Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кабинет Министров разрешил боевым медикам на фронте переливать кровь на догоспитальном этапе.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Теперь переливать кровь смогут не только люди с медицинским образованием, но и военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение. Для этого Минздрав расширяет специальную обучающую программу по основам трансфузионной терапии.
Отмечается, что такое решение правительства значительно расширяет круг людей, способных проводить трансфузию цельной крови на фронте. Его неотложность и необходимость обусловлена тем, что далеко не каждый боевой медик имеет соответствующее медицинское образование. Преимущественно помощью раненым на передовой и их эвакуацией в стабпункты или госпиталы занимаются люди с соответствующими навыками и опытом, впрочем без медицинского образования. К тому же, реалии войны и современные протоколы оказания первой медицинской помощи на поле боя, в частности TCCC, предусматривают процедуру замещения кровопотери, что можно обеспечить переливанием цельной крови. Ее будут проводить в автомобиле во время эвакуации раненого в стабилизационный пункт или госпиталь.
Только по приблизительным подсчетам, внедрение механизма обеспечения донорской кровью фронта и соответствующих учебных программ по основам трансфузионной терапии позволит существенно уменьшить процент превентивных смертей на поле боя, связанных с кровопотерей. Ведь своевременное переливание цельной крови позволяет выиграть время на доставку раненого в ближайший госпиталь.
Пожалуйста, подождите...
Я НЕ ВИНОВАТ, что Украина как государство - по факту НЕ ПРАВОВОЕ!!!
И "не для зриву мобилизации", а для соблюдения ПРАВ!!!
Лично я понимаю ТЕХ, кто за соблюдение ПРАВ!!!
Никто не виноват в том, что Украина - такое государство, за которое её собственные граждане НЕ ХОТЯТ жертвовать своими правами!!!
Це ти з якої дупи таке видулубав? Ану скажи, який єдиний законодавчий орган в Україні?
Суд принимает решение именем Украины. Судебное решение является обязательным к исполнению.
ст. 11 УК Украины - определяет не исполнение решения суда - ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
А ст. 382 УК УКРАИНЫ предусматривает уголовное наказание за неисполнение решения суда!
Суд может отменить то что приняло ВР.
А вот если судебное решение вступило в силу - его не отменить!
"Суд может отменить то что приняло ВР.
А вот если судебное решение вступило в силу - его не отменить!"
Ти ще зі своїм попереднім висером не розібрався, а вже плодиш нові.
Я чекаю відповідь на елементарне питання. Відповідь знають навіть абітурієнти юрфаку. Хіба що ти плиточник з ПТУ, то так і скажи - я не буду тебе далі садити в калюжу.
ВР единственный орган,который принимает законы.
НО суд в праве отменить действие закона, например если:
- нарушены процедуры голосования,
- принятый закон не конституционный
- если суд судебным решением вынес ИНОЕ, ссылаясь на другие законодательные нормы !
Так что ВР - лишь ФОРМАЛЬНО "единственный орган"...
ст. 75 Конституції України
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.
Після цього писати ось цей висер "Решение суда и приравненно в ЗАКОНУ!" - це як прирівняти кругле до гарячого. Хоча, плиточнику може це і не очевидно.
"НО суд в праве отменить действие закона, например если:
- нарушены процедуры голосования,
- принятый закон не конституционный
- если суд судебным решением вынес ИНОЕ, ссылаясь на другие законодательные нормы !"
Ще раз, ні! Суд не може скасувати закон! Суд (і це виключно Конституційний Суд України) може визнати його неконституційним, що матиме наслідком втрату чинності. З точки зору права, це зовсім не те ж саме, що "отменить действие". На, сходи повчися.
Тепер давай повернемось до рішення, яке ти тут всім втюхував.
Це було рішення Конституційного Суду України (єдиного органу конституційної юрисдикції), чи все ж рішення задрипаного райсуду, суду загальної юрисдикції? Твої тупі маніпуляції та спроби узагальнити тут не проканають, навіть не починай. Тому, запитую ще раз, як ти виродив ось це - "Решение суда и приравненно в ЗАКОНУ!"
Что касается Полтавского суда, он определил в том числе что:
ЦИТАТА
"такзвані «ЗакониУкраїни» таУКАЗИ Президента,в томучислі «ЗаконУкраїни «Промобілізаційну підготовкута мобілізацію»»,«Закон України«Про затвердженняУказу ПрезидентаУкраїни «Провведення воєнногостану вУкраїні»»,«УКАЗ Президента«Про введеннявоєнного станув Україні»»,«УКАЗ ПрезидентаУкраїни «Провикористання ЗбройнихСил Українита іншихвійськових формувань»»які легітимізуютьсяпід виглядомзаконів є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством."
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151?fbclid=IwAR3feEztfYqqhRLqsj0hBsrqXQiA5YMEmRQg7WF3Ekuo4Y8a30k1fQ73KK4
Цей суддя закінчував твоє ж ПТУ на сварщика, якщо він взявся судити про конституційність Закону у своєму сраному райсуді. Це функції виключно Конституційного Суду України, ст. 147 КУ.
"это отдельная история, но СУДА! " Дурік, я тебе попереджав про узагальнення? Знайди собі такого ж дурника, як сам, і бався. Йдеш накуй.
Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.
Суд рассмотрев материалы уголовного дела. В том числе на основании того, что он (суд) пришел в выводу о том, что
(Цитату я указал в https://censor.net/ru/comments/locate/8/3441604/80774170 ) "є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов`язковими для виконання народом, є офертами від суб`єкта, що надає послуги з державного управління. Ці «нормативні акти» мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством."
ОПРАВДАЛ подозреваемого, чем защитил его конституционные права !
переливати кровкопати окопи на догоспітальному етапі Джерело: https://censor.net/ua/n3441604
4 д. ·Сьогодні вночі (01.09) я надавала допомогу бійцю, який був поранений 29.08
Покажіть цей пост кожному ідіоту, що стверджує, що в нас евакуація вкладається в «золоту годину»
Кожній падлі, яка каже «яка ще кров до госпіталя»
Кожному, хто поняття не має, як помирають люди на фронті
І це не якась спецоперація ГУР в тилу ворога
Це навіть не найгарячіша ділянка фронту
Це звичайний піхотинець, якого неможливо було вивезти з позиції через щільність обстрілів
Він живий, але в відновленні функціональності кінцівки я не впевнена (не турнікет, перелом зі зміщенням)
Просто дайте рятувати поранених так як потрібно
- Погрози криміналом бойовим медикам за надання допомоги
- Сувора догана начмеду який не прийняв неякісні турнікети
- Вплив на уряд щоб не пропустити постанову про переливання крові до госпіталю
- Ручне переконування начмедів / лікарів що їм не потрібна кров
- Відмова закуповувати якісні турнікети та аптечки по причині «нема стандартів» (10й рік війни) або «ви лобіюєте виробників» (да, я лобіюю виживання, це сильно краще ніж здохнути від китайського турнікета)
Дякую моїй армії за таке командування військовою медициною
Господи, просто не заважайте
Стосовно ВІЧ і гепатиту - кров береться і перевіряється не на фронті, тож та кров, яка попадає для транфузії - абсолютно безпечна! Крім цього, на любих курсах по такмеду перше, чому вчать - зберігати свою особисту безпеку, як від дій ворога на передку, так і під час медичних маніпуляцій при наданні допомоги!
Взагалі це рішення давно треба було прийняти, щонайменше рік тому!
"...Основні принципи DCR (DamageControlResuscitation) полягають у відновленні гомеостазу, запобіганні або пом'якшенні гіпоксії тканин, кисневого голодування та шокового навантаження, а також коагулопатії. Усі ці заходи рівноцінні запобіганню «кров'яної недостатності», зокрема, з метою відновлення функцій крові (покращення постачання кисню та перфузії тканин, зменшення ацидозу, запобігання фібринолізу,зменшення коагулопатії, захист ендотелію, а також зменшення дисфункції тромбоцитів). Найкращим способом досягти цього є агресивна зупинка кровотечі та реанімаційні заходи з переливанням продуктів крові, що дозволяє відновити насичення тканин киснем, уникнути розведення тромбоцитів і фактора згортання крові, а також відновити втрачений гемостатичний потенціал. Найбільша ефективність DCR досягається, якщо в рамках реанімаційних заходів виконувати переливання цільної крові замість втраченої; оптимальною є трансфузія одиниць цільної крові (WB), проте також допускається трансфузія продуктів крові у співвідношенні, що приблизно відповідає складу цільної крові (а саме свіжозаморожена плазма, тромбоцити та еритроцити у співвідношенні 1:1:1)..."
Джерело: https://tccc.org.ua/guide/damage-control-resuscitation-cpg
ТССС ( Tactical Combat Casualty Care - англ. - Тактична допомога пораненим на полі бою - укр.) - це апріорі догоспітальні настанови, про який госпітальний етап ТССС Ви говорите?
Чи Ви вважаєте, що ТССС - це і для хірургів у госпіталях та лікарнях?
Це буде набагато корисніше, ніж сперечатись з вказаними настановами, не знаючи їх сутності!
PS "бойовий медик не має ... приладдя для гемотрансфузій і умов для зберігання компонентів крові" так і залишилось неперекладеним...
Пропоную вивезти КМС у повному складі на передову, видати їм китайські турнікети та аптечки, з якими «все добре», й хай на собі відчують увесь той «золотий» медичний стандарт. Упевнений, після кількох обстрілів у тих, хто виживе, станеться неймовірне просвітлення
Затик був лише у Командуванні Медсил, які рогом вперлись, не даючи змоги бойовим медикам спасати бійців до попадання на стабпункти. Тих самих, які закуповували аптечки з китайськими турнікетами!
Якщо її нема, то її нема і на стабпункті!
А щоб була - люди в чергах стоять на станціях забору крові... не всі, звісно!
Такого не роблять в США і на Заході ?
Від ускладнень таких "переливань" може померти більше людей, ніж від самих поранень (хто робив - той знає).
У США були інтенсивні війни з великим процентом поранених і втрат серед військових США, це Корейські і Вєтнамська война.
Що до переливання крові не знаю, хай про це скажуть спеціалісти від медицини.
В плані порятунку життя бійців є практика армії США - "золота година", це той термін коли бійцю можна спасти життя з великою верогідністю, але для цього вони використовували гелікоптери для транспортування поранених до шпиталів з полю бою.
У нас чогось цього немає, де гелікоптери авакова який він закупив у Франції велика загадка. Транспортування важкопоранених бійців автівками у шпиталі чи лікарні, а не гелікоптерами це ще один злочин Зе влади.
У дебилов еще вопросы остались?
Рюкзакевич це як позивний для перевірки якого ворог не знає.