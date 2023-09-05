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Новым главой Антимонопольного комитета станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главу Донецкой ОВА Павла Кириленко планируют назначить на должность главы Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"1. Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал.
2. На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", - говорится в сообщении.
По словам Арахамии, в настоящее время должность главы Фонда госимущества остается без назначения.
С 5 июля 2019 года Павел Кириленко занимал должность главы Донецкой облгосадминистрации.
Топ комментарии
+12 alex petrivskiy
показать весь комментарий05.09.2023 10:48
+10 Vitaliy Mauler 38e56924
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+9 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий05.09.2023 11:01
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Резніков може підтвердити!!
Пильнуймо Україну!
А те, що арахімія щось тавм вирішує під час такої війни - це взагалі ганьба з ганьби слуг якогось народу, та і всієї України!
Я ледь зі стулу не впав! Попереджати ж треба!
І скільки ж "антимонопольних" рішень він прийняв за останні 4 роки?
Питання риторичне.
Сім'я[ред. | ред. код]
Старший брат Євген Кириленко (1984 р.н.) - працював у силових структурах України, 2014 року перейшов на бік проросійських терористів[7], відтоді працює оперативником у так званому «міністерстві державної безпеки» «ДНР»[8][9], бойовик «5-ї ОМСБР»[10]
Дружина Алла Кириленко - працює в управлінні праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради[11]
двоє дітей
Батьки Павла живуть на окупованій РФ території[12]
Павлік сатаранно виконуватиме накази з *******.
і коли буде зашквар щоб люди могли знати хто призначив резнікова чи гонтарєву і хто їх рекомендував.
атак, виходить, працює система громовідмоводів -народ вихлюпує свій гнів на корупціонера, корупціонера з почестями відправляють у почесну (ссилку? не знаю як українською, ганьба мені) і анонімно нового резнікова чи гонтарєву призначають.