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ВР (28734) декларация (1313) чиновник (1551) электронное декларирование (1015)

Рада приняла закон о наказании чиновников за несвоевременную подачу деклараций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

декларування,декларація

Верховная Рада предусмотрела наказание за несвоевременную подачу деклараций должностными лицами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Принятие соответствующего законопроекта №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно совершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов на пленарном заседании во вторник", - сообщил нардеп.

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"Правка №25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество) набрала 250 голосов - учтена. Правка №27 (о праве забыть, что задекларировал имущество на 1,3 млн грн, и штраф будет 17 тысяч грн) набрала 199 голосов - не учтена. Правка №112 (о том, что можно забить аренду) набрала 165 голосов - не учтена. Правка №139 (о возможности не вносить в реестр коррупционеров) набрала 161 голос - не учтена", - написал Железняк.
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Топ комментарии
+12
"Правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно) набрала 250 голосів - врахована. Джерело: https://censor.net/ua/n3441564


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05.09.2023 16:16
+8
Мдаа, заникав 1,3 ляма отримав штраф в 17 тисяч.. Ух ти який крутяк! Але нічого ЗЄ-біли, та ЛОХи ''схавають''.
Країна ''*************'' депутатського!!!
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05.09.2023 16:23
+5
Забув за 1.3 млн грн , завалялися ....
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05.09.2023 16:22
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"Правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно) набрала 250 голосів - врахована. Джерело: https://censor.net/ua/n3441564


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05.09.2023 16:16 Ответить
Для "слуг" 1,3млн грн кишенькові гроші(ну так... на пиво сходити, або...)
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05.09.2023 16:24 Ответить
странно, что так давно ждали этого решения. Партнеры западные еще с прошлого года говорили о возобновлении декларирования
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05.09.2023 22:30 Ответить
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05.09.2023 16:16 Ответить
Забув за 1.3 млн грн , завалялися ....
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05.09.2023 16:22 Ответить
Мдаа, заникав 1,3 ляма отримав штраф в 17 тисяч.. Ух ти який крутяк! Але нічого ЗЄ-біли, та ЛОХи ''схавають''.
Країна ''*************'' депутатського!!!
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05.09.2023 16:23 Ответить
Брехня для лохів.Нікому нічого не буде..Як крадуть так і будуть красти.Там всі в одному кориті.
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05.09.2023 16:40 Ответить
Декларації закрили-все інше до одного місця! Неуседу й весь Євросоюз послали за відомою адресою як ,загалом,і всю Україну!
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05.09.2023 16:47 Ответить
а за своєчасне оформлення або передчасне - безкоштлвна путівка в Монако
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05.09.2023 17:11 Ответить
Наши чиновники и депутаты уже давно научились маскировать свои активы от публичных деклараций
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05.09.2023 22:27 Ответить
 
 