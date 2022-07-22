Глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан находится в пункте перехода границы Смольница во Львовской области.
Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Дорогие друзья, я хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункта перехода границы Смельница.
Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш.
У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт.
Домой в Украину меня не пускают.
В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Корбан также обратился к Владимиру Зеленскому: "Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?"
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Зеленкский - точно бот Бени и Ко. (команду - корпорация (s).
Те ради которых разрешили продажу ЮАНКАМ земл... А что говорил? "После референдума", "Только гражданам страны" - не больше 5 тыс Га"...
В общем и целом, предатель которого выбрали на кресло не граждане страны.
Каждый из вас знает как знакомые "считали" голоса на избирательных участках, и помните сколько было скандалов связанных с этим...
Админ-ресурс теперь распространяется и на "боты стыця"... Именно эта команда пишет коменты защищая "власть" от холопов-гоев.
Парни, берегите себя и разум нации!
Він тепер в нас замість Конституції. Його бажання і накази навіть не письмові.
Они с Корбаном типа в одном списке.
Как надо так у всех понаходились по 3е детей и еще куча хрени.
Только бы сбежать.
Є й другий аспект - з огляду на компанію Корбан-коломойський-рабинович, Україна може наразитись на міжнародний скандал із звинуваченням у антисемітизмі. Почнуть його (з радістю і натхненням) промоскальські ізраїльтяни, а продовжать (з неменшим завзяттям) їхні поплічники у США (Німеччині, тощо). У США волати почне не тільки єврейська діаспора, а ще й купа зацікавлених осіб. Зацікавлених і у позбавленні України двопалатної підтримки, і у досягненні своїх цілей на прийдешніх виборах. Зважаючи на впливовість єврейської діаспори у США і на політичний вплив інших зацікавлених осіб, можемо отримати не тільки зниження допомоги від США Україні, а й її повне зупинення. Тобто Ху*МАРС замість ХайМАРСів.
То хто ж таки ворог?
************москальських ізраїльтян буде антисемітизм.
Чому ж тоді не відбирають паспорти у Портнова, Шуфріча, Новінського, братів Суркісів?
Еще бы лишить гражданства Кучму и Ахметова.
Столько горя эти люди принесли стране.
Кучма и ахметка на их фоне--дети малые!
странно. что евреи не поделили между собой в Украине?