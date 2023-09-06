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боеприпасы (1942) США (23209) танк (1923) уран (81)

Сегодня США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

abrams

По информации Politico, 6 сентября США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По словам американского чиновника, знакомого с ходом обсуждений, администрация президента США Джо Байдена впервые отправит в Украину боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено в среду", - говорится в сообщении.

Официальные лица США наконец решили отправить боеприпасы, поскольку они считаются самым эффективным способом вооружения американских танков Abrams, по словам официального представителя Министерства обороны, знакомого с планами.

Читайте также: ЕС в ближайшие полгода удвоит производство боеприпасов для помощи Украине, - министр обороны Эстонии Певкур

Хотя Великобритания уже отправила Украине такие же боеприпасы для вооружения танков Challenger 2, США отправляют такие снаряды впервые.
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Топ комментарии
+8
Збідненим ураном по бункерному їблану.
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06.09.2023 19:50
+7
В раше случится массовый разрыв пердячей кишки .
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06.09.2023 19:48
+5
"Оголосять"? Це що, блть, довбане ток-шоу Опри Вінфрі? Надали, а українські танкісти покажуть знищені цими снарядами анало-говнєтні танки рашистів.
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06.09.2023 20:05
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В раше случится массовый разрыв пердячей кишки .
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06.09.2023 19:48 Ответить
саме так-фєєрвєрк із лапаптних скрєпних пєрдаков...
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06.09.2023 19:51 Ответить
Збідненим ураном по бункерному їблану.
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06.09.2023 19:50 Ответить
передают для того чтобы не это смотреть или можно ответку по рефии посылать
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06.09.2023 19:51 Ответить
Вместо ракет и самолетов. У РФ такие есть давно, "Свинец" и "Свинец-2".
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06.09.2023 20:01 Ответить
ваш ВПК номерной француз почему эти годы не работал...?
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06.09.2023 20:42 Ответить
номерной - попроси кадыровцев тебе уши прочистить...
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06.09.2023 22:15 Ответить
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07.09.2023 08:41 Ответить
Переклад не точний- у них є "Цинк"..точніше "Цинк-200"..
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06.09.2023 20:46 Ответить
Для этого снаряда ещё не придумали брони .
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06.09.2023 20:02 Ответить
А кацапи тільки но рабицю натягнули...
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06.09.2023 20:43 Ответить
"Оголосять"? Це що, блть, довбане ток-шоу Опри Вінфрі? Надали, а українські танкісти покажуть знищені цими снарядами анало-говнєтні танки рашистів.
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06.09.2023 20:05 Ответить
Краще б тихесенько передали. Тим більше, що зараз їх багато не потрібно: максимум - 1000 шт. для боєкомплектів пів-сотні Челенджерів і Леопардів
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06.09.2023 20:26 Ответить
Отже снаряди вже в Україні
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06.09.2023 20:32 Ответить
Прєвєд, двоголовий вєдмєд 😆
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06.09.2023 20:37 Ответить
Кацапня вже волає : "США делает Украину еще беднее. Даже специальные снаряды ей передают ,обедненные..." ..
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06.09.2023 20:40 Ответить
 
 