1184 ребенка считаются пропавшими без вести в Украине. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабной войны в Украине 1184 ребенка считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным childrenofwar.gov.ua, по состоянию на 06.09.2023 (в Украине считаются - ред.) пропавшими - 1184 ребенка, разысканными - 17 189 детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, депортировано на территорию РФ 19 546, возвращено - 386 детей.

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