Merсеdes передал Украине более 100 военных грузовиков Zetros
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Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила в Украину более 100 высокопроходных грузовиков Zetros. В комплект поставки входит ряд видов транспортных средств для военной поддержки и логистических задач.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Daimler Truck на официальном сайте.
"Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила Министерству обороны Украины более 100 внедорожников Zetros. В комплект поставки входят несколько типов автомобилей для решения задач военного снабжения и логистики", – говорится в сообщении.
Компания Mercedes-Benz Special Trucks также предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.
"Еще до поставки Zetros водители прошли курсы обучения и стажировки на новых автомобилях с кабиной и двигателем".
Отмечается, что мощность грузовиков – до 476 лошадиных сил.
В сообщении также отмечено, что средства на закупку были выделены в рамках инициативы правительства Германии по поддержке Украины, совместно курируемой и реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством обороны Германии.
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Гроші виділені для України. Звіт до НАТО та США буде про фінансову допомогу України.
Але фактично ці гроші пішли власному виробнику, якій поставав старі автівки для України.
До чого тут Боневтік? А Боневтік тут ні до чого як завжди!
Ще не вистачало, щоб Швеція замість ********** , Gripen дала, це буде повне фіаско для зелених.
Втім є нюанс, у шведів проблеми з вступом в НАТО, от вони і хочуть сформувати таку оборудку - США та ЄС "додавлять" Ердогана і Орбана, а вони тоді нададуть нам винищувачі, адже їх тепер захищатиме НАТО. От тільки - а якщо Ердоган не прогнеться? Він уже доводив (зенітними комплексами з Росії та F-35), що може "впертись рогом".
-Якось не по-нашому!
10 080 *********** для зенітних установок Gepard;
Більше 8,5 мільйонів набоїв;
27 тисяч 40-мм ***********;
Броньований мостоукладальник Biber;
32 вантажівки Zetros;
4 важких тягача з причепами для транспортування танків;
4 прикордонних автомобіля;
20 000 захисних тактичних окулярів;
**********
В смислє, "з кабіною і двигуном"? Тобто, на старих машинах кабіни і двигуна не було?
Фотопруф:
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Джерело: https://censor.net/ua/n3441635
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Зе гніди таке не пролпустять.
не Шевролє Тахо, але теж піде....