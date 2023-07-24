Нардепа от "ОПЗЖ" Пономарева поймали на госизмене, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Во время полномасштабного вторжения РФ депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. В частности, перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, заводы нардепа поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений. Когда народный депутат выехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины.
В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с поличным в пользу РФ.
По данным источников Цензор.НЕТ, это депутат бывшей ОПЗЖ Александр Пономарев.
Фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Напомним, нардеп Александр Пономарев 7 февраля 2018 в кулуарах Верховной Рады напал на журналистов Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина. В 2020 году ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ".
Также Пономарев лоббировал монополиста на миллиардных тендерах Минобороны по питанию, а у его предприятия в 2022 году ВСУ покупали масла для техники. Из-за их плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.
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Хто ж йому хоч слово скаже?
Теперь эта падла комитет по свободе слова возглавляет.
охороноюбандюками.
Нам неведомо замысел Вселенной.
На Майбахе в Гестапо и свой форева.
Так я не зрозумів - його заарештували чи як з іншими? Об'являть "підозру" - а він вже зник у невідомому напрямку...
Я нічого не втямив (от такий я жираф); а кому дійшло - то поясніть, пліз!
Не розумію нащо силова група бере з собою такі автомати (карабіни) ?? Невже компактніших буде не досить ? Купа різних є - Гадюки, Форт тощо.