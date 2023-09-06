Ночью и утром российская армия обстреляла Никопольщину Днепропетровской области
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Враг трижды атаковал Никопольский район. Били артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне ночью и утром обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Удары нанесли по Никополю и Марганецкой громаде.
"Погибших и пострадавших нет. Последствия атак уточняются", - добавил Лысак.
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Gary Grant
показать весь комментарий06.09.2023 07:59 Ответить Мне нравится 1
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