Россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55, а также баллистические. Все цели уничтожила ПВО

Ночью оккупанты, вероятно, из района Саратовской области, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно - баллистического.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная. Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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