Нардепа от "ОПЗЖ" Пономарева поймали на госизмене, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Александра Пономарева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Во время полномасштабного вторжения РФ депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором. В частности, перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, заводы нардепа поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений. Когда народный депутат выехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины.

В ходе неотложных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с поличным в пользу РФ.

По данным источников Цензор.НЕТ, это депутат бывшей ОПЗЖ Александр Пономарев.

Фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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Напомним, нардеп Александр Пономарев 7 февраля 2018 в кулуарах Верховной Рады напал на журналистов Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина. В 2020 году ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ".

Также Пономарев лоббировал монополиста на миллиардных тендерах Минобороны по питанию, а у его предприятия в 2022 году ВСУ покупали масла для техники. Из-за их плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.



