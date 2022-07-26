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Почему Корбана лишили украинского гражданства? ВИДЕО

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него украинский паспорт.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, гражданина, рожденного в Украине, лишили статуса гражданина Украины.

"Вопреки, кстати, статье Конституции, прямо запрещающей лишение статуса гражданина. Лишать запрещено. А для прекращения гражданства есть основания, которые зависят от судебных решений", – пояснил журналист.

Бутусов напомнил, что Корбан с 24 февраля был назначен руководителем штаба обороны Днепра.

"Его назначил на эту новую должность председатель ОВА Резниченко. То есть он не был каким-то самопровозглашенным "атаманом". И он выполнял задачи президента Украины Владимир Зеленского. Потому что Резниченко входит в президентскую вертикаль. В этом статусе никаких претензий не было. Более того, в мае этого года министр обороны наградил Корбана медалью за содействие Вооруженным Силам", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

Читайте: Главу штаба обороны Днепра Корбана лишили гражданства из-за критики Зеленского, - Welt

Корбан Геннадий (548) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+25
Бубочка решил поиграться в политикана. Явно что-то глупое замыслил, делая изначально незаконные вещи. Но вот только чем это для него закончится, вопрос.
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26.07.2022 15:54
+23
Мабуть не дає злити Дніпро, так як злили Херсон та ще декілька південних міст, мабуть обороняється...
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26.07.2022 15:59
+19
хєрня то все..нехай відкопають свою пам'ять..що є Конституція..ніякий закон не може бути вище за Конституцію
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26.07.2022 15:50
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хєрня то все..нехай відкопають свою пам'ять..що є Конституція..ніякий закон не може бути вище за Конституцію
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26.07.2022 15:50 Ответить
вот я не пойму, то ли я один такой умный, то ли остальные дебилы, которые не видят, шо вся эта байда по поводу лишения гражданства Корбана, Рабиновича и Коломойского нужна только для того, чтобы Игорь Валерьевич подал иск в суд и этот суд будет длится вечно ?

а пока длится вечный суд - до тех пор его не отдадут Америке.

Ну это же элементарно !!!
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26.07.2022 16:30 Ответить
"Один такой умный" - какой именно иск и как он будет вечно препятствовать выдаче Бени Валерьевича в Америку?!
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26.07.2022 16:43 Ответить
да обыкновенный иск в любой районный суд на предмет того, что закончивший юридический факультет Криворожского универа клоун дупля не отбивает, что чувака, родившегося в Украине или УССР НЕВОЗМОЖНО лишить гражданства Украины
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26.07.2022 16:59 Ответить
для того, чтобы отобрать гражданство Украины у родившегося на территории Украины чувака (Коломойского Игоря Валерьевича) надо менять Конституцию Украины
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26.07.2022 17:02 Ответить
невозможно лишить, если у гражданина Одно гражданство - если их несколько, элементарно, указом Президента....
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26.07.2022 17:03 Ответить
Указом нашего президента можно Солнце остановить,

но статью Конституции Украины отменить не получится.

И именно за нарушение этой статьи Конституции Украины Беня подаст в ближайший суд.

И именно этот ближайший к нему прикормленный суд будет 10 лет рассматривать дело о его гражданстве.

И именно столько лет Украина не отдаст Коломойского Штатам.

Шо тут может быть не ясно ?

Ты дебил ?
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26.07.2022 17:13 Ответить
для зеленых , конституция не закон.
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26.07.2022 17:30 Ответить
криворожский юридический, ****...
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26.07.2022 17:39 Ответить
ну то вже інша стаття..
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26.07.2022 19:35 Ответить
так получается наш вова зеленый с головой не дружит . у него нарушена причинно-следственная часть --- вова лишает гражданства корбана и как следствие рисует себе статью --- не слишком ли много чести для каломойского или наш гарант уже видит себя победителем на следующих выборах . так януковощ тоже думал править как ***** и его под*****вник в беларуси вечно --- самая большая ошибка избирателей что отдали всю власть в одни руки --- не было бы зеленого большинства в ВР . такой ***** вова не творил бы --- абсолютная власть розбэщуе абсолютно
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27.07.2022 06:20 Ответить
а нашому презу Конституція не указ?? Чи у тому виші, де найвеличніший купив диплом юриста інша Конституція?
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26.07.2022 21:21 Ответить
не позбавити, а припинити. коментатори в основні масі такі ж до..би як і афтар статті.
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27.07.2022 08:36 Ответить
ясно. В огороде бузина...
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26.07.2022 20:18 Ответить
Гена жил НЕ ПО ПОНЯТИЯМ .... ..
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26.07.2022 21:12 Ответить
@cli_commandent

Куніцького пачпорт теж онулював буба?

*

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169 одномандатному виборчому округу у Харкові Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Про це він заявив 6 липня на зустрічі з виборцями в Харкові, https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9raC5zdXNwaWxuZS5tZWRpYS9uZXdzLzI5NDI0P2ZiY2xpZD1Jd0FSMUE0NjgzVUcyTFR3UkV3dnIzNXhUWWo1M2Q3eG4wbEh5dGUyZjhTQ2JkZjBSQUJtUEFJSWZhUGo4 передає "UA:Харків

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/7/7220226/
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26.07.2022 15:50 Ответить
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26.07.2022 15:52 Ответить
Чому дивуватися? Всі жиди в Україні мають громадянство Ізраілю
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26.07.2022 16:08 Ответить
т.к. Израиль не боится давать второе гражданство тем кто есть евреем
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26.07.2022 16:13 Ответить
Ізраїль дає громадянство тим своїм родичам, які знають їх мову і привезли до країни гроші і вложили в економіку, обов'язково, при необхідності, підуть служити в їх армію, а в нас отримують громадянство переважно кацапи і близькі до них, ніколи не знали і знати не збираютьмя нашої мови, несуть свою і мета їх тут нашого громадянства - тирити і розвалювати Україну. А це, як кажуть в Одесі, велика різниця такого громадянства!
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26.07.2022 16:43 Ответить
еще при совке, украинцев отправляли после учебы по распределению до кацапов, а кацапов в Украину. Это политика такая была разъединить украинцев. Поэтому кацапу хоть три паспорта Украины дай, они не хотят ничего знать украинского. Это беда.
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26.07.2022 17:24 Ответить
перший раз про таке чую..навіть дідусі з бабусями - нехай не у Києві, а поселах, але Україною.
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26.07.2022 19:40 Ответить
значит вы не жили при советском союзе и ничего не знаете
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26.07.2022 19:51 Ответить
як багато ви про мене знаєте..
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26.07.2022 21:23 Ответить
та й так зрозуміло що тп, більш нічого про тебе знати не треба
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27.07.2022 08:38 Ответить
Мадам , Вы , скорее всего, очень молоды. все верно написал. Знакомый ,по распределению, попал на Камчатку, а с Сибири такой же - в Одесу. Татарстана- в николаевскую обл. Хотя строительный в Одесе ,кажется , до сих пор есть
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27.07.2022 01:38 Ответить
За одне тільки слово ЖИД ти вже попала на олівець і записана в антисеміти. Тепер в Ізраїль не попадеш ніколи...
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07.08.2022 14:45 Ответить
дахотьдесять громодянств, ПОЗБАВИТИ СТАТУСУ ГРОМАДЯНИНА когда он уже надан - ЗАБОРОНЕНО. ПРИЗУПИНИТИ - можно, решением суда.

Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:
єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;
запобігання виникненню випадків без громадянства;неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;
визнання права громадянина України на зміну громадянства;неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним із подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України іншим з подружжя;
рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України;
збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.
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26.07.2022 16:02 Ответить
Бубочка решил поиграться в политикана. Явно что-то глупое замыслил, делая изначально незаконные вещи. Но вот только чем это для него закончится, вопрос.
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26.07.2022 15:54 Ответить
до виборів нічім, боневтік недоторканий .
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26.07.2022 15:56 Ответить
а виборів не буде - воєнний стан..
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26.07.2022 19:42 Ответить
Месть крота ,прибирающего власть к своим рукам.
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26.07.2022 15:55 Ответить
Это маланские разборки, может плохо поделился.
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26.07.2022 15:56 Ответить
А що Корбану заважає заїхати в Україну по паспорту Ізраїлю?
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26.07.2022 15:56 Ответить
Начебто поки нічого. Може вільно перебувати в Україні до 90 діб.
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26.07.2022 16:14 Ответить
От і ще одне обмеження.

Цікаво, чи дозволять йому лишитись в Україні після цих 90 днів?

Таке ж питання по невиїздному в цивілізований світ каломойші.
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26.07.2022 16:19 Ответить
Голосувати на виборах в Україні, наприклад, він може?

Чи займати посаду того ж голови штабу оборони Дніпра?

"Бутусов нагадав, що Корбан з 24 лютого був призначений керівником штабу оборони Дніпра.

"Його призначив на цю нову посаду голова ОВА Резніченко. Тобто він не був якимось самопроголошеним "отаманом"."

Джерело:
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26.07.2022 16:16 Ответить
Зе профвн делает только то,что ему нашептывает Дермак.
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26.07.2022 15:57 Ответить
То є анeкдот про ковбоя та його внутрішній голос, що йому нашіптував. Закінчилось фразою "а ось тeпeр тобі п..." То хай і далі слухає свого радника.
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26.07.2022 18:18 Ответить
Корбан критиковал ермака и зеленского?
Пусть зеленский папу проверит на двойное гражданство.
У зеленского полно назначенцев агентов, есть уже такие что перешли в статус предателей.
Где Деркач, всё у него нормально с гражданством?
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26.07.2022 15:59 Ответить
Krot91_2022ти поймі он жє
Зраднік правільно наш през делаєт .....през СУПЕР.
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27.07.2022 12:54 Ответить
Мабуть не дає злити Дніпро, так як злили Херсон та ще декілька південних міст, мабуть обороняється...
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26.07.2022 15:59 Ответить
Ну Ольга ти даєш може все наоборот????
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27.07.2022 12:56 Ответить
тому я ніколи не даю паспорт,чи наприклад права,в руки поліціянтам,чи ще якісь перевіряючих.
паспорт це особиста річь,показав,але з рук не віддавай.

жоден службовец,як то поліціянт,чи таможеник,не дадуть вам в руки своє посвідчення,вони його навіть показувать не хочут,але ваше хтять взяти...
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26.07.2022 16:01 Ответить
ага, пограничник к тебе из будки выбегает что бы проверить. ты наверно красивый?
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26.07.2022 16:05 Ответить
вклеїти фото? про візу й відмітки в'їзд-виїзд мовчу
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26.07.2022 19:51 Ответить
какой из него гражданин был задан вопрос и ответ был найден - досвидос...
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26.07.2022 16:07 Ответить
Разом з Корбаном в указі було ще 9 осіб. Всі ці люди мали окрім українського ще як мінімум одне громадянство іншої країни. А відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України.
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26.07.2022 16:09 Ответить
50% граждан Украины нужно лишить гражданства
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26.07.2022 16:22 Ответить
І 100‰ дeпутатів.
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26.07.2022 18:20 Ответить
Хуцпа в дії, так 73%? Скоро Бубочка буде сам бігати по закордонах і прикордонники будуть забирати в нього паспорта, бо думаю на виборах у 2024 році нарід вибере собі нового Голобородька, цей їх розчарував, каже одно, а вони бачать інше, каже що кінець епохи бідності, а бідність тільки розпочалася, щось хрипів про баригу, а сам став реальним баригою, а якщо одним словом - брехуном!
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26.07.2022 16:35 Ответить
ше один 73відсотковий..платівку зміни
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26.07.2022 19:53 Ответить
Якби хто і як не відносився до Корбана , але те що витворяє так звана влада , покидьків і колаборантів , до громадянина України - це вже
за межею 😠
Тільки моральні виродки взмозі так знущатися над громадянами краіни !
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26.07.2022 17:03 Ответить
Амбер ти на фронті ілі лай із-за кустов?
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27.07.2022 12:58 Ответить
для него Конституция это рояль,положил и играет!
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26.07.2022 17:08 Ответить
Корбан з 24 лютого був призначений керівником штабу оборони Дніпра. Джерело:
в травні цього року міністр оборони нагородив Корбана медаллю за сприяння Збройним Силам Джерело:

За второй паспорт? а зачем его тогда назначали на должность руководителя штаба обороны Днепра и награждали? Воровать безнаказано можно с бюджета миллиардами да и бездействовать , что повлекло за собой тяжкие последствия для страны , а за второй паспорт позбавляют гражданства людини нарождженної в Україні, без її згоди, порушуючи Констітуцію.
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26.07.2022 17:16 Ответить
1. Абсолютно НЕ против того что одни жиды лишают других жидов Укранского гражданства

2. Категорически против чтобы жиды лишали Украинцев гражданства

3. Точка.
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26.07.2022 17:26 Ответить
Корбан більший українець ніж Зеля і не клав йух на Конституцію як президент. Тому я проти розправ над опонентами, а тим більше в такий не законний спосіб.
У нас має бути президент українцем в першу чергу, а якої національності байдуже. А а у ас виборці обрали казна що не визначених національності і віросповідання з цінностями "какая разніца", на жаль.
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26.07.2022 19:02 Ответить
1. Кто из этих двух жидов есть больше жид - спорить не собираюсь; в сортах дерьма не разбираюсь ...
2. Кто из этих двух жидов есть больше Украинец - тут даже предмета спора нет
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26.07.2022 19:18 Ответить
перепрошую але слово жид це образа так само як слово хохол --- МИ ВСИ УКРАИНЦИ --- це так само як буряти . якути та чукчи рассеяне . яких в ********** називають чурками
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27.07.2022 06:32 Ответить
Бодянелюкс. Не гони пургу колаборант йуховий!!!
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27.07.2022 13:00 Ответить
А мадьяр у Закарпатті, які мають угороське громадянство, теж усіх позбавлять громадянства?
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26.07.2022 18:56 Ответить
Пропонується!

Звільнити з посади керівника офісу президента Єрмака А.Б. та призначити "Незалежну комісію щодо розслідування діяльності ОП та його керівництва, починаючи з 11.02.2020 р." (надалі Спільна Комісія).

Надати народові України, через його представників у ВР, висновки
щодо офісу президента України, очолюваного Єрмаком А.Б., в частині:

-дотримання, або перевищення повноважень керівником офісу президента України
-дотримання або порушення керівником офісу президента України Конституції України
-можливої співпраці керівника ОП та всіх робітників ОП, з будь-якими державними
органами росії, або з представниками цих органів, з приватними організаціями,
засновниками яких є державні органи росії, або з людьми, які мають громадянство росії (білорусії)
- можливого тиску президента України на керівника ОП та його проявах
- можливого тиску керівника ОП на перзидента України та його проявах

Датою, з якої має бути розпочате розслідування Спільної Комісії слід приймати дату набуття
своїх повноважень керівником ОП - Єрмаком А.Б., починаючи з 11.02.2020 р..

З огляду на те, що держави-партнери України, зокрема, держави НАТО, під час москальсько-української війни, витрачають власний фінансовий та військовий ресурс, підтримуючи Українську Державу, у Спільну Комісію по розслідуванню діяльності
офісу президента, очолюваному Єрмаком А.Б., залучити:

- представників депутатів ВСІХ фракцій ВР, незалежних журналістів-розслідувачів та військових журналістів
- предстваників конгресу США (з паритетом представників від демократатів та республіканців)
- представників ЄС (по одному представнику від країни ЄС (членів НАТО)
- представників від Великобританії (з паритетом представництва від Палати громад Сполученого Королівства),

Висновки Спільної Комісії мають бути обов"язкові для виконання усіма державними інституціями Держави Україна, без будь-якої змоги на оскарження, змінення та відтермінування.
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26.07.2022 19:06 Ответить
Згоден.
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26.07.2022 21:33 Ответить
А чому мовчить спікер ВР Стефанчук. де його заява ?!! Україна - парламентсько-президентська держава ! Якщо през та опа мовчать. то ВР України ЗОБОВ"ЯЗАНА прокоментувати такі нечувані ІНЦИДЕНТИ щодо позбавлення громадянства громадянина України Геннадія Корбана ! Інакше для чого та ВР та її бездіяльні парламентські комітети !
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27.07.2022 00:45 Ответить
тому що наша зелена ВР це филиал зеленои жопи
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27.07.2022 06:34 Ответить
Чудны дела твои Господи.Ещё недавно весь сайт ...сосил Корбана,а теперь возбудились и защищает.
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27.07.2022 13:28 Ответить
А до таких кадрів як Ківа,Рабіновіч,Шарій,Бойко .... у держави претензій нема?!
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28.07.2022 12:12 Ответить
 
 