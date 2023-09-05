РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11460 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
13 270 42
авто (4069) Германия (6022) помощь (6181)

Merсеdes передал Украине более 100 военных грузовиков Zetros

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

zetros,зетрос

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила в Украину более 100 высокопроходных грузовиков Zetros. В комплект поставки входит ряд видов транспортных средств для военной поддержки и логистических задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Daimler Truck на официальном сайте.

"Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила Министерству обороны Украины более 100 внедорожников Zetros. В комплект поставки входят несколько типов автомобилей для решения задач военного снабжения и логистики", – говорится в сообщении.

Компания Mercedes-Benz Special Trucks также предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.

"Еще до поставки Zetros водители прошли курсы обучения и стажировки на новых автомобилях с кабиной и двигателем".

Отмечается, что мощность грузовиков – до 476 лошадиных сил.

Читайте также: Германия передала Украине первую партию новых боеприпасов для Gepard

В сообщении также отмечено, что средства на закупку были выделены в рамках инициативы правительства Германии по поддержке Украины, совместно курируемой и реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством обороны Германии.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Кременчуцький автозавод - найбільший у Європі виробник вантажівок. Це рекордсмен за кількістю власних моделей у нашому автопромі: понад 30 базових моделей, а ще були варіанти з двигунами різних екологічних класів. У минулому завод КрАЗ випускав здебільшого самоскиди, але в період незалежності їх витіснили повнопривідні моделі, насамперед для армії (зокрема експорту). Дво-, три- та чотиривісні вантажівки різного призначення - від комунальних завдань до перевезення тактичних ракет. У найкращі часи випускали до 25 000 машин на рік. З 2018-го відбувся різкий спад виробництва з 540 до 193 автомобілів на рік.



До чого тут Боневтік? А Боневтік тут ні до чого як завжди!
показать весь комментарий
05.09.2023 21:49
+13
Та що ж таке? Їх же просили з ОПи - S-клас!!! А вони свої Zetros прислали! Що з цими німцями не так? Резніков же просив, умоляв - Mercedes Maybach, 10 штук, а вони Леопарди надіслали! Мельник лютував, вимагав Porshe Panamera, а вони свої Iris дали. Тепер от знову...
Ще не вистачало, щоб Швеція замість ********** , Gripen дала, це буде повне фіаско для зелених.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:53
+10
Отак просто взяли, й напряму передали? Без політичного піару і группен фото для ЗМІ?
-Якось не по-нашому!
показать весь комментарий
05.09.2023 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Z"et ros - назва якась стрьомна, але дякуємо.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:47 Ответить
Вантажівку виготовляють з 2008 року, коли про кацапське Zомбі ніхто ще не знав...
показать весь комментарий
05.09.2023 22:05 Ответить
та я вкурсі, я про сьогодні, хоча афтарських прав казапам на Z ніхто не давав, я ж без претензій до Мерседес.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:29 Ответить
Джаст бизнес…

Гроші виділені для України. Звіт до НАТО та США буде про фінансову допомогу України.

Але фактично ці гроші пішли власному виробнику, якій поставав старі автівки для України.
показать весь комментарий
06.09.2023 04:36 Ответить
Кременчуцький автозавод - найбільший у Європі виробник вантажівок. Це рекордсмен за кількістю власних моделей у нашому автопромі: понад 30 базових моделей, а ще були варіанти з двигунами різних екологічних класів. У минулому завод КрАЗ випускав здебільшого самоскиди, але в період незалежності їх витіснили повнопривідні моделі, насамперед для армії (зокрема експорту). Дво-, три- та чотиривісні вантажівки різного призначення - від комунальних завдань до перевезення тактичних ракет. У найкращі часи випускали до 25 000 машин на рік. З 2018-го відбувся різкий спад виробництва з 540 до 193 автомобілів на рік.



До чого тут Боневтік? А Боневтік тут ні до чого як завжди!
показать весь комментарий
05.09.2023 21:49 Ответить
а до чого тут Жеваго? а ні до чого, бо в усьому винен Боневтік))))
показать весь комментарий
05.09.2023 23:10 Ответить
ждём рации от блаупункта...
показать весь комментарий
05.09.2023 21:51 Ответить
Та що ж таке? Їх же просили з ОПи - S-клас!!! А вони свої Zetros прислали! Що з цими німцями не так? Резніков же просив, умоляв - Mercedes Maybach, 10 штук, а вони Леопарди надіслали! Мельник лютував, вимагав Porshe Panamera, а вони свої Iris дали. Тепер от знову...
Ще не вистачало, щоб Швеція замість ********** , Gripen дала, це буде повне фіаско для зелених.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:53 Ответить
Семен, мое мнение, что Швеция даст самолет Грипен, как только в Украину начнут поступать F-16. Летчики же для чего то там проходят обучение, неужели просто так теоретически поучат, а потом обьявят что самолеты не дадут. Это уже перебор.
показать весь комментарий
05.09.2023 21:58 Ответить
Маю певні сумніви в тому, що Швеція надасть нам Gripen, а от продати..... може. І вірніше всього, заплатить за них Євросоюз.
Втім є нюанс, у шведів проблеми з вступом в НАТО, от вони і хочуть сформувати таку оборудку - США та ЄС "додавлять" Ердогана і Орбана, а вони тоді нададуть нам винищувачі, адже їх тепер захищатиме НАТО. От тільки - а якщо Ердоган не прогнеться? Він уже доводив (зенітними комплексами з Росії та F-35), що може "впертись рогом".
показать весь комментарий
05.09.2023 22:12 Ответить
...семену знову вдалось перехитрити санітара і виплюнути таблетки.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:19 Ответить
Молодець, зайдеш зранку до Подоляка візьмеш 2 грн. за вдалий коментар. Якщо будеш тривалий час так працювати, тебе точно оформлять четвертим помічником заступника прибиральниці в ОПі. А може і грамоту дадуть.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:30 Ответить
...тобі б Тік-Ток підкоряти своїми вангуваннями-фантазіями,квартальним зеленим клоунам меседжі вигадувати.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:44 Ответить
О, ще 2 гривні. Але розчарую тебе, місце Тимошенка тобі не світить, як не старайся, на такі "висоти" таких, як ти не беруть. Твій кар'єрний максимум, серед зелених, я вже вказав.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:49 Ответить
Отак просто взяли, й напряму передали? Без політичного піару і группен фото для ЗМІ?
-Якось не по-нашому!
показать весь комментарий
05.09.2023 21:55 Ответить
урааааа....Мажори для вас радість...радість
показать весь комментарий
05.09.2023 21:55 Ответить
чекаєм на G-Wagen
показать весь комментарий
05.09.2023 21:58 Ответить
Мерседес - качество и трехкратная надежность в каждой деталеи
показать весь комментарий
05.09.2023 21:56 Ответить
У зв'язку з цим пропоную літеру "зет" читати на німецький манер як "цет"
показать весь комментарий
05.09.2023 21:59 Ответить
Новий пакет підтримки від Німеччини:

10 080 *********** для зенітних установок Gepard;
Більше 8,5 мільйонів набоїв;
27 тисяч 40-мм ***********;
Броньований мостоукладальник Biber;
32 вантажівки Zetros;
4 важких тягача з причепами для транспортування танків;
4 прикордонних автомобіля;
20 000 захисних тактичних окулярів;
показать весь комментарий
05.09.2023 22:04 Ответить
водії пройшли курси навчання та стажування на нових автомобілях із кабіною та двигуном Джерело: https://censor.net/ua/n3441635
**********
В смислє, "з кабіною і двигуном"? Тобто, на старих машинах кабіни і двигуна не було?

показать весь комментарий
05.09.2023 22:15 Ответить
спочатку проходять навчання на автомобілях без кабіни, двигуна і колес, потім ставлять колеса, а потім вже кабіну з керуванням, і аж потім двигун. Все як на F-16.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:24 Ответить
Нє, - кабіну в останню чергу.
Фотопруф:

показать весь комментарий
05.09.2023 22:30 Ответить
Та кабіна тільки заважає транспортуванню військових вантажівок. Із-за неї одну на одну не поставиш)
показать весь комментарий
05.09.2023 22:52 Ответить
Автопаті у циганви ?
показать весь комментарий
05.09.2023 22:53 Ответить
Їздили на стартері)
показать весь комментарий
05.09.2023 22:29 Ответить
Merсedes передав Україні понад 100 військових вантажівок Zetros
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні



Джерело: https://censor.net/ua/n3441635

ЧЕКАЙТЕ СКОРО НА OLX
Зе гніди таке не пролпустять.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:33 Ответить
Не звизди, тріль .
показать весь комментарий
05.09.2023 22:39 Ответить
Пі8дуй по адресі кресеру мацква, русалкам прівєт.
показать весь комментарий
05.09.2023 22:51 Ответить
Ще тебе тут орчину не запитували, як ЗСУ потрібно із технікою справлятися. А ну, орчина, під віник і пельку стули.
показать весь комментарий
06.09.2023 01:26 Ответить
Хворе лікуй голову, як що є що лікувати
показать весь комментарий
06.09.2023 15:06 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
05.09.2023 22:38 Ответить
кірюша тімошонко всхліпнув
не Шевролє Тахо, але теж піде....
показать весь комментарий
05.09.2023 23:08 Ответить
 
 