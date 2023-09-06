Дания поможет Украине усилить противовоздушную оборону, - премьер Фредериксен

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила о готовности ее страны увеличить оборонную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решили предоставить самолеты F-16, чтобы тренировать ваших пилотов. Сейчас идет обучение, и подготовительные работы уже проведены, теперь тренируются пилоты. Мы уже дали и артиллерию, и бронетехнику, и снаряды, и мы будем делать еще больше. В частности, для усиления противовоздушной обороны", - сказала Фредериксен после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, "мы с Польшей взяли на себя обязательства относительно безопасности энергетики. Наша поддержка надолго, это обязательство на долгое время. Мы обязаны вам за вашу невероятную борьбу. Ваша борьба – это наша борьба".

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Отвечая на вопрос о коррупции в Украине, премьер-министр Дании отметила, что "есть время перед войной и, к сожалению, во время войны. Если спросите меня, достаточно ли Украина сделала для борьбы с коррупцией перед войной, я думаю, что мы согласны, что можно было бы больше сделать".

"Дания - одна из стран, которая помогает больше всего, и я думаю, что вся Европа поражена тем, как вы справляетесь с этими вызовами, включая борьбу с коррупцией. Гарантий нет, но я уверена, что Украина сделает все возможное во время войны", - сказала Фредериксен.

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