Дания поможет Украине усилить противовоздушную оборону, - премьер Фредериксен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила о готовности ее страны увеличить оборонную помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы решили предоставить самолеты F-16, чтобы тренировать ваших пилотов. Сейчас идет обучение, и подготовительные работы уже проведены, теперь тренируются пилоты. Мы уже дали и артиллерию, и бронетехнику, и снаряды, и мы будем делать еще больше. В частности, для усиления противовоздушной обороны", - сказала Фредериксен после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По ее словам, "мы с Польшей взяли на себя обязательства относительно безопасности энергетики. Наша поддержка надолго, это обязательство на долгое время. Мы обязаны вам за вашу невероятную борьбу. Ваша борьба – это наша борьба".
Отвечая на вопрос о коррупции в Украине, премьер-министр Дании отметила, что "есть время перед войной и, к сожалению, во время войны. Если спросите меня, достаточно ли Украина сделала для борьбы с коррупцией перед войной, я думаю, что мы согласны, что можно было бы больше сделать".
"Дания - одна из стран, которая помогает больше всего, и я думаю, что вся Европа поражена тем, как вы справляетесь с этими вызовами, включая борьбу с коррупцией. Гарантий нет, но я уверена, что Украина сделает все возможное во время войны", - сказала Фредериксен.
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Це рекордна кількість дельфінів,будь-коли убитих на Фарерських островах протягом одного дня.
Полювання на морських ссавців (Grindadrap фарерською мовою), насамперед чорних дельфінів, - традиція, яка практикується протягом сотень років на віддалених Фарерських островах. Згідно з повідомленням уряду Фарерських островів, у середньому щороку виловлюють близько 600 чорних дельфінів. Білобоких дельфінів виловлюють у меншій кількості - 35 у 2020 році та 10 у 2019-му.
Масштаби цьогорічного вбивства на пляжі Скалаботнур шокували й багатьох місцевих жителів і навіть викликали критику з боку груп, залучених до цієї практики. За словами морського біолога з Фарерських островів Б'ярні Міккельсена, це найбільша кількість дельфінів, будь-коли убитих на Фарерських островах, автономній території Данії, протягом одного дня.
Йди в дупу, придурошна
До речі, легендарний Рюрік, батоко Ігоря, скоріше за все, був з Данії.
ось такий давній зв'язок Русі та далекої Данії))
Історія появи Ігоря в Києві сама по собі викликає питання. Чи були Олег та Ігор варягами ? Більше всього що так. Але тут теж є *але* якраз зі 100-відсотковістю достовірності синівства Ігоря від Рюрика. Бо не варто забувати, що якраз московити дуже старались сторіччями, аби переконати що *єжелі не москва, то Новгород всему голова и начало на Руси* І в літописах правки робились. А деякі зникали. А знаючи давнє *вміння працювати з джерелами* у московитів та їх тривалу імперську гегемонію і потужний державний апарат вже з доби московського царства з маніпуляціями типу *трєтєго Рима* та величезного шахрайства навіть в релігійній справі цілком можна припустити що й там, в історії на рубежі далеких 9-10ст не все так ідеально, як звикли вважати. Князі в Києві з Аскольда з величезною ймовірністю бути таки варягами. А потім поступова асиміляція, що теж в історії не дивина.
Прикладом того, як вміють задурювати голови українцям, підсовуючи вигідних московитам персонажів в українські герої є кількасотрічний міф-ІПСО про *івана сірка - мегакрутого непереможного акі Македонський українського козака-героя* Так, сірко дійсно мав українське походження. І дійсно відносився до українського козацтва, з Січчю пов'язаного, теж факт. А от з його *проукраїнським героїзмом* з точністю до навпаки. 1672 рік. Хто не знає про лист польського короля (сина яреми вишневецького) до московського царя, той напевне здивується. А там чорним по білому король міхал нагадує царю алєксєю міхайловічу на кшталт того що *наскільки корисним показав себе іван сірко для наших держав* Про яку користь йдеться в листуванні двох хижих сусідів що розірвали Україну навпіл по Дніпру за 5 років до того згідно ганебного андрусівського договору 1667р. ? А хто зірвав в тому ж 1667р визволення Галичини від поляків ... українським військом Петра Дорошенка з союзними татарами ? сірко, вдаривши в останній момент по беззахисним татарським улусам. А хто в 1661-62рр заважав гетьману Юрію Хмельницькому звільнити лівобережжя від московитів ? сірко, про вірність якого царю доповідав промосковський діяч брюховецький. А хто ж зірвав остаточний розгром московського царства українськими !!! гетьмана Виговського і татарськими військами в 1659р після погрому їх елітного війська під Конотопом ? сірко. А хто в тому ж році на догоду царю кинувся винищувати справжніх українських козаків - героїв розгрому московитів під Конотопом та видатних українських козацько - старшинських дипломатів ? сірко. І хто отримав від царя наприкінці того 1659р 500 іудиних рублів від царя за *великую помощь в наказании изменников*? сірко. А його досі примудряються підсовувати нам в *наші герої*...
Тож якщо вже більш ближню до нас історію з більшою кількістю джерел московити змогли сфальшувати у величезних масштабах, аж до начебто *довічної переяславської угоди-1654*, то що казати про наполегливе просування саме *Новгородской и московской Руси как равних за вєлічієм и статусом Кієвской* Хоч справжня Русь була в княжу добу одна. Та, про яку ще в 1170-их роках в суздальско-владимирских землях вятичей (мвайбутніх московитів) казали *там у них в Кієвє, в Русі... *
Тому є питання до Рюрика та його лінії з Ігорем. Може правда, а може таки ще щось в архівах знайдеться. Головне аби не московських чи куди вони добратись змогли...
россказни москалей и подпевающих им белорусов о якобы славянском происхождении Рюриковичей серьезными историками не воспринимаются давно, примерно с 50-х гг.
Норманская теория очень не нравится москалям. Не стоит им подмахивать.
Все захоронения дружинников, имена, связи со Скандинавией, одежда, ОРУЖИЕ, которые массово находятся на Поднепровье в 9-11 вв доказывают неопровержимо именно НОРМАНСКОЕ происхождение киевских князей с князя Игоря (Ингвара) начиная.
не верите украинским и российским историкам на этутему - посетите музеи викингов например в Стокгольме.
Белорусский князь Рогволд был норвежцем, кстати.
удивительно, как вы в качестве доказательства что Рюрик был из славян-ободритов не привели фильмы Задорнова.
может и Земля плоская? Рен-ТВ пересмотрелись?
бывает.
И что.
"...Президент Румунії: Якщо уламки дрона РФ впали на нашій території - це порушення суверенітету...
...
Йоганніс зазначив, що розслідування має з'ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.
"Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії".