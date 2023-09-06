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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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крылатые ракеты (727) Попко Сергей (42) Воздушные атаки на Киев (353) баллистические ракеты (108)

Россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55, а также баллистические. Все цели уничтожила ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,ракети,х-101

Ночью оккупанты, вероятно, из района Саратовской области, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно - баллистического.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная. Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина модернизирует противокорабельные ракеты "Нептун" для поражения российских наземных целей, - СМИ
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Топ комментарии
+53
З нетерпінням чекав цього повідомлення. Слава Богу і нашим славним ППО ЗСУ!!! Після цього приляжу на пару годин поспати. Ще раз - величезна подяка ЗСУ і нашим партнерам США і НАТО, що надали нам такі потужні ППО ПРО!!!
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06.09.2023 06:53
+32
Дякуйте краще собі, бо саме голосування на виборах-2019 таких ідіотів, як ви знищило наші ракети Грім-2 і привело війну на нашу землю, і вам навіть ця війна розуму не добавила
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06.09.2023 07:51
+27
Дякуйте за це зе янелоху ...
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06.09.2023 07:35
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Правила форума Совет форумчан
З нетерпінням чекав цього повідомлення. Слава Богу і нашим славним ППО ЗСУ!!! Після цього приляжу на пару годин поспати. Ще раз - величезна подяка ЗСУ і нашим партнерам США і НАТО, що надали нам такі потужні ППО ПРО!!!
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06.09.2023 06:53 Ответить
На жаль не має чим гепнути у відповідь...
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06.09.2023 07:08 Ответить
Дякуйте за це зе янелоху ...
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06.09.2023 07:35 Ответить
Була б моя воля,я б подякував всіх "папередніков",всіх без винятку...
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06.09.2023 07:44 Ответить
Дякуйте краще собі, бо саме голосування на виборах-2019 таких ідіотів, як ви знищило наші ракети Грім-2 і привело війну на нашу землю, і вам навіть ця війна розуму не добавила
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06.09.2023 07:51 Ответить
Дурню,з чого ти взяло,що я голосував за блазня і нарколигу?
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06.09.2023 08:10 Ответить
А Ви, що не знаєте що за все, що відбувається і відбулося в Україні за 30 років винен лише виключно Зеля? 😄
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06.09.2023 08:21 Ответить
Такого мародерства не було за усі роки незалежності
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06.09.2023 08:35 Ответить
Не пишіть дурню.З тридцяти років, про які Ви пишите, можете сміливо виключити період з 2014 і по 2019 роки, а сама велика ганьба була за президенства яника і Боневтіка, так, що не зрівнюйте всіх, бо це зовсім різні політики.
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06.09.2023 09:49 Ответить
З дати твоєї реєстрації. 14-16 січня 2023 (в кінці битви за Соледар) відбулася масова реєстрація медведчуковських ботів. Тоді (в 2019-му) всі медведчуковці (без винятку) голосували за "блазня і нарколигу"
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06.09.2023 08:28 Ответить
Зайди на цю авторську гілку і можливо допетраєш...

Я - порохобот. Здрасьте!

Автор: амфаш

За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром. Джерело: https://censor.net/ua/f2944135
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06.09.2023 08:37 Ответить
"Странний" ти порохобот, який ставить в в один ряд Порошенка (за якого у нас в 2020-2021 почався би масовий випуск ракет Грім-2) і Ющенка (який за шкірку нас тяг в НАТО) з Януковичем і Зеленським
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06.09.2023 08:41 Ответить
Я на форумах Цензора з 2011 року,а на пороха мені наплювати,хоча смушений був за нього голосувати в 19 році,бо бачив що чекає Україну,якщо зельц переможе..На жаль, сталося те,що сталося..
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06.09.2023 08:49 Ответить
А ти зовсім свіженький хлопчик на Цензорі і вже бикуєш..
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06.09.2023 08:52 Ответить
😁😂👏
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06.09.2023 12:34 Ответить
Кацап закрий методичку )))
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06.09.2023 09:39 Ответить
Краще подякувати тим, хто голосував за Кравчука і Симоненка.
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06.09.2023 08:23 Ответить
більша частина їх вже в землі. Така доля в нас ще з 1917 року. Коли купилися на "справедливий" розподіл землі. Бо окрім панських та монастирських більшість земель була вже у руках успішних українців. Згадайте українських цукрових магнатів, що абсолютно законно мали в руках сотні гектарів. Але більшовикам треба було пограбувати нашу країну, тому вони плебсу пообіцяли халяву. І ті купилися. Робітників же як і інших міщан в той час було значно менше ніж сільського населення.
Якби українці не воювали між собою то хрін би московія тоді перемогла б.
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06.09.2023 08:42 Ответить
Аналогічне відбулося в 2010 коли до влади привели єнакієвського "тричі не судимого" завгара та в 2019 - зе янелоха, ************** ...
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06.09.2023 08:54 Ответить
Дякуйте за це зе янелоху ...і реснікофу...

юдеї за допомогою брехні та «зомбоящика» Коломойського захопили владу, щоб грабувати Україну. «Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для російських окупантів в офісі шостого президента готувала команда Портнова (робочий псевдонім у ФСБ московії - «Казбек») і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор України) при цьому мовчала і вдала, що нічого протизаконного не відбувається.

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06.09.2023 09:55 Ответить
Слава Богу ! Слава Україні ! Захисникам України слава і низький уклін !
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06.09.2023 07:02 Ответить
Опять козлорылые обосрались, и не лень же этим тупорылым об бетонную стену с разбегу себе каждый раз свою тупую башку расшибать, ну и дебилы млять
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06.09.2023 07:05 Ответить
Та нехай краще набивають рило.
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06.09.2023 07:08 Ответить
Вообще то информация по Киеву, причем тут портовая инфрастуктура?

Росіяни випустили по Києву крилаті ракети типу Х-101/555/55, а також балістичні. Усі цілі знищила ППО
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06.09.2023 07:20 Ответить
Ну так десь же ж треба знайти зраду . !
Хлопчину мабуть обіда взяла , через те що козлорилі обісрались .
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06.09.2023 07:27 Ответить
Гадаю, що хлопчина з тих країв. Кожному хочеться бути під надійним захистом . Бо там постійно прилети
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06.09.2023 08:39 Ответить
Розумію . В мене над головою теж гудуть ці дрони , і я не в Києві . Але ж тут , на гілці , інформація і дійсно суто по м.Київ .
Коли мова йде про одне , а тему навмисно перекручують і говорять про інше , це наводить на певні роздуми .
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06.09.2023 08:50 Ответить
10 шахедів не знищено, це мало?
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06.09.2023 07:31 Ответить
Где в киеве?,где киев а гдетот измаил,испражняться зрадонькой будешь в топике про южное направлении шахидов)
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06.09.2023 08:16 Ответить
Це вони так привіт Блінкену передають...
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06.09.2023 08:01 Ответить
Козломордые всегда были нравственными идиотами:

в 1918 году эти дегенераты убили царскую семью, а сейчас поклоняются им же, как святым мученикам, одновременно посещая толпами Мавзолей цареубийцы на Красной площади.

Называют украинцев "братским народом" и в это же время массово убивают украинских мирных жителей.

Как были выродками, так и остались...
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06.09.2023 14:41 Ответить
от не розумієте Ви "скрєпу" - хто б їм поклонявся, як би вони вмерли своєю смертю? А так - страстотєрпци. На площі - зіккурат сатанинський, А за стіною і поряд храми з іконами страстотерпців. І все це, здавалось би не поєднуване, є складовою руцького міра.
До речі, якби царське пуйло не лізло в Європу із своєю "місією", то світ би розвивався по іншому сценарію. Тобто він своєю тупизною собі і організував розстріл у підвалі. Бо поряд (Британська Співдружність) був прерасний зразок для наслідування. Але ж - ми, міластю божієй...
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06.09.2023 14:52 Ответить
Зєрмак, альйо, аааатвєтка будя, аднакось, чи знов грізно пошкрябаєте фасад якого-небудь клоповника в маааасква-сітях, ась мохнорилі вааажді фсєя України🤔🧐😁
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06.09.2023 07:13 Ответить
Щось давненько "Срижи" не літали в бік того саратова.
То може спробувати запустити по автошинах, під якими ті ту-95 ховаються?
п.с. не плутати з 95-м кварталом!
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06.09.2023 07:17 Ответить
Питання в тому , де їх взяти , бо їх в 80-х роках було вироблено біля 150 штук , тож мабуть вже немає.
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06.09.2023 08:37 Ответить
Пшов геть, провокатор кацарилий
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06.09.2023 07:25 Ответить
Как там во пскове?
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06.09.2023 07:29 Ответить
Свинособака заблукала..
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06.09.2023 07:47 Ответить
Де термін "московський терористичний режим"? Чому легалізується засрашка?
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06.09.2023 07:28 Ответить
Терорестичний режим - то київський, вже термін застовбили, а косплеїти не хочеться. Можна так: "країна, яку очолює звинувачений у міжнародних злочинах". Трохи довше, зате чиста правда
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06.09.2023 07:41 Ответить
Що означає "застовбили термін"? Що значить "косплеїти"? Хто тут в кінці кінців терористи? Може ми ще й нацисти,бо кацапи цей термін застовбили?
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06.09.2023 07:57 Ответить
Бо не треба розводити дитячий садок. Як, на жаль, сусіди. Називати можна як завгодно, а можна юридичним терміном.
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06.09.2023 08:07 Ответить
На підставі цього "дитячого садка" зараз війна йде. Що в нас за люди? На все покуй. Вважають себе високими інтелектуалами в той час як життєві ситуації складаються з дрібниць,які можна викручувати на свою користь так чи інакше і які в кінцевому рахунку мають глобальний характер.
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06.09.2023 08:19 Ответить
Можна сказати "ти плахой, я тєбя не люблю и буду біть, потому чта ти фашист". Це дитячий садок. Я не про дії, я про мотивацію. А можна сказати "вашою країною керую підозрюваний у міжнародних злочинах, ось ордер МКС". Є різниця?
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06.09.2023 08:28 Ответить
Мотивацією для кацапів розпочати війну були побрехеньки пропаганди,що ми нацисти,а не те що на нас виписали ордер МКС. Вони і зараз в це вірять. Купа загиблих,зруйновані міста...Гарний "дитячий садок". Що тут неясно, не розумію.
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06.09.2023 08:40 Ответить
Мотивація кацапів мене не цікавить. Тим більше вона в них століттями не міняється. Я за логіку.
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06.09.2023 08:45 Ответить
І толку з логіки. Кацапи логіку нівелювали з 2014 року. І що? І нічого. Скиглення міжнародної спільноти про занепокоєння і недопущення ескалації та й все.
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06.09.2023 08:48 Ответить
Та я ж про терміни. Одна справа терориста називати терористом, бо він терорист, а зовсім інша мати тому підтвердження. Офіційне. Оцим уже можна в морду тикати.
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06.09.2023 08:56 Ответить
Хоча, здається, ми з вами за одне і те ж, тільки різними словами. Резюмую: якщо між ярликами і ордером на арешт вибирати, то першим аргументом я оберу ордер. А ярлики вже і потім приділити можна. Хоча і так ясно, що їм там місце. Але ордер - головний аргумент.
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06.09.2023 08:36 Ответить
Приділити-"приліпити".
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06.09.2023 08:37 Ответить
Ордер не матиме ніякого ефекту,тому що ***** здохне раніше,ніж його затримають. Але перед цим загубить ще тисячі життів невинних людей. Та й ціна цим всім міжнародним організаціям вже відома. Пропаганда,підкуп, фейки і наклеп перемагають міжнародний порядок.Сумно це все.
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06.09.2023 08:45 Ответить
Нічого не зміниться, навіть коли здохне. Воно там колективне.
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06.09.2023 09:01 Ответить
А мені чомусь здається що буде як зі сталіним. Не встигне ***** здохнути в калюжі власної сечі,як його теперішні підручні побіжать один поперед одного розвіювати його "культ лічності".
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06.09.2023 09:09 Ответить
Розвіють його - навіють свій. Там без царя неможливо.
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06.09.2023 09:16 Ответить
Треба мабуть усі підприємства та громадян України перенести та переселити до Києва, бо він найбільш захищений від повітряних атак, бо у інших областях та містах з цим набагато гірше і руйнування як цивільної інфраструктури, так і житла рашистськими БПЛА та ракетами продовжується від чого страждає як населення так і економіка усієї України!
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06.09.2023 08:28 Ответить
Тут і так народу до#єра, і майже усі на бібіках - повітря швах. Але то правда, що в Києві більш-менш
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06.09.2023 08:53 Ответить
Всі разом переїзжайте, чого ж там. Колапсує енергетика, колапсує комуналка, колапсує логістика, будемо сидіти всі разом обабіч шосе і дивитися на потоки лайна, що течуть вулицями.
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06.09.2023 12:33 Ответить
Зараз знищують Ізмаїл.Це дуже тішить киян.Чому?Вирішили вивозити зерно,не прікривши його ПВО.Але статки зернотрейдерів - це святе,а ПВО нехай хтось там робить?
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06.09.2023 08:49 Ответить
Дивно, що портові інфраструктури не прикриті, дуже дивно. Але логіка у тому є: у нас немає можливості експортувати зерно, тому африканці-бразильці-мексіканці начолі з папою сосіть #уйла
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06.09.2023 08:57 Ответить
Це логіка така гарна з Київа.Але на Дунаї гинуть конкретні люди,але вони не кияни,іх не шкода.
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06.09.2023 09:11 Ответить
Тільки ідіот або провокатор з ********* може квакнути "Ізмаїл знищують і цьому тішаться кияни". Ти зовсім кукухою поїхав, вишкребок?!?
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06.09.2023 10:40 Ответить
я думаю - кацапи атакують дунайські порти польотами дронів над Дунаєм. І виходить, що стріляючи по дронах, ми мусимо стріляти в сторону Румунії. Чому в Румунії не збивають дрони? Хай, якщо самі не хочуть, дозволять нашим військовим оренду їх території.
Чи хай той Неїжпапа організує чергування зенітними комплексами на катерах на плесі Дунаю.
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06.09.2023 15:01 Ответить
Так, ця падлюка - ще один кацарилий провокатор. Навмисно сіє розбрат
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06.09.2023 20:28 Ответить
Ваня,ты сам ідіот.Маєшь очі - читай.Не корчи з себе хер зна що.Уогда на мільярди,невже не можна ППО за рахунок прибутків та страхових угод придбати?І не хвилюйся так за чужі кукухи,спробуй відшукати власну.
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08.09.2023 05:47 Ответить
ПУТИН СОСЁТ )))
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07.09.2023 02:56 Ответить
 
 