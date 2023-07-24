Нардепа від "ОПЗЖ" Пономарьова спіймали на держзраді, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, заводи нардепа постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.
Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ.
За даними джерел Цензор.НЕТ це депутат колишньої ОПЗЖ Олександр Пономарьов.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Нагадаємо, нардеп Олександр Пономарьов 7 лютого 2018 року у кулуарах Верховної Ради напав на журналістів Івана Марусенка та Михайла Криворучкіна. У 2020 році ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ".
Також, Пономарьов лобіював монополіста на мільярдних тендерах Міноборони з харчування, а у його підприємства у 2022 році ЗСУ купували мастила для техніки. Через їхню погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв.
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Хто ж йому хоч слово скаже?
Теперь эта падла комитет по свободе слова возглавляет.
охороноюбандюками.
Нам неведомо замысел Вселенной.
На Майбахе в Гестапо и свой форева.
Так я не зрозумів - його заарештували чи як з іншими? Об'являть "підозру" - а він вже зник у невідомому напрямку...
Я нічого не втямив (от такий я жираф); а кому дійшло - то поясніть, пліз!
Не розумію нащо силова група бере з собою такі автомати (карабіни) ?? Невже компактніших буде не досить ? Купа різних є - Гадюки, Форт тощо.