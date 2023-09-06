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визит (2809) США (23209) Блинкен (749)

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

блінкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По данным издания, утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже прибыл в Киев.

В то же время Госдеп США 5 сентября не подтвердил информацию о визите Блинкена.

Также читайте: Ракеты AIM-9М, боеприпасы и оборудование для разминирования, - Блинкен об очередном пакете помощи Украине
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Топ комментарии
+37
Блінкен прибув ввалити заслужених люлей мародерам
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06.09.2023 09:22
+29
А ну роз"їби клована за мутняки з е-декларуванням,Антон.
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06.09.2023 09:22
+21
Коломойшу встигли заховати , тобто краще відсидіти в Украіні два місяці
ніж в США років 20 - ть , це приблизно
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06.09.2023 09:33
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«ппц был вчера, а сегодня - это провал»,- подумал зеленский.
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06.09.2023 09:21 Ответить
Блінкен прибув ввалити заслужених люлей мародерам
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06.09.2023 09:22 Ответить
а може в долі тоді будуть думать кого здать щоб викрутитись.
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06.09.2023 10:34 Ответить
А ну роз"їби клована за мутняки з е-декларуванням,Антон.
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06.09.2023 09:22 Ответить
Хтось отримає пістона. А задля прикриття пістона Блінкен щось пообіцяє.
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06.09.2023 09:22 Ответить
оце так, вчора ж не збирався..., конспіратори..., мабуть буде просити екстрадувати Коломойського ))
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06.09.2023 09:24 Ответить
Завелика честь. Хіба що разом з ОПою.
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06.09.2023 09:29 Ответить
Коломойшу встигли заховати , тобто краще відсидіти в Украіні два місяці
ніж в США років 20 - ть , це приблизно
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06.09.2023 09:33 Ответить
На родину предков, внезапно. Как там оно в Вики....Прадед по отцовской линии - еврейский писатель Меер Блинкен (1879-1915). Родился в городе Переяславе Киевской губернии Российской империи, выпускник Киевского коммерческого училища, публиковавшийся на идише под псевдонимом Б. Меер[8].
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06.09.2023 09:28 Ответить
Судя по тёплому отношению Блинкена к родине предков, Украине, древние греки были правы в своей философии о влиянии почвы ("физиократии") на душу человека.
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06.09.2023 11:33 Ответить
Раз така важлива фігура прибула в Київ, значить Київ захищений на 100%. Хто б моє місто захистив?
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06.09.2023 09:33 Ответить
Можна всім переїхати жити в Київ
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06.09.2023 10:07 Ответить
Ваше місто якщо прапор не бреше мають захищати поляки.
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06.09.2023 11:18 Ответить
резніков вуаля кінці в воду
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06.09.2023 09:33 Ответить
У него чуйка прокачана. Вовремя соскочил казарлюга
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06.09.2023 09:42 Ответить
К нам єдет РЕВІЗОР!!
Зараз привладна шушера, почне боротися з діареєю ПУРГЕНОМ!
Млрд дол виділяє Західна демократія, а де вони поділися після їх отримання привладними в Україні??
Пора агрохамії чергового жалістного листа писати…
Слава Україні!
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06.09.2023 09:34 Ответить
і що характерно, блінкена, зустрічав пес патрон.
песа патрона в президенти!
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06.09.2023 09:37 Ответить
Толку від цього було б більше ні від царювання зе-янелоху ...
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06.09.2023 09:43 Ответить
Патрона - в президенти! - "хужє нє будєт"(с) "хоть паржєм"..
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06.09.2023 10:24 Ответить
Собаки свою територію не здають на відміну від зеленої гнилі. Так що в порівнянні - собака так, краща ніж гнусавий лідор. Краще було б собаку обрати в 19 році, і гарантовано худе б не було.
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06.09.2023 11:53 Ответить
вазелін в ОПУ хоч завезли?
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06.09.2023 09:38 Ответить
Блінкен заходить в ОПу, де сидять зелені мародери і питає:
- Вас як? З вазеліном чи без?
Всі хором:
- З вазеліном, з вазеліном!
Блінкен обертається і в неприкриті двері:
- Вазелін, заходь !
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06.09.2023 09:55 Ответить
Дістаємо із ничок попкорн, зручніше вмощуємось біля ТВ і насолоджуємось продовженням комедійного серіалу "****************" 1 серія ІІ сезон Хоч поржемо, так 73% відсоткова вибраковка свиноголового зевиводка
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06.09.2023 09:39 Ответить
Блинчик, Салован.
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06.09.2023 09:41 Ответить
Сейчас Зеленскому объяснять что помощи от США уже не будет и пусть идёт на переговоры. Позиция белого дома и особенно байдена более чем прозрачна в этом вопросе.
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06.09.2023 09:41 Ответить
Та ну. Это врядли. Стоко сюда бабла ввалить, что бы все просрать?
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06.09.2023 09:44 Ответить
Больше было разговором чем бабла и имитации помощи чем самой помощи. Цели достигнуты, все думают что нам помогают всем миром всем что могут, по факту - только имитация действий с малыми поставками реального вооружения. Просто повезло что армия рф напрочь разворована и воюет остатками от наворованного что так же очень много.
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06.09.2023 09:47 Ответить
Зброю та ********** теж крадуть чи перепродують? Начебто ні.
То як корупція в Україні може завадити постачанню саме озброєння?
А його, як відомо, не буває забагато.
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06.09.2023 10:12 Ответить
Це повне ігнорування Зеленським та його шоблою вимог ЄС та НАТО наштовхнуло вас на таку думку?
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06.09.2023 09:52 Ответить
Через 3 тижні, закінчується 2023 фінансовий рік
Тобто всі невикористані кошти за PDA повернуться в бюджет.
Також закінчиться дія лендлізу

У серпні PDA - дві допомоги 200 + 250 = 450млн,
за 18 місяців PDA = 19.5млрд, тобто 1 млрд в місяць

Явно йде скорочення допомоги, тому що кошти закінчуюьться
А нової допомоги на 2024 фінансовий рік може й не бути
тому що обидві партії домовились про бюджет 2024,
з умовою що борг не буде зростати

А для України знову прийдеться просити виділити кошти,
і хто зна - як це пройде

Існує інша думка, що замість зброї,
захід налаштовується передавати технології для виробництва зброї

Це добре, але це гра в довгу, поки побудують заводи, поки щось виготовлять,
та в якій кількості
І було б добре якщо б це було паралельно з постачанням достатньо зброї

Ще є кошти в программі USAI - десь 18млрд, котрі будуть поставляти наступні 2-3-5 років

І лендліз - 3 місяці, та може продовжать на рік

Проте, як заявили "говорящі" голови - краще "халява" чим лендліз

Буде дивом, якщо влада згадає про лендліз та офіційно попросить, щоб мяч був на стороні США
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06.09.2023 10:22 Ответить
06.‎09.‎2023

Рада дозволила чиновникам "забувати" декларувати майно на 1,3 млн гривень. Якщо чиновник "забув" задекларувати таку кількість майна, то він може не боятись нічого, окрім сплати смішного штрафу.

305 голосів ЗА. Конституційна більшість.

В момент голосування в залі знаходилось 220-230 депутатів

‎05.‎09.‎2023

Держсекретар США Блінкен завтра відвідає Київ. Це зовсім не схоже ні на Байдена ні на Блінкена. І вже ж не на реакцію на закон про декларацію. Тут щось не те .
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06.09.2023 09:42 Ответить
як варіант

Замість риби (зброї) - будуть вудочки (технології)
Побудуєте заводи, то може не програєте

правда гра в довгу, можна не встигнути -
треба гроші,
люди,
час,
перестати красти
назначити здібних керівників (заміна резнікова)
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06.09.2023 10:28 Ответить
"Не вірю у силу слова я , а вірю в силу пі*дюлей. ..." сказав дядько Джо і відправив Блінкена до зелених злодюжок.
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06.09.2023 09:42 Ответить
ОПа вазелином вже запаслась?
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06.09.2023 09:47 Ответить
Вітаємо, Сер.
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06.09.2023 09:50 Ответить
Я думаю Елдак все порешает!!!
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06.09.2023 09:51 Ответить
Зеленський:
"А Бені НЕМА! Ніяк не можна. Зачинен у СІЗО, а ключ у Ермака."
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06.09.2023 09:56 Ответить
+100500.
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06.09.2023 10:35 Ответить
Не дуже добрий знак!
Щось будуть міняти, вмовляти.
Адже зброю можна із Вашінгтона передавати (керувати).
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06.09.2023 09:58 Ответить
Я и не сомневался,что Блинкен приедет....Слава Великой Ukraine....
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06.09.2023 10:00 Ответить
Пес Патрон. Дуже символично. Краще ніж Боневтік.
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06.09.2023 12:55 Ответить
Українці розраховують, що скидати з трону зє-покидька буде Блінкен? Серйозно? Це вже домашнє завдання самих українців, самі поставили - самим й знімати прийдеться. Для особливо "розумних" поясню повторно: Чим швидше українці скинуть зє-покидька, тим швидше буде військова допомога для вибиття кацапні. Sory, без вазелину українці самі можуть обійтися. Поки що. Все рівно, українці це зроблять. Інша справа, час, протягом якого зє-покидьок українців без вазеліну буде..........
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06.09.2023 10:13 Ответить
Українців в 19 році просрали не тільки своє домашнє завдання, а й майбутнє. Вони привели до влади Антимайдан, старі сраки ригів під "новимі літсамі", які тепер ніхто вже не сковирне. Ця потолоч буде мавпувати ***** ще років 20, якщо ззовні його не приберуть.
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06.09.2023 11:58 Ответить
Проспали значно раніше, коли обрали Кравчука, а потім Кучму.
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06.09.2023 13:33 Ответить
Приїхав дати п.зди.
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06.09.2023 10:15 Ответить
Млинців приїхав з батогом, шукають вову під стогом.
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06.09.2023 10:24 Ответить
Апарат держсекретаря США Блінкена нічого не знає про його візит до України, бо держсекретар офіційно знаходиться у відпустці.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.09.2023 10:33 Ответить
Знову Зєльц в якесь гімно вліз...
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06.09.2023 11:09 Ответить
"Довіру до дій влади у справі Коломойського зможе викликати лише її готовність передати олігарха в руки правосуддя США"
(с) фб
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06.09.2023 11:11 Ответить
Надеюсь, что он приехал обговорить экстрадицию бородатой бабушки
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06.09.2023 11:12 Ответить
Не звезди!!!
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06.09.2023 12:57 Ответить
Ні, в такому випадку прислали-б Ваньку Саліванова, він там за зраду у Байдена відповідальний.
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06.09.2023 13:35 Ответить
 
 