20 Ответить
і справді - чому звільнив?? чому не посадив?!!
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26.07.2022 23:17 Ответить
 
 