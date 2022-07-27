ОП отказался предоставить копии указов Зеленского о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана. ДОКУМЕНТ
Офис Президента засекретил указы Владимира Зеленского, якобы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.
Об этом говорится в ответе Офиса на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
В документе отмечается, что неопубликованные указы президента №502 и №503 касаются прекращения гражданства Украины и принятия в гражданство Украины. Бумаги содержат конфиденциальную информацию об указанных в них лицах, при этом "сведений о согласии этих лиц на ее распространение нет".
"Конфиденциальная информация согласно статье 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относится к информации с ограниченным доступом", - говорится в ответе на запрос.
Кроме этого, в Офисе Президента считают, что распространение информации, содержащейся в указах, может нанести ущерб правам и законным интересам лиц, а сведения об общественном интересе в получении запрашиваемой информации отсутствуют.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
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Від людей які не є навіть держслужбовцями.
А по конституції, ОП взагалі незаконна структура.
І воно, млять вирішу долю країни..
Найгірше, що президент дозволяє це робити.
Все в порівнянні...
"Дійсно - ОПГ Єрмака, де актор Зеленський слухняно грає роль президента України"
Бо виконувати роль президента - потрібні належні знання та вміння вчитися, а не фальшивий диплом юриста.
Корбан: Даю згоду на оприлюдння. Оприлюднюйте!!
ОП: Указ стосується не тільки Корбана, там перелік осіб. Інші особи згоди не давали. Не оприлюднемо!
Логіка: Замалюйте усіх інших осіб окрім Корбана чорним, як американці роблять, й оприлюдюйте!
ОП: ...
ОП: (звуки виштовхування у медіапростір)
Безугла: Вимагаю негайного...
І не тільки Корбан.
и это - военная тайна и неначаси..
кароче, вечером Верховному шото напишут и оно шото прочитает по телевизору, в "спокойной ночи малыши" ******** новын, для оставшихся от 73% лохов
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Який вишуканий цинізм в стилі ******** пропагандонів Лошаді і Піськова.
Це була ще одна з 1000 причин не голосувати за цю маріонетку, АЛЕ мудрий і простий нарід
шоумены вошли в роль диктаторов и полубохов ???
"Я вам нічєґо нє должен." (с)
Але на довічне бубочка й так вже давно напрацював…
Якщо особі буде відмовлено з будь-яких причин у наданні копії указу, як публічної інформації, що містить відомості про неї, то подальші дії із захисту прав можуть бути наступними:
1. Вказана вище відмова є підставою для задоволення адміністративним судом клопотання позивача про витребування копії указу як доказу у справі за позовом цієї особи після подання позовної заяви. Клопотання має міститист в тексті позовної заяви.
2. До подання позовної заяви таке клопотання суд відхилить.
3. Предмет позову визначає територіальну підсудність і є по суті вимогою про визнання неправомірним і скасування спірного указу ПУ.
4. Підстави даного позову можуть бути змінені (доповнені) після ознайомлення позивача зі змістом спірного указу ПУ.
Нічого. ОПЗЄ тупо шифрує свою протиправну діяльність.
А как это прокомментировать ?
Який тут може вже бути суспільний інтерес?
Ну згарантив Гарант в черговий раз Конституцію, й що?
Це ж уже - буденні справи.