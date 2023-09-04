Враг обстрелял Никопольский район Днепропетровщины, есть разрушения

Враг обстрелял Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области из артиллерии. Поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг направил свою артиллерию на Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Есть разрушения двух частных домов и инфраструктурного объекта. Оборвана линия электропередачи", - говорится в сообщении.

Он также сообщил уточненную информацию об утренней атаке БПЛА на область: "Один из них попал по Межевской громаде Синельниковского района. Там же упали обломки уничтоженного "металлолома". Изуродованное фермерское хозяйство. Испорченные 1500 тонн зерна. Попал дрон-камикадзе и по Никополю. А еще с беспилотника агрессор сбросил на город боеприпас. Побитое авто".

"Погибших и раненых нет", - добавил Лысак.

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