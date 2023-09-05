Наркотические и психотропные лекарства будут отпускать по е-рецепту, бумажный будет действовать на территориях, где ведутся боевые действия, - Минздрав

С сентября в аптеках можно будет приобрести наркотические и психотропные лекарственные средства только при наличии электронного рецепта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравохранения.

Такая норма предусмотрена приказом Минздрава от 21.07.2023 № 1333 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 19 июля 2005 года № 360". Эти изменения вступают в силу в середине сентября этого года.

"Решение будет способствовать предотвращению неконтролируемого обращения наркотических и психотропных препаратов, употребление которых имеет особо опасные последствия для жизни и здоровья человека", - отметили в Минздраве.

Бумажный рецепт будет действовать только на территориях, где ведутся активные боевые действия, и для назначения наркотических лекарственных средств, производимых в аптеке.

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Для выезда за границу с таким лекарством необходимо будет иметь е-рецепт и информационную справку от врача с подписью и печатью.

Принятые изменения предполагают и то, что назначение врачом льготных наркотических (психотропных) лекарственных средств, частичная или полная стоимость которых возмещается в рамках программ местных бюджетов, будет осуществляться также по электронному рецепту.

Благодаря цифровизации все пациенты без ограничений смогут получать рецепт на препараты обезболивания более удобным способом.

С ноября 2022 года врачи начали использовать электронные рецепты для назначения наркотического (психотропного) лекарства за собственные средства пациента. С тех пор сформировано более 57 тыс. е-рецептов на лекарства этой группы.

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Ранее такие препараты отпускались по бумажному рецептурному бланку формы № 3. Это создавало определенные трудности для пациентов, ведь срок действия такого рецепта составляет 10 дней.