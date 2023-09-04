Ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини, є руйнування
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Ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області з артилерії. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог спрямував свою артилерію на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта. Обірвана лінія електропередачі", - йдеться в повідомленні.
Він також повідомив уточнену інформацію про ранкову атаку БПЛА на область: "Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого "металобрухту". Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна. Влучив дрон-камікадзе й по Нікополю. А ще з безпілотника агресор скинув на місто боєприпас. Побите авто".
"Загиблих та поранених немає", - додав Лисак.
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