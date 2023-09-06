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Новости За рубежом
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В Шотландии напали на трех подростков из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шотландия

В Эдинбурге, столице Шотландии группа из восьми человек напала на трех украинских подростков. Полиция расследует преступление и ищет нападавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Утверждается, что группа из восьми молодых людей, которые были в темной одежде, совершила нападение на двух 13-летних и одного 15-летнего ребят из Украины. Один из пострадавших получил ножевое ранение, другой - рваную рану уха. Еще одного подростка избили кулаками.

Пострадавшим украинцам оказали помощь в больнице. Полиция проверяет камеры видеонаблюдения и обращается за помощью к потенциальным свидетелям инцидента, чтобы найти виновных в нападении.

"Я знаю, что во время нападения в этом районе были люди, и я прошу их связаться с нами, чтобы предоставить любую информацию, которая у них может быть", - отметил детектив Кейт Фейрберн.

Смотрите: Пьяная пара напала в Польше на украинку с тремя детьми. Выкрикивали "Слава Путину!". ФОТО
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Топ комментарии
+28
Розвелось мразоти рашиської по світу!!! ******* толерасти не розуміють що з Кацапами не можна як з людьми.
Найдуть- посадять, вміє поліція тут знаходити злочинців.
Для Единбург це дуже несподівано, доволі безпечне місто вважається й туристів багато.
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06.09.2023 02:21
+20
8 на 3х ще й ножем порізали, це ж якими сцикунами треба бути? потологічна та генетична наволоч, нація сцикливих гопників де б вони не народились чи виросли
Хлопцям одужання!
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06.09.2023 02:29
+17
Схоже на якісь етнічні підліткові банди місцевого розливу. Був в Единбурзі років 20 назад. Вивчав досвід місцевого самоврядування. Тоді таке важко було навіть уявити бо негрів та арабів в місті було надзвичайно мало. Кажуть зараз їх стало набагато більше. Як тільки в якомусь місті зявляється мечеть відразу починаються етнічні конфлікти...
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06.09.2023 05:10
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Розвелось мразоти рашиської по світу!!! ******* толерасти не розуміють що з Кацапами не можна як з людьми.
Найдуть- посадять, вміє поліція тут знаходити злочинців.
Для Единбург це дуже несподівано, доволі безпечне місто вважається й туристів багато.
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06.09.2023 02:21 Ответить
З ножем кацапня не буде нападати на підлітків - пишуть що там чорні, локація Niddrie Mains Road зупинка автобуса, я подивився там три школи поруч. А так локація - як Борщага, файт (50/50)
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06.09.2023 02:29 Ответить
Ті теж недалеко від Кацапів по розвитку пішли - страждають "крутізною гангстерів" , гуртуються у зграї й нападають тільки коли перевага у 2 - 3 рази.
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06.09.2023 09:52 Ответить
Нах этих зверолюдей вооще пускать в цивилизованный мир, выслать их к себе на паРашу к херам собачьим...
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06.09.2023 02:23 Ответить
Ватних слопатиїдів всюди вистачає, я думаю поліція там швидко розбереться з нападниками та замовниками! Дітям швидкого одужання!🇺🇦
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06.09.2023 02:24 Ответить
8 на 3х ще й ножем порізали, це ж якими сцикунами треба бути? потологічна та генетична наволоч, нація сцикливих гопників де б вони не народились чи виросли
Хлопцям одужання!
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06.09.2023 02:29 Ответить
українці є представниками европеоїдної раси, білі.

хз яка причина нападу, можливо не українофобія а расизм.

треба більше інфи.
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06.09.2023 02:40 Ответить
Власне так, тому розслідувати ніхто не буде.
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06.09.2023 03:22 Ответить
обов'язково будуть.

шотландія це як наші гуцули - там усі оці новомодні лґбтк ще не остаточно прижилися, тому брутальний ґвалт то не стиль шотландців = будуть розслідувати і будуть відповіді.
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06.09.2023 03:33 Ответить
Франція, Німеччина, Великобританія....
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06.09.2023 02:44 Ответить
З великою вірогідністю африканці побили білих. З
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06.09.2023 03:21 Ответить
Нічого,підлатають.Зліші будуть.А те,що та гнидота схопилася за ніж,і що порване вухо, свідчить,що хлопці не просто тєрпіли,а билися втрьох проти восьми.Молодці.
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06.09.2023 03:58 Ответить
Схоже на якісь етнічні підліткові банди місцевого розливу. Був в Единбурзі років 20 назад. Вивчав досвід місцевого самоврядування. Тоді таке важко було навіть уявити бо негрів та арабів в місті було надзвичайно мало. Кажуть зараз їх стало набагато більше. Як тільки в якомусь місті зявляється мечеть відразу починаються етнічні конфлікти...
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06.09.2023 05:10 Ответить
І не лише.
В Ізраїлі чорні влаштували безпорядки. Всіх учасників планують виселити з країни, за рішенням прем'єр міністра
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06.09.2023 05:49 Ответить
Кацапи проплатили. 100%
Реалізували якісь чорні чи кольорові
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06.09.2023 05:47 Ответить
Що цікаво - ось ця банда скаже, що їх притісняли за колір шкіри чи ще щось, і наших підліткі ще винуватими зроблять
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06.09.2023 06:47 Ответить
Европа не такая как на картинке для людей с востока. Там есть банды, наркоманы, уличная преступность. Такого вы не увидите на Euronews или на украинском телевидении. В Киеве даже сейчас в сто раз безопаснее по ночам чем в Лондоне или Париже.
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06.09.2023 07:32 Ответить
А що, 13-14-річних дітей треба під ракети? Чи на фронт? Чи, може, одразу до х**ла у рашку, щоб їх свінопси усиновили і зробили з них яничарів?!
"П" - патріотизм, млин!
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06.09.2023 09:21 Ответить
ну правильно, всем разбежаться надо.
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06.09.2023 10:12 Ответить
кацапи в цьому випадку не при справі. українці там живуть в звичайному гетто, а нападники карєнниє абітатєлі того ж гетто. тобто звичайна гопота.
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06.09.2023 08:50 Ответить
не фиг шариться по Шотландиям, патриоты, блин
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06.09.2023 10:10 Ответить
Зедебіл скажи путін - *****!
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06.09.2023 12:05 Ответить
в спам, рузькэ
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06.09.2023 13:57 Ответить
 
 