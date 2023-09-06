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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По данным издания, утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже прибыл в Киев.
В то же время Госдеп США 5 сентября не подтвердил информацию о визите Блинкена.
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ніж в США років 20 - ть , це приблизно
Зараз привладна шушера, почне боротися з діареєю ПУРГЕНОМ!
Млрд дол виділяє Західна демократія, а де вони поділися після їх отримання привладними в Україні??
Пора агрохамії чергового жалістного листа писати…
Слава Україні!
песа патрона в президенти!
- Вас як? З вазеліном чи без?
Всі хором:
- З вазеліном, з вазеліном!
Блінкен обертається і в неприкриті двері:
- Вазелін, заходь !
То як корупція в Україні може завадити постачанню саме озброєння?
А його, як відомо, не буває забагато.
Тобто всі невикористані кошти за PDA повернуться в бюджет.
Також закінчиться дія лендлізу
У серпні PDA - дві допомоги 200 + 250 = 450млн,
за 18 місяців PDA = 19.5млрд, тобто 1 млрд в місяць
Явно йде скорочення допомоги, тому що кошти закінчуюьться
А нової допомоги на 2024 фінансовий рік може й не бути
тому що обидві партії домовились про бюджет 2024,
з умовою що борг не буде зростати
А для України знову прийдеться просити виділити кошти,
і хто зна - як це пройде
Існує інша думка, що замість зброї,
захід налаштовується передавати технології для виробництва зброї
Це добре, але це гра в довгу, поки побудують заводи, поки щось виготовлять,
та в якій кількості
І було б добре якщо б це було паралельно з постачанням достатньо зброї
Ще є кошти в программі USAI - десь 18млрд, котрі будуть поставляти наступні 2-3-5 років
І лендліз - 3 місяці, та може продовжать на рік
Проте, як заявили "говорящі" голови - краще "халява" чим лендліз
Буде дивом, якщо влада згадає про лендліз та офіційно попросить, щоб мяч був на стороні США
Рада дозволила чиновникам "забувати" декларувати майно на 1,3 млн гривень. Якщо чиновник "забув" задекларувати таку кількість майна, то він може не боятись нічого, окрім сплати смішного штрафу.
305 голосів ЗА. Конституційна більшість.
В момент голосування в залі знаходилось 220-230 депутатів
05.09.2023
Держсекретар США Блінкен завтра відвідає Київ. Це зовсім не схоже ні на Байдена ні на Блінкена. І вже ж не на реакцію на закон про декларацію. Тут щось не те .
Замість риби (зброї) - будуть вудочки (технології)
Побудуєте заводи, то може не програєте
правда гра в довгу, можна не встигнути -
треба гроші,
люди,
час,
перестати красти
назначити здібних керівників (заміна резнікова)
"А Бені НЕМА! Ніяк не можна. Зачинен у СІЗО, а ключ у Ермака."
Щось будуть міняти, вмовляти.
Адже зброю можна із Вашінгтона передавати (керувати).
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
(с) фб