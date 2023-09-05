Российскому олигарху Фридману, финансирующему агрессию РФ против Украины, сообщили о подозрении, - СБУ

Российскому олигарху Михаилу Фридману сообщили о подозрении в финансировании агрессии РФ против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения он вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов РФ.

"Среди них - "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России. Для финансирования захватнических "проектов" кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

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Также он задействовал собственные бизнесресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия россии", которая поставляется оккупантам на передовую", - говорится в сообщении.

Также Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

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"Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины", - отметили в СБУ.

Российскому олигарху сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время он скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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