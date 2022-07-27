ОП отказался предоставить копии указов Зеленского о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана. ДОКУМЕНТ

Офис Президента засекретил указы Владимира Зеленского, якобы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

Об этом говорится в ответе Офиса на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что неопубликованные указы президента №502 и №503 касаются прекращения гражданства Украины и принятия в гражданство Украины. Бумаги содержат конфиденциальную информацию об указанных в них лицах, при этом "сведений о согласии этих лиц на ее распространение нет".

"Конфиденциальная информация согласно статье 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относится к информации с ограниченным доступом", - говорится в ответе на запрос.

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Кроме этого, в Офисе Президента считают, что распространение информации, содержащейся в указах, может нанести ущерб правам и законным интересам лиц, а сведения об общественном интересе в получении запрашиваемой информации отсутствуют.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

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