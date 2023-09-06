В Шотландии напали на трех подростков из Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Эдинбурге, столице Шотландии группа из восьми человек напала на трех украинских подростков. Полиция расследует преступление и ищет нападавших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Утверждается, что группа из восьми молодых людей, которые были в темной одежде, совершила нападение на двух 13-летних и одного 15-летнего ребят из Украины. Один из пострадавших получил ножевое ранение, другой - рваную рану уха. Еще одного подростка избили кулаками.
Пострадавшим украинцам оказали помощь в больнице. Полиция проверяет камеры видеонаблюдения и обращается за помощью к потенциальным свидетелям инцидента, чтобы найти виновных в нападении.
"Я знаю, что во время нападения в этом районе были люди, и я прошу их связаться с нами, чтобы предоставить любую информацию, которая у них может быть", - отметил детектив Кейт Фейрберн.
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Найдуть- посадять, вміє поліція тут знаходити злочинців.
Для Единбург це дуже несподівано, доволі безпечне місто вважається й туристів багато.
Хлопцям одужання!
хз яка причина нападу, можливо не українофобія а расизм.
треба більше інфи.
шотландія це як наші гуцули - там усі оці новомодні лґбтк ще не остаточно прижилися, тому брутальний ґвалт то не стиль шотландців = будуть розслідувати і будуть відповіді.
В Ізраїлі чорні влаштували безпорядки. Всіх учасників планують виселити з країни, за рішенням прем'єр міністра
Реалізували якісь чорні чи кольорові
"П" - патріотизм, млин!