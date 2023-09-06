Ночью и утром российская армия обстреляла Никопольщину Днепропетровской области

Враг трижды атаковал Никопольский район. Били артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне ночью и утром обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Удары нанесли по Никополю и Марганецкой громаде.

"Погибших и пострадавших нет. Последствия атак уточняются", - добавил Лысак.

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