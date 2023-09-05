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Госдеп США не подтвердил информацию о визите Блинкена в Киев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Госдепартаменте США не подтвердили сообщение СМИ о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев.
Об этом сообщил заместитель представительа американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Он не подтвердил данные о поездке Блинкена в Украину.
"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", – отметил Пател.
Напомним, Зеркало недели сообщало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен завтра, 6 сентября, посетит Киев.
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+10 Mykola Trofimenko 644016fc
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Але ж неофіційні теж бувають, особливо коли плануються виховні бесіди
це як класний хірург і класний співак чи програміст
Ну і як теперка далі жити, га?
після саміту НАТО хіба на зустріч з зелею приїзжав хтось із серйозних?
А казали саміт безрезультативний. Це і є результат: ні запрошення, ні збільшення допомоги, ..., і нема охочих потиснути руку зелі.
https://censor.net/ua/news/3441691/derjsekretar_ssha_blinken_prybuv_do_kyyeva_zmi