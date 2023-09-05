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Наркотические и психотропные лекарства будут отпускать по е-рецепту, бумажный будет действовать на территориях, где ведутся боевые действия, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

лекарства

С сентября в аптеках можно будет приобрести наркотические и психотропные лекарственные средства только при наличии электронного рецепта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравохранения.

Такая норма предусмотрена приказом Минздрава от 21.07.2023 № 1333 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 19 июля 2005 года № 360". Эти изменения вступают в силу в середине сентября этого года.

"Решение будет способствовать предотвращению неконтролируемого обращения наркотических и психотропных препаратов, употребление которых имеет особо опасные последствия для жизни и здоровья человека", - отметили в Минздраве.

Бумажный рецепт будет действовать только на территориях, где ведутся активные боевые действия, и для назначения наркотических лекарственных средств, производимых в аптеке.

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Для выезда за границу с таким лекарством необходимо будет иметь е-рецепт и информационную справку от врача с подписью и печатью.

Принятые изменения предполагают и то, что назначение врачом льготных наркотических (психотропных) лекарственных средств, частичная или полная стоимость которых возмещается в рамках программ местных бюджетов, будет осуществляться также по электронному рецепту.

Благодаря цифровизации все пациенты без ограничений смогут получать рецепт на препараты обезболивания более удобным способом.

С ноября 2022 года врачи начали использовать электронные рецепты для назначения наркотического (психотропного) лекарства за собственные средства пациента. С тех пор сформировано более 57 тыс. е-рецептов на лекарства этой группы.

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Ранее такие препараты отпускались по бумажному рецептурному бланку формы № 3. Это создавало определенные трудности для пациентов, ведь срок действия такого рецепта составляет 10 дней.
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05.09.2023 15:22 Ответить
Мене вже "Є", як і "ЗЄ" вже трошки заЄ..ло!!! Держава може оплатила всім смартфони? Чи на флешці це дебільне "Є" приносити? Як працювати з цим "заЄ..." людям 85-95 років? Чи ці дебіли вже їх і за людей не вважають? Реально затрахали тупі ЗЄлені наркоші із такими "покращеннями"...
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05.09.2023 15:30 Ответить
А что у нас доживают до 95 лет отакои
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05.09.2023 15:33 Ответить
Доживают, если девятку перевернуть.
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05.09.2023 16:29 Ответить
За такие решения вешать надо. Мрази. Скоро пойдут стрелять этих пи-ов, ох-ли вкрай. Не так давно пробывали кучу лекарств по рецептам ввести, не прокатило. Опять пытаются. Наркотики и так не продают без рецепта, очевидно и обезболивающие добавят к ним. К чему это приведет?

1. Раненые, больные раком и тяжелым заболеваниями люди останутся умирать в страшных муках без обезболивающих!
2. Психически больные, а их сейчас огромное количество в связи с постоянным стрессами, и посттравматическими синдромами тоже.

Чтобы получить лекарства, каждый месяц надо отстоять очередь в больнице. В связи с постоянными тревогами больницы закрывают, на это может уйти несколько дней. А если ты с трудом можешь передвигаться? Естественно будут предлагать рецепты за взятки... только для этого множество людей обрекают на смерть и мучения!

А в это время люди на фронте будут умирать от боли, ибо государство их лекарствами не обеспечило, а волонтерам не продадут. Общее психическое здоровье украинцев в отсутствии лекарств резко ухудшится. Это все на руку врагу.

Только стрелять мразей!
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05.09.2023 16:11 Ответить
Еще это на порядок увеличит загруженность врачей, люди вообще не смогут получить медицинскую помощь.
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05.09.2023 16:15 Ответить
бумажные рецепты как раз нужны пожилым людям, у которых нет смартфонов
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05.09.2023 16:12 Ответить
ну таки да, дублирование должно бы быть полюбому. пусть себе крутится в базе данных, но если пациент хочет бумажку и с бумажкой прийти и получить что надо - должны бы напечатать и дать. но поскольку у нас как всегда везде с логикой проблемы, то, наверное, такого нет.
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05.09.2023 17:51 Ответить
Цікаві *керователі* в нас вчора, забирали кошти з місцевих громад які надходили від військових,а сьогодні,відшкодовувати вартість ліків за рахунок місцевих громад для тих же військових.
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05.09.2023 18:25 Ответить
 
 