1 831 26
Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал увольнение с должности Главу ФГИУ Рустема Умерова", - написал Железняк.
Он добавил, что "ЗА" проголосовали 302 народных депутата.
"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование", - добавил нардеп.
Топ комментарии
+8 Lipnitskyy Uriy
показать весь комментарий05.09.2023 15:00
+6 Роман Кокоровець 01cbec24
показать весь комментарий05.09.2023 15:02
+5 Oleksandr Pohribnyi 73889f30
показать весь комментарий05.09.2023 15:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Этот татарин по образованию не военный-
закончил «Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит».
Опыта работы не имеет от слова совсем. Работал в сфере мобильной связи.
Принимал участие в переговорах Арахамии с рф.
Правда лично знаком с семьей Зеленских. Соправаждал их дважды в обьедененые эмираты.
Оце і усе…
І шо ми Маемо ?
Нема фаху. Нема досвіду.
знову буде « Маемо права на помилку!» ?
Але дуже зручний.» Служить справно».
Получай Україно нового міністра оборони!
керувавкрав красавчег Рєзніков з вибраної богом нації? Надіялись, що поставлю когось з ваших? А хрен вам, кого завгодно тільки не вашого хохла!"
Долю держави намагалася вирішити якась незрозуміла делегація..очолювана якимось Головою якоїсь фракції? Де в якій країні таке можливо?
Щось підказує, що резнікова ще будуть згадувати ..у порівнянні з Умеровим.....краще...
Слова і пропозиції Залужного боневтік навіть не став слухати... Рвати набуте ніхто не буде.
А если подумать? То это минус.
С турецким султаном все не просто.
Он еще себя покажет. И расскажет про « турецкий» Крым…
У нас будет просто замечательный министр обороны - даже лучше любого еврея на этой посаде. Хорошо, видимо, экономил на обедах в буфете Фонда Госимущества Украины, раз так кучеряво живет.
Победа будет за нами, и победят нас коррупционеры!