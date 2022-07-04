Мастило для техніки ЗСУ купували у фірми нардепа ОПЗЖ Пономарьова, через погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв, - ЗМІ

Державні замовники купували мастила на 30-40% дорожче ринкової вартості.

Про це в інтерв'ю розповів Герой України, танкіст Євген Пальченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, танк перегрівався через мастило "Азмол", через що танк постійно зупинявся. Водночас, продовжив воїн, ворог був зовсім близько та наздоганяв українських захисників.

Експерт "Ліги Антитрасту", екскерівник проєкту "Zалізниця без корупції" Володимир Даценко у Facebook пояснив: "Справа в тому, що великі державні замовники створили багатомільярдну корупційну схему на закупівлях мастил і олив. В Міноборони і Укрзалізниці роками існувала система допуску до використання мастил, яку проходили тільки окремі компанії. Для танків це було мастило "Азмол", а для тепловозів - "Агрінол". Обидва бренди мастил виготовляють компанії, які належать українському нардепу Пономарьову з ОПЗЖ.

Ніякого Shell, British Peyroleum, або Liqui Moly. При тому, що державні замовники купували мастила від нардепа на 30-40% дорожче ринку. Всі це знали, про це написано купу журналістських розслідувань, в тому числі і мною. За два місяці до початку війни Міноборони обіцяло ліквідувати монополію "Азмолу"".

За словами Даценка, якщо порівнювати це з корупцією в російській армії, де замість блоків динамічного захисту на танки встановлювали коробки з яєчних лотків, це не так і страшно.

"Ну купували дорожче ніж якісне те, що не дуже якісне. Ну грівся двигун. Але ж їхав. Функції танка виконувались", - підсумував він.

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