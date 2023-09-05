Российскому олигарху Фридману, финансирующему агрессию РФ против Украины, сообщили о подозрении, - СБУ
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Российскому олигарху Михаилу Фридману сообщили о подозрении в финансировании агрессии РФ против Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения он вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов РФ.
"Среди них - "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России. Для финансирования захватнических "проектов" кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".
Также он задействовал собственные бизнесресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия россии", которая поставляется оккупантам на передовую", - говорится в сообщении.
Также Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.
"Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины", - отметили в СБУ.
Российскому олигарху сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время он скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Це проєкт, який вважався антиподом державного проєкту облаштування Бабиного Яру. Його ідея, запропонована «групою великих російських бізнесменів єврейського походження, які народилися в Україні, зокрема, Михайлом Фрідманом, Германом Ханом і Павлом Фуксом».
https://glavcom.ua/country/incidents/stalo-vidomo-kim-je-suputnitsja-miljardera-fridmana-jakij-tikav-vid-ukrajinskikh-zhurnalistiv-u-londoni-953983.html
Насправді це такий же єврей, як і ті, що в інтересах московії допомагали, без наказно, вбивати мільйони українців, і продовжують допомагати!
Коли Україна перестане бути московитсько-єврейською колонією?
А єщо тєбє, Фріда, каждоє утро будут подавать платочєк с сінєй кайомочкой!
Ги...
а починало зi спекуляцii квитками на вистави бiля БАААльшога тєатра на ма асквє в кiнцi 80-х...
гнида, тьфу. тьфу два рази. нехай такi залишаться навiть без трусiв та у вiчнiй ганьбi.