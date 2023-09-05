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антисемитизм (230) Зеленский (16565) МИД (6654) Путин (29870)

У Путина хроническая антисемитская фиксация на этническом происхождении Зеленского, - МИД Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

путін

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали очередные высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу этнического происхождения президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке спикера МИД Олега Николенко.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит.

Ранее ТАСС опубликовал видеоролик, в котором Путин заявил, что "поставив во главе Украины этнического еврея", "западные кураторы" прикрывают "античеловеческую сущность современного украинского государства".

"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек", - сказал Путин. Кроме того, он заявил, что "лучше всего это понимают простые граждане Израиля", и призвал посмотреть, что "они говорят в интернете".

Читайте также: Зеленский ответил Путину на слова о "позоре еврейского народа": "Второй король антисемитизма после Гитлера"
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Топ комментарии
+17
Особливо ті, які кричали про Вальцмана, хоча Порошенко на 100 % українець
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05.09.2023 21:45
+16
Завтра він буде хвилюватися що у Ізраїлі при владі євреї. Це просто, у поца ще і хвороба
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05.09.2023 21:38
+15
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05.09.2023 21:44
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бідненькі! як і пі.раси бульбаші!
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05.09.2023 22:06 Ответить
та згадай, яким був Зе ще до *війни (так я позначу новий її етап 24/02,22)! Якщо не таким самим як *****, так дуже схожим з ним менталітетом. З початком *війни Зе зрозумів, що ***** його буде знищувати, як Брежнєв Аміна - і тому вони стали ворогами. Але коріння менталітету залишились, нікуди не ділись, і навіть час від часу проростають так, що видно: Зеля - це наше *****...
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05.09.2023 22:02 Ответить
"Православна" русня умудряеться воювати з евреями, фашистами, та украiнцями, яких не iснуе, одночасно. Скажiть це Птiуну.
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05.09.2023 21:52 Ответить
Ну принаймі те що жиди організували геноцид в Україні то він як не дивно сказав правду(може неконтрольовано вирвалося)
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05.09.2023 21:53 Ответить
Путин - бесноватое животное. Но так явно проявлять свое бешенство в обычном состоянии он бы не стал. А вот последний год он это делает регулярно. Нервничает, наверное, что-то пошло не в туда. И это еще мир не начинал давить эту тварюку. Завтра Блинкен будет здесь, наверное он оцениттнп только художества зеленых, но и заявления кремлевского бешеного пса. Пора миру на него натянуть намордник и посадить на цепь.
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05.09.2023 21:53 Ответить
Справа не в путiне, там усi такi бидлота. У нас ланцюгiв не вистачить.
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05.09.2023 21:56 Ответить
Мы сами и не справимся. С гитлером справились всем миром, здесь придется так же.
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05.09.2023 21:58 Ответить
Так захiд на хоче поразки ботоксного. Нe?
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05.09.2023 21:59 Ответить
Вряд ли западу понравится то, что он услышит сегодня от бесноватого
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05.09.2023 22:02 Ответить
Сначала гитлера снабжали всем миром всем необходимым, Чехословакию ему отдали со всеми заводами и вооружением, затем Польшу, заводик под Гамбургом построили по переработке сырой нефти из Америки, СССР отправлял всё необходимое вплоть до 22 июня, Швеция руду железную поставляла вплоть до февраля 45-го, заводик Форда в Виши работал, - и ещё много интересного можно прочесть у Адама Туза и Чарльза Хайема.
А затем, опять же всем миром, справлялись с гитлером!
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05.09.2023 22:23 Ответить
Да, история повторяется. Только гитлеры разные, все остальное то же.
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05.09.2023 22:32 Ответить
Самое интересное, шо евреи любят москалей, несмотря на черносотинцев, погромы. Мозохи?
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05.09.2023 21:56 Ответить
Зеленский також?
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05.09.2023 21:58 Ответить
Ага. Особливо кудись заглянути
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05.09.2023 21:59 Ответить
Кудись, комусь...
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06.09.2023 00:07 Ответить
Закономірний результат.
По ТВ каналам рашки гастролюють рав Фінкель, Булочнік та інші і просвіщають.
Дослівно "Война - ето украінцам за Голокост. Оні думалі, чьто ми всьо забилі, а тут постучалі кредітори". Стовно русні, кажуть, що винні перед ними і багато зла зробили "рузькаму народу".
Це якийсь жахливий цирк.
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05.09.2023 22:01 Ответить
путін кацап, в них на підсвідомості ненависть до усіх інших народів (українців, молдаван, євреїв, литовців, поляків ...), бо кацапи це шовіністи, тому наше МЗС правильно все робить, треба на це звертати увагу. Але велике прохання до наших правоохоронних органів, нарешті звернути увагу на антиукраїнську, андидержавну пропаганду, яка десятиліттями пропагувалася прямо зі сцени під виглядом "гумору", щоб краще заходила глядачу: "Патріотичний" гумор В.Зеленського і його команди https://www.youtube.com/watch?v=q2ptlsMwzSM
Путинский предатель на заседании Львовского обл. совета https://www.youtube.com/watch?v=7V44Ys9faKY
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05.09.2023 22:05 Ответить
***** хоче перенести миф шо українці це антисеміти на Захід. Це дуже небезпечно, а корисні ідіоти тут йому підіграють
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05.09.2023 22:07 Ответить
Хутiн спецiально робить еврейскiй вброс. Тута можно багато дров наламати. На що i розрахунок.
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05.09.2023 22:13 Ответить
путіну вже ніякий вброс не допоможе!
А українцям пора брати державу під своє управління!
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05.09.2023 22:26 Ответить
Так пуйло саме напівєрейський масосон..
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05.09.2023 22:16 Ответить
Він монголоїд а не єврей.
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05.09.2023 22:25 Ответить
вертухай усмановських жидів шось хавалом патякає
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06.09.2023 01:01 Ответить
Чому "напівєврейський"? Судячи з прізвища його батька, так не менше, аніж на 75% жид. Ну, з матір'ю його все зрозуміло.
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06.09.2023 09:13 Ответить
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05.09.2023 22:19 Ответить
"оне любьять друх друха" (с)
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05.09.2023 22:31 Ответить
ага тільки в реальності "іван грозний" на кол саджав українців, але давайте не будемо згадувати цей нюанс, коли постимо картинки з совєтського пропагандистського гівна?
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06.09.2023 01:24 Ответить
Загалом не зрозуміло, чому в управлінні Україною знаходяться евреї ?
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05.09.2023 22:20 Ответить
давай, підспівуй козломордим та *****. Йому не вистачає підтимки.
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05.09.2023 22:26 Ответить
а тобі не вистачає мізків, якщо ти не помітив, що Ж2 окупувала країну не гірше кацапів
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05.09.2023 22:30 Ответить
В США во владі одні євреї, щось Американці живуть краще ніж Іран де євреєв немає. І до речі через антисемітизм можна втратити всю підтримку Західу чого й хоче *****. ДумайТе
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05.09.2023 22:31 Ответить
От і я кажу, щось забагато впливу євреїв!
Країнами повинні керувати етнічні люди, а не евреї, в себе нехай і керують!
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05.09.2023 22:36 Ответить
"думати" це не до антисемітів. Вони на корткій мотузці антисемітів.
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05.09.2023 22:38 Ответить
по-перше не Евреї, а Євреї. По-друге в мене немає претензій а ні ментальних, а ні національних до євреїв. Янукодла був НЕ єврей, ти б хотів його повернути??? Я - ні. Тому, прожуй соплі та не відсвічуй.
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05.09.2023 22:36 Ответить
Якісь дурні в тебе приклади))
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05.09.2023 22:41 Ответить
чого це дурні?? З нашої історії. Дурний це ти, а не мої приклади. Людей не за національністю потрібно ділити, а за свідомістю, за чесністю, за корисністю і т.д.. Мої два керівника - євреї, велике підприємство, так вони з 2014-го допомагають українському війську так, як не дуже то й багато допомагають етнічні українці. Вони навіть спілкуються українською, на відміну від багатьох тих, хто б'є себе п'яткою в груди, натянує вишиванку та на кожному кроці волає, що він українець у сто п'ятнадцятому поколінні.
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05.09.2023 23:08 Ответить
Так, я і бачу, що ти тупий, а тобою керують розумні)))

А я бачу, що країну габує Ж2
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06.09.2023 06:53 Ответить
Ющенко, Тимошенко, Янукович, Кучма, Кравчук.. "кругом одні єврєї" )))))))))) Цікаво, ти у відображенні стоячи перед дзеркалом євреїв не бачиш?
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06.09.2023 12:10 Ответить
Разве можно серьёзно обсуждать, шо несёт этот потц-байстрюк?
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05.09.2023 22:23 Ответить
Чистий гітлер. То Порох був жид та "алкаш", тепер Зеля "жид та наркоман і клован". ТА ЯКА ВАМ ***** РІЗНИЦЯ, КОЗЛОМОРДІ, ХТО В НАС ПРЕЗИДЕНТ!!! - чи жид, чи алкаш, чи наркоман, чи пресвітеріянин, чи нудист, чи ще хтось!!!!!! *** вашу кацапську мать!!
Йдіть вже *****, уїбани козломорді!
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05.09.2023 22:25 Ответить
👍,,),,
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05.09.2023 23:22 Ответить
Який Зе єврей - Зе не єврей, а сором Єврейського народу.

А ***** як був *****м, так *****м і залишився.
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05.09.2023 22:36 Ответить
Короче, Зе і не туди і не сюди
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05.09.2023 22:43 Ответить
Зе посадив Коломойського, не забувайте.
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05.09.2023 22:45 Ответить
Щось у лісі здохло... але це ще не кінець історії, а може вони взагалі щось неподілили
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05.09.2023 22:48 Ответить
Свого часу Березовський спонсорував Путлера, але вилізло це йому боком, зрештою, коли Путлера увійшов у силу, і знайшов нових поплічників. Більше того, свого часу Каддафи фінансував передвиборчу кампанію Саркозі.
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06.09.2023 14:54 Ответить
В політиці кидки своїх колишніх спонсорів - звичайна річ.
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06.09.2023 14:56 Ответить
а Коломойський вже сидить? я щось пропустив? А скільки років він отримав? Бо щось на 1+1 нічо не кажуть. Тільки Зеленському вилизують.
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06.09.2023 01:25 Ответить
Такі да. Шо й казати, єврейському народу такі пощастило - йому тільки сором, а от українському біда. А ***** і здохне *****м.
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05.09.2023 23:44 Ответить
СССР - это вообще-то проект одного конкретного народа - Ленин (Бланк) имел некую этнику, как и его любовник Зиновьев, и соратник Троцкий (Бронштейн), и другой соратник Джугашвили (мать дагестанка, отец - богатый чукча, у которого она работала домработницей). Далее - Хрущёв (Перлмуттер), Брежнев (Каминский), Андропов, Горбачов, Ельцин и Шеломов-путин с друзяками Сечиными и Ротенбергами.
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05.09.2023 22:42 Ответить
Саме тому у Ізраїлі й досі так ностальгують ща СРСР та підтримують муйла. не всі, але багато хто...
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05.09.2023 23:15 Ответить
Дійсно , але спробуй повісити аквафреш десь на тель-авівському балконі , не кажучі про автівки .

Факт такий , що вісять кожні 2 квартали виключно жовто-блакитні прапори й (розумово) ізраїльскі ... А за аквафреш прокалують колеса !
І мітинги проукраїнські збирають до 50 тисяч й без участі недолугого посла , а з аквафрешем збирається не більше 300-500 старперів й те , виключно через послів й консулів . Й що б московити нападали на проукраїнських як то буває й в Шведції й осоливо часто у Німетчині -- для Ізраїля це сюріалзм чистий .
Ось таке можливо у Німетчині , що пропогандона раші Рара жорстко ігнорували усі медіа .

А ось яшу кедмі не допускають в Ізраїлі до жодного медіа . Й це публічно оголосили усі мережі .
Й усі медіа домовилися вживати слово Ряша виключно з "пітетом "агресор" й "військовий " злочинець ...
Відмінені усі гастролі Доліної , Лепса , Кіркорова , Баскова й Валерії . А ось "Океан Ельзи" по два концерта на рік дає , Лайма по два , БГ - то як завжди .
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06.09.2023 03:06 Ответить
Називати членіна євреєм може тільки суцільний неонацист . Бо тільки нацисти рахували національну приналежність по п"ятів воді на киселі ... ******** генетика довела , що в Європі найбільш "чиста нація" це ірландці 78% гаплогрупи R1r (західноєвропейска), а німці мають західноєвропейської гаплогрупи тільки 38% , й йще 35% східноєвропейської R1a1 й тобто поляки їм такі ж родичі по генах як британці . З усіх слов"ян саме поляки мають 57% й це максимум R1a1 . Українці й білоруси - 52% . А ось ашкенази : 10-17% й саме це пояснює очевидну присутність серед іудеїв особ з блакитними очами й рудим , або взагалі жовтим волоссям (тобто блондини) .

Може комусь здаєтьяся , що 52% це дуже впевненна генетична цілістність . Але усе це рахувалося виключно без великих міст (бо там вгазалом неможливо віділити якусь генетичну близкість . Й це виключно по Y-хромосомі . Тобто - у жінок якоїсь генетичної єдності по теріторіях не знайдено вгагалом . Про "кров" , про яку так верещали чахлики й хлюпіки - гітлери й гебельси . Бо це своїм лідерам засцяв розповісти йще один злочинець (й саме тому найбіьш цинічний) доктор Менделе .
Він-то точно знав наукові дослідження й що кров у папуасів й у зігуючого чемпіона-олімпійця 1936 року абсолютно однакова . До речі -- як й параметри мизку . Ось кістки різні , а усе найбільш важливе -- однакове .

Що до іудейської участі в певних процесах -- це було московськими сцарями предумовленно й саме про це попереджав цяря Олександра 3 інженер за фахом Вітте ... кажучи про черту осідлості порівнюючі її з латанням дир в паровиму котлі . Він вказував , що серед бомбистів народної волі не було іудеїв . Як (розумово) й серед "декабрістів" . До речі більш всього іудеїв було у меньшовиках , тобто духовних братах ********* європейських соціал-демократів . До речі Плєханов теж був меньшовиком й саме він критикуючи жорстокість й хижацький прагматизм більшовіків це спадщина "Народної волі" . Коли вбивали разом з правлячим класом -- дітей й жінок . Так що жорстокість це явно не іудейська традиція й аскаля (виховання) , бо в Торі заповідь - "Не вбий" фігурує першою з 10 . А у христіянстві - 8 пунктом з 19 .
Й крімінальна статистика підтверджує -- дуже низкий відсоток навмистних вбивст . Тобто це точно не генетичне й не етнічне , а це спадщина московсько-татарської традиції : а ні садіст Іван 3 , а ні його унук , а ні документованний кат Петро Перший ніякого відношення до іудеїв не мали .. Та й усі криваві революції мають таку тенденцію . Олівер Кромвель знищим третину ірладців як католиків . Якобінці страчували публічно до 2 тисяч аристократів за добу . А потім й Дантона , тобто почали їсти один іншого . Й серед них не було іудеїв !
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06.09.2023 02:37 Ответить
"закликав подивитись, що "вони говорять в інтернеті". Ця паскуда не вміє користуватися інтернетом, то звідки він знає, що говорять громадяни Ізраїлю?
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05.09.2023 22:45 Ответить
Все воно вміє, просто робить пику цеглиною (морду кирпичом).
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05.09.2023 22:55 Ответить
100%! Сидить він в інтернеті з 2000-х... підозрюю, що його хтось смачно нагнув в так званому "хохлосрачі", от воно ображене і напало
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05.09.2023 23:29 Ответить
це тому що єврей пукін-шаломов дуже сильно не любить, коли якийсь інший єврей (наприклад, зеленський) претендує хоча би на кусок влади. вся влада має належати пукіну-шаломову. це їх релігія так зобов'язує думати.
одним словом: примітивні розбірки примітивних мавп за "лідерство"....
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05.09.2023 22:49 Ответить
У ПТН-ПНХ осіннє фінальне загострення на кшталт:

Раз трамвай на рельсы встал, Под трамвай еврей попал. Евреи, евреи, кругом одни евреи...
Вошёл в трамвай антисемит - Слева жид и справа жид. Евреи, евреи, кругом одни евреи...
Принёс к врачу свой геморрой, Врач - жид первый, я - второй. Евреи, евреи, кругом одни евреи...
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05.09.2023 22:53 Ответить
От я зараз зніяковів і навіть десь злякався.Таке враження,що мені зараз сказали,що я латентне *****.Річ у тім,що мене теж напружує етнічна приналежність Зеленського,Єрмака,Трухіна,Арахамії,Шурми,Шмигаля,Резнікова і ще десятків,і навіть сотень,персонажів в різних гілках органів державного управління.
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05.09.2023 22:58 Ответить
ти не *****, ти расист
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05.09.2023 23:26 Ответить
Дякую,заспокоїв.Хоча расист - це теж,мабуть,перебільшення.От наприклад є в Європі народ,який прийшов з Уральсько-Сибирських ******.Спочтку були типові монголоїди,але зараз абсолютно білі європеоїди.Але я цих білих гандольєрів терпіти не можу.
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06.09.2023 00:45 Ответить
ущербное х..ло = эталон неполноценности, остается просто ждать когда оно сдохнет
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05.09.2023 23:02 Ответить
Ніколи воно не здохне. Там двійників мама дарагая.
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05.09.2023 23:46 Ответить
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06.09.2023 06:37 Ответить
Какая связь между зоофилом пыней и шойгу... . Любимицу семьи Путина лабрадора Кони подарил главе государства министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу ( на день рождения).
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05.09.2023 23:13 Ответить
так він же ж не користується інтернетом
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05.09.2023 23:25 Ответить
Кажіть прямо він нацист фашист і покидьок !
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05.09.2023 23:28 Ответить
одним словом - рашист
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05.09.2023 23:32 Ответить
Кого вы (и мы) себе навыбирали - те нами и правят. У нас сейчас в Израиле тоже правительство - настоящая банда мошенников, дерибанщиков и мракобесов во главе с трижды подсудимым Нетаньяху. И у власти они потому, что в день выборов половина нормальных израильтян решила пойти не на избирательные участки, а на пляж. Выходной ведь, а их так мало - шесть дней в неделю работаем. Ну что может случится, в самом деле? Теперь не знаем, как избавиться от них, поскольку это правительство сворачивает в стране демократию, независимость судов, права человека и дерибанит бюджет по-страшному. А кто виноват? Мы сами и виноваты.Такие дела.
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05.09.2023 23:31 Ответить
так мьі не против евреев, нам вообще до фени, аби не москаль
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05.09.2023 23:33 Ответить
Видно, что засланец ФСБ, живешь в Израиле и не знаешь его историю.....
Премьер Нетаниягу, в 90-х провел экономическую реформу, вместо социалистической экономики ввел рыночную.
Результат: нищая аграрная страна превратилась в экономически мощное государство.
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06.09.2023 04:38 Ответить
Зеленский имеет и мать и отца и всем на лицо и никакой таины нет .А вот про пртивоположную сторону ,всяких рассуждений и исследования произведено про недо -фюрера ,но так никто и несмог выяснить какой пройдоха или алкаш сделал этую тварь.
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05.09.2023 23:40 Ответить
)(уйло - этнический вепс. Хотя, какая разница? По делам судят человека, а не по записи в метрике.
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05.09.2023 23:52 Ответить
Кто бы доверил вепсу охрану дочки Анатолия Собчака.
И ношение его портфеля.
И охрану семьи Ельцина.
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06.09.2023 00:35 Ответить
вибачте а що не так? Собчак і Єльцін обидва азіати. А ***** сам колись заявляв, що він калмик, так що десь з тих самих ******.
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06.09.2023 01:27 Ответить
Ху@ло ж сформувалось в ті часи,коли в паспорті була п'ята графа,а тут той,кому КГБ за совка не в кожен ВУЗ дозволило би поступити- став президентом і нагинає бункерну крису раком,ось і тригернуло ху@лушу на етнічному ґрунті.
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06.09.2023 00:48 Ответить
Ви про що? Євреї в совку займали достатньо високі посади. У Зеленського батько-єврей, будучи ректором, був сексотом КГБ (де і познайомився з батьком Єрмака, який працював в КГБ, між іншим) - так що до євреїв в совку норм ставились.
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06.09.2023 01:29 Ответить
євреї в совку не мали права навчатись на деяких спеціальностях і в деякиих ВУЗах.в паспорті СРСР була так зваана п'ята графа,при заповнені анкети людей відсіювали ще до екзаменів,навіть в армію євреїв не призивали в елітні війська.Батько Зеленського ні коли не був ректором при совку,це при Україні його кар'єра пішла в гору і з Єрмаком він навряд чи перетинався,так як той працював в Москві в розвідці(ГРУ),а не в КГБ,не пишіть маячню.
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06.09.2023 02:00 Ответить
Путлер просто хочет сказать, что русские воры и бандиты у власти лучше, чем еврейские.
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06.09.2023 01:08 Ответить
На насрать на цього ******* і на те, що він говорить.
На цього карлика взагалі не варто звертати увагу, тому що він *****.
Він за національністю - *****ван, і нехай стежить за своїм скотобидлом.
І не суне свою паршиву харю до України.
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06.09.2023 01:27 Ответить
Він хоче сказати, що робить євреям Ізраіля якусь особливу послугу тим, що з огидою і особливим цинізмом знищує населення України, інфраструктуру, села і міста, творить геноцид і екоцид, які не помічає оон. Виявляється, що це помста за загиблих євреїв, а він кровавий ангел Люцефер!

Яка же він довбойобіна)
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06.09.2023 02:10 Ответить
Дикий світ(минуле) від свого початку НЕ МАВ РОЗДІЛУ по єтнічному признаку, його не має й РАЙ ЛЮДИНИ, але перший ЗА ВІДСУТНОСТІ ЗАКОНУ(БОГА) від початку ділиться на звіра(каннібалізм в любому вигляді), потім пізніше скотину(навчили НИТИ=ПРОСИТИ(Ной)) і найпізніше ЛЮДИНА - НАВЧИЛИ ЗАРОБЛЯТИ. Світ звіра(від Адама) був затоплений, світ Ноя БОГ вів навчаючи здобувати ХЛІБ в ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЯХ(ЗАКОН). Присутність на Землі звіра в людській подобі та скотини, що є хвіст минулого, зберігається до тих пір, доки не набрана кількість людей, яка потрібна для заповнення парому, що відчалить від Землі до РАЮ(інша планета), потім все повториться, бо Земля створена лише для того, щоб з дикуна виростити ЛЮДИНУ і ВІД АДАМА НЕ Є ДОМОМ ЛЮДСТВА. По Адаму вся цивілізація має назву Евреї. Минула мала назву Атланти. Евреї це та частина Атлантиди(затопленого світу) що не сповідувала закон, та була повернута для повторного його вивчення в ДУАЛЬНОМУ СВІТІ(СВІТ РОЗДІЛУ ПО ДОБРУ ТА ЗЛУ). Так написана й Біблія. Перша її частина - ЗАКОН для тих, хто сповідує РАЙ(=дім батьківський) БОГА ТА ЗАКОН, друга її частина для тих, хто сповідує ПЕЧЕРНИЙ СВІТ, в якому народився прозваний Христом та не сповідуючи ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ(вчить просити) він воскрес. Як є залишки праці Атлантів на Землі, що свідчать про надрозвинену цивілізацію, так зостануться залишки й від цієї, але за розвитком вона менша, слідуюча за нею буде ще менша, це створюе драбину світів, чи то драбину АНГЕЛІВ, що керують нами та наповнюють світи ХЛІБОМ ЗНАНЬ РУК ТА РОЗУМУ. АРХ М
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06.09.2023 05:06 Ответить
Так, *****, і в мене теж саме вимальовується. Але не через етнічне походження буби. І кожний день, кожний гундосовідосик, кожний висер цю фіксацію збільшує.
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06.09.2023 07:10 Ответить
..кураторы запада,выбрали хороший вариант,если ***** бункерное такие кренделя выводит, так и это не все, первая партия боевых ********** уже вырвалась из лаборатории,и по данным ГосДепа направляется в бункер к *****....
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06.09.2023 07:36 Ответить
то відкрийте проти ***** кримінальну справу хоч за щось
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06.09.2023 09:20 Ответить
Є євреї, а є жиди, зеля з рєзніковим, бєньою та розенблатом- це жиди!
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06.09.2023 09:36 Ответить
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