Рада приняла закон о наказании чиновников за несвоевременную подачу деклараций
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Верховная Рада предусмотрела наказание за несвоевременную подачу деклараций должностными лицами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Принятие соответствующего законопроекта №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно совершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов на пленарном заседании во вторник", - сообщил нардеп.
"Правка №25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество) набрала 250 голосов - учтена. Правка №27 (о праве забыть, что задекларировал имущество на 1,3 млн грн, и штраф будет 17 тысяч грн) набрала 199 голосов - не учтена. Правка №112 (о том, что можно забить аренду) набрала 165 голосов - не учтена. Правка №139 (о возможности не вносить в реестр коррупционеров) набрала 161 голос - не учтена", - написал Железняк.
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