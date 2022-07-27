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ОП отказался предоставить копии указов Зеленского о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана. ДОКУМЕНТ

Офис Президента засекретил указы Владимира Зеленского, якобы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

Об этом говорится в ответе Офиса на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что неопубликованные указы президента №502 и №503 касаются прекращения гражданства Украины и принятия в гражданство Украины. Бумаги содержат конфиденциальную информацию об указанных в них лицах, при этом "сведений о согласии этих лиц на ее распространение нет".

"Конфиденциальная информация согласно статье 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" относится к информации с ограниченным доступом", - говорится в ответе на запрос.

Смотрите также: Почему Корбана лишили украинского гражданства? ВИДЕО

Кроме этого, в Офисе Президента считают, что распространение информации, содержащейся в указах, может нанести ущерб правам и законным интересам лиц, а сведения об общественном интересе в получении запрашиваемой информации отсутствуют.

ОП отказался предоставить копии указов Зеленского о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана 01

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры

Зеленский Владимир (20474) Коломойский Игорь (1791) Корбан Геннадий (548) Рабинович Вадим (246) указ (528) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+53
ОПГ Зеленського.....
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27.07.2022 14:53
+50
А ще вони засекретили що дєрьмак шпіон і його папа теж шпіон. Але це ж всі знають. Тупо, але правду, яку всі знають неможливо засекретити. Прийдеться відповідати і не перед кишеньковим прокурором зі свинською мордою.
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27.07.2022 14:58
+41
Тому що цей указ був незаконним. Корбан виграе любий суд.
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27.07.2022 14:54
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шо за бєспрєдєл?
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27.07.2022 14:53 Ответить
А ще вони засекретили що дєрьмак шпіон і його папа теж шпіон. Але це ж всі знають. Тупо, але правду, яку всі знають неможливо засекретити. Прийдеться відповідати і не перед кишеньковим прокурором зі свинською мордою.
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27.07.2022 14:58 Ответить
На офіційний запит ЗМІ, відмова від секретарі...
Від людей які не є навіть держслужбовцями.
А по конституції, ОП взагалі незаконна структура.
І воно, млять вирішу долю країни..
Найгірше, що президент дозволяє це робити.
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27.07.2022 15:12 Ответить
Мізробіліцєразом.
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27.07.2022 14:58 Ответить
( как говорят в Одессе ) - Я вас умоляю - ОНИ ВСЕ СВОИ ЛЮДИ ....
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27.07.2022 19:41 Ответить
ОПГ Зеленського.....
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27.07.2022 14:53 Ответить
двічі судимий єнакіївський карний злочинець братка Яник, був досить пристойним і законослухняним громадянином у порівнянні з цим вульгарним Кагалом відморозків..

Все в порівнянні...
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27.07.2022 15:10 Ответить
він гопник і сцикун
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28.07.2022 08:09 Ответить
Ермака
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27.07.2022 15:14 Ответить
Дійсно - ОПГ Єрмака, де Зеленський слухняно виконує роль президента України
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27.07.2022 16:28 Ответить
Цікаво, а за що й чім Він Його тримає, що Воно таке слухняне? 😊
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27.07.2022 18:28 Ответить
Точніше:

"Дійсно - ОПГ Єрмака, де актор Зеленський слухняно грає роль президента України"

Бо виконувати роль президента - потрібні належні знання та вміння вчитися, а не фальшивий диплом юриста.
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27.07.2022 18:45 Ответить
Як би не війна, 90%, моня вже був би десь недалеко від яника
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27.07.2022 15:14 Ответить
Тому що цей указ був незаконним. Корбан виграе любий суд.
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27.07.2022 14:54 Ответить
логічним на місці Корбана було б швидке надання такої згоди та запит на оприлюднення...
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27.07.2022 14:57 Ответить
А на місці зелі- здати дєрьмака і цим врятувати своє життя. Але тут логіки не буде, тіки нищити зрадників.
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27.07.2022 15:01 Ответить
І далі було б таке -

Корбан: Даю згоду на оприлюдння. Оприлюднюйте!!
ОП: Указ стосується не тільки Корбана, там перелік осіб. Інші особи згоди не давали. Не оприлюднемо!
Логіка: Замалюйте усіх інших осіб окрім Корбана чорним, як американці роблять, й оприлюдюйте!
ОП: ...
ОП: (звуки виштовхування у медіапростір)
Безугла: Вимагаю негайного...
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27.07.2022 15:22 Ответить
100500%
І не тільки Корбан.
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27.07.2022 14:58 Ответить
Якщо він без паспорту кудись в'їде.
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27.07.2022 18:21 Ответить
Якщо без паспорту кудись в'їде.
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27.07.2022 18:29 Ответить
цікаво чи до кремля відправили?
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27.07.2022 14:54 Ответить
Записочник абрамович нарочним повіз
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27.07.2022 15:14 Ответить
Пока у власти шут гороховый, он же главный агент кремля, толку не будет!!!!!
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27.07.2022 14:56 Ответить
"інформація щодо суспільног інтересу в її отриманні відсутня"... ню-ню... швиденько ви навчилися вважати свої інтереси суспільними... оприлюдніть на сайті президента петицію про бажання отримати "цю інформацію" - почуєте...
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27.07.2022 14:56 Ответить
Це ж треба! Засекретили власну тупу недолугість.
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27.07.2022 14:57 Ответить
ніхто не бажає визнати власну тупість
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28.07.2022 08:10 Ответить
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27.07.2022 14:58 Ответить
зебіли на чолі з Найвеличнівшивим сцяться, бо відповідати по-дорослому не звикли..
и это - военная тайна и неначаси..
кароче, вечером Верховному шото напишут и оно шото прочитает по телевизору, в "спокойной ночи малыши" ******** новын, для оставшихся от 73% лохов
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27.07.2022 14:59 Ответить
Хм, під таким "соусом", можна опонентів... розстрілювати.
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27.07.2022 15:00 Ответить
Надалі буде...
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27.07.2022 18:32 Ответить
Побег Портнова тоже секретная инфа. Короче, теперь любое такое событие - секретная инфа.
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27.07.2022 15:00 Ответить
а потім виявиться, що коломойського не було в указі про припинення громадянства України, а роман абрамович отримав українське громадянство (на громадян України санкції не накладають), а чому б і ні?
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27.07.2022 15:00 Ответить
Як це не накладають, а РНБО наклала, здається на контрабандистів...
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27.07.2022 16:37 Ответить
Ви там в Опі зовсім пустились берегів чи як???
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27.07.2022 15:02 Ответить
Ні! Нам просто всё до дупи! 🤪
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27.07.2022 18:33 Ответить
просто прелєсно...а тепер і в ЄСПЧ можна..маю надію, що штрафи на керівництво України накладуть..на кожного причетного особисто, а не на бюджет..
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27.07.2022 15:02 Ответить
Якби ж то
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27.07.2022 15:18 Ответить
відомості щодо суспільного інтересу в отриманні запитуваної інформації відсутні. Блд, зовсім нікого не цікавить. Цікаво , кому подарували громадянство.
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27.07.2022 15:03 Ответить
... згоди цих осіб на поширення цієї інформації немає.
========================================
Який вишуканий цинізм в стилі ******** пропагандонів Лошаді і Піськова.
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27.07.2022 15:04 Ответить
паскуди одного розливу
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28.07.2022 08:12 Ответить
в самый раз вытащить из коморки мертыйчука с компроматом на петю плебс ждет
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27.07.2022 15:05 Ответить
карлики коли отримують владу починають мститися усьому світу за своє життя і впиватись владою.

Це була ще одна з 1000 причин не голосувати за цю маріонетку, АЛЕ мудрий і простий нарід
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27.07.2022 15:06 Ответить
Цікава ідея... Може додати ростовий ценз при балотуванні?
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27.07.2022 15:45 Ответить
они там в ОПе все юрысты или через одного???
шоумены вошли в роль диктаторов и полубохов ???
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27.07.2022 15:07 Ответить
Зе-******** клали на все і на всіх великий та товстий.

"Я вам нічєґо нє должен." (с)
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27.07.2022 15:08 Ответить
Бути громадянином це секретна інфа? ЗЕлене кодло пробило дно!
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27.07.2022 15:13 Ответить
а шо ж молчит наш самый гуманный суд в мире? с какого х#я такой беспредел вдруг стал "обмеженным доступом". и , кстати, сколько наворовали бубочка с єрьмакъом за время войны?
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27.07.2022 15:14 Ответить
Зеля, если они уже не граждане Украины то оприлюднення какой информации и кому может навредить. Я так понимаю что закон о закрытой информации о личных данных особы касается только граждан Украины. Причём здесь граждане Израиля или Кипра, они ведь к нашей стране больше отношения не имеют? Что то ОП опять пересичному лохторату лапшу на уши вешает… прямо дежавю какое то!!!
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27.07.2022 15:17 Ответить
Игорь Валерьевич вложил в избирательную компанию ZeБуратины ФСБ ..5 ярдов долларов. А Зе лишил его гражданства...в эту туфту поверил даже путлер...и Байден со мной...
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27.07.2022 15:17 Ответить
Республіка ZE...
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27.07.2022 15:23 Ответить
Укази протизаконні, тому й сцять…
Але на довічне бубочка й так вже давно напрацював…
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27.07.2022 15:23 Ответить
А може той указ не існує зовсім? Може то хотєлкі ермака? Якщо сам Корбан попросить цей указ опублікувати - теж відмовляться? Бачу нашу влада зовсім вже забула приклад януковича .
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27.07.2022 15:24 Ответить
Зелура точно хотів би перед виборами зменшити популяцію виборців на 25%, мав би підтримку мінімум 98%. Ці "реформатори" ще зроблять, що і суди будуть виносили вироки в такому режимі без права оскарження.
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27.07.2022 15:27 Ответить
Укази не таємні, підпадають під дію Закону "Про доступ до публічної інформації", тому ОПа, як розпорядник такої інформації, зобов'язана безперешкодно і безкоштовно надати копію даного акту в 5-денний строк на вимогу особи, якої він стосується, або її представника відповідно до п.1 ч.3 ст.10 даного Закону. При цьому відповідна вимога повинна бути правильно оформлена і містити даніі про найменування, номер і дату указу ПУ.
Якщо особі буде відмовлено з будь-яких причин у наданні копії указу, як публічної інформації, що містить відомості про неї, то подальші дії із захисту прав можуть бути наступними:
1. Вказана вище відмова є підставою для задоволення адміністративним судом клопотання позивача про витребування копії указу як доказу у справі за позовом цієї особи після подання позовної заяви. Клопотання має міститист в тексті позовної заяви.
2. До подання позовної заяви таке клопотання суд відхилить.
3. Предмет позову визначає територіальну підсудність і є по суті вимогою про визнання неправомірним і скасування спірного указу ПУ.
4. Підстави даного позову можуть бути змінені (доповнені) після ознайомлення позивача зі змістом спірного указу ПУ.
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27.07.2022 15:35 Ответить
Тепер хай скаже своє справедливе слово український суд -- найгуманніший суд у світі!
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27.07.2022 18:18 Ответить
Що заважало вимарати особисті дані (крім тих, що і так є у відкритих джерелах) і залишити текст самого наказу?

Нічого. ОПЗЄ тупо шифрує свою протиправну діяльність.
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27.07.2022 15:44 Ответить
Цікаво. На запит Конгресу чи Госдепа США ОПЗЄ також борзо відповість?
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27.07.2022 15:46 Ответить
Виктория Спартц хотела спасти ЗелеМойское кодло...но не судьба...спасать будут другие...
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27.07.2022 15:55 Ответить
Задоволені,зе-дебіли? Чи вам пох... як завжди?
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27.07.2022 16:13 Ответить
Церковь Свидетелей Покращення
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27.07.2022 16:33 Ответить
А так можно было?😨
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27.07.2022 16:43 Ответить
Похвастаться на весь мир и засекретить - это, м

А как это прокомментировать ?
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27.07.2022 16:49 Ответить
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27.07.2022 17:33 Ответить
Та дійсно!
Який тут може вже бути суспільний інтерес?
Ну згарантив Гарант в черговий раз Конституцію, й що?
Це ж уже - буденні справи.
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27.07.2022 18:16 Ответить
"Нові українці"не побажали бути разом з Коломойским, і приплатили сіамцям. шас Агрогнида буде в Лондон вручати паспорти новим українцям, друзям Путіна. А сума відкату там ого го. Не дарма Агрогнида зникла, розвозить гроші по шейхам.
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27.07.2022 19:49 Ответить
Нехай особи без громадянства нададуть свою згоду на публікацію цих даних. ПОДИВИМОСЬ, ЩО ОФІС НА ЦЕЙ РАЗ ПРИДУМАЄ.
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06.09.2022 19:20 Ответить
 
 