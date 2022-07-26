Почему Корбана лишили украинского гражданства? ВИДЕО

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него украинский паспорт.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, гражданина, рожденного в Украине, лишили статуса гражданина Украины.

"Вопреки, кстати, статье Конституции, прямо запрещающей лишение статуса гражданина. Лишать запрещено. А для прекращения гражданства есть основания, которые зависят от судебных решений", – пояснил журналист.

Бутусов напомнил, что Корбан с 24 февраля был назначен руководителем штаба обороны Днепра.

"Его назначил на эту новую должность председатель ОВА Резниченко. То есть он не был каким-то самопровозглашенным "атаманом". И он выполнял задачи президента Украины Владимир Зеленского. Потому что Резниченко входит в президентскую вертикаль. В этом статусе никаких претензий не было. Более того, в мае этого года министр обороны наградил Корбана медалью за содействие Вооруженным Силам", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

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