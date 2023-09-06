Россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55, а также баллистические. Все цели уничтожила ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью оккупанты, вероятно, из района Саратовской области, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно - баллистического.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная. Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.
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Я - порохобот. Здрасьте!
Автор: амфаш
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром. Джерело: https://censor.net/ua/f2944135
Якби українці не воювали між собою то хрін би московія тоді перемогла б.
юдеї за допомогою брехні та «зомбоящика» Коломойського захопили владу, щоб грабувати Україну. «Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.
Росіяни випустили по Києву крилаті ракети типу Х-101/555/55, а також балістичні. Усі цілі знищила ППО
Хлопчину мабуть обіда взяла , через те що козлорилі обісрались .
Коли мова йде про одне , а тему навмисно перекручують і говорять про інше , це наводить на певні роздуми .
в 1918 году эти дегенераты убили царскую семью, а сейчас поклоняются им же, как святым мученикам, одновременно посещая толпами Мавзолей цареубийцы на Красной площади.
Называют украинцев "братским народом" и в это же время массово убивают украинских мирных жителей.
Как были выродками, так и остались...
До речі, якби царське пуйло не лізло в Європу із своєю "місією", то світ би розвивався по іншому сценарію. Тобто він своєю тупизною собі і організував розстріл у підвалі. Бо поряд (Британська Співдружність) був прерасний зразок для наслідування. Але ж - ми, міластю божієй...
То може спробувати запустити по автошинах, під якими ті ту-95 ховаються?
п.с. не плутати з 95-м кварталом!
Чи хай той Неїжпапа організує чергування зенітними комплексами на катерах на плесі Дунаю.