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коррупция (8390) НАПК (1165)

В Украине начинает работать Единый портал сообщений обличителей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

корупція

6 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запускает Единый портал сообщений обличителей, на котором можно сообщать о фактах коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

Создание Портала предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции" и Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы (ГАП).

"Единый портал сообщений обличителей - это внутренний канал сообщения, который экономит бюджет всех институтов и организаций на разработку собственного отдельного механизма. Эффективное функционирование Портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Таким образом выполнены их рекомендации и интегрирован опыт других успешных государств по построению взаимодействия с обличителями. Стоит отметить, что подключение организаций к Порталу будет происходить согласно графику очередности подключения утвержденного НАПК. Если ваше учреждение пока не подключено, вы можете сообщить о коррупции другими доступными каналами сообщения", - отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

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С помощью Портала можно работники могут анонимно отправлять сообщения о коррупции в их структурах. Во исполнение требований Закона НАПК при поддержке доноров создали удобный унифицированный инструмент, к которому в течение 180 рабочих дней со дня запуска Портала будет подключено более 92 тысяч организаций.

На первом этапе в течение 30 рабочих дней к Порталу будут подключены специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Офис Генпрокурора, Национальная полиция) и ГБР. В течение 60 дней - министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации. В течение 90 рабочих дней с даты запуска Портала к нему будут подключены Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетной палаты, КСУ, государственные компании и тому подобное. Далее - областные, городские, сельские и поселковые советы.

Адрес портала:  https://whistleblowers.nazk.gov.ua/.
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Топ комментарии
+5
З відомостями про корупцію в нас проблем НЕМАЄ!
Всі-все знають:
І про куртки, і про яйця, і про гуманітарку, і про сонячні станції, і про овощерізки, і про барабани, і про тенісні корти, і про асфальт, і про дрони, і про турнікети, і ще сотні інших речей.
В нас проблеми з розслідуванням та покаранням!
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06.09.2023 10:13
+4
а куди поступають всі ці повідомлення про корупцію? в кабінет єрмака? чи татарова ж шурмой?
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06.09.2023 10:06
+4
це для того щоб зробили , щоб було зручно попереджати своїх подільників , щоб своєчасно повтікали ? або щоб єрмак з татаровим грошенят більше отримували за кришування ?
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06.09.2023 10:11
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а куди поступають всі ці повідомлення про корупцію? в кабінет єрмака? чи татарова ж шурмой?
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06.09.2023 10:06 Ответить
Коррупционерам сообщать о их коррупции !!! Зашибись !!!
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06.09.2023 11:59 Ответить
це для того щоб зробили , щоб було зручно попереджати своїх подільників , щоб своєчасно повтікали ? або щоб єрмак з татаровим грошенят більше отримували за кришування ?
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06.09.2023 10:11 Ответить
З відомостями про корупцію в нас проблем НЕМАЄ!
Всі-все знають:
І про куртки, і про яйця, і про гуманітарку, і про сонячні станції, і про овощерізки, і про барабани, і про тенісні корти, і про асфальт, і про дрони, і про турнікети, і ще сотні інших речей.
В нас проблеми з розслідуванням та покаранням!
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06.09.2023 10:13 Ответить
Пізно, 5 років свого правління крали і все їх задовольняло, а сьогодні видумали "портал". Це щоб лохи побачили "справедливого паренька2? І щось мені підказує, що це "портал" для відшукання тих, хто при зміні влади буде повідомляти про їх злочини, починаючи з 2019 року.
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06.09.2023 10:14 Ответить
.....стукачів.
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06.09.2023 10:18 Ответить
Звісно, подавати повідомлення про корупцію такій владі сумнівний захід. Краще громадянам України зробити народний форум обговорення корупції на незалежному інтернет-майданчику, де люди анонімно і масово, цілими колективами підриємств і установ можуть перетирати факти корупції, публічно викладати докази, фото документів, відео ролики, зраходити анонімних колег і згуртовано збирати докази, заохочувати тих, хто вагається написати заяву. Звісно на цей портал зайдуть і державні органи, які займаються боротьбою з корупцією. І коли кожен випадок корупції буде мати великий резонанс у мережі, у правоохоронних органів з'явиться додатковий стимул відкрити і довести до суду більше кримінальних справ.
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06.09.2023 10:21 Ответить
відкрийте свої декларації щоб народ бачив куди корупційні кошти стікаються
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06.09.2023 10:36 Ответить
Ага. І класти на нього ЗЄ-***** будуть також, як на петиції до президента.

Отут бачу і піарюсь, а тут пофіг...
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06.09.2023 11:14 Ответить
А лікарні , а школи , а детсадки ?
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06.09.2023 12:17 Ответить
***** , щас заплачу )))). Поинтересуйтесь сколько стоит должность в СБУ или Набу в обласном управлени)))))))).
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06.09.2023 12:22 Ответить
Тю, так ви ж головний список тих, на кого можна писати доноси, вже написали: "Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо. Далі - обласні, міські, сільські та селищні ради. Джерело: https://censor.net/ua/n3441702"
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06.09.2023 12:34 Ответить
 
 