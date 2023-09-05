Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе, - Минздрав

Кабинет Министров разрешил боевым медикам на фронте переливать кровь на догоспитальном этапе.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь переливать кровь смогут не только люди с медицинским образованием, но и военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение. Для этого Минздрав расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии.

Отмечается, что такое решение правительства значительно расширяет круг людей, способных проводить трансфузию цельной крови на фронте. Его неотложность и необходимость обусловлена тем, что далеко не каждый боевой медик имеет соответствующее медицинское образование. Преимущественно помощью раненым на передовой и их эвакуацией в стабпункты или госпиталы занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, впрочем без медицинского образования. К тому же, реалии войны и современные протоколы оказания первой медицинской помощи на поле боя, в частности TCCC, предусматривают процедуру замещения кровопотери, что можно обеспечить переливанием цельной крови. Ее будут проводить в автомобиле во время эвакуации раненого в стабилизационный пункт или госпиталь.

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Только по приблизительным подсчетам, внедрение механизма обеспечения донорской кровью фронта и соответствующих учебных программ по основам трансфузионной терапии позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, связанных с кровопотерей. Ведь своевременное переливание цельной крови позволяет выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.