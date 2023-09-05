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Новости Политика Украины
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Рада поддержала увольнение главы АМКУ Пищанской

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ольга,пищанская

5 сентября Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Железняк отметил, что спрашивал Пищанскую, предлагали ли ей должность главы Фонда госимущества и согласилась ли она на это, но прямого ответа она не предоставила.

Как отмечает депутат, Пищанская сказала, что считает выполненной свою функцию в АМКУ и что "пришло время освободить место для других".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым главой Антимонопольного комитета станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - Арахамия

Рада поддержала увольнение главы АМКУ Пищанской 01
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Топ комментарии
+21
Iryna Gerashchenko

ВР відправила у відставку голову АМКУ Піщанську.
Прославилася тим, що підняла зарплати собі і своїм заступникам.

Отримала посаду як сусідка Зеленського по Кривому Рогу.

Попри підзвітність АМКУ парламенту- жодного разу не звітувала в залі і тут не зʼявлялася.
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05.09.2023 15:39
+12
Соседка подруги кумы жены зеленского
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05.09.2023 15:40
+11
почалась чергова перестановка ліжок у ********** цирку.
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05.09.2023 15:43
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Iryna Gerashchenko

ВР відправила у відставку голову АМКУ Піщанську.
Прославилася тим, що підняла зарплати собі і своїм заступникам.

Отримала посаду як сусідка Зеленського по Кривому Рогу.

Попри підзвітність АМКУ парламенту- жодного разу не звітувала в залі і тут не зʼявлялася.
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05.09.2023 15:39 Ответить
Соседка подруги кумы жены зеленского
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05.09.2023 15:40 Ответить
Шо, наворовалась, курва? чи на повышение пойдет?
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05.09.2023 15:39 Ответить
Вирішила, що досить. Мабудь теж десь за кордоном халупка є і офшорні рахунки.
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05.09.2023 15:45 Ответить
Іде на місце Умерова, тобто на підвищення.
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05.09.2023 18:40 Ответить
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05.09.2023 15:42 Ответить
Ахах, поки не звільнили і знати, не знав про її існування.
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05.09.2023 15:43 Ответить
почалась чергова перестановка ліжок у ********** цирку.
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05.09.2023 15:43 Ответить
Мабуть вже оскома від неї.
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05.09.2023 15:45 Ответить
Десь, уже мабуть, і ЗВІТ вона написала за виконання своїх функціоналів… Стефанчук готує ВРУ до заслуховування її та Резнікова, щоб потім вони опослилися вже десь за кордоном…
Венедіктова може підтвердити ….
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05.09.2023 15:49 Ответить
Рада підтримала звільнення очільниці АМКУ Піщанської

Піщою не вийшла?
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05.09.2023 16:02 Ответить
Шмара.
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05.09.2023 16:05 Ответить
хтось там на стадіоні обіцяв ліквідувати в Україні кумівство... Зебіли, нагадайте, хто?
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05.09.2023 17:37 Ответить
Послицею відправляти рано. Ще є можливість підхарчуватись в фонді держмайна
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05.09.2023 17:39 Ответить
Ця дама збанкротила крохмальний завод Порошенка за те, що видавив з українського ринку підприємство з Ростова на Дону, запропонувавши нижчу ціну на патоку кондитерським фабрикам. Штраф за монополію виписала такий, що завод не міг більше працювати.
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05.09.2023 18:45 Ответить
 
 