РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10872 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 831 26
ВР (28734) увольнение (2508) Умеров Рустем (136)

Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

умєров

Верховная Рада поддержала увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал увольнение с должности Главу ФГИУ Рустема Умерова", - написал Железняк.

Он добавил, что "ЗА" проголосовали 302 народных депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО

"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование", - добавил нардеп.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Українці закінчились. .... Деребанити для яневтіка, тільки під прапором кримських татар.... Ну що тут скажкшь....
показать весь комментарий
05.09.2023 15:00
+6
у нас в країні ще українці є чи їм ніколи вони всі на фронті ? чому не поставити якогось фронтовика який знає проблеми армії з середини ?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:02
+5
єрмак умєрову підготував інше тепле місце.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верховна Рада підтримала звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України. Шо, не спрвився?
показать весь комментарий
05.09.2023 14:54 Ответить
Где они их берут?!

Этот татарин по образованию не военный-

закончил «Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит».

Опыта работы не имеет от слова совсем. Работал в сфере мобильной связи.

Принимал участие в переговорах Арахамии с рф.

Правда лично знаком с семьей Зеленских. Соправаждал их дважды в обьедененые эмираты.

Оце і усе…

І шо ми Маемо ?
Нема фаху. Нема досвіду.
знову буде « Маемо права на помилку!» ?

Але дуже зручний.» Служить справно».

Получай Україно нового міністра оборони!
показать весь комментарий
05.09.2023 17:02 Ответить
А по Умерову правда те, що в інтернеті гуляє ( відео)? Якось всі дружньо мовчать...
показать весь комментарий
05.09.2023 15:00 Ответить
Типа шалості всякіє? Если наладит массовое про-во наших Шахедов, ракет и военную логистику, то пусть хоть новые видосики снимает.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:42 Ответить
За руським кораблем кацапчику...
показать весь комментарий
05.09.2023 16:02 Ответить
А що думав Боневтік, коли вирішив назначити Умерова Міністром оборони? Є імовірність, що він думав приблизно так: " Ну що хохли, не хотіли, щоб в Міністерстві оборони керував крав красавчег Рєзніков з вибраної богом нації? Надіялись, що поставлю когось з ваших? А хрен вам, кого завгодно тільки не вашого хохла!"
показать весь комментарий
05.09.2023 17:29 Ответить
Українці закінчились. .... Деребанити для яневтіка, тільки під прапором кримських татар.... Ну що тут скажкшь....
показать весь комментарий
05.09.2023 15:00 Ответить
Просто это его друзяшки.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:02 Ответить
єрмак умєрову підготував інше тепле місце.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:02 Ответить
у нас в країні ще українці є чи їм ніколи вони всі на фронті ? чому не поставити якогось фронтовика який знає проблеми армії з середини ?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:02 Ответить
Не соглашусь. Войну выигрывает не только армия, где у нас есть Залужный, а массовое производство, логистика и снабжение. Плюс Умеров в хороших отношениях с теми же турками и мусульманами, и только по делам можно будет судить.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:45 Ответить
поживемо побачимо ... як цей мусульманин буде турецькі курточки возити . велику ціну платять українці за нездар міністрів МО Галетеїв , Таранів, Резнікових .
показать весь комментарий
05.09.2023 16:15 Ответить
..а може ми подумаємо..і проагалізуємо, що робив Умеров у тій гадючій команді Арахамії..яка у тому році їздила на переговори з кацапсячими? Що там робив резніков, що там робив умеров?
Долю держави намагалася вирішити якась незрозуміла делегація..очолювана якимось Головою якоїсь фракції? Де в якій країні таке можливо?
Щось підказує, що резнікова ще будуть згадувати ..у порівнянні з Умеровим.....краще...
Слова і пропозиції Залужного боневтік навіть не став слухати... Рвати набуте ніхто не буде.
показать весь комментарий
05.09.2023 16:21 Ответить
Так єто плюс, что умеров в хороших отношениях с турками!?????

А если подумать? То это минус.
С турецким султаном все не просто.

Он еще себя покажет. И расскажет про « турецкий» Крым…
показать весь комментарий
05.09.2023 16:42 Ответить
ще один міністр без вйськового досвіду?
показать весь комментарий
05.09.2023 15:07 Ответить
Почитайте обязанности министра обороны Украины. И вы поймёте, что ему нужен опыт в менеджменте. Это как с главврачом - в Европе есть главврач, а есть директор клиники. Вот Залужный у нас главврач, а министр обороны - директор клиники.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:18 Ответить
Но вместо этого будет фунт.
показать весь комментарий
05.09.2023 16:01 Ответить
Ще один штрих єрмака буде смотрящім за обороною країни.
показать весь комментарий
05.09.2023 15:28 Ответить
Цей також хоче до Лондона? Але треба спочатку пройти через ЯКЕСЬ міністерство? Оборона як раз опинилася під рукою? А йому все-одно, де бабло тирити))
показать весь комментарий
05.09.2023 15:46 Ответить
"в стае крыс не бывает пушистых котов" (с)
показать весь комментарий
05.09.2023 16:28 Ответить
Якщо подивитись історію попередніх голів ФДМ, то можна зрозуміти, що посада міністра оборони набагато безпечніша.
показать весь комментарий
05.09.2023 16:55 Ответить
Отут знімаю капелюха перед Сашком.Ні в ікно не випав,ні іншого скоєня самогубства не зробив,чи не встиг.А тепер,шановні форумчани,нагадайте який міністр оборони-за розвал армії,за розбазарювання віськової техніки-пустив собі ,по офіцерськи,кулю в чоло?Один прем*єр ,правда обіцяв кулю в лоб,але то в лоб...Бачу на форумі "тепло" зустріли призначеня міністра оборони...
показать весь комментарий
05.09.2023 17:25 Ответить
У Руслана Умерова семья живет в США, Майями. Жена Лейла Умерова. Дети посещают частную клинику Kids Therapy Outlets, которая находится на Biscayne Blvd, 204, North Miami, Florida (информация из открытых источников).

У нас будет просто замечательный министр обороны - даже лучше любого еврея на этой посаде. Хорошо, видимо, экономил на обедах в буфете Фонда Госимущества Украины, раз так кучеряво живет.

Победа будет за нами, и победят нас коррупционеры!
показать весь комментарий
05.09.2023 18:14 Ответить
І цей вкраде достатньо і красиво піде у відставку. Для слуг урода епоха бідності дійсно скінчилася. Тим не менше, я не дивуюся. Хто би презом не став чи міністром, все одно буде красти. Бо влада з народу, а ми такий народ, який завжди буде красти. У своїх, чужих... в самих себе.
показать весь комментарий
05.09.2023 18:22 Ответить
 
 