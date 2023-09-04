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Враг обстрелял Никопольский район Днепропетровщины, есть разрушения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Враг обстрелял Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области из артиллерии. Поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг направил свою артиллерию на Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Есть разрушения двух частных домов и инфраструктурного объекта. Оборвана линия электропередачи", - говорится в сообщении.

Он также сообщил уточненную информацию об утренней атаке БПЛА на область: "Один из них попал по Межевской громаде Синельниковского района. Там же упали обломки уничтоженного "металлолома". Изуродованное фермерское хозяйство. Испорченные 1500 тонн зерна. Попал дрон-камикадзе и по Никополю. А еще с беспилотника агрессор сбросил на город боеприпас. Побитое авто".

"Погибших и раненых нет", - добавил Лысак.

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Шановна редакціє ЦН , зверніть увагу на ботів , котрі коментують особу нового нового Міністра Оборони - навіть не схоже на стиль Подляківських ботів. Тут нацистські, шовіністські, прямо антикримськотатарські висловлювання , брудні посилання на сумнівні факти. Ви ж вмієте вичисляти ботів , при усій повазі. Абсолютно підтримую думку Юрія Бутусова , що міністр буде "на вухах" у Єрмака й усієї мародерскої ОПУшної раті - але це вже справа журналістів та громадськості слідкувати не гірше за ним, ніж на Резніковим
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04.09.2023 19:26 Ответить
 
 