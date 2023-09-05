У Путина хроническая антисемитская фиксация на этническом происхождении Зеленского, - МИД Украины
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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали очередные высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу этнического происхождения президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке спикера МИД Олега Николенко.
"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит.
Ранее ТАСС опубликовал видеоролик, в котором Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства".
"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - сказал Путин. Кроме того, он заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля", и призвал посмотреть, что "они говорят в интернете".
Пожалуйста, подождите...
А затем, опять же всем миром, справлялись с гитлером!
По ТВ каналам рашки гастролюють рав Фінкель, Булочнік та інші і просвіщають.
Дослівно "Война - ето украінцам за Голокост. Оні думалі, чьто ми всьо забилі, а тут постучалі кредітори". Стовно русні, кажуть, що винні перед ними і багато зла зробили "рузькаму народу".
Це якийсь жахливий цирк.
Путинский предатель на заседании Львовского обл. совета https://www.youtube.com/watch?v=7V44Ys9faKY
А українцям пора брати державу під своє управління!
Країнами повинні керувати етнічні люди, а не евреї, в себе нехай і керують!
А я бачу, що країну габує Ж2
Йдіть вже *****, уїбани козломорді!
А ***** як був *****м, так *****м і залишився.
Факт такий , що вісять кожні 2 квартали виключно жовто-блакитні прапори й (розумово) ізраїльскі ... А за аквафреш прокалують колеса !
І мітинги проукраїнські збирають до 50 тисяч й без участі недолугого посла , а з аквафрешем збирається не більше 300-500 старперів й те , виключно через послів й консулів . Й що б московити нападали на проукраїнських як то буває й в Шведції й осоливо часто у Німетчині -- для Ізраїля це сюріалзм чистий .
Ось таке можливо у Німетчині , що пропогандона раші Рара жорстко ігнорували усі медіа .
А ось яшу кедмі не допускають в Ізраїлі до жодного медіа . Й це публічно оголосили усі мережі .
Й усі медіа домовилися вживати слово Ряша виключно з "пітетом "агресор" й "військовий " злочинець ...
Відмінені усі гастролі Доліної , Лепса , Кіркорова , Баскова й Валерії . А ось "Океан Ельзи" по два концерта на рік дає , Лайма по два , БГ - то як завжди .
Може комусь здаєтьяся , що 52% це дуже впевненна генетична цілістність . Але усе це рахувалося виключно без великих міст (бо там вгазалом неможливо віділити якусь генетичну близкість . Й це виключно по Y-хромосомі . Тобто - у жінок якоїсь генетичної єдності по теріторіях не знайдено вгагалом . Про "кров" , про яку так верещали чахлики й хлюпіки - гітлери й гебельси . Бо це своїм лідерам засцяв розповісти йще один злочинець (й саме тому найбіьш цинічний) доктор Менделе .
Він-то точно знав наукові дослідження й що кров у папуасів й у зігуючого чемпіона-олімпійця 1936 року абсолютно однакова . До речі -- як й параметри мизку . Ось кістки різні , а усе найбільш важливе -- однакове .
Що до іудейської участі в певних процесах -- це було московськими сцарями предумовленно й саме про це попереджав цяря Олександра 3 інженер за фахом Вітте ... кажучи про черту осідлості порівнюючі її з латанням дир в паровиму котлі . Він вказував , що серед бомбистів народної волі не було іудеїв . Як (розумово) й серед "декабрістів" . До речі більш всього іудеїв було у меньшовиках , тобто духовних братах ********* європейських соціал-демократів . До речі Плєханов теж був меньшовиком й саме він критикуючи жорстокість й хижацький прагматизм більшовіків це спадщина "Народної волі" . Коли вбивали разом з правлячим класом -- дітей й жінок . Так що жорстокість це явно не іудейська традиція й аскаля (виховання) , бо в Торі заповідь - "Не вбий" фігурує першою з 10 . А у христіянстві - 8 пунктом з 19 .
Й крімінальна статистика підтверджує -- дуже низкий відсоток навмистних вбивст . Тобто це точно не генетичне й не етнічне , а це спадщина московсько-татарської традиції : а ні садіст Іван 3 , а ні його унук , а ні документованний кат Петро Перший ніякого відношення до іудеїв не мали .. Та й усі криваві революції мають таку тенденцію . Олівер Кромвель знищим третину ірладців як католиків . Якобінці страчували публічно до 2 тисяч аристократів за добу . А потім й Дантона , тобто почали їсти один іншого . Й серед них не було іудеїв !
одним словом: примітивні розбірки примітивних мавп за "лідерство"....
Раз трамвай на рельсы встал, Под трамвай еврей попал. Евреи, евреи, кругом одни евреи...
Вошёл в трамвай антисемит - Слева жид и справа жид. Евреи, евреи, кругом одни евреи...
Принёс к врачу свой геморрой, Врач - жид первый, я - второй. Евреи, евреи, кругом одни евреи...
Премьер Нетаниягу, в 90-х провел экономическую реформу, вместо социалистической экономики ввел рыночную.
Результат: нищая аграрная страна превратилась в экономически мощное государство.
И ношение его портфеля.
И охрану семьи Ельцина.
На цього карлика взагалі не варто звертати увагу, тому що він *****.
Він за національністю - *****ван, і нехай стежить за своїм скотобидлом.
І не суне свою паршиву харю до України.
Яка же він довбойобіна)