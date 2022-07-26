Почему Корбана лишили украинского гражданства? ВИДЕО
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него украинский паспорт.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По словам Бутусова, гражданина, рожденного в Украине, лишили статуса гражданина Украины.
"Вопреки, кстати, статье Конституции, прямо запрещающей лишение статуса гражданина. Лишать запрещено. А для прекращения гражданства есть основания, которые зависят от судебных решений", – пояснил журналист.
Бутусов напомнил, что Корбан с 24 февраля был назначен руководителем штаба обороны Днепра.
"Его назначил на эту новую должность председатель ОВА Резниченко. То есть он не был каким-то самопровозглашенным "атаманом". И он выполнял задачи президента Украины Владимир Зеленского. Потому что Резниченко входит в президентскую вертикаль. В этом статусе никаких претензий не было. Более того, в мае этого года министр обороны наградил Корбана медалью за содействие Вооруженным Силам", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.
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а пока длится вечный суд - до тех пор его не отдадут Америке.
Ну это же элементарно !!!
но статью Конституции Украины отменить не получится.
И именно за нарушение этой статьи Конституции Украины Беня подаст в ближайший суд.
И именно этот ближайший к нему прикормленный суд будет 10 лет рассматривать дело о его гражданстве.
И именно столько лет Украина не отдаст Коломойского Штатам.
Шо тут может быть не ясно ?
Ты дебил ?
Куніцького пачпорт теж онулював буба?
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Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169 одномандатному виборчому округу у Харкові Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.
Про це він заявив 6 липня на зустрічі з виборцями в Харкові, https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9raC5zdXNwaWxuZS5tZWRpYS9uZXdzLzI5NDI0P2ZiY2xpZD1Jd0FSMUE0NjgzVUcyTFR3UkV3dnIzNXhUWWo1M2Q3eG4wbEh5dGUyZjhTQ2JkZjBSQUJtUEFJSWZhUGo4 передає "UA:Харків
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/7/7220226/
Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:
єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;
запобігання виникненню випадків без громадянства;неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;
визнання права громадянина України на зміну громадянства;неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним із подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України іншим з подружжя;
рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України;
збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.
Цікаво, чи дозволять йому лишитись в Україні після цих 90 днів?
Таке ж питання по невиїздному в цивілізований світ каломойші.
Чи займати посаду того ж голови штабу оборони Дніпра?
"Бутусов нагадав, що Корбан з 24 лютого був призначений керівником штабу оборони Дніпра.
"Його призначив на цю нову посаду голова ОВА Резніченко. Тобто він не був якимось самопроголошеним "отаманом"."
Джерело:
Пусть зеленский папу проверит на двойное гражданство.
У зеленского полно назначенцев агентов, есть уже такие что перешли в статус предателей.
Где Деркач, всё у него нормально с гражданством?
Зраднік правільно наш през делаєт .....през СУПЕР.
паспорт це особиста річь,показав,але з рук не віддавай.
жоден службовец,як то поліціянт,чи таможеник,не дадуть вам в руки своє посвідчення,вони його навіть показувать не хочут,але ваше хтять взяти...
за межею 😠
Тільки моральні виродки взмозі так знущатися над громадянами краіни !
в травні цього року міністр оборони нагородив Корбана медаллю за сприяння Збройним Силам Джерело:
За второй паспорт? а зачем его тогда назначали на должность руководителя штаба обороны Днепра и награждали? Воровать безнаказано можно с бюджета миллиардами да и бездействовать , что повлекло за собой тяжкие последствия для страны , а за второй паспорт позбавляют гражданства людини нарождженної в Україні, без її згоди, порушуючи Констітуцію.
2. Категорически против чтобы жиды лишали Украинцев гражданства
3. Точка.
У нас має бути президент українцем в першу чергу, а якої національності байдуже. А а у ас виборці обрали казна що не визначених національності і віросповідання з цінностями "какая разніца", на жаль.
2. Кто из этих двух жидов есть больше Украинец - тут даже предмета спора нет
Звільнити з посади керівника офісу президента Єрмака А.Б. та призначити "Незалежну комісію щодо розслідування діяльності ОП та його керівництва, починаючи з 11.02.2020 р." (надалі Спільна Комісія).
Надати народові України, через його представників у ВР, висновки
щодо офісу президента України, очолюваного Єрмаком А.Б., в частині:
-дотримання, або перевищення повноважень керівником офісу президента України
-дотримання або порушення керівником офісу президента України Конституції України
-можливої співпраці керівника ОП та всіх робітників ОП, з будь-якими державними
органами росії, або з представниками цих органів, з приватними організаціями,
засновниками яких є державні органи росії, або з людьми, які мають громадянство росії (білорусії)
- можливого тиску президента України на керівника ОП та його проявах
- можливого тиску керівника ОП на перзидента України та його проявах
Датою, з якої має бути розпочате розслідування Спільної Комісії слід приймати дату набуття
своїх повноважень керівником ОП - Єрмаком А.Б., починаючи з 11.02.2020 р..
З огляду на те, що держави-партнери України, зокрема, держави НАТО, під час москальсько-української війни, витрачають власний фінансовий та військовий ресурс, підтримуючи Українську Державу, у Спільну Комісію по розслідуванню діяльності
офісу президента, очолюваному Єрмаком А.Б., залучити:
- представників депутатів ВСІХ фракцій ВР, незалежних журналістів-розслідувачів та військових журналістів
- предстваників конгресу США (з паритетом представників від демократатів та республіканців)
- представників ЄС (по одному представнику від країни ЄС (членів НАТО)
- представників від Великобританії (з паритетом представництва від Палати громад Сполученого Королівства),
Висновки Спільної Комісії мають бути обов"язкові для виконання усіма державними інституціями Держави Україна, без будь-якої змоги на оскарження, змінення та відтермінування.