РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10479 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 423 26
назначение (2048) Антимонопольный комитет (473) Арахамия (958) Кириленко Павел (622)

Новым главой Антимонопольного комитета станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кириленко,павел

Главу Донецкой ОВА Павла Кириленко планируют назначить на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"1. Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал.

2. На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", - говорится в сообщении.

По словам Арахамии, в настоящее время должность главы Фонда госимущества остается без назначения.

С 5 июля 2019 года Павел Кириленко занимал должность главы Донецкой облгосадминистрации.

Также читайте: Голосование за нового министра обороны состоится на следующей неделе, - Арахамия
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
а зачем Арахамии(все) сбежали из Абхазии и не захотели защищать свою родную землю?
показать весь комментарий
05.09.2023 10:48
+10
За словами Арахамії, наразі посада глави Фонду держмайна залишається без призначення. - Ну ходят слухи, что на эту должность назначат Пищанскую, которая как раз таки и возглавляла АМКУ. И на сестру которой Зеленский переписал компанию в Италии. И которая его "соседка" из Кривого Рога.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:00
+9
А чому не розеблат, він знає, як з грошима бюджетними обходитися!
Резніков може підтвердити!!
Пильнуймо Україну!
показать весь комментарий
05.09.2023 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а зачем Арахамии(все) сбежали из Абхазии и не захотели защищать свою родную землю?
показать весь комментарий
05.09.2023 10:48 Ответить
В этой абизяны малая родина - помойка сочинского базара. В Абхазии оно проездом было!
показать весь комментарий
05.09.2023 11:02 Ответить
Донецкое чудо
показать весь комментарий
05.09.2023 10:49 Ответить
«Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко». Такой анонс предваряет один из сюжетов в итоговой программе на телеканале «Россия 1». Герои этого сюжета - братья Павел и Евгений Кириленко. Павел руководит военно-гражданской администрацией Донецкой области, а Евгений- «офицер спецслужб ДНР».
показать весь комментарий
05.09.2023 13:29 Ответить
Арахамия - абрамович (падлюка) - большой гос. деятель Украины !! Бл ... , мудрые и просветленные , КОГО Вы выбрали ???
показать весь комментарий
05.09.2023 14:15 Ответить
За словами Арахамії, наразі посада глави Фонду держмайна залишається без призначення. - Ну ходят слухи, что на эту должность назначат Пищанскую, которая как раз таки и возглавляла АМКУ. И на сестру которой Зеленский переписал компанию в Италии. И которая его "соседка" из Кривого Рога.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:00 Ответить
Чергова ''карабєльная сасна''
показать весь комментарий
05.09.2023 11:16 Ответить
Та не, цього разу подруга))
показать весь комментарий
05.09.2023 11:19 Ответить
А чому не розеблат, він знає, як з грошима бюджетними обходитися!
Резніков може підтвердити!!
Пильнуймо Україну!
показать весь комментарий
05.09.2023 11:01 Ответить
Пустили щуку в реку.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:18 Ответить
Пройшов тест на шершавість язика?
показать весь комментарий
05.09.2023 11:20 Ответить
Глава - це на якій мові?
показать весь комментарий
05.09.2023 11:27 Ответить
У этого Кириленка родственники донецкая вата и воюет против Украины.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:30 Ответить
Ета савсєм другоє
показать весь комментарий
05.09.2023 13:21 Ответить
Вибачте, але прочитав що Кірієнко відомий політик, а політикам в прокуратурі, не може бути місця!!! Була вже одна прокурчиха та політик - бенядіктовна! Трохи з голоду не померла...
показать весь комментарий
05.09.2023 11:33 Ответить
Закони України і Зеленський= несумісність.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:31 Ответить
Великого антимонопольного специаліста образу видно!
А те, що арахімія щось тавм вирішує під час такої війни - це взагалі ганьба з ганьби слуг якогось народу, та і всієї України!
показать весь комментарий
05.09.2023 11:36 Ответить
Найбільша ганьба України відбулася в 2019 році. Це вже наслідки
показать весь комментарий
05.09.2023 12:54 Ответить
Будет создавать "силовой блок" в АМКУ для проведения обысков и "изъятия вещдоков"?
показать весь комментарий
05.09.2023 11:40 Ответить
А що, в Україні ще існує "антимонопольний комітет"???
Я ледь зі стулу не впав! Попереджати ж треба!
І скільки ж "антимонопольних" рішень він прийняв за останні 4 роки?
Питання риторичне.
показать весь комментарий
05.09.2023 11:40 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2023 12:43 Ответить
Україною мають "правити" донецькі, луганські, криворізькі,одеські і харківські. Ще між ними арахамії і гогішвілі. Це самі патріотичні регіони, але наріду 73% видніше.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:07 Ответить
А на якій розтяжці наш Павлик ?!?

Сім'я[ред. | ред. код]

Старший брат Євген Кириленко (1984 р.н.) - працював у силових структурах України, 2014 року перейшов на бік проросійських терористів[7], відтоді працює оперативником у так званому «міністерстві державної безпеки» «ДНР»[8][9], бойовик «5-ї ОМСБР»[10]

Дружина Алла Кириленко - працює в управлінні праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради[11]

двоє дітей

Батьки Павла живуть на окупованій РФ території[12]
показать весь комментарий
05.09.2023 13:24 Ответить
От і добре.
Павлік сатаранно виконуватиме накази з *******.
показать весь комментарий
05.09.2023 13:33 Ответить
Хоть поржем
показать весь комментарий
06.09.2023 15:12 Ответить
потрібен закон щоб фіксувалося прізвище того хто призначає і прізвище того хто рекомендує.

і коли буде зашквар щоб люди могли знати хто призначив резнікова чи гонтарєву і хто їх рекомендував.

атак, виходить, працює система громовідмоводів -народ вихлюпує свій гнів на корупціонера, корупціонера з почестями відправляють у почесну (ссилку? не знаю як українською, ганьба мені) і анонімно нового резнікова чи гонтарєву призначають.
показать весь комментарий
05.09.2023 14:36 Ответить
 
 