Сегодня США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, - Politico

По информации Politico, 6 сентября США объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По словам американского чиновника, знакомого с ходом обсуждений, администрация президента США Джо Байдена впервые отправит в Украину боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено в среду", - говорится в сообщении.

Официальные лица США наконец решили отправить боеприпасы, поскольку они считаются самым эффективным способом вооружения американских танков Abrams, по словам официального представителя Министерства обороны, знакомого с планами.

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Хотя Великобритания уже отправила Украине такие же боеприпасы для вооружения танков Challenger 2, США отправляют такие снаряды впервые.