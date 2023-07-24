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Новини Агресія Росії проти України
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Нардепа від "ОПЗЖ" Пономарьова спіймали на держзраді, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, заводи нардепа постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ.

За даними джерел Цензор.НЕТ це депутат колишньої ОПЗЖ Олександр Пономарьов.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

Нагадаємо, нардеп Олександр Пономарьов 7 лютого 2018 року у кулуарах Верховної Ради  напав на журналістів Івана Марусенка та Михайла Криворучкіна. У 2020 році ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ".

Також, Пономарьов лобіював монополіста на мільярдних тендерах Міноборони з харчування, а у його підприємства у 2022 році ЗСУ купували мастила для техніки. Через їхню погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв.

Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова спіймали на держзраді, - СБУ 01
Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова спіймали на держзраді, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (12809) державна зрада (1685) Пономарьов Олександр (49)


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Топ коментарі
+69
Шуфрича за яйца возьмите. Гнида в Киеве окопался.
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24.07.2023 12:15
+48
І чому він так сміливо повернувся, і так довго безкарно робив свою справу в оточенні своїх соратників? Голосував, підтримуючи прислані з Офісу директиви, спілкувався з зе-владними, коньячки розпивали. І невже хтось думає, що він єдиний агент у владі?
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24.07.2023 12:21
+46
раньше шпиенов на парашютах забрасывали. теперь они приезжают на майбахах
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24.07.2023 12:18
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Шуфрича за яйца возьмите. Гнида в Киеве окопался.
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24.07.2023 12:15 Відповісти
він голова комітету з питань свободи слова, призначений туди монобільшістю. Вам що свобода слова не подобається?
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24.07.2023 12:20 Відповісти
Моносбродом ви хотіли сказать. А де ви бачили свободу слова?
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24.07.2023 18:02 Відповісти
єдиний марафон...
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24.07.2023 22:47 Відповісти
Свобода подобається, от шуфрич--не зовсім.
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24.07.2023 20:19 Відповісти
особливо зелебенямарахвон з масейчуками , малярами та гаменюками
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25.07.2023 06:14 Відповісти
Шуфрич довірена особа Зеленьського по зв'язкам із кураторами.
Хто ж йому хоч слово скаже?
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24.07.2023 12:24 Відповісти
Шуфрича не можна, він фанат Кварталу-95.
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24.07.2023 12:34 Відповісти
Ну Луценко якби теж фанатом був, але на нього наїжджають постійно...
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24.07.2023 12:49 Відповісти
Який саме Луценко?
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24.07.2023 20:02 Відповісти
Юрій - він при Ющі постійно на концерти квартала ходив...
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24.07.2023 20:19 Відповісти
Шуфрича на горячем взяли. Он 25.02.2022 фотографировал блокпост ЗСУ. Сержант стормозил. Надо было сразу при попытке оказать сопротивление, а он только по морде...

Теперь эта падла комитет по свободе слова возглавляет.
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24.07.2023 14:36 Відповісти
Виталий 100% про36алі тоді шанс гниду Шухріча пристрелить разом з його охороною бандюками.
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24.07.2023 16:15 Відповісти
Будете зрадником, і у вас буде шанс комітет очолити. А так...
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24.07.2023 20:21 Відповісти
не можу пробачити тим тероборонцям шо мали змогу його завалити на початку війни коли він блокпост фоткав.. от жеж такий шанс ******** ітітькалатіть..
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24.07.2023 16:26 Відповісти
Гитлер также попал в прицел английского солдата. И он пожалел его. Не убил. Тогда он был еще не Гитлером.
Нам неведомо замысел Вселенной.
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24.07.2023 16:34 Відповісти
брехня
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24.07.2023 21:09 Відповісти
Завжди був на антиукраїнські стороні! Бився з українськими патріотами, вивертає його від ненависті... А хохляду хоч би що , втерлося, заримигало і паняй дальше..
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24.07.2023 18:36 Відповісти
Шуфрича мали б пристрелити ще тоді коли він з бойовиками їздив домовлятися зі згоди нашої тодішньої влади. Або минулого року ходили опзжешники фоткалися на блокпостах треба було стріляти спочатку в ноги, як попередження а потім на ураження.
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24.07.2023 23:21 Відповісти
Якщо саме за яйця, то треба брати і шуфрича, і корупціонерів в мінобороні )
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25.07.2023 01:21 Відповісти
Сміливий, відважний підпільник, не втік на раху ...
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24.07.2023 12:16 Відповісти
Та да. Особенно интересно как депутат от официально запрещенной партии мог лоббировать "своего" монополиста от депутата "Слуг народа" на тендерах МО.
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24.07.2023 13:22 Відповісти
та не може бути
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24.07.2023 12:16 Відповісти
раньше шпиенов на парашютах забрасывали. теперь они приезжают на майбахах
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24.07.2023 12:18 Відповісти
На Майбахе та прямо в Раду чи ОПу на роботу.
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24.07.2023 13:05 Відповісти
Штирлиц - лох. Строил схемы, радистку Кэт прятал в багажник.
На Майбахе в Гестапо и свой форева.
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24.07.2023 16:37 Відповісти
Нардепа від партії влади з коаліції Зеленського спіймали на держзраді? Не може бути!
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24.07.2023 12:19 Відповісти
І чому він так сміливо повернувся, і так довго безкарно робив свою справу в оточенні своїх соратників? Голосував, підтримуючи прислані з Офісу директиви, спілкувався з зе-владними, коньячки розпивали. І невже хтось думає, що він єдиний агент у владі?
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24.07.2023 12:21 Відповісти
Ніхто так не думає, з таких агентів мабуть вся влада, але з цього вирішили зробити сакральну жертву (очевидно мало доходу приносив), щоб піплу показати як влада бореться з ворогами. Влада навчилась порціями час від часу таких агентів викидати, прикриваючи інформ шумом від них якісь свої оборудки.
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24.07.2023 17:04 Відповісти
Далі по провіреній накатаній доріжці: підозра - лист від баканова до прикордонної служби - Сербія або друга країна - пляж Чорногівського курорту.
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24.07.2023 12:24 Відповісти
*Чорногорського
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24.07.2023 12:25 Відповісти
"будьоновки" на голові немає, дивно що впіймали
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24.07.2023 12:25 Відповісти
"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже."
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24.07.2023 12:25 Відповісти
От недоумок, пристроївся б в ОП радником радника і горя б не знав.
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24.07.2023 12:26 Відповісти
https://cdn.27.ua/sc--media--prod/default/6d/a2/d7/6da2d7e9-92c1-4572-a718-dcebb752f6b3.jpg УЖЕ КАКОЙ РАЗ !? МУЛЬТИЗРАДНИКИ !!!
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24.07.2023 12:26 Відповісти
МОНОзрадники стали мультизрадниками.
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24.07.2023 12:58 Відповісти
Хлопці, коли ви вже найголовніших зрадників в ОП заарештуєте? Невже незрозуміло, що зе-ОПа це філіал кремля, який 24/7 працює проти держави Україна. Чому Ваня Баканов досі не в СІЗО? Чому зрадник, друг зе-мародера, один з головних "слуг" Слюсарев досі не дає покази що він робив в росії 18 лютого 2022, за 4 дні до початку вторгнення? Чому він вільно виїздить за кордон? Чому вся ця погань на волі, а наш офіцер-розвідник Червінський за гратами по замовній справі ??
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24.07.2023 12:28 Відповісти
Так як Ігор Гуменюк сидів у сізо 9 років? Нічого не нагадує?
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24.07.2023 23:24 Відповісти
Не може такого бути!!! ОпеZeжопника і за держзраду? Не вірю.
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24.07.2023 12:29 Відповісти
Оббрехали сашеньку злі недруги
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24.07.2023 12:51 Відповісти
Привіт Найвеличнішому! Про те що ОПЗЖ готовила підгрунтя для війни і "запросила" Путіна з військами,знає навіть першокласник,а от Боневтік не хоче бачити,чути і знати.ДБР сплутало йому карти,бо до цього ОПЗЖ дружненько підголосовувало за всі гамняні закони від влади разом з Неслугами народу.Прикро що народ тупо і вперто не хоче бачити кого він обрав і привів до влади
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24.07.2023 12:31 Відповісти
Вам не спадало на думку, що опжз і слуга народу це як комуністична партія і комсомол.
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24.07.2023 15:03 Відповісти
и вова такой молодой , и юный октябрь впереди
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25.07.2023 06:17 Відповісти
То чого ж усіх ригів не посадили або не перестріляли після майдану? Чого вони могли партії нові створювати, всякі льовочкіни, медвечуки, шуфричі, бойки. Чого ж їх не чіпали. А навпаки, націоналістів цькували які їм морду били. Можливо когось і ножиком, як Стерненко, а шо буває, так за це їм медаль треба було дати а не судові справи шити.
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24.07.2023 23:28 Відповісти
Якесь цирк-шапіто - партія ОПЗЖ заборонена, а нардепи від цієї ж партії себе вільно почувають у ВР. Просто знущання над здоровим глуздом та Україною.
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24.07.2023 12:32 Відповісти
ти диви як оперативно... не пройшло й два роки війни.
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24.07.2023 12:36 Відповісти
Через півтори року вони отямились і розкрили очі..

Так я не зрозумів - його заарештували чи як з іншими? Об'являть "підозру" - а він вже зник у невідомому напрямку...
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24.07.2023 12:36 Відповісти
це зрадницьке й вороже опзж ніби заборонили, а депутатів з Ради не вигнали, вигнати гнид терміново, звільнені місця розпреділити пропорційно до набраних голосів на виборах. всіх опзжістів в камеру, конфіскувати все, й на довічне гнид.
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24.07.2023 12:40 Відповісти
оперативність просто вражає..., роками ця гадюка шкодила країні всіма можливими способами, нарешті просто зрадила, й тут, ми дочекались..., його викрили..., треба працювати на упередження - всі опзж - овці, зрадники, по замовчуванню..., це як виводити собаку агресивної породи без намордника, намордник - це обов'язкове, це превентивний захід...
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24.07.2023 12:41 Відповісти
а у його підприємства у 2022 році ЗСУ купували мастила для техніки. Через їхню погану якість під час важливих боїв. -- Ойо-йой і даже про це ніхто, і не здогадувався і даже підозри не було. Да як же так. А по якій ціні ? А може те мастило ніхто і не привозив ? Повірю, що гроші заплатили, по заборних відомостях списали, даже акт на перевірку є із підписами комісії. Але що танки зупинились, так війна все спише.
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24.07.2023 12:49 Відповісти
Головне як вчасно, усього пятьсот днів пройшло як він открито зрадив країну і продовжував це робити під час війни а патріота Червінського за те що він правду розказав про зрадників Зеленського та Ермака упакували аж бігом прям з фронта і без застави бо знають па.ли що народ його викупитьт, а це для мстительного недомерка нелоумка зеленського особиста образа
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24.07.2023 12:57 Відповісти
Дуже несподівано, просто шокуюча новина...
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24.07.2023 12:58 Відповісти
Так реагує офіс аґента Єрмака на скандал з держзрадником Бакановим 😏
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24.07.2023 12:58 Відповісти
шуфрич и партия регионалов всегда была в ВР при любой власти
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24.07.2023 13:29 Відповісти
скільки ще треба арештувати опзжопних тварей, щоб викиздити їх фракцію з парламенту нах?
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24.07.2023 13:46 Відповісти
шуфричів ві3ьміть 3а сраку а той втік
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24.07.2023 14:06 Відповісти
Народ, з інфи і коментів хтось щось зрозумів, чи його відправили до СІЗО, чи за квитком в шпанію?

Я нічого не втямив (от такий я жираф); а кому дійшло - то поясніть, пліз!
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24.07.2023 14:41 Відповісти
скоро відпустять, як і шуфрича
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24.07.2023 15:18 Відповісти
Україна така цікава країна - кров, смерть, розруха - але не на всіх. Теж саме було і в Грузії. Але зараз відкривають універи, за рашстьски гроші. Гроші вирішують все, навіть яйця та паливо та зброя з б/к для ЗСУ.
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24.07.2023 15:40 Відповісти
Нарешті, ***... Цю антиукраїнську паскуду мали б посадити за грати ще у 2015 році. Хіба в Бердянську хтось не знав хто такий Пономарьов!
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24.07.2023 15:42 Відповісти
Най вибачають.
Не розумію нащо силова група бере з собою такі автомати (карабіни) ?? Невже компактніших буде не досить ? Купа різних є - Гадюки, Форт тощо.
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24.07.2023 15:53 Відповісти
Яке там зараз покарання за держзраду? Депортація у Монако чи Іспанію?
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24.07.2023 16:02 Відповісти
Там уся жОПЗЖ така.
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24.07.2023 16:17 Відповісти
Шуфріча вже давно взяли за два місця, тому він, як відповідальний за свободу слова, не помічає "мономарафон"
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24.07.2023 16:47 Відповісти
Це який вже за рахунком зрадник із Слуг?
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24.07.2023 17:09 Відповісти
Нардеп з ОПЗЖ зрадник, це певно помилка, ну не може такого бути!!!
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24.07.2023 17:40 Відповісти
Мінус паспорт,конфіскація його майна і всєї його родини і розстріляти гниду
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24.07.2023 19:04 Відповісти
Почему он еще жив?
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24.07.2023 19:56 Відповісти
Скільки часу пройде до того як його відпустять та ще і з доплатою?
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24.07.2023 20:05 Відповісти
БАЙДЕН, ПАЧІМУ МИ НІ В НАТО ?
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24.07.2023 21:29 Відповісти
ОПЗЖ? Ну кто бы мог подумать, никогда такого не было и вот опять
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25.07.2023 00:03 Відповісти
А бойко досі герой України.. !? матір вашу за ногу..
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25.07.2023 08:25 Відповісти
Що риги, що слуги однаково.Так що не тіште себе думкою.
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25.07.2023 08:46 Відповісти
 
 