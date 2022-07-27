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Байден (2761) Корбан (548) США (24820) САП (2036) Ермак Андрей (1240) Клименко Александр САП (27) Спартц Виктория (47)

Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры

спартц

Конгрессвумен Виктория Спартц написала новое письмо президенту США Джо Байдену. Она критикует задержку с назначением главы САП и лишение Корбана гражданства, а также призывает создать оперативную группу в Минобороны для надзора за помощью для Украины.

Текст письма опубликован на сайте Спартц, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие назначения главы САП, беспокойства, высказанные нашими военными и оборонными подрядчиками, а также некоторыми союзниками по НАТО, вызывают беспокойство по поводу национальной безопасности и требуют должного внимания со стороны администрации Байдена", - пишет Спартц.

Она заявила, что "очень разочарована отсутствием четкой стратегии и решительных действий" от администрации Байдена по отношению к Украине. Конгрессвумен раскритиковала задержку назначения главы САП, а также упомянула об увольнении Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора.

Смотрите: Кандидатура Клименко была передана на проверку Генпрокуратуре, - комиссия по отбору главы САП. ДОКУМЕНТ

"Под последним давлением Киев наконец-то дошел до назначения Александра Клименко главой САП, назначение которого почти два года тормозил Олег Татаров, назначенный Ермака. Хотя этот процесс еще не завершен и требует дополнительных мер со стороны генпрокурора. Киев также недавно уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора. Похоже, Ермак может попытаться назначить генерального прокурора через парламентское большинство Зеленского, что фактически могло бы саботировать работу Клименко", - написала конгрессвумен.

Кроме того, конгрессвумен заявила, что "примером злоупотребления властью является недавнее издание тайных приказов об упразднении украинского гражданства без надлежащей процедуры".

Также смотрите: "Такие заявления не помогают Украине": ответ Спартц на "политическое животное" от Милованова. ВИДЕО

"На прошлой неделе Геннадия Корбана, главу городского штаба территориальной обороны Днепра, с которым у меня была короткая встреча в Днепре, тайным приказом лишили гражданства и запретили въезд в Украину", - заявила конгрессвумен.

Также, по словам Спартц, одна из проблем была поднята лицензированным оборонным подрядчиком США, который выразил важную обеспокоенность заместителем министра обороны Украины, назначенным Ермаком в апреле, Денисом Шараповым.

"Господин Шарапов - бизнес-партнер Андрея Ермака, Борис Ермак (отец Андрея Ермака, уволившийся из ФСБ России) и гражданин России Рахамим Эммануилов, ранее имевший связи с Ираном и Афганистаном, а также текущие связи с Владимиром Путиным" , – говорится в письме Спартц.
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Топ комментарии
+78
Вікторія Спартц разом з Борисом Джонсоном, будуть зеблю кошмарити навіть після його смерті
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27.07.2022 12:23
+78
Виктория , БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ ПРОТИВ РАШИСТСКИХ МРАЗЕЙ. Гнид ,МЕГАБАРЫГ НА КРОВИ Украинцев СПРУТА КАЛО-Зелёных ХАМЕЛИОНОВ
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27.07.2022 12:33
+68
Д'Ерьмака никто не посадит в коррумпированных на 99% судах в Украине В переходный период судовую систему нужно передать Британии или США ‼️Как это сделали некоторые страны
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27.07.2022 12:37
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" Меч " ... и еще раз " Меч " ... другого варианта уже не видно !
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27.07.2022 16:35 Ответить
Зелені таргани бояться світла, а Вікторія Спартц їм периодично його вмикає. Але для того щоб позбутися цих зеленів тарганів треба не лише світло вмикати, а якісну "отруту" у вигляді зливу компромату про цих негідників.
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27.07.2022 17:09 Ответить
спасибо американцам... вот если бы они еще и гнусавого заменили нормальным человеком...
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27.07.2022 17:10 Ответить
А нам самим це зробити клепки не вистачає?
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27.07.2022 17:39 Ответить
Никто из-за рубежа не будет пачкать руки об ЗЕленую срань, тем более во время войны. Это дело тупого быдла, выбравшего шута.
А пресса уже обращает внимание на то, что агент ФСБ Козырь, в миру Дерьмак, медленно, но уверенно, где только может, ставит своих людей и берет власть в свои руки, выганяя ставленников Зели.
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28.07.2022 07:28 Ответить
Поки де-факто при владі, в неконституційний спосіб, знаходиться Єрмак (батько якого є "колишнім" співробітником ГРУ ГШ РФ) та його розмовляюча довбешка - Боневтік, на перемогу сподіватися не варто, бо ця антиукраїнська наволоч працює виключно на перемогу москалів.
ПРОПОНУЮ !

Звільнити з посади керівника офісу президента Єрмака А.Б. та призначити "Незалежну комісію щодо
розслідування діяльності ОП та його керівництва, починаючи з 11.02.2020 р." (надалі Спільна Комісія).

Надати народові України, через його представників у ВР, висновки
щодо офісу президента України, очолюваного Єрмаком А.Б., в частині:

-дотримання, або перевищення повноважень керівником офісу президента України
-дотримання або порушення керівником офісу президента України Конституції України
-можливої співпраці керівника ОП та всіх робітників ОП, з будь-якими державними
органами росії, або з представниками цих органів, з приватними організаціями,
засновниками яких є державні органи росії, або з людьми, які мають громадянство росії (білорусії)
- можливого тиску президента України на керівника ОП та його проявах
- можливого тиску керівника ОП на перзидента України та його проявах

Датою, з якої має бути розпочате розслідування Спільної Комісії слід приймати дату набуття
своїх повноважень керівником ОП - Єрмаком А.Б., починаючи з 11.02.2020 р..

З огляду на те, що держави-партнери України, зокрема, держави НАТО, під час москальсько-української війни, витрачають
власний фінансовий та військовий ресурс, підтримуючи Українську Державу, у Спільну Комісію по розслідуванню діяльності
офісу президента, очолюваному Єрмаком А.Б., залучити:

- представників депутатів ВСІХ фракцій ВР, незалежних журналістів-розслідувачів та військових журналістів
- предстваників конгресу США (з паритетом представників від демократатів та республіканців)
- представників ЄС (по одному представнику від країни ЄС (членів НАТО)
- представників від Великобританії (з паритетом представництва від Палати громад Сполученого Королівства),

Висновки Спільної Комісії мають бути обов"язкові для виконання усіма державними інституціями Держави Україна,
без будь-якої змоги на оскарження, змінення та відтермінування.

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27.07.2022 18:00 Ответить
Підтримую, завтра в кількості Н чоловік ідем у ОП, де нас пакують "наші ж" мусора, вивозять у ліс, і закопують "наші ж" "ДБР"вівці...
Ви якому грунту віддаєте перевагу?
Якщо ви тільки но вернулись із Місяця - то для вас новина, для більшості населення нашої країни Президент - Герой, який врятував усіх и точка.
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27.07.2022 18:41 Ответить
@Vx Z
>Якщо ви тільки но вернулись із Місяця - то для вас новина, для більшості населення нашої країни Президент - Герой, який врятував усіх и точка.

Два питання.

1. Звідки інфа про «більшість»
2. Що означає «і точка»?
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28.07.2022 02:45 Ответить
А 73% мудрого наріду ще і будуть танцювати на наших костях
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28.07.2022 06:18 Ответить
Немає часу на усі ці комісіі, треба діяти за законами військового часу.
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27.07.2022 20:50 Ответить
Вот почему нам так поздно и так мало дают современного оружия !
Вот благодаря кому столько погибло военных и мирных!
зестадо 73%---их кровь и на ваших рученках!
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27.07.2022 18:28 Ответить
Это, как обвинять пассажиров, едущих в автобусе, который ведёт обдолбанный в зюзю водитель. У руля зеленский, а не выборцы. Причём уже 3 года и то, шо он направо и налево нарушает законы и Конституцию Украины - полностью на его совести. Так что хватит перекладывать вину с зеленского и его уряда на мифические 73%
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27.07.2022 19:04 Ответить
Бачили очі, що купували. Ні?
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27.07.2022 21:04 Ответить
Якщо пасажири самі вибрали собі(та іншим) обдовбаваного в зюзю водія, чи вони винні у цьому? Як гадаєте?
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27.07.2022 21:06 Ответить
Я гадаю, шо надо исправлять положение, в котором мы сейчас находимся
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28.07.2022 01:33 Ответить
Молодец ! Твой высер зачтен, зайди в ж.ОПу, получишь от твоего хозяина Дерьмака гранчак самогонки и 200 гр. ливерки на закусь.
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28.07.2022 07:32 Ответить
30 процентов одурманенных проголосовало в первом туре. Хотелось кина в воюющей стране. Второй тур против власти. В Украине зажравшуюся власть никогда не любили. Хер с этим членограем. Как дальше партия которую никто не знал получила большинство? И пришла банда к власти.
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28.07.2022 08:24 Ответить
Хорошая попытка, ты чьё подоляковское? Много платят?
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27.07.2022 19:18 Ответить
Це місцева божевільна трампістка-путіністка.
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27.07.2022 20:11 Ответить
А ти дурне.
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28.07.2022 00:22 Ответить
Ніт, я - розумничка, а дурне - це ти та Злата Дира, коментар якої видалили, бо по ньому реально можно ставити діагноз - «божевільний кремлівський бот з закосом під патрійотку».
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28.07.2022 03:09 Ответить
Я надеюсь все понимают, что этот меседж послан не от молодой конгрессвумен Спартс, а от администрации США? Где же наши Хаймарсы, почему мы не в НАТО, непонятно )))))
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27.07.2022 19:20 Ответить
єрмака призначили без процедури, Корбана без процедури позбавили громадянства!
«А какая разніца?» або «Хоть поржьом!» тепер щасливі?
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27.07.2022 19:37 Ответить
Спасибі Вікторії!
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27.07.2022 23:06 Ответить
Чави зелену плісняву, Віка!
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27.07.2022 23:36 Ответить
Дай Боже здоров"я Вікторії!
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28.07.2022 00:21 Ответить
Тваринка безполєзна кацапська тепер видно на кого ця бактерія працює
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28.07.2022 00:22 Ответить
@

>Тваринка безполєзна кацапська тепер видно на кого ця бактерія працює

Це ви про кого?
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28.07.2022 02:47 Ответить
Ця дипломатична мова((Може?Вже це робить((
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28.07.2022 00:37 Ответить
Молодець!
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28.07.2022 00:39 Ответить
Не так вже й багато українок, які зробили таку приголомшену кар'єру в Америці та не забули рідну Неньку. Канадійська відьма-лузерша від заздрощів постійно обливає брудом патріотку та справжню доньку українського народу.

Щира подяка піні Вікторії за все, що вона для нас робить.
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28.07.2022 03:16 Ответить
Правда може шкодити тільки злочинцям! Ще стародавній Рим за 400 років до нашої ери починав сходження до свого величчя з Права і Правосуддя!
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28.07.2022 09:18 Ответить
Вєдана-Злата Дира, прийми ліки та лягай спати.
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28.07.2022 10:47 Ответить
чтобы построить в Украине такое правовое государство как США . чтобы все суды были антикоррупционные . чтобы наша власть поважала КОНСТИТУЦИЮ . нам нужно 25 лет подряд назначать на должности генпрокурора . нач. набу . антикорпрокурора сап . нач дбр СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ США на конкурсной основе с предоставлением им украинского гражданства . потому что наши ..руководители.. этих ведомств 30 лет независимости обслуживают тех президентов что их туда поставили . разве мог пшонка раследовать сына януковоща . луценко порошенка . венедиктова окружение зеленского . разве будет новый генпрок. идти против линии зеленой партии если его назначил зеля --- завтра получит команду фас на неугодных и будет все как всегда -- про зеленого нардепа из дтп под киевом бухого уже и не слышно . тихонько в лес ушел .......
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28.07.2022 06:48 Ответить
Ермака на вилы, членосос кацпский
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28.07.2022 07:28 Ответить
Вікторія не дає шурам спокійно жити.
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28.07.2022 07:41 Ответить
Виктория Спартц разворушила ФСБшное и ГРУшное кубло РАБzzeи в Украине каже блогер Юрий Швец ...
От себя добавлю ...ЕС недавно ввел 7-й пакет санкций против братанов путлера...в Списочке значатся давние друзья актера Андрея Панина...Владимир Машков и Сергей Безруков...
Почему именно эти два актеришки спросите вы?Ответ просто...Андрій Панин исполняет роль путлера...
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28.07.2022 08:30 Ответить
Американцы дают деньги и оружие. Они имеют право требовать чтобы получение контролировал не абсолютно левый Ермак. Если оружие попадает к мафии, то резонный вопрос как его потом будут использовать. Принципиально они могут ничего не давать. Сколько тогда продержится Украина. Если ермака сам не может и не хочет уйти, а членограй не может его уволить. Тогда вопрос зачем что-то давать
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28.07.2022 08:31 Ответить
Колишніх працівників ФСБ не буває! Чи не так, пане-товаришу Борис Єрмак?
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28.07.2022 09:19 Ответить
молодець Вікторія.
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28.07.2022 09:38 Ответить
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