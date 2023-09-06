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Нужен юридически обязывающий международный механизм привлечения России к ответственности, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

яценюк

Необходимо выработать юридически обязывающий международный механизм, который поможет привлечь Россию к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Киевского Форума Безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в ходе специального мероприятия КФБ 5 сентября.

"Не верю ни в какие дипломатические решения между Украиной и Россией. Я не верю, что ни при каких-либо обстоятельствах Путин или его преемник решат выплатить ущерб, который они нанесли Украине", - подчеркнул он.

Это означает, как подчеркнул глава КФБ, что необходимо выработать международный механизм, юридически обязывающий механизм, "как привлечь Россию к ответственности, как заставить Россию заплатить и посадить в тюрьму этих российских преступников".

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Он выразил уверенность, что для Украины будет новый "план Маршалла": "Это должен быть план свободного мира во главе с Соединенными Штатами, как защитить демократию и построить новую Украину".

Напомним, Киевский Форум Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", 5 сентября провел в Киеве специальное мероприятие - "О главном: фронт и восстановление" с участием командующего Центральным командованием США в 2008-2010 годах, директора ЦРУ США в 2011-2012 годах генерала Дэвида Петреуса.
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Топ комментарии
+10
А у вофки зе і його банди запроданців,колобрантів, мародерів та тупо агентів кацапського ФСБ є совість ??? Подивіться статиску бюджету України з якою сумою прийняв країну "кулявлоб'" та з якою залишив ...
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06.09.2023 11:43
+9
Подоляцькі і московські тролі заметушилися і змагаються, хто більше навалить лайна на Яценюка. Далеко вам до нього і вашим ЗеБеням, ЄрмакоТатаровим і портновоДеркачам. Яценюк разом з Порошенко, Турчиновим і Парубій у 2014 році спасли Україні, яку свьогодні свора "слуг" і їх братів "ригів" мародерить, обкрадає і ганьбить на весь світ.
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06.09.2023 12:18
+8
Ще й в Чечні воював і голови ваньками різав
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06.09.2023 11:34
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Правила форума Совет форумчан
А давайте Яценюка выберем президентом в 2024 году? Вроде норм мужик, точно хуже не будет!!!
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06.09.2023 11:24 Ответить
Ще й в Чечні воював і голови ваньками різав
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06.09.2023 11:34 Ответить
А чим тобі Яценюк в штани насрав?
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06.09.2023 11:39 Ответить
Він собі насрав.Йому треба засунуть язик в гузно,та вдавати з себе експерта,тишком-нишком їж накрадене,та не світись.
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06.09.2023 11:57 Ответить
Кацап, пздиш як Троцький...
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06.09.2023 12:03 Ответить
То тупий зе-н@ркоман, людська арестович, інша зе шобла-й*бла для вас експерти, а Яценюк ні ? у Яценюка в дупі більше розуму ніж в усієї зе банди в головах - єдине що зе бандити вміють, можуть то красти, зраджувати та тупо на цьому піаритися !!!
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06.09.2023 13:20 Ответить
Миллиард!
Миллиард доллавров украл Яценюк!
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06.09.2023 15:54 Ответить
Точно буде краще за Зелю - де він був, коли вирішувалася доля України? Можна сміливо голосувати за будь-яку людину, яка стояла на Майдані, бо вона життям ризикувала за наше майбутнє, хоча сам проглосую за іншого кандидата, самого крутого на Майдані)
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06.09.2023 12:12 Ответить
Гішим за зе-н@ркомана, янелоха, ************** не буде навіть пес Патрон...
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06.09.2023 13:05 Ответить
А давай. І забор в 14 році ******** побудував на кордоні з рассєєю, і землю атовцям пороздавав, як то кажуть куля в лоб так куля в лоб. Вообще, заїбісь чувак. Чого тільки вартує його Юля, Юля (Тимошенко)
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06.09.2023 11:29 Ответить
А відколи вона стала "його"? І що вона зробила гірше, ніж Кучка, Зеля, Яник? Що вона вкрала? Ану надайте список, будь ласка.
Без вигуків, волань, істерики. Просто список.
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06.09.2023 11:31 Ответить
Все перелічив чим тобі в голову насрали? А думати не пробував?
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06.09.2023 11:40 Ответить
Під Боневтіком-Шлемазлом захиталася підлога і соплемінники Бєні Бородатого витягують з своєї обойми нову "кулю в лоб".
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06.09.2023 11:56 Ответить
Звідки нагору виліз цей паскудний червь?
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06.09.2023 11:30 Ответить
во ******* заскавчала...
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06.09.2023 11:42 Ответить
Щоб ти скавчав все своє життя.
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06.09.2023 12:10 Ответить
кацапюра обісцяна ще й вяка
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06.09.2023 16:50 Ответить
Потрібен юридично зобов'язуючий міжнародний механізм притягнення до відповідальності Бєні Бородатого і його банди мародерів, а саме Боневтіка -Шлемазла, Дєрьмака і Яйцяпо17гривень.
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06.09.2023 11:30 Ответить
Ще один "щирий українець" . Прямо Бєня Бородатий в мініатюрі.
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06.09.2023 11:32 Ответить
Совесть напрочь отсутствует у человека.
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06.09.2023 11:35 Ответить
А у вофки зе і його банди запроданців,колобрантів, мародерів та тупо агентів кацапського ФСБ є совість ??? Подивіться статиску бюджету України з якою сумою прийняв країну "кулявлоб'" та з якою залишив ...
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06.09.2023 11:43 Ответить
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06.09.2023 11:36 Ответить
А де цей яйценюх зараз мешкає? Де стіна? Де кримінальні справи про кулявлоба? Нащо це гівно піарити?
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06.09.2023 12:17 Ответить
Подоляцькі і московські тролі заметушилися і змагаються, хто більше навалить лайна на Яценюка. Далеко вам до нього і вашим ЗеБеням, ЄрмакоТатаровим і портновоДеркачам. Яценюк разом з Порошенко, Турчиновим і Парубій у 2014 році спасли Україні, яку свьогодні свора "слуг" і їх братів "ригів" мародерить, обкрадає і ганьбить на весь світ.
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06.09.2023 12:18 Ответить
Мучает один вопрос: почему мега-патриоты, экс-премьеры Украины Яценюк, Гройсман и Гончарук не мобилизованы !?
Не видно, не слышно...
Думал - хоть живые?
Слава Богу, один нарисовался...
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06.09.2023 12:21 Ответить
Та Ви шо? А хто такий Гончарук? Здається він з команди "Боневтіка"? Ви запитали, чому не мобілізовані Яценюк і Гройсман? А чому не мобілізовані татаров, єрмак, смірнов, подоляк, серьожа Лєщ, наєм, рабінович, портнов із сином, син Бені, Бойко, весь "95 квартал" із сівохою і "тамбовським вовком", шефіри та інші "патріоти"? Я думаю, що коли призвуть цих, тоді і Яценюк із Гройсманом підуть. А ще через місяць закінчаться паовноваження депутатів-слуг і ригів, уявили яке буде поповнення на передовій? У кожного по 10-20 радників, секретарш, по 2-5 машин і мільярди крадених грошенят у бідних українців. Вони туди прибудуть на своїх літаках і танках.
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06.09.2023 20:42 Ответить
Народная примета: начало говно всплывать - быть выборам.
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06.09.2023 12:53 Ответить
Прямо на душе отлегло, спаситель нарисовался!
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06.09.2023 13:12 Ответить
Сень! А, кто возьмётся за выработку механизма наказания таких пид..ов как ты за всё, что вы сделали с Украиной. Хочу напомнить, что на период развала СССР экономика Украины занимала девятое место в МИРЕ.
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06.09.2023 13:28 Ответить
про що меле цей...сєня? міжнародне право перестало існувати 24 лютого 2022 року. воно й до того не те щоби було робочим інструментом, але тепер воно остаточно подохло і навіть вже смердить.
***** в чергове показав, що правий той, хто сильніший. ось єдиний міжнародний механізм притягнення паРаші до відповідальності: показати силу.
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06.09.2023 13:34 Ответить
щодо заморожених активів все просто - нам дають кредит на ту суму під нуль відсотків, спецкомпанія з західних спеців витрачає ті гроші на те, що неможливо перепродати чи вкрасти бо ми успішно його дві третини традиційно розікрадем якщо самі будемо розпоряджатися тими грошима.

і це вже треба робити бо західні банки користуються тими грошима і лише одна країна в світі мала совість і почала Україні хоча б відсотки за користування віддавати.
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06.09.2023 14:11 Ответить
Для этого надо или крестик снять или трусы одеть!
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06.09.2023 15:53 Ответить
Сеня-молодец!
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06.09.2023 15:56 Ответить
На кой вы публикуете высеры этого за...поголового строителя стен на границе? Он такой же вороватый п...р как и его коллеги по прошлой и нынешней власти. А то все уже забыто и теперь и яйценюха слушать можно, и пэця великий гетьман
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06.09.2023 19:14 Ответить
 
 