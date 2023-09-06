Нужен юридически обязывающий международный механизм привлечения России к ответственности, - Яценюк

Необходимо выработать юридически обязывающий международный механизм, который поможет привлечь Россию к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Киевского Форума Безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в ходе специального мероприятия КФБ 5 сентября.

"Не верю ни в какие дипломатические решения между Украиной и Россией. Я не верю, что ни при каких-либо обстоятельствах Путин или его преемник решат выплатить ущерб, который они нанесли Украине", - подчеркнул он.

Это означает, как подчеркнул глава КФБ, что необходимо выработать международный механизм, юридически обязывающий механизм, "как привлечь Россию к ответственности, как заставить Россию заплатить и посадить в тюрьму этих российских преступников".

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Он выразил уверенность, что для Украины будет новый "план Маршалла": "Это должен быть план свободного мира во главе с Соединенными Штатами, как защитить демократию и построить новую Украину".

Напомним, Киевский Форум Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", 5 сентября провел в Киеве специальное мероприятие - "О главном: фронт и восстановление" с участием командующего Центральным командованием США в 2008-2010 годах, директора ЦРУ США в 2011-2012 годах генерала Дэвида Петреуса.