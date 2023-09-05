Новым главой Антимонопольного комитета станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - Арахамия

Главу Донецкой ОВА Павла Кириленко планируют назначить на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"1. Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал.

2. На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", - говорится в сообщении.

По словам Арахамии, в настоящее время должность главы Фонда госимущества остается без назначения.

С 5 июля 2019 года Павел Кириленко занимал должность главы Донецкой облгосадминистрации.

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