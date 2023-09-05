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Новости За рубежом
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Госдеп США не подтвердил информацию о визите Блинкена в Киев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен

В Госдепартаменте США не подтвердили сообщение СМИ о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев.

Об этом сообщил заместитель представительа американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он не подтвердил данные о поездке Блинкена в Украину.

"У меня нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа", – отметил Пател.

Напомним, Зеркало недели сообщало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен завтра, 6 сентября, посетит Киев.

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Топ комментарии
+10
"У мене немає оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки від Держдепу"
---------
Але ж неофіційні теж бувають, особливо коли плануються виховні бесіди
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05.09.2023 22:24
+7
це секрена інформація про візити вищих посадових осіб під час війни. Які ідіоти зливають інформацію в пресу? Це ж було вже і тоді візит едве не скасували.
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05.09.2023 22:38
+6
згадав ...як Борис Джонсонюк...на поїзді приїзжав втіхаря,щоб дати підсрачник ЗЕневтіку
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05.09.2023 22:30
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Шо за непонятки
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05.09.2023 22:23 Ответить
значить не домовились.
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05.09.2023 22:28 Ответить
********** значить, щоб зірвати зустріч. Вже було таке
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05.09.2023 23:05 Ответить
"У мене немає оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки від Держдепу"
---------
Але ж неофіційні теж бувають, особливо коли плануються виховні бесіди
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05.09.2023 22:24 Ответить
згадав ...як Борис Джонсонюк...на поїзді приїзжав втіхаря,щоб дати підсрачник ЗЕневтіку
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05.09.2023 22:30 Ответить
Мабуть, Залужный будет министром.
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05.09.2023 22:27 Ответить
керувати військом і керувати МО - це перпендикулярні речі

це як класний хірург і класний співак чи програміст
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05.09.2023 22:31 Ответить
міністром?а хто очолить ЗСУ?
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05.09.2023 22:32 Ответить
Завтра посмотрим , какие терки начнутся. Дяде Сэму виднее.
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05.09.2023 22:49 Ответить
Держдеп США не підтвердив інформацію про візит Блінкена до Києва

Ну і як теперка далі жити, га?
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05.09.2023 22:31 Ответить
супер...браво
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05.09.2023 22:33 Ответить
я спати сьогодні не буду.
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05.09.2023 22:36 Ответить
Не подтвердить - не то же, что опровергнуть
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05.09.2023 22:33 Ответить
будемо розраховувати лише на свої подарунки..
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05.09.2023 22:33 Ответить
це секрена інформація про візити вищих посадових осіб під час війни. Які ідіоти зливають інформацію в пресу? Це ж було вже і тоді візит едве не скасували.
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05.09.2023 22:38 Ответить
Що Дзеркало тижня, поперед батька*("укр правди") в пекло - ...буде, але пізніше.
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05.09.2023 22:54 Ответить
специально слили,чтобы визит отменили,слуги наода работают на рассию
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05.09.2023 23:01 Ответить
Хай для Зелі це буде "приємним" сюрпризом
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05.09.2023 23:16 Ответить
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05.09.2023 23:24 Ответить
Я думаю, приїде. Просто з метою безпеки офіційно інша інфа. Меньше б волати про приїзд з кожної праски
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05.09.2023 23:27 Ответить
всі сміються, що зелі будуть вставляти. але насправді такі візити потрібні йому, як повітря:

після саміту НАТО хіба на зустріч з зелею приїзжав хтось із серйозних?

А казали саміт безрезультативний. Це і є результат: ні запрошення, ні збільшення допомоги, ..., і нема охочих потиснути руку зелі.
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05.09.2023 23:27 Ответить
Беню стращали?
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06.09.2023 00:18 Ответить
Хотів за Коломойським приїхати. А Андрій Борисович гордо відповів: "нєт рускіє сваіх нєздают!"
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06.09.2023 06:50 Ответить
Держдеп не підтвердив, а Блінкен вже у Києві:
https://censor.net/ua/news/3441691/derjsekretar_ssha_blinken_prybuv_do_kyyeva_zmi
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06.09.2023 09:36 Ответить
 
 