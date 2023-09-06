Чехия поможет Украине с организацией выборов в 2024 году
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Чехии считают, что в следующем году в Украине можно организовать президентские и парламентские выборы и готова помочь с их проведением.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Даниэл Дрейк в интервью Euractive, передает Цензор.НЕТ.
"Организация выборов в условиях военной агрессии России регулируется украинским законодательством, и как бы сложно ни было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году", - отметил Дрейк.
Он добавил, что Чехия "готова помочь Украине в этом вопросе". При этом он отметил, что конкретную форму помощи можно будет обсуждать только на основании конкретных запросов Украины, которых Чехия пока не получила.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан также подтвердил готовность страны обеспечить помощь в этом вопросе.
Кроме того, издание приводит комментарий спикера Евросоюза Питера Стано, который заявил, что Украина пока не обращалась в ЕС по поводу проведения выборов.
"В целом организация выборов – это дело страны, в которой они проводятся. Если Украина обратится в ЕС с конкретной просьбой, ЕС воспримет ее серьезно", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Ні оберуть того кого показує єдиний марафон і кого профінансує агентура рф.
1. Багато вірить у великого Залужного, який буде чудовим наступним Президентом. ОК. Як він зможе провести виборчу кампанію в умовах війни?
2. Є наприклад умовний - Степан Степанович Степанченко, він активіст, чудова людина і з першого дня на війні. Зараз він в контрнаступі, десь на Півдні. Як йому вести передвиборчу кампанію?
3. Є наприклад, якийсь політик, нехай це буде той же Ляшко, як він вестиме передвиборчу кампанію в умовах телемарафону і військової цензури загалом?
4. Є наприклад виборчий округ в якомусь місті, де стає зрозуміло, що Зекомпані пролітає, як фанера над Парижем. Що заважає їм ввімкнути там тривогу і не відміняти її до кінця голосування? Питання навіть не у роботі дільниць, наприклад в сховищах, питання в готовності людей іти голосувати при загрозі обстрілу.
5. Біженці. Наприклад в Німеччині більше 1 мільйона розпорошених по всій країні, як їм голосувати? Організують штук 10 мобільних пунктів з чергою в кожен по 15 кілометрів?
6. Голосування через Дію. Хтось окрім Федорова знає як воно там всередині цієї програми? Був її незалежний аудит по безпеці? Яка гарантія, що в умовного чиновника ОПи немає адмінського доступу і можливості підправити цифри. Во ім'я України звісно.
7. А чи визнають такі вибори УСІ країни? Чи не буде нова влада менш законною в очах світу, ніж нинішня "прострочена"?
І це лише невеликий перелік. Цих питань значно більше.
Хочете Слуг з їх паханом, ще на 5 років?
Наприклад - підприємці будуть голосувати за Зе?
Вангую відсотків 15% «упоротих» і то навряд.
Для опзежешовців готовий Арестович, Гордон, Золкін і так далі.
Як наслідок при владі будуть Притула і його люди (вангую що у цих шоуменів буде найбільший рейтинг), Зе як втілення своїх виборців бо не втік, Арестович як втілення русня тоже люди і то все pooteen (у партії миру Арестовича буде однаковий рейтинг із Зе), і якщо дуже пощастить то ПП і Єсолідарність (правда швидше за все із ще меншим рейтингом ніж на попередніх виборах тому що так просрати інформаційних фронт партії це ще треба було постаратись, і доступу до зомбоящика немає а це мінус дофіга відсотків).
П.с. І обережно… кругом сплячі шпійони і ІПСО - чули про корупцію? а її немає!!!
А знаєте чому я так песимістично дивлюсь на ситуацію? Я вмію вийти за межі свого оточення і тих ЗМІ (типу Цензора), і побачити настрої і почути слова інших людей. Я просто знаю про упередження уцілілого.
Так що я більш чим впевнений - голосуватимуть за тих хто бачив мир в оч***і Путлєра, питання лише, скільки таких ідіотів буде. От тут можу лише мріяти, що їх буде мало.
"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану"
Ніякої води. Висновок треба скасувати воєнний стан. Його скасування можливо лише у РАЗІ ЗАМОРОЗКИ тобто перемир'я. МИР з руснею ЦЕ ДІАГНОЗ. Далі скасування воєнного стану на час виборів відкриває кордони що спричинить виїзд мільйонів. Невідкриття кордонів це підстава для позовів в ЄСПЛ та заяв про кріпацтво. І так далі.
А я особисто не бачу причин для передачі повноважень тими кого обрало какаяразница (наголошую більшість населення) раніше чим в США пройдуть вибори, і то тільки за умови що я буду впевнений що новий президент і конгрес США не кинуть Україну.
Лиш тоді можна буде задуматись про те що шоумена Зе пора міняти на іншого шоумена, а для цього треба підготувати все для змін в конституцію. Зауважте про ніяке перемир'я з руснею я навіть мову не веду. Кремль воюватиме поки його не спалять або не вмруть всі його раби, а ми маємо їх вбивати і вбивати поки не вб'ємо останнього імперця росіянина. Єдиний мир якого хоче кремль це час перед наступною війною. Тому вибори лиш після виборів в США, трансформації ЗСУ в машину війни (яка буде домінувати над всрф) та трансформації України в щось типу Ізраїля. Раніше цього часу чи виконання вказаних умов це суїцид для країни.
Про передачу повноважень йшлося в контексті від президента до завхоза
Я поняв про що ви. Він сірий кардинал чи як кажуть регент. І далі що?
Це ваш посил не має відношення до теми виборів під час війни. Йдемо всі його скидати? А чого більшість його не скинула до війни? Тепер вже пізно скидати. Можна ще звичайно зробити Військову Хунту, як це зробили колись в Південній Кореї, но це ще той вистріл в ногу.
Повторюсь щоб могти провести вибори треба звільнити території, стати в оборону та налагодити систему демобілізації-ротації, провести всі зміни в законах та конституції, отримувати підтримку від партнерів снарядами та іншим, і лиш тоді можна вже пробувати робити підготовку до виборів (відкриті кордони, відміна військової цензури, передвиборча агітація, публічні комісії по діях влади) та вибори.
Про яку перемогу ви говорите, якщо постачання озброєннянаприклад, прямо повʼязане з рівнем корупції, в тому числі, і ніяких дій по по боротьбі з нею влада не виконує самостійно, тільки з «під палки». Отже війна буде довго = вибори «не скоро».
Вже достатня кількість союзників заявили про вибори, ви думаєте вони не розуміють що до чого
Тому що поки що це нахрюки росії і її агентів.
"постачання озброєннянаприклад" - бо так сказали ви? Воно зовсім з цим не пов'язано. АБСОЛЮТНО НЕ ПОВ'ЯЗАНО. Наші партнери запросто постачають та продають зброю корупційним парашам. Наприклад Угорщині. Наприклад Єгипту. І так далі.
Причин чому не давали та тягнуть так з різними озброєнням дуже багато і мені лінь тут це в сотий раз розписувати. Про багатополярний світ та різні еліти із їх мріями, про домовленості, про конфлікти Зе із Байденом. Можу лиш сказати що вибори більше нічого прискорити не можуть, а скоріше за все зупинять більшість постачання озброєння так як буде гарне виправдання про мир. Чи яку ще зброю на вашу думку вибори можуть дати? Правда в тому що ніяку.
"скочується в автократію, та вам того «не видно»" - ні мені видно і пофіг. Реально пофіг. В історії це вже було. І я розумію що буде далі, а тому пофіг. Бидло має отримати прививку. Зараз вибори потрібні лише росії і її уйобищам щоб отримати мир чи хоча б передвиборчий хаос в Україні. А я результат виборів вже знаю тому не бачу змісту міняти в кращому випадку Зе на Притулу.
2) Постачання зброї країнами Заходу гальмує корупція в Україні, - Науседа Джерело: https://censor.net/ua/n3441486
Чи він глибоко сплячий агент *****)))
3) Вибори можна організувати в поточних умовах, без перемирʼя.
2. "виборці бачать";"помітні корупційні скандали" - ахаха. Так це ж про БАЧАТЬ. Там де корупцію не висвітлює пропаганда все окей навіть якщо там корупції в сотню раз більше. Мова саме про ПРОПАГАНДУ, СПРИЙНЯТТЯ, РЕПУТАЦІЮ та зачистки від тих хто репутацію підточує, про інформаційну війну яку веде рф та ті дискредитаційні наративи про Україну які рф поширює в міжнародному інфопросторі, а не про корупцію. Всім срати на корупцію. Нашим партнерам головне щоб їх виборців не переконували їх політичні конкуренти (російські агенти та союзники рф) що допомога Україні це зле, розпил грошей та підживлення корупції. Тому повторюсь відповідь на "Отже війна буде довго" - так дуже довго, але постачання не пов'язане з корупцією і навіть якби ніякої корупції в Україні взагалі б не було, то пропагандистська машина рф та союзні кремлю еліти в країнах партнерів вигадали б корупцію як вигадали нацизм (із Зе рф не пощастило бо він єврей 🤣) чи використала б інші наративи в спробах пояснити виборцям своїх країн що вони (приховані союзники рф) все роблять правильно відмовляючи у постачанні озброєння чи затримуючи поставки техніки та виділення грошей. Прямо як робить союзний рф режим що захопив владу в Ізраїлі.
3. "можна організувати в поточних умовах" - 🤡.
В поточних умовах - тупо дилетант з дилетанта. Або швидше за все заслана русня. Тут без матів дуже важко, але спробую:
Як ви плануєте провести політичну агітацію якщо є військова цензура? Відміните її? 🤡
Як ви плануєте провести вибори якщо це забороняє конституція? Порушите її?
Як ви плануєте проводити голосування та підрахунок якщо є повітряні тривоги, обстріли і мільйони на фронті?
Вибори це гостра критика політичного конкурента, висвітлення правди та пропаганда брехні про нього - як ви це плануєте робити про ти діючою влади в умовах війни, секретності та наявності покарання? Вас заслужено звинуватять у підриві стабільності і посадять.
Як балотуватись тим мільйонам що зараз на фронті? Я нагадую що військовослужбовцям ЗАБОРОНЕНО займатись політичною діяльність чи навіть озвучувати свої політичні вподобання, бо солдата мають любити всі і криво сказане слово приводить до ситуації Михайлової яка з тупості своєї хрюкнула не думаючи і тепер одна з тих кого найбільше заслужено хейтять.
І це лиш маленька частина проблем про які ви навіть уявлення не маєте раз стверджуючи що можна провести вибори не розуміючи який буде ******* та хаос, або ви ворог який все усвідомлює...
Кругом тьма ботів рф та агентів рф. На пропаганду рф тратить мільярди доларів, використовує чатgpt (що повністю імітує діалог як справжня людина) і так далі. Просуває цим всі свої наративи всюди та на всіх мовах. Хто це не розуміє або наївний дурак, або працює на рф і це ще один аргумент до цього списку.
Здається мені ви російський бот і ця ваша польська айпішка це гарно аргументує.
"незаконно продовжуючи ВП" - в чому незаконність? Бо так сказала рф?
"або західна підтримка : фінсова і військова та вибори" - або підтримка або ми йдемо на Білгород та вбиваємо всіх росіян. Ми могли легко обійти територією рф все те що накопала рф в Україні і зайти в тил ордло та півдню. Вже не кажучи за те що я не бачу щоб вимога виборів була поставлена колективним заходом офіційно. Все вказує на те що цю ідею просуває агентура рф глибоко залягання.
Захід має вибір або він нас підтримує або ми перероджуємось у дракона щоб протистояти дракону. І вбиваємо всіх ворогів так як вони на це заслужили. І буде у нас тоді ядерна зброя та міжконтинентальні носії щоб карати уйобків які не дотримались гарантій. І буде ядерна зброя не тільки в нас, а в кожної країни яка побачить як нас кинули. Тому захід не поставив і не поставить вимогу виборів.
Я проти цієї імітації та вистрілу собі в голову.
Очевидно іноземний біомусор прийшов до висновку що лиш передвиборчий політичний хаос та спроба нав'язати зміну влади дасть можливість схилити Україну до заморозки і капітуляції. Портніков про це дуже добре висказався та все роз'яснив.
Якщо наш біомусор думає що вибори приведуть до влади патріотів, то я нагадую що в арестовича мільйони переглядів і виборці ОПЗЖ нікуди не ділись - вони перемалювались у тих хто ненавидить рф, але при тому воювати не бажає і хоче простого миру та згідний на заморозку. Тому те що може дати тема виборів це згода Зе на заморозку в обмін на забуття цієї теми, або передвиборчий хаос і повний параліч Ради, рамштайнів та похрюкування кремля і його агентів про фейлстейт та те що допомагати країні з хаосом не треба. І найгірше що ці вибори будуть 100% імітацією, а нові незаконно обрані депутати навіть можуть погодитись на заморозку. Якщо хтось хрюкне що не імітація то поясніть як проводити вибори при військовій цензурі, єдиному марафоні, неможливості проведення виборів на окупованих територіях, та неможливості висвітлення дій влади і її критики так як все закрито державною таємницею... І так далі. Вибори це заморозка.
Щоб провести вибори не порушуючи КОНСТИТУЦІЮ треба скасувати воєнний стан. Його скасування можливо лише у РАЗІ ЗАМОРОЗКИ тобто перемир'я. МИР з руснею ЦЕ ДІАГНОЗ. Далі скасування воєнного стану на час виборів відкриває кордони що спричинить виїзд мільйонів. Невідкриття кордонів це підстава для позовів в ЄСПЛ та заяв про кріпацтво. І так далі.
Тому я проти виборів. А значить ніякого перемир'я не буде тому що це подарок для рф щоб ще більше закопатись і змогти офіційно закупитись зброєю. Забудьте за вибори це методичка агентури рф.
Більшість проголосує за Притулу і інших шоуменів тому що весь інфопростір контролюють вони, а ПП який просрав інформаційну війну проти себе візьме максимум ті відсотки що мав раніше, но чесно думаю після "списків Портнова", втрат від війни, зашкварів із інфосупроводом і т.п. відсоток буде ще менший. Так навіщо мені хотіти виборів? Навіть в ідеальних умовах це населення обере ще одного шоумена типу Зе.
І про яких професіоналів йде мова? Про Притулу? Про Арестовича? Про Поворознюка? А інших не буде. Точно ви напевне вкинули б про Залужного, но як йому балотуватись якщо це законом всім військовим заборонено? Кидати ЗСУ?
Та я вам навіть більше скажу такого досвіду як в діючої влади немає навіть у ПП. А я нагадую що ПП через своє інформаційне дилетантство програв вибори. То який з нього професіонал? Він навіть після початку повномасштабки інформаційну війну просрав півнячому кутку Притули. Вони з багатомільйонною аудиторією так опозорили його що ніяка молодь і ніяка "какаяразница" не проголосує за нього. То про яких професіоналів ви тут втираєте? Ви русня яка хоче мене та інших виборців ПП переконати взяти на себе ваш біомусорний наратив щоб параша отримала більше інструментів проти України.
А ви хоч цікавились чи ЄСолідарність та ПП підтримує ідею виборів? Звичайно що ні. Всім і так відомі результати і заміна частини слуг на притуловців того не варте. ВИБОРІВ НЕ БУДЕ ТОМУ ЩО У НАС ВСІ ПРОТИ.