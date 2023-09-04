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Ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини, є руйнування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області з артилерії. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні ворог спрямував свою артилерію на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта. Обірвана лінія електропередачі", - йдеться в повідомленні.

Він також повідомив уточнену інформацію про ранкову атаку БПЛА на область: "Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого "металобрухту". Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна. Влучив дрон-камікадзе й по Нікополю. А ще з безпілотника агресор скинув на місто боєприпас. Побите авто".

"Загиблих та поранених немає", - додав Лисак. 

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Шановна редакціє ЦН , зверніть увагу на ботів , котрі коментують особу нового нового Міністра Оборони - навіть не схоже на стиль Подляківських ботів. Тут нацистські, шовіністські, прямо антикримськотатарські висловлювання , брудні посилання на сумнівні факти. Ви ж вмієте вичисляти ботів , при усій повазі. Абсолютно підтримую думку Юрія Бутусова , що міністр буде "на вухах" у Єрмака й усієї мародерскої ОПУшної раті - але це вже справа журналістів та громадськості слідкувати не гірше за ним, ніж на Резніковим
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04.09.2023 19:26 Відповісти
 
 