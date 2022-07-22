Глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан находится в пункте перехода границы Смольница во Львовской области.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие друзья, я хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункта перехода границы Смельница.

Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш.

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У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт.

Домой в Украину меня не пускают.

В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Корбан также обратился к Владимиру Зеленскому: "Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?"