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Новини Війна
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Мастило для техніки ЗСУ купували у фірми нардепа ОПЗЖ Пономарьова, через погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв, - ЗМІ

пономарьов

Державні замовники купували мастила на 30-40% дорожче ринкової вартості.

Про це в інтерв'ю розповів Герой України, танкіст Євген Пальченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, танк перегрівався через мастило "Азмол", через що танк постійно зупинявся. Водночас, продовжив воїн, ворог був зовсім близько та наздоганяв українських захисників.

Експерт "Ліги Антитрасту", екскерівник проєкту "Zалізниця без корупції" Володимир Даценко у Facebook пояснив: "Справа в тому, що великі державні замовники створили багатомільярдну корупційну схему на закупівлях мастил і олив. В Міноборони і Укрзалізниці роками існувала система допуску до використання мастил, яку проходили тільки окремі компанії. Для танків це було мастило "Азмол", а для тепловозів - "Агрінол". Обидва бренди мастил виготовляють компанії, які належать українському нардепу Пономарьову з ОПЗЖ.

Ніякого Shell, British Peyroleum, або Liqui Moly. При тому, що державні замовники купували мастила від нардепа на 30-40% дорожче ринку. Всі це знали, про це написано купу журналістських розслідувань, в тому числі і мною. За два місяці до початку війни Міноборони обіцяло ліквідувати монополію "Азмолу"".

За словами Даценка, якщо порівнювати це з корупцією в російській армії, де замість блоків динамічного захисту на танки встановлювали коробки з яєчних лотків, це не так і страшно.

"Ну купували дорожче ніж якісне те, що не дуже якісне. Ну грівся двигун. Але ж їхав. Функції танка виконувались", - підсумував він.

Також читайте: ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Сніжному. Це сильний удар по забезпеченню ворожого угруповання на сході, - Мисягін. ВIДЕО

Автор: 

Пономарьов Олександр (49) ЗСУ (7519) Володимир Даценко (3)


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Топ коментарі
+49
Всі хто це організував-мерзенні смердючі покидьки...
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04.07.2022 15:34
+36
ничего нового, просто гешефт любой ценой
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04.07.2022 15:33
+31
Страшно уявити, якість того мастила: танкові багатопаливні дизеля в плані використання мастила, дуже неперебігливі.
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04.07.2022 15:34
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Чому ми не в НАТО?
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04.07.2022 16:18 Відповісти
Таке вже було у 15 році, але ніхто не покараний. Непокаране зло повертається
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05.07.2022 22:29 Відповісти
Кто продавал и кто принимал такое масло для танков по качеству и цене должен получить пожизненно, вместе с конфискацией и те кто нанимал таких работников тоже, вплоть до министров и депутатов которые их назначали.
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04.07.2022 16:20 Відповісти
Клятий барига да скільки ж можна?! Та доки ми це терпітимо?!
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04.07.2022 16:35 Відповісти
Як терпіли при сивочолому батьку нації , так і терпимо при зеленому кловану.
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04.07.2022 17:56 Відповісти
Хотів би я і зараз так "терпіти" відновлення армії, мови, віри. Зростання ВВП, обороноздатності, реальних антикорупційних програм, зменшення безробіття, не здатність відвертих ворогів впливати на державну політику і все решта....
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04.07.2022 19:35 Відповісти
Я не знаю на каких идиотов рассчитан ваш словесный понос.
Каждый пункт - наглая ложь и манипуляция....
Ну разве что томос +.... Но рашинских попов никто не трогал....
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05.07.2022 01:34 Відповісти
Ідіоти правду вважають за брехню та маніпуляцію, бо вони ідіоти!
Якого пуя клоуни як прийшли до влади, одразу зупинили процес перейменування МП в РПЦвУ ?
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05.07.2022 06:49 Відповісти
Ну це вже відверта маячня.
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05.07.2022 06:12 Відповісти
для зелених тварюк головне грошики в іх кишенях
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04.07.2022 16:37 Відповісти
"Какаяразніца" в схематозі.
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04.07.2022 16:47 Відповісти
Ніякого Shell, British Peyroleum, або Liqui Moly. При тому, що державні замовники купували мастила від нардепа на 30-40% дорожче ринку. Всі це знали, про це написано купу журналістських розслідувань, в тому числі і мною. За два місяці до початку війни Міноборони https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-minoborony-ponomarov-monopoliya-mastyla/31623432.html?fbclid=IwAR0DbDYoJLiZMYfcCqS5foTqMz2jbcyAK4bDl-hxF8I0c9mm8J4TcXeDbIk обіцяло ліквідувати монополію "Азмолу" ".

Джерело:

так генпрокурорша мае порушити справу про саботаж під час війни
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04.07.2022 17:17 Відповісти
Саботаж! Поймать, вставить лейку в жопу, и залить 10л. этого же масла. Интересно что с ним будет.
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04.07.2022 17:18 Відповісти
Взагалі то питання до посадових осіб держави, які визначали переможця тендеру, а не до цього штемпа з ОПЗЖ.
Вони мали перевіряти якість продукту і відповідність ціни.
А штемп - то просто торгаш. Ну зрозуміло, відслюнявив комусь в МО, хто відповідає за закупівлі ГСМ, і "переміг" у тендері. В нас так з 1991 року тендери виграють...
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04.07.2022 18:57 Відповісти
всіх виродків причетних до злочинних дій в буцигарню
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04.07.2022 17:26 Відповісти
А что сегодня по результатам нанесения ущерба танкам ЗСУ нельзя этого пономарьёва кастрировать и на кол посадить !!? Или он заносил взятки зеленскому, Ермаку , Арахамии и шмиргалю, а может и Баканову!!?? блин, Не государство , а сплошная банда жидов-ворюг!!
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04.07.2022 17:47 Відповісти
Прикро таке навіть читати...( Танк відпрацює в рази менше!!! Якщо грівся, це означає що якість мастила дуже погана!!! У мене товариш залив " Азмол " один раз і " стуконув " двигун...
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04.07.2022 18:02 Відповісти
Вечный кайф,а он ещё премию от рашки получит...
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04.07.2022 18:10 Відповісти
Гарно сидить, бо не втік, чи все ж таки втік?
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04.07.2022 18:14 Відповісти
Высокооборотистый движок Т-64 очень чуствительный к качеству смазки.Ему необходимо масло М-16ихп3,если его заменять "эрзацем" то он не долго протянет.На Т-72 проще, там идет масло М-16п,но и оно в дефиците..Сочувствую нашим доблестным танкистам которым приходиться пользоваться некачественным маслом,серьезно снижающим моторесурс двигателя
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04.07.2022 18:22 Відповісти
Тилові криси завжди були, є і прикро, але мабуть ще довго будуть.
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04.07.2022 18:30 Відповісти
Вообще то в военное время ,это трактуется не иначе ,как саботаж со всеми вытекающими невзирая на должности .
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04.07.2022 18:47 Відповісти
Відгодував **@ло на продажу мастила!
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04.07.2022 18:51 Відповісти
Коли в Україні хоч кількох таких сволот пристрілять?
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04.07.2022 19:42 Відповісти
В Києві весь зброд сидить....одні ватники і зрадники! Без вичистки столиці розтрілами не буде нам ніякої перемоги! Це вороги! Ворогів вбивають!
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04.07.2022 20:39 Відповісти
якщо все порівнювати з гівном то все буде краще,
перегрів двигуна це втрата бойової одиниці, назавжди якщо підбивили,

і чому справи не відкривать по цим купам розслідувань?
чи треба наступної війни дочекатись
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04.07.2022 20:40 Відповісти
От *******...**** слів немає... а скільки через це загинули, що не могли вчасно виїхати з місця обстрілу. Ця шобла зелена корумпована наживається на смертях. А цього мудака з ВОРОЖОЇ партії, відправити на самий 0 нехай під обстрілом тіла збирає (бо зброю нема як давати) і конфіскувати все майно. Хтось життя віддає, а ці кишені набивають!
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05.07.2022 18:19 Відповісти
Тут з простягнутою рукою техніку випрошуємо по всьому світу, а тут за один раз залитий ще дорожчим НЕЯКІСНИМ мастилом може полетіти двигун, тоді можна списувати таку техніку. ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЄ? ДЕ ПРОКУРАТУРА І КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ???
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05.07.2022 18:23 Відповісти
Про це вже стільки писали і говорили, що тільки лінивий не в курсі. А СБУ тільки виявили!
Боже, який "подвиг".
... за державу обідно 😡
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08.07.2022 19:29 Відповісти
Там по ночах Ківа, Медведчук і особливо Рабінович, приходили і "іспражнялісь" прямо в цистерни, недарма здриснули, злякались відповідати за "вредительство", бо на їх послід сертифіката то не було.
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08.07.2022 19:48 Відповісти
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