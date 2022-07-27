Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры
Конгрессвумен Виктория Спартц написала новое письмо президенту США Джо Байдену. Она критикует задержку с назначением главы САП и лишение Корбана гражданства, а также призывает создать оперативную группу в Минобороны для надзора за помощью для Украины.
Текст письма опубликован на сайте Спартц, сообщает Цензор.НЕТ.
"Отсутствие назначения главы САП, беспокойства, высказанные нашими военными и оборонными подрядчиками, а также некоторыми союзниками по НАТО, вызывают беспокойство по поводу национальной безопасности и требуют должного внимания со стороны администрации Байдена", - пишет Спартц.
Она заявила, что "очень разочарована отсутствием четкой стратегии и решительных действий" от администрации Байдена по отношению к Украине. Конгрессвумен раскритиковала задержку назначения главы САП, а также упомянула об увольнении Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора.
"Под последним давлением Киев наконец-то дошел до назначения Александра Клименко главой САП, назначение которого почти два года тормозил Олег Татаров, назначенный Ермака. Хотя этот процесс еще не завершен и требует дополнительных мер со стороны генпрокурора. Киев также недавно уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора. Похоже, Ермак может попытаться назначить генерального прокурора через парламентское большинство Зеленского, что фактически могло бы саботировать работу Клименко", - написала конгрессвумен.
Кроме того, конгрессвумен заявила, что "примером злоупотребления властью является недавнее издание тайных приказов об упразднении украинского гражданства без надлежащей процедуры".
"На прошлой неделе Геннадия Корбана, главу городского штаба территориальной обороны Днепра, с которым у меня была короткая встреча в Днепре, тайным приказом лишили гражданства и запретили въезд в Украину", - заявила конгрессвумен.
Также, по словам Спартц, одна из проблем была поднята лицензированным оборонным подрядчиком США, который выразил важную обеспокоенность заместителем министра обороны Украины, назначенным Ермаком в апреле, Денисом Шараповым.
"Господин Шарапов - бизнес-партнер Андрея Ермака, Борис Ермак (отец Андрея Ермака, уволившийся из ФСБ России) и гражданин России Рахамим Эммануилов, ранее имевший связи с Ираном и Афганистаном, а также текущие связи с Владимиром Путиным" , – говорится в письме Спартц.
Пожалуйста, подождите...
А пресса уже обращает внимание на то, что агент ФСБ Козырь, в миру Дерьмак, медленно, но уверенно, где только может, ставит своих людей и берет власть в свои руки, выганяя ставленников Зели.
ПРОПОНУЮ !
Звільнити з посади керівника офісу президента Єрмака А.Б. та призначити "Незалежну комісію щодо
розслідування діяльності ОП та його керівництва, починаючи з 11.02.2020 р." (надалі Спільна Комісія).
Надати народові України, через його представників у ВР, висновки
щодо офісу президента України, очолюваного Єрмаком А.Б., в частині:
-дотримання, або перевищення повноважень керівником офісу президента України
-дотримання або порушення керівником офісу президента України Конституції України
-можливої співпраці керівника ОП та всіх робітників ОП, з будь-якими державними
органами росії, або з представниками цих органів, з приватними організаціями,
засновниками яких є державні органи росії, або з людьми, які мають громадянство росії (білорусії)
- можливого тиску президента України на керівника ОП та його проявах
- можливого тиску керівника ОП на перзидента України та його проявах
Датою, з якої має бути розпочате розслідування Спільної Комісії слід приймати дату набуття
своїх повноважень керівником ОП - Єрмаком А.Б., починаючи з 11.02.2020 р..
З огляду на те, що держави-партнери України, зокрема, держави НАТО, під час москальсько-української війни, витрачають
власний фінансовий та військовий ресурс, підтримуючи Українську Державу, у Спільну Комісію по розслідуванню діяльності
офісу президента, очолюваному Єрмаком А.Б., залучити:
- представників депутатів ВСІХ фракцій ВР, незалежних журналістів-розслідувачів та військових журналістів
- предстваників конгресу США (з паритетом представників від демократатів та республіканців)
- представників ЄС (по одному представнику від країни ЄС (членів НАТО)
- представників від Великобританії (з паритетом представництва від Палати громад Сполученого Королівства),
Висновки Спільної Комісії мають бути обов"язкові для виконання усіма державними інституціями Держави Україна,
без будь-якої змоги на оскарження, змінення та відтермінування.
Ви якому грунту віддаєте перевагу?
Якщо ви тільки но вернулись із Місяця - то для вас новина, для більшості населення нашої країни Президент - Герой, який врятував усіх и точка.
>Якщо ви тільки но вернулись із Місяця - то для вас новина, для більшості населення нашої країни Президент - Герой, який врятував усіх и точка.
Два питання.
1. Звідки інфа про «більшість»
2. Що означає «і точка»?
Вот благодаря кому столько погибло военных и мирных!
зестадо 73%---их кровь и на ваших рученках!
«А какая разніца?» або «Хоть поржьом!» тепер щасливі?
>Тваринка безполєзна кацапська тепер видно на кого ця бактерія працює
Це ви про кого?
Щира подяка піні Вікторії за все, що вона для нас робить.
От себя добавлю ...ЕС недавно ввел 7-й пакет санкций против братанов путлера...в Списочке значатся давние друзья актера Андрея Панина...Владимир Машков и Сергей Безруков...
Почему именно эти два актеришки спросите вы?Ответ просто...Андрій Панин исполняет роль путлера...