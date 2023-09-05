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Рада поддержала увольнение главы АМКУ Пищанской
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
5 сентября Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Железняк отметил, что спрашивал Пищанскую, предлагали ли ей должность главы Фонда госимущества и согласилась ли она на это, но прямого ответа она не предоставила.
Как отмечает депутат, Пищанская сказала, что считает выполненной свою функцию в АМКУ и что "пришло время освободить место для других".
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ВР відправила у відставку голову АМКУ Піщанську.
Прославилася тим, що підняла зарплати собі і своїм заступникам.
Отримала посаду як сусідка Зеленського по Кривому Рогу.
Попри підзвітність АМКУ парламенту- жодного разу не звітувала в залі і тут не зʼявлялася.
Венедіктова може підтвердити ….
Піщою не вийшла?