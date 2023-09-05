Merсеdes передал Украине более 100 военных грузовиков Zetros

Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила в Украину более 100 высокопроходных грузовиков Zetros. В комплект поставки входит ряд видов транспортных средств для военной поддержки и логистических задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Daimler Truck на официальном сайте.

"Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила Министерству обороны Украины более 100 внедорожников Zetros. В комплект поставки входят несколько типов автомобилей для решения задач военного снабжения и логистики", – говорится в сообщении.

Компания Mercedes-Benz Special Trucks также предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.

"Еще до поставки Zetros водители прошли курсы обучения и стажировки на новых автомобилях с кабиной и двигателем".

Отмечается, что мощность грузовиков – до 476 лошадиных сил.

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В сообщении также отмечено, что средства на закупку были выделены в рамках инициативы правительства Германии по поддержке Украины, совместно курируемой и реализуемой Министерством иностранных дел и Министерством обороны Германии.