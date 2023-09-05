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Российскому олигарху Фридману, финансирующему агрессию РФ против Украины, сообщили о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

михаил,фридман

Российскому олигарху Михаилу Фридману сообщили о подозрении в финансировании агрессии РФ против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения он вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов РФ.

"Среди них - "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России. Для финансирования захватнических "проектов" кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

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Также он задействовал собственные бизнесресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия россии", которая поставляется оккупантам на передовую", - говорится в сообщении.

Также Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

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"Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе России мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины", - отметили в СБУ.

Российскому олигарху сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время он скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+5
Недавно журналіст Ткач за ним по вулиці з мікрофоном ганявся.Так той плигнув у таксі, і з дулею в кармані поїхав собі геть!
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05.09.2023 14:20
+4
Так це ж корифан Боневтіка. Це не він фінансував пам'ятник жертвам Холокосту в Бабиному Яру?
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05.09.2023 14:18
+4
Це той єврей-московит, який під час війни будував в Україні, брехливий символ участі української нації в голокості, І це за підтримки кличка і зеленського, всупереч протестам українських істориків?
Насправді це такий же єврей, як і ті, що в інтересах московії допомагали, без наказно, вбивати мільйони українців, і продовжують допомагати!

Коли Україна перестане бути московитсько-єврейською колонією?
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05.09.2023 15:16
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А він про це знає?
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05.09.2023 14:16 Ответить
Так це ж корифан Боневтіка. Це не він фінансував пам'ятник жертвам Холокосту в Бабиному Яру?
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05.09.2023 14:18 Ответить
Але Лайфселл, власником чималого шмату акцій він є, справно працює і передає йому частину прибутку. От така "ЗЄлена" логіка...
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05.09.2023 14:18 Ответить
Я прашу пращения, єто j2 или как?
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05.09.2023 14:18 Ответить
Ето е2-е2 j2.
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05.09.2023 14:22 Ответить
Дупу він хотів підтерти тією підозрою, та хоч сотнею підозр, бажано у письмовій формі вручати, - чим більше паперу, тим чистіша сраця, та ще й на туалетному папері зекономить бідака фрідман 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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05.09.2023 14:19 Ответить
Недавно журналіст Ткач за ним по вулиці з мікрофоном ганявся.Так той плигнув у таксі, і з дулею в кармані поїхав собі геть!
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05.09.2023 14:20 Ответить
На зустріч Інтерполу....
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05.09.2023 14:28 Ответить
ткач тихенько на АП працює
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05.09.2023 14:30 Ответить
Ткач нормально робить свою справу. респект йому.
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05.09.2023 17:04 Ответить
Разом із фрідманом була анна камишан, вона як архітекторка, є візіонером нового архітектурного простору відбудови Маріуполя та директорка департаменту концептуальних розробок і дослідницьких проєктів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».
Це проєкт, який вважався антиподом державного проєкту облаштування Бабиного Яру. Його ідея, запропонована «групою великих російських бізнесменів єврейського походження, які народилися в Україні, зокрема, Михайлом Фрідманом, Германом Ханом і Павлом Фуксом».
https://glavcom.ua/country/incidents/stalo-vidomo-kim-je-suputnitsja-miljardera-fridmana-jakij-tikav-vid-ukrajinskikh-zhurnalistiv-u-londoni-953983.html
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05.09.2023 21:41 Ответить
кореш садового скупившого пів Відня . Питання до садового де взяв гроші?
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05.09.2023 14:28 Ответить
А що у Львові вже немає чого купляти, чи він релокацію робить?
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05.09.2023 14:41 Ответить
садовий плаче .....
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05.09.2023 14:36 Ответить
А покиневтік... слабо було оголосить ту підозру...
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05.09.2023 14:44 Ответить
Це той єврей-московит, який під час війни будував в Україні, брехливий символ участі української нації в голокості, І це за підтримки кличка і зеленського, всупереч протестам українських істориків?
Насправді це такий же єврей, як і ті, що в інтересах московії допомагали, без наказно, вбивати мільйони українців, і продовжують допомагати!

Коли Україна перестане бути московитсько-єврейською колонією?
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05.09.2023 15:16 Ответить
Шапіто...
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05.09.2023 15:31 Ответить
Російському олігарху Михайлу Фрідману повідомлено про підозру у фінансуванні агресії РФ проти України.

А єщо тєбє, Фріда, каждоє утро будут подавать платочєк с сінєй кайомочкой!
Ги...
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05.09.2023 15:38 Ответить
Обычно евреи всего мира, даже российские, поддерживают нашу нынешнюю власть. Шо ж он против своих пошел? Нехорошо, побьют камнями...
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05.09.2023 15:46 Ответить
i ця гнида народалась у Львовi.

а починало зi спекуляцii квитками на вистави бiля БАААльшога тєатра на ма асквє в кiнцi 80-х...

гнида, тьфу. тьфу два рази. нехай такi залишаться навiть без трусiв та у вiчнiй ганьбi.
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05.09.2023 17:03 Ответить
 
 