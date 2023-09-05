У Путина хроническая антисемитская фиксация на этническом происхождении Зеленского, - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали очередные высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу этнического происхождения президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке спикера МИД Олега Николенко.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит.

Ранее ТАСС опубликовал видеоролик, в котором Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства".

"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - сказал Путин. Кроме того, он заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля", и призвал посмотреть, что "они говорят в интернете".

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