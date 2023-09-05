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Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крові,переливання

Кабинет Министров разрешил боевым медикам на фронте переливать кровь на догоспитальном этапе.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь переливать кровь смогут не только люди с медицинским образованием, но и военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение. Для этого Минздрав расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии.

Отмечается, что такое решение правительства значительно расширяет круг людей, способных проводить трансфузию цельной крови на фронте. Его неотложность и необходимость обусловлена тем, что далеко не каждый боевой медик имеет соответствующее медицинское образование. Преимущественно помощью раненым на передовой и их эвакуацией в стабпункты или госпиталы занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, впрочем без медицинского образования. К тому же, реалии войны и современные протоколы оказания первой медицинской помощи на поле боя, в частности TCCC, предусматривают процедуру замещения кровопотери, что можно обеспечить переливанием цельной крови. Ее будут проводить в автомобиле во время эвакуации раненого в стабилизационный пункт или госпиталь.

Читайте также: Боевые медики получат право на переливание крови раненым, - Маляр

Только по приблизительным подсчетам, внедрение механизма обеспечения донорской кровью фронта и соответствующих учебных программ по основам трансфузионной терапии позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, связанных с кровопотерей. Ведь своевременное переливание цельной крови позволяет выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.
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Топ комментарии
+18
У світі визнання інфікованих ВІЛ та гепатитів "придатними" до військової служби,це якимось знущанням виглядає.
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05.09.2023 18:42
+9
Маша Назарова

4 д. ·Сьогодні вночі (01.09) я надавала допомогу бійцю, який був поранений 29.08

Покажіть цей пост кожному ідіоту, що стверджує, що в нас евакуація вкладається в «золоту годину»

Кожній падлі, яка каже «яка ще кров до госпіталя»

Кожному, хто поняття не має, як помирають люди на фронті

І це не якась спецоперація ГУР в тилу ворога
Це навіть не найгарячіша ділянка фронту
Це звичайний піхотинець, якого неможливо було вивезти з позиції через щільність обстрілів

Він живий, але в відновленні функціональності кінцівки я не впевнена (не турнікет, перелом зі зміщенням)

Просто дайте рятувати поранених так як потрібно

- Погрози криміналом бойовим медикам за надання допомоги

- Сувора догана начмеду який не прийняв неякісні турнікети

- Вплив на уряд щоб не пропустити постанову про переливання крові до госпіталю

- Ручне переконування начмедів / лікарів що їм не потрібна кров

- Відмова закуповувати якісні турнікети та аптечки по причині «нема стандартів» (10й рік війни) або «ви лобіюєте виробників» (да, я лобіюю виживання, це сильно краще ніж здохнути від китайського турнікета)

Дякую моїй армії за таке командування військовою медициною

Господи, просто не заважайте
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05.09.2023 18:55
+8
Шо , вы тут несете, какой вич, какой гепатит? Это не прямое переливание, а переливание из контейнеров "...переливання універсальної першої мінус групи крові. Джерело: https://censor.net/ua/n3441604.
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05.09.2023 19:04
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Правила форума Совет форумчан
У світі визнання інфікованих ВІЛ та гепатитів "придатними" до військової служби,це якимось знущанням виглядає.
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05.09.2023 18:42 Ответить
Теж хотів про це написати.

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05.09.2023 18:48 Ответить
мммм.. Аргументи будуть? чи хотіли просто накинути на вентілятор?
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05.09.2023 18:50 Ответить
А мозг у тебя для чего ?!
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05.09.2023 18:52 Ответить
Кацап, ти знову тут? Минулий раз я тебе тут бачив, коли ти носився з рішенням якогось задрипаного райсуду для зриву мобілізації 01.09.2023 19:11. В тебе сьогодні нова тема? Якось дуже дивно вона співпадає зі шпальтами помийки ріановості.
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05.09.2023 20:44 Ответить
Решение суда и приравненно в ЗАКОНУ!
Я НЕ ВИНОВАТ, что Украина как государство - по факту НЕ ПРАВОВОЕ!!!
И "не для зриву мобилизации", а для соблюдения ПРАВ!!!
Лично я понимаю ТЕХ, кто за соблюдение ПРАВ!!!
Никто не виноват в том, что Украина - такое государство, за которое её собственные граждане НЕ ХОТЯТ жертвовать своими правами!!!
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05.09.2023 20:49 Ответить
"Решение суда и приравненно в ЗАКОНУ!"
Це ти з якої дупи таке видулубав? Ану скажи, який єдиний законодавчий орган в Україні?
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05.09.2023 20:51 Ответить
Статья 129-1 Конституции Украины

Суд принимает решение именем Украины. Судебное решение является обязательным к исполнению.

ст. 11 УК Украины - определяет не исполнение решения суда - ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

А ст. 382 УК УКРАИНЫ предусматривает уголовное наказание за неисполнение решения суда!
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05.09.2023 21:18 Ответить
Шонебудь. Я ще раз запитую - який єдиний законодавчий орган в Україні?
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05.09.2023 21:34 Ответить
Ты читать не умеешь!?
Суд может отменить то что приняло ВР.
А вот если судебное решение вступило в силу - его не отменить!
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05.09.2023 21:54 Ответить
Я ще раз запитую - який єдиний законодавчий орган в Україні? Чи тобі норму підказати?

"Суд может отменить то что приняло ВР.
А вот если судебное решение вступило в силу - его не отменить!"
Ти ще зі своїм попереднім висером не розібрався, а вже плодиш нові.

Я чекаю відповідь на елементарне питання. Відповідь знають навіть абітурієнти юрфаку. Хіба що ти плиточник з ПТУ, то так і скажи - я не буду тебе далі садити в калюжу.
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05.09.2023 22:02 Ответить
Научись общаться, а то можешь оказывается в бане!
ВР единственный орган,который принимает законы.
НО суд в праве отменить действие закона, например если:
- нарушены процедуры голосования,
- принятый закон не конституционный
- если суд судебным решением вынес ИНОЕ, ссылаясь на другие законодательные нормы !
Так что ВР - лишь ФОРМАЛЬНО "единственный орган"...
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05.09.2023 22:06 Ответить
"Научись общаться, а то можешь оказывается в бане!" - ну так і научісь! Коли тобі ставлять пряме запитання, то або давай пряму відповідь, або визнавай свій провтик. Ці порції маячні та правового нігілізму нікого не вражають.

ст. 75 Конституції України
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.
Після цього писати ось цей висер "Решение суда и приравненно в ЗАКОНУ!" - це як прирівняти кругле до гарячого. Хоча, плиточнику може це і не очевидно.

"НО суд в праве отменить действие закона, например если:
- нарушены процедуры голосования,
- принятый закон не конституционный
- если суд судебным решением вынес ИНОЕ, ссылаясь на другие законодательные нормы !"
Ще раз, ні! Суд не може скасувати закон! Суд (і це виключно Конституційний Суд України) може визнати його неконституційним, що матиме наслідком втрату чинності. З точки зору права, це зовсім не те ж саме, що "отменить действие". На, сходи повчися.
Тепер давай повернемось до рішення, яке ти тут всім втюхував.
Це було рішення Конституційного Суду України (єдиного органу конституційної юрисдикції), чи все ж рішення задрипаного райсуду, суду загальної юрисдикції? Твої тупі маніпуляції та спроби узагальнити тут не проканають, навіть не починай. Тому, запитую ще раз, як ти виродив ось це - "Решение суда и приравненно в ЗАКОНУ!"
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05.09.2023 22:41 Ответить
"втрата чинности" - это ПОЛНАЯ Его ОТМЕНА! - и к этому приводит в том числе решение СУДА! КАКОГО? это отдельная история, но СУДА! А ТЫ уверяешь, что "не может"...

Что касается Полтавского суда, он определил в том числе что:
ЦИТАТА

"такзвані «ЗакониУкраїни» таУКАЗИ Президента,в томучислі «ЗаконУкраїни «Промобілізаційну підготовкута мобілізацію»»,«Закон України«Про затвердженняУказу ПрезидентаУкраїни «Провведення воєнногостану вУкраїні»»,«УКАЗ Президента«Про введеннявоєнного станув Україні»»,«УКАЗ ПрезидентаУкраїни «Провикористання ЗбройнихСил Українита іншихвійськових формувань»»які легітимізуютьсяпід виглядомзаконів є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством."


https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151?fbclid=IwAR3feEztfYqqhRLqsj0hBsrqXQiA5YMEmRQg7WF3Ekuo4Y8a30k1fQ73KK4
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05.09.2023 22:55 Ответить
"такзвані «ЗакониУкраїни» таУКАЗИ Президента,в томучислі «ЗаконУкраїни «Промобілізаційну підготовкута мобілізацію»»,«Закон України«Про затвердженняУказу ПрезидентаУкраїни «Провведення воєнногостану вУкраїні»»... не мають конституційного підґрунтя"

Цей суддя закінчував твоє ж ПТУ на сварщика, якщо він взявся судити про конституційність Закону у своєму сраному райсуді. Це функції виключно Конституційного Суду України, ст. 147 КУ.

"это отдельная история, но СУДА! " Дурік, я тебе попереджав про узагальнення? Знайди собі такого ж дурника, як сам, і бався. Йдеш накуй.
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05.09.2023 23:12 Ответить
Статья 55 Конституции Украины

Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.
Суд рассмотрев материалы уголовного дела. В том числе на основании того, что он (суд) пришел в выводу о том, что
(Цитату я указал в https://censor.net/ru/comments/locate/8/3441604/80774170 ) "є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством."

ОПРАВДАЛ подозреваемого, чем защитил его конституционные права !
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06.09.2023 00:48 Ответить
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05.09.2023 18:55 Ответить
Мабудь просто так кров не переливають. Коли стоїть питання - гепатитт чи в домовину, то може гепатит не так вже і страшно?
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05.09.2023 18:51 Ответить
те саме, якщо типу В і С. просто відстрочене
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06.09.2023 08:52 Ответить
А при чем тут это?
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05.09.2023 18:52 Ответить
Носій навіть без блокаторів транскриптази до появи симптомів СНІД має 1-10 років, а з лікуванням невідомо скільки. А на малоактивний гепатит взагалі ніколи не зважали. В ССО таких брати не можна, а копати окопи - будь ласка!
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05.09.2023 19:02 Ответить
Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров копати окопи на догоспітальному етапі Джерело: https://censor.net/ua/n3441604
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05.09.2023 19:48 Ответить
Пишучи про окопи - подумай де їх копають (( Щодо першого речення , не зовсім зрозумів - до чого поява симптомів , адже заражаються вірусами , а не симптомами .
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05.09.2023 22:49 Ответить
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05.09.2023 18:51 Ответить
Маша Назарова

4 д. ·Сьогодні вночі (01.09) я надавала допомогу бійцю, який був поранений 29.08

Покажіть цей пост кожному ідіоту, що стверджує, що в нас евакуація вкладається в «золоту годину»

Кожній падлі, яка каже «яка ще кров до госпіталя»

Кожному, хто поняття не має, як помирають люди на фронті

І це не якась спецоперація ГУР в тилу ворога
Це навіть не найгарячіша ділянка фронту
Це звичайний піхотинець, якого неможливо було вивезти з позиції через щільність обстрілів

Він живий, але в відновленні функціональності кінцівки я не впевнена (не турнікет, перелом зі зміщенням)

Просто дайте рятувати поранених так як потрібно

- Погрози криміналом бойовим медикам за надання допомоги

- Сувора догана начмеду який не прийняв неякісні турнікети

- Вплив на уряд щоб не пропустити постанову про переливання крові до госпіталю

- Ручне переконування начмедів / лікарів що їм не потрібна кров

- Відмова закуповувати якісні турнікети та аптечки по причині «нема стандартів» (10й рік війни) або «ви лобіюєте виробників» (да, я лобіюю виживання, це сильно краще ніж здохнути від китайського турнікета)

Дякую моїй армії за таке командування військовою медициною

Господи, просто не заважайте
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05.09.2023 18:55 Ответить
А влили б кров в окопі (як ця ципа це собі взагалі уявляє) вже б гопака танцював якби не гигнув… . Вони б краще навчились рани тампонувати!
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05.09.2023 23:07 Ответить
Ці тилові щури зовсім некомпетентні! Вони в курсі що бойовий медик не має ніякої медичної освіти, приладдя для гемотрансфузій і умов для зберігання компонентів крові (кров зараз використовують як сировину для компонентів і препаратів, а ллють лише напряму, коли повна п..да)?
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05.09.2023 18:56 Ответить
Переливання хочуть проводити на проміжних пунктах, дуже часто немає можливості евакуації...
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05.09.2023 19:35 Ответить
Що це за проміжні пункти? Є стабпункти, а там не бойові медики, а дипломовані лікарі, і не на всіх роблять трансфузії, і роблять їх не військові, а лікарі-волонтери.
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05.09.2023 22:49 Ответить
Вже давно відпрацьована схема зберігання крові в бойових медіків, в провідних країнах все це описується в процедурі ТССС. МОЗ було ЗА те, щоби бойові медики могли робити транфузію крові тяжко пораненим, Міноборони теж, проти було лише Командування Медичних сил - тиз самих, які закуповували дешеві китайські турнікети, які не працюють!

Стосовно ВІЧ і гепатиту - кров береться і перевіряється не на фронті, тож та кров, яка попадає для транфузії - абсолютно безпечна! Крім цього, на любих курсах по такмеду перше, чому вчать - зберігати свою особисту безпеку, як від дій ворога на передку, так і під час медичних маніпуляцій при наданні допомоги!

Взагалі це рішення давно треба було прийняти, щонайменше рік тому!
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05.09.2023 20:27 Ответить
Це мабуть плутаєте з цивільними стандартами надання допомоги. T-3C вимагає зупинити кровотечу, по можливості, катетерізувати вену, шуганути транексамової кислоти і лити сольові розчини до певного рівня АТ (ясєнь пєнь, поза зоною "під вогнем"). Я хіба чув, що американський спецназ тягає з собою на завдання власні консервовані еритроцити, так то їхнє місцеве ноухау…
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05.09.2023 23:01 Ответить
Все ж знакодиться практично моментально!

"...Основні принципи DCR (DamageControlResuscitation) полягають у відновленні гомеостазу, запобіганні або пом'якшенні гіпоксії тканин, кисневого голодування та шокового навантаження, а також коагулопатії. Усі ці заходи рівноцінні запобіганню «кров'яної недостатності», зокрема, з метою відновлення функцій крові (покращення постачання кисню та перфузії тканин, зменшення ацидозу, запобігання фібринолізу,зменшення коагулопатії, захист ендотелію, а також зменшення дисфункції тромбоцитів). Найкращим способом досягти цього є агресивна зупинка кровотечі та реанімаційні заходи з переливанням продуктів крові, що дозволяє відновити насичення тканин киснем, уникнути розведення тромбоцитів і фактора згортання крові, а також відновити втрачений гемостатичний потенціал. Найбільша ефективність DCR досягається, якщо в рамках реанімаційних заходів виконувати переливання цільної крові замість втраченої; оптимальною є трансфузія одиниць цільної крові (WB), проте також допускається трансфузія продуктів крові у співвідношенні, що приблизно відповідає складу цільної крові (а саме свіжозаморожена плазма, тромбоцити та еритроцити у співвідношенні 1:1:1)..."

Джерело: https://tccc.org.ua/guide/damage-control-resuscitation-cpg
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05.09.2023 23:10 Ответить
Це госпітальний етап, він не відноситься до тактичної медицини.
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05.09.2023 23:31 Ответить
Ви, здається, взагалі не розумієте, про що говорите.

ТССС ( Tactical Combat Casualty Care - англ. - Тактична допомога пораненим на полі бою - укр.) - це апріорі догоспітальні настанови, про який госпітальний етап ТССС Ви говорите?

Чи Ви вважаєте, що ТССС - це і для хірургів у госпіталях та лікарнях?
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06.09.2023 00:46 Ответить
Стандарт, який Ви процитували виконується в стаціонарах.
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06.09.2023 01:03 Ответить
Перед тим, як це стверджувати, пройдіть за вказаним мной посиланням, і прочитайте.

Це буде набагато корисніше, ніж сперечатись з вказаними настановами, не знаючи їх сутності!
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06.09.2023 01:50 Ответить
Для тих, хто не спроможний прочитати написане у статті: "До того ж реалії війни та ******* протоколи надання першої медичної допомоги на полі бою, зокрема TCCC, передбачають процедуру заміщення крововтрати, що можна забезпечити переливанням цільної крові. Її будуть проводити в автомобілі під час евакуації пораненого до стабілізаційного пункту або госпіталю. "
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05.09.2023 20:48 Ответить
Перекладаю, що там написано. Т-3С вимагає робити інфузії, а ми - ідіоти не бачимо різниці і будемо лити компоненти крові або кров, бо ми ж - не спеціалісти і взагалі не розбираємося в трансфузіології.
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05.09.2023 23:19 Ответить
"бойовий медик не має ... приладдя для гемотрансфузій і умов для зберігання компонентів крові" чомусь залишилось неперекладеним... Натомість "перекладені" якісь (ваші?) персональні дані, які є лікарською таємницею.
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06.09.2023 07:18 Ответить
Я два роки професійно займався розтовкмачуванням, того що хотіли сказати держслужбовці України.
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06.09.2023 08:53 Ответить
Боневтік п'ятий рік займається "керуванням країною". Схоже, що результати у вас однакові.
PS "бойовий медик не має ... приладдя для гемотрансфузій і умов для зберігання компонентів крові" так і залишилось неперекладеним...
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06.09.2023 09:25 Ответить
мажоров в окопы и в случае чего переливать кровь вич или туберкулез или сифилис- без разницы
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05.09.2023 18:58 Ответить
Шо , вы тут несете, какой вич, какой гепатит? Это не прямое переливание, а переливание из контейнеров "...переливання універсальної першої мінус групи крові. Джерело: https://censor.net/ua/n3441604.
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05.09.2023 19:04 Ответить
Кому Ви розказуєте? Подивіться - то шобла одних і тих же бездарів і пи.дунів, котрі виходять щоб розводити срач. Їхні аргументи як у баби Параски - не знаю як - але не так!
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05.09.2023 19:26 Ответить
хомячкам все равно))
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05.09.2023 21:52 Ответить
Кровь в Украине тестируется только по 4-м инфекциям, а группа определяется только по АБ-ноль и Резус, если есть моноклон, еще определяем Келл, но врачи на него вобще не смотрят.
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05.09.2023 23:23 Ответить
Б...ть накінець родили ... ще б навчання почали проводити як поводитись з турнікетами при довгій евакуації ... ну але то вже напевно наступного року
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05.09.2023 19:33 Ответить
Vasyl Burlaka

Пропоную вивезти КМС у повному складі на передову, видати їм китайські турнікети та аптечки, з якими «все добре», й хай на собі відчують увесь той «золотий» медичний стандарт. Упевнений, після кількох обстрілів у тих, хто виживе, станеться неймовірне просвітлення
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05.09.2023 20:25 Ответить
Норм. Теперь надо обеспечить наличие крови и условий для ее хранения.
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05.09.2023 19:44 Ответить
Все вже давно зроблено! Навіть МОЗ бачив, що система відпрацьована, і вона робоча!

Затик був лише у Командуванні Медсил, які рогом вперлись, не даючи змоги бойовим медикам спасати бійців до попадання на стабпункти. Тих самих, які закуповували аптечки з китайськими турнікетами!
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05.09.2023 20:31 Ответить
Ну и добре. Дефициту крови нет. Чудово!
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05.09.2023 20:53 Ответить
Яке це має відношення до того, хто може перелити важкопораненому бійцю кров?

Якщо її нема, то її нема і на стабпункті!

А щоб була - люди в чергах стоять на станціях забору крові... не всі, звісно!
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05.09.2023 21:33 Ответить
Багато хлопців помре від такого "професіоналізму".... Хто займався і знає, що таке гемотрансфузії навіть у стаціонарних відділеннях, навіть при наявності всього необхідного для здійснення проб, переливання , підготовлених кадрів, засобів для надання невідкладної допомоги при ускладненнях від гемотрансфузії (а їх дуже багато і вони дуже грізні!), - розуміє яка це злочинна авантюра. Для цих авантюрників (іншого слова не підберу) для переливання крові в окопі, бліндажі, БТР-і, при транспортуванні в полі ... достатньо, щоб якийсь санінструктор, чи просто боєць умів ... увести ін"єкційну іглу у вену пораненому (!) Є ефективні кровозамінники, врешті універсальна група крові (хоча і вона дає багато ускладнень). Але пускати ЦЕ на конвеєр - то злочинна авантюра. Від ускладнень такої масової безконтрольної гемотрасфузії помератимуть поранені більше, ніж від самих поранень. Це чужа кров, чужий білок. Зупиніться.
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05.09.2023 21:04 Ответить
Чия це ідея ?
Такого не роблять в США і на Заході ?
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05.09.2023 23:09 Ответить
США і Захід такої по масштабах війни , таких колосальних санітарних втрат (нещодавно в одному з повідомлень оборонного відомства США втрати ЗСУ назвали "ошєломляющіми" (приголомшливими) і такої масової поетапної евакуації поранених в очі не бачили. США воюють "культурно" - розбомбили ********* ракетами, авіацією і артилерією противника і обережно зайшли туди у броні. Там поодинокі поранені, котрі отримували медичну допомогу професіоналами в умовах повного забезбечення силами і засобами медичної служби. Вони негайно транспортувалися санавіацією у спеціалізовані центри надання меддопомоги, де і здійснювалися у т.ч. і гемотрансфузії. А у нас пропонують (уже дозволили!) переливання крові сантехніками (водіями, айтішниками...) без поняття в медицині , у полі, на ношах, де попало.
Від ускладнень таких "переливань" може померти більше людей, ніж від самих поранень (хто робив - той знає).
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06.09.2023 08:29 Ответить
Важко заглянути в книги по історії ?
У США були інтенсивні війни з великим процентом поранених і втрат серед військових США, це Корейські і Вєтнамська война.
Що до переливання крові не знаю, хай про це скажуть спеціалісти від медицини.
В плані порятунку життя бійців є практика армії США - "золота година", це той термін коли бійцю можна спасти життя з великою верогідністю, але для цього вони використовували гелікоптери для транспортування поранених до шпиталів з полю бою.
У нас чогось цього немає, де гелікоптери авакова який він закупив у Франції велика загадка. Транспортування важкопоранених бійців автівками у шпиталі чи лікарні, а не гелікоптерами це ще один злочин Зе влади.
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06.09.2023 15:02 Ответить
держава ( не плутайте з країною) таким чином пришвидшує утилізацію українців. Як бойовим медикам визначити інфіковану кров (ВІЛ, гепатит тощо)? Напрошується висновок, що наша держава антиукраїнська, що вона поплічниця путінізму. Не говорю вже про мародерство на крові захисників, корупцію і т.д..
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05.09.2023 21:19 Ответить
для особо тупых. Заготовленную кровь проверяют на спид и гепатит. И, о ужас. Ее никогда не допустят к переливанию. Переливают всегда здоровую кровь.
У дебилов еще вопросы остались?
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05.09.2023 21:54 Ответить
Судя по ответу, смотрю, что ты быдло недалёкое! Тебе сначала нужно понять значение "боевого медика", условия его работы и возможности, а потом открывать свой поганый рот. Хотя, тыловой диванной крысе этому не дано понять. Ответил тебе на твоём языке. А лучше всего, так это удали аккаунт и не погань своим присутствием данный сайт. Научись сначала общаться, как человек, и уж потом что-то комментируй!
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05.09.2023 22:16 Ответить
о какое тупое. Глупость написал, а потом еще и отгавкивается. Громче гавкни, моська, а то пока нестрашно
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05.09.2023 22:19 Ответить
Офгіваю - в нас війну, а поранених транспортують не гелікоптерами, а бусами у лікарні Харкова і інших міст. Де ті гелікоптери з Франції які Рюкзакевич купив.
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05.09.2023 23:07 Ответить
Гелікоптерів нам передавати не будуть, бо у п…дорів є засоби ППО.
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06.09.2023 01:15 Ответить
Ще один не з України , блд 🤣
Рюкзакевич це як позивний для перевірки якого ворог не знає.
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06.09.2023 15:07 Ответить
Факультет пацюків-істориків?
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07.09.2023 00:42 Ответить
Хто в темі той знає що з гелікоптерами авакова.
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07.09.2023 02:43 Ответить
Медиком може називатись спеціаліст із вищою освітою, медичною. А "що далеко не кожен бойовий медик має відповідну медичну освіту" звучить абсурдно. Людина без медичної освіти може бути парамедиком.
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05.09.2023 23:48 Ответить
Взагалі-то медік може мати середню медичну освіту, а може незакінчену освіту, а може курси. В ЗСУ більшість бойових медиків мають декілька занять по такмеду, рідше два тижні навчань за кордоном.
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06.09.2023 01:24 Ответить
 
 