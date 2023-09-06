Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По данным издания, утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже прибыл в Киев.

В то же время Госдеп США 5 сентября не подтвердил информацию о визите Блинкена.

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