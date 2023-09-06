1184 ребенка считаются пропавшими без вести в Украине. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабной войны в Украине 1184 ребенка считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По данным childrenofwar.gov.ua, по состоянию на 06.09.2023 (в Украине считаются - ред.) пропавшими - 1184 ребенка, разысканными - 17 189 детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, депортировано на территорию РФ 19 546, возвращено - 386 детей.
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